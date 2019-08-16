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Прогноз и ставки Гамбург — Бохум (16.08.19)

Прогноз редакции на матч Гамбург — Бохум



3-й тур второго дивизиона чемпионата Германии открывают “Гамбург” и “Бохум”. Первые расположились на верхних строчках турнирной таблицы с четырьмя очками, а вот “несгибаемые” пока 14-е с одним единственным баллом в графе “очки”. Будет интересно посмотреть, в каком состоянии к матчу подойдут команды после участия в Кубке Германии.

Безусловно, задача “динозавров” в глобальном плане неизменна на сезон — выход в высший свет, но, как обычно, глобальная задача состоит из множества локальных, поэтому важно совершать как можно меньше потерь.

Ориентировочные составы на матч Гамбург — Бохум:

“Гамбург” (4-1-4-1): Фернандес — Лайбольд, Ван Дронгелен, Юнг, Гьямерах — Файн — Киттель, Дудзяк, Хунт, Ятта — Хинтерзеер.

Не сыграют: Г.Сакаи, Эвертон, Поллерсбек, Ваньоман.

“Бохум” (4-2-3-1): Риманн — Соарес, Декарли, Лоренц, Осей-Туту — Янелт, Лассила — Блюм, Майер, Ли — Ганвула.

Не сыграют: Ляйтч

Прогноз на матч Гамбург — Бохум:

В предыдущем туре “Гамбург” настолько красиво хлопнул “Нюрнберг” на выезде (4:0), что пресса захлебывалась в восторге от дальних выстрелов “горожан”. Последний раз такое было в чемпионате около десяти лет назад, когда феерили Петрич, Зе Роберто, Элиа… а тут бамц — и феерия. “Бохум” наверняка уже изучил видео игры соперника вдоль, поперек и по диагонали, но хозяева сильны и решительны на продолжение победного пути.

Не рискнем, если предположим, что “Бохум” будет играть от обороны, а “Гамбург” будет вести наступление по всем фронтам. Чем все это завершится? Без вариантов, убедительная победа хозяев. Наш прогноз: победа “Гамбурга” с форой -1.0 с коэффициентом — 2.03.

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Гамбург

Ставшие четвертыми в прошлом сезоне, «Динозавры» провели во многом стандартное межсезонье. Выиграл пару матчей у клубов заметно ниже себя классом, Майендорфер – 8:0 и Бухгольц 08 – 13:1, с соперниками выше классом испытали видимые трудности. Англичане их Хаддерсфилда победили Гамбург с минимальным счетом, а Олимпиакос и Андерлехт расписали с клубом мировую. Стартовать выпало на Родине, но удачным старт назвать можно с большой натяжкой.

Дармштадт открыл счет в дебюте второй половины матча. Отыграться Гамбургу помог назначенный на 98+ минуте пенальти. То есть старт подопечные Дитер Хеккинга, по сути, проиграли. Зато удачно скатались в гости в туре втором. Нюрнберг не выдержал натиска и проиграл с разгромным счетом – 0:4. Тем самым «Динозавры» подтвердили, что результативная игра клуба никуда не ушла, и многое в чемпионате клуб будет решать за счет реализации. Была ещё встреча с Хемнитцером в рамках Кубка страны, которая завершилась результативной ничьей в основное время – 2:2 и была в итоге выиграна после серии пенальти.

Бохум

«Несгибаемые» в очередной раз продемонстрировали изворотливость и потрясающую живучесть, завершив сезон на одиннадцатом месте. Ничего выдающегося клуб не показал, демонстрируя пренебрежения всем подряд, кроме прописки. Получается и, слава Богу. Было бы грустно лишиться такого игрока в бундес-2. От оппонента команда Робина Дутта отличается всем и в худшую сторону, но играет каждый раз самозабвенно, закрывая глаза на потери в составе, трудности в обороне и не всегда качественные атакующие действия. Зато клуб имеет точно такие же показатели, как и Гамбург, за что любим и ценится очень многими любителями ставок.

В межсезонье провел семь контрольных встреч. Это очень приличный набор партнеров от ноунеймов-любителей, которых расчленял – 8:1, 6:3 и 15:0, до англичан, голландцев и соотечественников из элиты. На мой вкус, «Несгибаемые» провели на голову выше по качеству подготовительный период. Проиграли старт Регенсбургу на его поле – 3:1, сыграли вничью на своем газоне с Арминией – 2:2 и перепинали Баунаталь – 2:3 в кубковом формате.

Прогноз

Ничего не изменилось от слова совсем. Скоростной и результативный футбол в исполнении каждого в отдельности коллектива стал притчей во языцех, но вот между собой. Из пяти крайних очных противостояний тоталом больше завершилась только одна. В остальных четырех было забито два гола на двоих, исполнителем которых был Бохум. Затянулась низовая серия. Новый сезон должен сломать стереотипы. Этому поспособствует горячая, готовая к реализации атака с обеих сторон. Выиграет ли Гамбург? Если нет, то мы отметим юбилей – 10 лет без побед.

Ставка: победа Гамбурга

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