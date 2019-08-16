Прогноз и ставки Нанси — Ле Ман (16.08.19)

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Прогноз и ставки Нанси — Ле Ман (16.08.19)

Прогноз на
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«Нанси» ‒ «Ле-Ман» 16 августа

В четвёртом туре французской Лиги 2 «Нанси» примет аутсайдера «Ле-Ман». Встреча пройдёт 16 августа на арене «Марсель Пико» и начнётся в 21:00 мск.

«Нанси»

«Нанси» ‒ самый дружелюбный клуб старта чемпионата в Лиге 2. Во всех трёх турах «чертополохи» сыграли вничью: 0:0 с «Орлеаном», а также по 1:1 с «Валансьеном» и лидером турнира «Лорьяном». Это значит, что в активе красно-белых по два забитых и пропущенных мяча (в среднем по 0,67 за встречу). Готовясь к сезону, «Нанси» провёл четыре товарищеских матча, начав с победы, затем проиграв и завершив двумя ничейными исходами. Таким образом, на счету красно-белых уже пять подряд игр, завершившихся вничью.

«Ле-Ман»

«Ле-Ман» же ‒ главный неудачник начала сезона и остаётся единственной командой, пока не набравшей очков. В первом туре «манцы» уступили «Лансу» 1:2, затем проиграли «Осеру» 0:2, а в прошлой встрече подарили три очка «Валансьену» 1:2. На голевом балансе кроваво-золотых значатся два забитых мяча (по 0,67 за игру) при шести пропущенных (по два за матч). В ходе подготовки к сезону «Ле-Ман» отыграл четыре товарищеские встречи, добившись двух побед при одной ничьей и поражении.

Надёжный прогноз на матч «Нанси» ‒ «Ле-Ман»

Оба клуба пока не демонстрируют свой уровень, но «Нанси» все же смотрится увереннее, к тому же на «Ле-Ман» психологически давят неудачи старта сезона. Ещё один фактор не в пользу гостей – очень слабая игра оборонительной линии, что подтверждаю шесть пропущенных мячей. Впрочем, «Нанси» пока не так хорош в атаке, как хотелось бы фанатам, так что вполне может ограничиться дежурной ничьей, либо выиграет с перевесом максимум один мяч. Учитывая этот факт, рекомендуем поставить на победу гостей с форой (+1,5), заиграть которую с коэффициентом 1,32 можно в БК «Леон».

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