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Прогноз и ставки Лион — Анже (16.08.19)

Закрепится ли «Лион» во главе Лиги 1?

«Лион»

В пятницу, 16 августа, во втором туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле примет «Анже». Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на



По итогам прошлого сезона «Лион» занял третье место. И теперь «львы» сыграют сразу на групповой стадии Лиги чемпионов. На тренерском мостике «Лиона» летом произошли изменения. Место Бруно Женезио занял Сильвиньо.





«Ткачи» в первом туре нового чемпионата разгромили в гостях «Монако» со счетом 3:0, забив еще в первом тайме два гола.









Этой викторией «аристократы» прервали свою проигрышную серию, состоящую на тот момент из двух встреч кряду, что правда это были товарищеский поединки. Они проиграли английским «Ливерпулю» (1:3) и «Борнмуту» (0:3).





Календарь и таблица Лиги 1





В летнее трансферное окно «Лион» продал Набиля Фекира, Тангу Ндомбеле и Ферлана Менди, выручив за них 122 млн евро. Приобрели «львы» лишь защитника «Сампдории» Йоакима Андерсена.







«Анже»



«Анже» закончил минувшее французское первенство в середине турнирной таблице, на 13-м месте, опередив зону вылета на 12 пунктов.









В стартовом поединка этого сезона «черно-белые» тоже победили, одолев на своей территории «Бордо» (3:1), финишировавший в прошлом сезоне строкой ниже.





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Предсезонную подготовку «les scoistes» провели даже очень неплохо, проиграв только в одном матче из шести при трех победах и двух ничейных результатах.





В летнее трансферное окно «Анже» продал хавбеков Жеффе Рен-Аделаида и Флавьена Тэ на общую сумму 34 миллиона евро.





В минувшем сезоне Лиги 1 «Лион» дважды обыграл «Анже» с одинаковым результатом по 2:1.







Прогноз на «Лион» — «Анже»



В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 1.45.









На викторию «Анже» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.05.





Несмотря на потери лидеров команды, «ткачи» уверенно начали чемпионат, одержав на старте разгромную победу. Думаем, что они продолжат свою победную серию. Предлагаем поставить на хозяев с форой.





Лион — Анже. Прогноз на матч чемпионата Франции

Лион — Анже. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (16.08.2019)

Лион — Анже. Прогноз на матч французской Лиги 1 (16.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Лион — Анже, который состоится на стадионе Гроупама (Groupama Stadium) в пятницу 16 августа, начало в 21:45 (МСК).

Лион — Анже. Кто фаворит матча?

Второй тур чемпионата Франции по футболу начнется с матча между Лионом и Анже. Букмекеры ставят на выигрыш хозяев поля с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлую пятницу в первом поединке турнира Лион разгромил на выезде Монако со счетом 3:0 — по голу забили Дембеле, Депай и Тузар. С учетом прошлого сезона это была четвертая подряд победа Лиона. А не проигрывает он в Лиге 1 уже семь матчей подряд, выиграв шесть из них. На своем поле он проиграл только один из десяти предыдущих поединков в национальном первенстве, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. Ни разу за это время Лион не оставался без забитых голов, а в восьми поединках ему удавалось поразить цель минимум дважды.

Анже в прошлом сезоне занял 13-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата, а новый розыгрыш турнира начал с победы над Бордо со счетом 3:1. Причем он уступал 0-1, но смог переломить ход встречи и добиться положительного результата. Кстати, все четыре гола в этом поединке были забиты до перерыва. Это была только третья победа Анже за 14 последних матчей в чемпионате Лиги 1 при семи ничейных результатах и четырех поражениях. В гостях он выиграл всего 3 из 15 последних поединков в национальном первенстве. Причем это были победы над командами, которые прошлый чемпионат завершили в нижней половине турнирной таблицы.

Лион — Анже. Ставки на матч:

Лион — Анже. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Лион выиграл у Анже оба матча с одинаковым счетом 2:1. Его беспроигрышная серия в противостоянии с этим соперником насчитывает семь матчей, пять из которых были выиграны. Кстати, в пяти из семи этих поединков забивалось больше двух голов. Также стоит отметить, что в пяти последних матчах между Лионом и Анже забивали обе команды. На своем поле Лион выиграл у Анже два из четырех матчей в Лиге 1, по разу проиграв и сыграв вничью.

>Забивает за игру

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Лион — Анже. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Лиона и ставят на то, что в игре будет забито больше двух голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Лиона со счетом 2:1 или 2:0 (коэффициенты 7.00 и 7.50 соответственно). Ставки на тотал больше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.60.

Лион — Анже 16 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Обе команды сумели заработать 3 очка в стартовом туре Лиги 1. «Лион» на выезде обыграл «Монако» со счетом 3:0, а «Анже» на своем поле оказался сильнее «Бордо» (3:1). Перед предстоящей игрой, фаворитом матча букмекеры видят подопечных Силвиньо – котировки на победу хозяев в районе 1,9. Вероятность триумфа гостей оценивается коэффициентом около 6,2.

Статистика для ставок

«Анже» удавалось забивать гол в ворота «Лиона» в 5 предыдущих очных противостояниях в Лиге 1. Исходя из статистики, весьма неплохо выглядит ставка на гол гостей за примерный кэф 1,7.

Интересно, что в 4 из 5 последних личных встречах в Лиге 1 одна из команд получала красную карточку. Можно присмотреться к ставке на то, что и в предстоящем поединке случится удаление.

В 6 из 7 последних матчах между командами в Лиге 1 футболисты «Лиона» становились авторами первого гола в матче. Вероятность того, что и в этой игре хозяева откроют счет, оценивается букмекерами коэффициентом около 1,4.

Кроме того, в 5 из 6 предыдущих личных встречах «Лион» не забивал в ворота «Анже» больше 2 мячей. Такая же результативность команды в ближайшем матче оценивается букмекерами котировкой в районе 1,6.

Ставки на игроков

Наиболее вероятным автором забитого гола в этом матче букмекеры видят нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, который сумел отличится в первой игре команды в Лиге 1. Котировки на гол форварда находятся в районе 2.

Прогноз на

матч

«Лион» – «Анже» 16 августа

После первого победного тура «Анже» занял место рядом с «Лионом» и «ПСЖ». Один из наименее результативных середняков прошлого сезона разгромил бывшего соседа по турнирной таблице «Бордо» (3:1), который одно время был кандидатом на вылет. Финальный счет был установлен еще в первом тайме, однако «жирондинцы» не приблизились к тому, чтобы хотя бы сократить преимущество.

Первый матч «Лион» откатал на выезде, хотя поддержка трибун не помогла «Монако». Дембеле уже на пятой минуте реализовал подачу с углового, а после удаления Фабрегаса на 30-й минуте «львы» закатили» еще два безответных мяча. Стоит отметить, что в игре команды Кампоса не было залихватского куража, да монегаски и не позволили бы, отлично обороняясь в меньшинстве. «Лион» работал над качеством моментов, поэтому почти каждый эпизод в штрафной мог бы закончится голом, хотя два мяча были забиты из-за пределов бокса.

Lyon s'impose face à Monaco en ouverture de la Ligue 1. Les buteurs > https://t.co/ZKKynM09qu #ASMOL pic.twitter.com/CqMOsW4oTR — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 9, 2019

Прогноз

«Олимпик» при размеренной игре угрожал сопернику почти всеми своими ударами, но при этом не агрессировал даже против укороченного состава монегасков. Аккуратная и при этом результативная игра наверняка расстроит «Анже», оборона которого вряд ли способна противостоять напору топа, тогда как сам середняк строит нападение на контратаках. Не ожидая сюрпризов, берем победу «Лиона» за 1.45 в БК «Лига Ставок».

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Прогноз редакции на матч Лион — Анже



Чемпионат Франции по футболу набирает обороты! Второй тур стартует 16 августа матчем на стадионе “Люмьер”, где местный “Лион” примет “Анже”. В первом туре хозяева разгромили “Монако” со счетом 3:0. То, что у команды с лазурного берега нет шансов, стало понятно уже на 5-й минуте, когда забил Дембеле. Далее отличились Депай и Тусар. Помогло, конечно, и удаление Фабрегаса на 30-й минуте. Гости также забили три мяча “Бордо”, но при этом один пропустили практически как клуб Александра Головина — на четвертой минуте. Отыграться помогли Рен-Аделед, Лаж и Мангани.

Ориентировочные составы на матч “Лион” — “Анже”

“Лион”: (4-3-3) Лопеш — Дюбуа, Андерсен, Денайер, Коне — Мендес, Тусар, Ауа — Траоре, Дембеле, Депай

Не сыграют: —

“Анже”: (4-5-1) Бютель — Айт Нури, Тома, Павлович, Мансо — Лаж, Мангани, Сантамария, Рен-Аделед, Капелле — Алиуи

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Лион” — “Анже”

Хоть и начался новый сезон и сравнивать результаты с прошедшим не всегда правильно, здесь у нас не совсем тот случай. Все же играют третья и четырнадцатая команды, это о многом говорит. Но не будем рекомендовать ставить на итоговый результат, есть тут у нас другой козырь. А именно результативность. Это и космическая атака подопечных Сильвиньо, которая показала себя во всей красе в первом туре. И не отстающие в забивающем потенциале футболисты “Анже”. Смело поставим на ТБ3,5 на который “Париматч” дает прекрасный коэффициент 2,41.

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