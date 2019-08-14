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Прогноз, ставки и коэффициенты Бавария — Герта (16.08.19)

Прогноз на

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«Бавария» – «Герта» 16 августа

Последние официальные матчи показали, зачем «Бавария» отвалила кучу денег за великолепных защитников – скамья запасных была недостаточно отполирована. В Суперкубке против «Боруссии» Ковач выставил в старте Зюле, окруженного безграничным доверием, а вот его пара в лице Боатенга стала сюрпризом, потому как тренер мюнхенцев не жаловал Жерома.

В итоге на обоих можно записать два пропущенных гола, при этом «шмели» в целом отметились всего пятью выстрелами. Большую же часть матча дортмундцы старались отбиться от баварской молотилки, которая создала уйму моментов, но ни один не реализовала. Впрочем, даже по упущенным возможностям было видно, что нападение чемпиона Германии в полном порядке. Это подтвердил матч с «Котбусом»: мюнхенцы создали моментов голов на 10, но и уверенная победа со счетом 3:1 – это тоже неплохо.

С баварским монстром можно играть только вторым номером, благо, «Герта» это всегда умела. Следующая встреча вряд ли будет похожа на прошлогодние матчи лиги, за которые команды забили всего три мяча на двоих, зато в Кубке забили друг другу по два гола в основное время.

Прогноз

В первом туре не намечается уныния. «Бавария», располагая великолепной атакой, с первых минут примется давить соперника, которому может помочь только везение, однако не стоит недооценивать и «Герту». Обе команды должны скинуться на хороший тотал, поэтому рекомендуем обратить внимание на вариант больше 3,0 за 1.65 в БК «1хСтавка».

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Бавария

Первый тур немецкого первенства состоится уже в ближайшие дни ! Бавария примет столичную Герту !

По Баварии вопросов очень много, и эти вопросы еще тянутся с прошлого сезона, который в целом получился у команды провальным. В лиги чемпионов совершенно ничего не получалось, и в чемпионате все было очень на тоненького , не так все легко и просто как предыдущие годы, судьба золота решалась лишь в заключительном туре. Ну и вот сезон новый наступил , а результаты на старте очень не внушительные…. Суперкубок проиграли Дортмонду 0-2, и в кубке страны выиграли всего-то 3-1 у команды с региональной лиги, хотя играли полностью основным составом… Ну и как-то пока совершенно нет никакой уверенности в Мюнхенском коллективе. Соперник по первому туру достаточно непростой, вполне допускаю сложности в игре Баварии в данном матче. Потеря Робенна, Рибери , которые завершили карьеру, однозначно будет бить серьезно по Мюнхенцам, так как эти два бойца умели вывозить на себе команду в трудную минуту !

Герта Берлин

У столичного коллектива чемпионат страны в прошлом сезоне слабо удался, команда завершила турнир всего-то на 11 месте, наверняка в новом сезоне команда будет ставить перед собой куда более высокие цели, чем цель занять 11 место… Вообще, Герта, умеет играть против Баварии ! И для Мюнхенского коллектива, эта пожалуй один из самых неудобных соперников в лиги ! За последние пару лет, команды встречались между собой 6 раз, и 4 матча завершались в ничью ! При одной победе Герты 2-0, и всего одной победы Баварии с жалким счетом 1-0. Так что тут по-моему очевидно, что Бавария явно не ждет сильно матчей с этими настырными столичными середняками !

Новый сезон Герта начала на ура ! И выиграла в кубке команду из низших лиг «Айхштет» 5-1 ! Команда хорошенько размялась, ну и пожалуй готова посетить Альянс-Арену, где наверняка не будут выглядеть мальчиками для битья !

Прогноз

Пожалуй я даже слишком перестраховался в данном матче, взяв фору (+2,5) на Герту. Так как, наверняка Бавария если и выиграет матч, то в один гол не больше ! Очень много вопросов пока по Баварии, и вопросы эти не приятные, есть явные предпосылки, что для Мюнхена сезон может получится провальным ! Ну а ставка моя на этот матч, еще раз повторю : фора (+2,5) на Герту !

Что покажет «Бавария» против неудобного соперника?

«Бавария»

В пятницу, 16 августа, «Бавария» будет принимать на своем поле «Герту» в рамках первого тура нового сезона немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на



В межсезонье «Бавария» принимала участие в традиционном Международном кубке чемпионов. В трех матчах мюнхенцы одержали две победы.





После поражения от «Арсенала» (1:2) «Бавария» обыграла «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0).









Для чемпиона и обладателя Кубка Германии новый сезон начался матчем за Суперкубок Германии. Подопечные Нико Ковача в первой официальной игре сезона проиграли «Боруссии» со счетом 0:2.





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Перед поединком в Кубке Германии подопечные Нико Ковача провели забавный товарищеский матч, разгромив любителей из «Роттах-Эгерн» со счетом 23:0. В кубковой игре с «Энерги» 12 августа так покуражиться не удалось, но победила команда комфортно — 3:1.





Этим летом клуб продал защитника Матса Хуммельса, а приобрел молодого чемпиона мира Бенжамена Павара. Также в обороне появился Люка Эрнандес, перешедший из «Атлетико» за 80 млн евро.







«Герта»



Команда Анте Човича в прошлом сезоне была типичным середняком и заняла итоговое 11-е место, опередив зону вылета на 22 пункта.





Берлинцы начали сезон кубковой игрой протий «Айхтета» и сумели победить со счетом 5:1.









Перед этим был ряд товарищеских поединков с яркими соперниками и яркими результатами — против «Фенербахче» (2:1), «Вест Хэма» (3:5) и «Кристал Пэлас» — 0:4.





Главным трансфером клуба стала покупка у «Уотфорда» 21-летнего полузащитника Доди Лукебакио за 20 миллионов евро. Парень проявил себя в составе «Фортуны» на правах аренды, а теперь переехал в Германию на постоянной основе.







Прогноз







Букмекеры считают фаворитом мюнхенцев, коэффициент на победу которых равен 1.18, тогда как успех гостей оценивается в 16.0, а ничья — в 8.20.





В шести последних матчах против «Герты» у «Баварии» лишь две победы, поэтому очевидно, что команда из Берлина — не самый удобный оппонент для чемпионов. Это только старт сезона, поэтому вряд ли конкретно в данном случае «Бавария» оформит разгром. Кроме того, «Герта» любит и умеет забивать, поэтому ждем яркого зрелища с обеих сторон. Предлагаем поставить на победу «Герты» с форой +2,5 гола за 1.69.



«Бавария» — «Герта». Прогноз на матч 16 августа. Чемпионат Германии

Мой прогноз

В пятницу стартует очередной сезон немецкой Бундеслиги. В матче-открытии встретятся представители футбольной и официальной столиц Германии. Эксперты нашего сайта подготовили прогноз на поединок «Бавария» – «Герта»

Бавария

«Бавария» сыграет второй сезон с молодым и перспективным тренером – Нико Ковачем. В минувшем первенстве Бундеслиги футболисты немецкого гиганта под руководством хорватского специалиста совершили невероятное – отвоевали серьезный гандикап у «Боруссии» Дортмунд и в энный раз в своей истории завоевали золото чемпионата страны.

Бавария – Герта. Прогнозы букмекеров на матч немецкой Бундеслиги

В пятницу, 16 июня, в 21:30 (МСК) начнется матч первого тура немецкой Бундеслиги между футбольными клубами Бавария и Герта. Игра пройдет в Мюнхене на поле стадиона «Альянц-Арена». Прогноз на матч Бавария – Герта от эксперта Footballtips Джона Уайльда вы можете прочитать ниже.

В данном противостоянии абсолютными фаворитами считаются футболисты Баварии, ибо этот футбольный клуб уже который год подряд завоевывает высшие награды внутреннего первенства и практически не имеет конкурентов. Наставник Баварии Нико Ковач продлил лимит доверия перед руководством, поэтому получил зеленый свет в трансферных сделках. Бюджет, конечно, ограничен, но при желании у Баварии может появиться состав, который будет конкурировать с ведущими клубами Европы.

Герта на правах столичного клуба всегда отиралась в компании середнячков и по всем предпосылкам не станет стремиться в топ по итогам грядущего сезона. Все в команде нормально, ибо по сравнению со среднестатистическими клубами Герта неплохо комбинировала в предсезонной подготовке. Подопечные Анте Човича больше предпочитают домашние матчи в Берлине, поэтому в Мюнхене уже основательно будут ориентированы на ничью.

По предварительным оценкам большинства футбольных аналитиков, данная встреча пройдет за явным территориальным преимуществом Баварии и завершится ее домашней победой. Джон Уайльд не исключает средней результативности и на фоне максимум трех точных ударов предполагает сухой успех действующих чемпионов. Далее специалист представил более подробный отчет о предстоящем поединке, а также поделился своими ценными советами и прогнозами на игру.

Ставки на ФК Герта

Данный футбольный клуб никогда не отличался особым статусом в немецком чемпионате и в основном черпал свои результаты за счет домашних поединков против периферийных команд. Бюджет Герты нельзя назвать внушительным, но по сравнению с извечным конкурентом Ганзой и Ростока (давно уже во второй Бундеслиге), берлинская команда осталась на плаву. Под руководством хорватского специалиста Анте Човича здорово подготовились к этому сезону. В предсезонной подготовке провели аж восемь товарищеских игр, в которых они одержали пять побед: над Айнтрахт Б со счётом 1:4, минимально обыграли Штурм 1:0, переиграли Карлсруэ после серии одиннадцатиметровых ударов (2:1 общ), попотели с Фенербахче (2:1) и разгромно победили Кристал Пэлас со счётом 0:4, также сыграли вничью с Бохумом (1:1) и уступили два раза: Вест Хэму 3:5 и Эрцгебирге 1:4. Провели первый матч в кубке страны: на стадии 1/32 финала ездили в гости к Айхштету и уверенно переиграли более слабого оппонента со счётом 1:5. Теперь давайте взглянем на трансферы: из клуба ушёл один основной футболист: Валентино Лазаро перешёл в миланский Интер за 22 млн. Евро. Из приобретений можно отметить молодого бельгийского правого ударника Люкебакио, который до этого выступал за Уотфорд. К данному противостоянию подходят в роли аутсайдера, но постараются дать бой более именитому сопернику. По своим тактическим характеристикам Герта в значительной степени уступает действующим чемпионам, да и не только им, поэтому эта команда ориентирована на ничейный исход в Мюнхен, что уже может стать сенсацией. Точно также считают специалисты биржи Coral и оценивают призрачный мировой исход со ставкой по котировке 7.50. Более т ого, букмекер не исключил абсурда и предлагает поставить на нереальную победу Герты с коэффициентом 19.00.

Ставки на ФК Бавария

Данный немецкий гранд переживает перестройку кадров, а также обновляет тренерский штаб. С Баварией связано много позитивного, но в, то же время, в последних трех сезонах прослеживается резкий спад клуба по международному рейтингу, плюс ко всему команда потеряла много активов в силу ухода нескольких ключевых игроков в китайский чемпионат. В прошлом сезоне Бавария стала чемпионом Германии. Команда набрала 78 очков в турнирной таблице, она ненамного оторвалась от Боруссии, всего на два очка. Лишь Боруссия в прошлом сезоне смогла стать конкурентом для Баварии. Команда показала хороший результат в обороне. За 34 сыгранных матча у них всего четыре проигрыша. Также в этом году Бавария стала обладателем Кубка Германии. В финале Кубка она разгромила РБ Лейпциг со счетом 3:0. По итогам результатов прошлого сезона Бавария вновь попадает в Лигу Чемпионов. В прошлом году германский клуб закончил свое выступление в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Бавария проиграла действующему чемпиону Ливерпулю в ответом матче (1:3). Что интересно, в первом матче, который они сыграли в гостях, германцы смогли удержать ничейный результат (0:0). А вот второй для команды оказался прощальным. В летнее межсезонье Бавария провела две товарищеские встречи. В первом матче германцы расписали мировую с Кайзерслаутерном (1:1). А во втором поединке Бавария одержала победу над Линдау со счетом 4:2. На летнем трансферном рынке команда довольно активно себя проявила, в основном сделав упор на малоизвестных игроков из мадридского Атлетико, Штутгарта и Гамбурга. Бавария в своем предсезонном турне также играла с мадридским Реалом, от которого вообще ничего не оставила (3:1), а также провела домашний турнир «Кубка Ауди», в котором так и не смогла дожать Тоттенхэм в финале и уступила по пенальти после ничьи 2:2. Стоит отметить, что в прошлом сезоне в противостояниях с Боруссией игроки Ковача проиграли выездной матч в Дортмунде (2:3), но затем уже на своей арене Бавария сумела восстановить справедливость, разгромив соперника со счетом 5:0. Суперкубок Германии Бавария проиграла Шмелям после точных ударов Пако Алькасера и Джейдона Санчо (0:2), поэтому ради реабилитации при любом раскладе будет играть против Герты исключительно на победу. Аналитики биржи bet365 не сомневаются в своем решении и предлагают поставить на очевидный домашний профит Баварии с любым счетом по коэффициенту 1.18.

Бавария – Герта. Ставки на результат и общий тотал голов в матче

Говоря о возможной результативности, следует отметить, что обе команды на старте сезона имеют разную раскачку, причем в этом показателе преимущество на стороне Баварии. Скорее всего, хозяева предпримут стартовый штурм, но далее будут завершать со средним показателем реализации. На этом фоне аналитики Coral предлагают поставить на победу Баварии и общий тотал меньше 3.5 голов по коэффициенту 2.25. Также не исключена односторонняя игра преимущественно у ворот Герты. Вердикт – сухая победа хозяев со ставкой по котировке 1.91.

Бавария – Герта. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги от постоянного эксперта Footballtips Джона Уайльда:

Бавария выиграет и не пропустит, успех хозяев и общий тотал меньше 3.5 голов.

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