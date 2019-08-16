Прогноз и ставки Орлеан — Клермон (16.08.19)

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Прогноз и ставки Орлеан — Клермон (16.08.19)

Прогноз на матч Орлеан – Клермон

В пятницу пройдет множество матчей самых различных чемпионатов. В одном из них сыграют такие команды, как Орлеан и Клермон.

Команда гостей в этом матче по мнению букмекеров все-таки является фаворитом. Коэффициент на это довольно высокий, но ставить на такой вариант я бы вообще не рискнул. Думаю, что логичнее всего было бы поставить на то, что голов будет забито маловато. Тотал меньше 2,5 предлагается за 1,58.

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