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В пятницу пройдет множество матчей самых различных чемпионатов. В одном из них сыграют такие команды, как Орлеан и Клермон.
Команда гостей в этом матче по мнению букмекеров все-таки является фаворитом. Коэффициент на это довольно высокий, но ставить на такой вариант я бы вообще не рискнул. Думаю, что логичнее всего было бы поставить на то, что голов будет забито маловато. Тотал меньше 2,5 предлагается за 1,58.
Ла Лига, уверенный прогноз:
Прогноз на матч «Атлетик Бильбао» – «Барселона» от эксперта YahnoDmitriy
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