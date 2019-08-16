Прогноз редакции на матч Оренбург — Сочи

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Прогноз Оренбург — Сочи (16.08.19), ставки и коэффициенты

Чем закончатся разборки аутсайдеров РПЛ?

«Оренбург»

В пятницу, 16 августа, в стартовом поединке шестого тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на стадионе «Газовик» примет ФК «Сочи». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на



«Газовики» после пяти туров замыкают турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе только один балл, но в случае победы смогут покинуть последнее место.





Свой первый пункт «сине-белые» набрали как раз в минувшем туре, прервав тем самым свою 4-матчевую серию поражений, которая длилась с начала чемпионата.









Мировая пришлась на домашний поединок с «Тамбовом» (2:2). Клуб из Оренбурга уступал до 74-й минуты со счетом 0:2, но нашел в себе силы уйти от «баранки».









Поражения были от «Ростова», ЦСКА и «Ахмата» (все по 1:2) на выезде, а также домашнее от «Зенита» со счетом 0:2.







«Сочи»



«Сочи», который поднялся в РПЛ из ФНЛ, заработал в пяти стартовых турах текущего первенства два балла, но еще не забивал в «вышке».





Начали свою компанию в высшем свете российского футбола «южане» с трех поражений кряду. Сперва уступили «Спартаку» в Москве со счетом 0:1, а затем поочередно были слабее «Зенита» и «Краснодара» — 0:2 и 0:3.









В последних двух поединках чемпионата России «барсы» добыли два балла, сыграв вничью с «Уфой» (0:0) дома и ЦСКА (0:0) на его территории.









За всю свою историю команды встречались между собой только на уровне ФНЛ («Сочи» тогда назывался «Динамо»), где провели шесть игр. Во всех этих встречах победу праздновал «Оренбург» с общей разницей — 12:5.







Прогноз на «Оренбург» — «Сочи»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 2.35, победа «Сочи» — 3.25, ничья — 3.20.









По всей видимости «Сочи», еще не забивавший в вышке, сможет это сделать на «Газовике». Также считаем, что «южане» смогут увезти баллы из Оренбурга.





Оренбург — Сочи 16.08.2019

Оренбург — Сочи 16.08.2019

15.08.2019 19 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Оренбург и Сочи. Встреча состоится в эту пятницу в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 18:00 по московскому времени. Сможет ли Оренбург подтвердить статус фаворита? Забьёт ли Сочи первый гол в рамках Премьер-лиги? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.30) Х (3.28) П2 (3.26) Оренбург Сочи Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Газовик». Оренбург. 16.08.2019 18:00



Ориентировочные составы на матч Оренбург — Сочи

Оренбург : Довбня; Шахов, Сиваков, Кулишев, Готлиб, Терехов; Афонин, Маляров, Алвеш, Чуканов; Деспотович. Сочи : Джанаев; Набиуллин, Миладинович, Калугин, Новосельцев, Кудряшов; Лагатор, Нобоа, Цаллагов, Карапетян; Полоз.

В Оренбурге нет никаких проблем с составом. Все игроки из заявки на сезон находятся в обойме и готовы помочь своему клубу в предстоящем матче. В Оренбурге на данный момент нет ни дисквалифицированных, ни травмированных футболистов.

В составе Сочи травмированным числится центральный нападающий Максим Барсов, порвавший крестообразную связку в конце прошлого сезона. Его появление на футбольном поле ожидается не ранее ноября месяца. Однако, потеря лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона может серьезно сказаться на атакующей игре Сочинцев.

История личных встреч

В Российской истории Оренбург и Сочи ни разу не встречались друг с другом. Предстоящая встреча станет первой в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Оренбург и Сочи являются худшими командами нынешнего розыгрыша Премьер-лиги после пяти сыгранных туров. На счету Оренбурга всего одно набранное очко и десять пропущенных мячей. Сочинцы, в свою очередь, смогли набрать два очка, но эта команда до сих пор не знает забитых мячей. Так или иначе, оба клуба имеют огромные проблемы в своей игре на старте сезона и предстоящий матч может дать положительный толчок одной из команд.

Вот только, если Оренбург полностью по делу находится на последней строчке в турнирной таблице и свое единственное очко он набрал в домашней игре против Тамбова, то Сочи здесь находится незаслуженно.

Южане демонстрируют очень симпатичный футбол, а в прошлом туре смогли увезти нулевую ничью после гостевого противостояния с Московским ЦСКА, который является одним из лидеров текущего чемпионата. Пока подопечным Точилина банально не хватает стабильности. Однако, встречи против таких соперников, как Оренбург, должны придать футболистам Сочи уверенности в своих силах. И вряд ли команде Федотова поможет даже домашний стадион. Оборона Оренбурга буквально трещит по швам и это продолжится еще долгое время.

Прогноз: Сочи не проиграет эту встречу. Южане наконец-то смогут отличиться в Премьер-лиге.

Интересные факты перед матчем

Оренбург победил только в 1 из 5 последних домашних поединков. Сочи не знает побед в гостях уже 5 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Оренбург — Сочи, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Оренбург — Сочи Ставка: Непроигрыш Сочи (Х2) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Оренбург — Сочи Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Оренбург — Сочи



После четырех поражений на старте сезона, казалось, что дома «Оренбург» возьмет шесть очков в матчах с новичками РПЛ. Но в игре против «Тамбова» хозяева еле унесли ноги и далеко не факт, что с южанами будет лучше.

Искусственный проект с Черного моря очень прилично укрепил состав, набрав туда опытных исполнителей. В матчах против «Сочи» никому не будет просто, а уж «Оренбургу» тем более. Южане совсем не выглядят командой-лифтом. Когда у клуба бюджет превышает миллиард рублей, то в РПЛ можно думать не только о второй восьмерке.

Ориентировочные составы на матч «Оренбург» — «Сочи»:

«Оренбург» (4-5-1): Довбня – Зотов, Шахов, Сиваков, Готлиб, Терехов – Фаиейе, Мишкич, Алвеш, Кулишев — Деспотович

Не сыграют: —

«Сочи» (5-4-1): Джанаев – Набиуллин, Калугин, Миладинович, Новосельцев, Кудряшов – Лагатор, Цаллагов, Мостовой, Нобоа — Полоз

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Оренбург» — «Сочи»

Битва команд, которые имеют в своем активе 1 и 2 очка соответственно. Что тут еще можно добавить? Уже сейчас кажется, что это матч команд, которые будут бороться за выживание. Победа – глоток воздуха. Поражение – удар кувалдой по голове. И те и другие будут биться, как голодные львы в сезон засухи.

Можно сказать, что на своем искусственном поле хозяева играют лучше, но Кристиан Нобоа и Сослан Джанаев в один миг поменяли облик «Сочи» и теперь эта странная команда уже выглядит совсем иначе. Да, у гостей до сих пор позорный ноль в графе забитых мячей, но пойди и попробуй забить «Сочи», где в защите играют люди, прошедшие Лигу чемпионов под руководством Бердыева. Нас ждет вязкая игра с равными шансами на успех. Все решат детали и мелочи. Решимся на смелый прогноз – победа «Сочи» с форой (0) за 2,9.

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Оренбург

В прошлом сезоне, Оренбург смог занять достаточно высокую позицию в турнирной таблице, финишируя на 7 месте, всего в трёх пунктах от Лиги Европы. После 5 проведённых туров в нынешнем розыгрыше стало понятно, что повторения подобного результата в этом сезоне не будет. Свои первые очки, оренбургский коллектив смог набрать только в крайнем матче с Тамбовом (2-2), где игроки Владимира Федотова смогли отыграться с 0-2 только потому, что тамбовская команда, после второго забитого мяча, сильно расслабилась. Про игру Оренбурга ничего хорошего пока сказать нельзя. В нападении команда особой опасности не несёт и только в критические моменты игроки начинают проводить боле-менее опасные атаки. Что касается обороны, то здесь твориться неразбериха: неаккуратная игра в своей штрафной, предоставляется много свободного пространства сопернику, игроки часто не дорабатывают в единоборствах(в общем, плохая организация в защите). На данный момент, Оренбург пропустил уже 10 мячей. Так что, если команда не хочет вылететь из элитного дивизиона, то ей необходимо срочно улучшать свою игру.

ФК Сочи

Сочи пока предстаёт достаточно противоречивым клубом. Вроде бы результаты ненамного лучше чем у Оренбурга(всего на 1 очко у Сочи больше), однако по составу и по игре, которую демонстрируют подопечные Александра Точилина, сочинцы должны были набирать больше очков(как минимум в первой игре против Спартака). Также, пока сочинцы не могут забить свои первые голы в Премьер-лиге, несмотря на то, что впереди имеется ряд качественных исполнителей. Опасные моменты команда умеет создавать, но подводит реализация(где-то последний удар не получается или вратарь спасает). Например, в игре с ЦСКА, Сочи создал несколько моментов, в которых вполне мог забивать, но не повезло. В защите клуб действует грамотно, хотя и пропустил 6 голов, но от кого, от Краснодара, Зенита и Спартака. Игроки уже успели неплохо сыграться и наверняка хотят поскорее забить первый гол и одержать первую победу. Такая возможность им представится уже в ближайшем туре.

Прогноз

При выборе ставки, я остановился на не проигрыше гостей. Вроде сочинцы уже начали набирать свои первые очки и в предстоящей встречи у них есть все шансы на взятие хотя бы одного пункта. Всё-таки, когда-то да должна команда одержать первую победу, почему бы не в игре с Оренбургом, который по игре, конечно, уступает гостям. Единственная причина, по которой Оренбург может зацепиться хотя бы за ничью, это преимущество домашнего стадиона. Таким образом, ставка Х2 с приемлемым коэффициентом выглядит достаточно неплохо.

Оренбург — Сочи 16 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Предстоящий тур РПЛ стартует матчем двух аутсайдеров чемпионата. «Сочи» и «Оренбург» находятся на предпоследнем и последнем местах в таблице соответственно. Обоим коллективам уже пора одержать свою первую победу в текущем сезоне. Букмекеры считают, что в этой встрече шансов на успех больше у хозяев: коэффициент на победу «Оренбурга» около 2,3. Котировки на триумф «Сочи» располагаются в районе 3,2.

Результаты при подобных коэффициентах

Подопечные Владимира Федотова также были фаворитами в домашней встрече против «Тамбова». Тогда в их победе сомнений было чуть меньше, однако, матч завершился результативной ничьёй (2:2). Расписанию стартовых выездных матчей «Сочи» вряд ли кто-то позавидовал бы: сначала «Спартак» (0:1), затем «Краснодар» (0:3) и ЦСКА (0:0). Приемлемый результат сочинцы могут считать только ничью с «армейцами». Отметим, что в каждой из этих игр команда Александра Точилина являлась явным аутсайдером.

Статистика для ставок

«Сочи» ещё ни разу не забивал в текущем розыгрыше чемпионата. Поставить на то, что сочинцам не удастся забить и в предстоящем поединке, можно с примерным коэффициентом 2,5.

Также стоит обратить внимание на ставку «Обе забьют – нет», ведь она также проходила в каждом матче «Сочи» в этом сезоне. Котировки на то, что командам не удастся обменяться забитыми голами, около 1,9.

Ставка «Тотал больше 1,5» сыграла в каждой игре «Оренбурга» в этом сезоне. Быть может и в предстоящей встрече мы увидим, как минимум 2 забитых гола. Коэффициент на это событие примерно 1,4.

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