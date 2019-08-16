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Прогноз Плишкова — Кузнецова (16.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Плишкова К. — Кузнецова



Светлана Кузнецова явно накопила сил физических и моральных для этого потрясающего выступления здесь в Цинциннати. Скорее это даже определенного рода спортивная злость от того, что ей не дали защитить прошлогодний титул Вашингтона по политическим причинам. Еще в Торонто россиянка смогла пройти в третий круг, потом вылетела от Халеп. Сейчас ее форма улучшилась. В первом круге она вырвала победу у Севастовой и тяжелейшем трехсетовике. Затем Светлана в таком же стиле увела победу в матче у Даяны Ястремской. А потом уже со Стивенс вышла на промежуточный пик форму, сумев вынести с корта американку почти с "баранками", отдав Слоан лишь три гейма за весь матч.

Статистическое превью на матч Каролина Плишкова — Светлана Кузнецова:

Светлана Кузнецова последние пять из шести своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Плишковой можно за 3,78.

Каролина Плишкова последние два из трех своих матчей завершила на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 2,14.

Статистика личных встреч Каролина Плишкова — Светлана Кузнецова:

В очном противостоянии ничья: 2-2. Последнюю личную встречу Плишкова выиграла со счетом 6:7, 6:2, 6:4 в 2017 году. Матч проходил на турнире в Истбурне на траве.

Прогноз на поединок Плишкова — Кузнецова:

Следующей сопернице Кузнецовой стала Каролина Плишкова, которая привычно легко разбирается со всеми, кто не в состоянии стабильно возвращать в корт ее пушечные подачи, а это практически весь женский тур, за исключением топ-30 рейтинга. У Кузнецовой этот необходимый навык есть. Она чемпионка Шлемов. Светлана умеет и посильнее подачи принимать, да и форму сейчас набрала. Матч будет долгим и упорным. Наш прогноз — ТБ 21.5 за 2.14.

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К.Плишкова

Каролина в активной фазе проводит успешный сезон и сейчас очень старается отнять у Осаки звание первой ракетки мира. Пока что чешка третья, а Барти и японка здесь пока, но сетка у Каролин хорошая и она непременно должна выходить в полуфинал Цинциннати. Ранее Плишкова обыграла Петеррсон, Ван Яфань, так что что сильно от средней секи устать она не должна была. Кунецову также на классе должна обыграть в 2 сетах и все будет у нее хорошо.

С.Кузнецова

Светлана не смогла защитить титул Вашингтона, из за того, что с визой были проблемы, зато в Цинциннати неплохо выстрелила и сильную для себя сетку из Ястремской и Стивенс прошла. Тем не менее отрицательно может на ней сказаться легкая победа над американкой, которая провела ужасный матч и Кузнецова в 2-3 удара завершала комбинации в свою пользу, тем самым не получив должного уровня конкуренции. С Плишковой все будет иначе и тут россиянка может и не выдюжить.

Прогноз

Ранее между собой теннисистки на корте пересекались четырежды и счет 2-2, правда на харде россиянка ведет 2-1. тем не менее с тех встреч прошло больше 2-3 лет и за то время Плишкова вернулась на отличный уровень, тогда как Кузнецова ввиду возраста сдала, тем более в нынешнем сезоне россиянка 3 месяца не играла из за травмы и набор формы у нее протекал тяжело. К такому уровню агрессии Кузнецова не будет готова, потому ставлю на фаворита победу в 2 сетах.

Прогноз на

матч

Каролина Плишкова — Светлана Кузнецова 16 августа

16 августа в Цинциннати состоится матч турнира WTA.

Прогноз на матч Каролина Плишкова —Светлана Кузнецова

Россиянка провела успешную кампанию по отжиму денег у бетторов: трижды она должна была проигрывать, но каждый раз проявляла характер и вывозила. Уже нет сил, стоит на одном месте, тянет время и подаёт на флажке секундомера, однако бьётся и раскидывает нестабильных соперниц. Севастова просто занималась ерундой и совершила миллион ошибок, Ястремская — испугалась авторитета, Стивенс — только вышла после травмы и смертельно наелась с Путинцевой.

А вот чешка — игрок уже совсем другого уровня и не позволяет себе замешивать какашки на «Мастерсе». Это думающая девушка, которая прекрасно понимает состояние Кузнецовой и умеет выполнять план на игру без фирменных дамских капризов. Каролина будет широко переводить, дёргать соперницу, заставлять бегать, специально затягивать розыгрыши и наконец-то прекратит мучения Кузнецовой. Светлана убила чемодан логичных ставок, а пройти ещё и девушку из топ-10 — совсем уж преступление против беттинга.

Прогноз: победа Каролины Плишковой с форой -4,5 гейма за коэффициент 1,91 в БК «Леон»

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Прогноз на матч Плишкова – Кузнецова

Здравствуйте. Ну вот и битва титанов подоспела к 1/4) Светлана Кузнецова хоть и отыграла два долгих и трудных трёхсетовых матча в 1/32 с Сивастовой и в 1/16 с Ястремской, но в 1/8 со Слоан Стивенс — Светлана победила легко 6:1 6:2) Плишков Каролина в одиночках отыграла только два матча в двух сетах, где в 1/16 разгромила Ван Яфань, а в 1/8 обыграла Ребеку Петерсон 7:5 6:4, но не надо забывать, что она играет и в парном разряде со своей сестрой и довольно успешно надо отметить: выиграли пару Крейчикова/Синякова) По личкам у них 2:2, где 3 матча прошли в 3 сетах в тотальной борьбе, а в одном Кузнецова выиграла 2:0) Думаю Света будет настроена попытаться обыграть Каролину, а Каролина любит сеты отдавать.. Надеюсь на тотальную борьбу!)

РПЛ. Прогноз:

Прогноз от эксперта на матч «Оренбург» – «Сочи», 16 августа 2019

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