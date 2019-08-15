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Прогноз, ставки и коэффициенты Баутиста-Агут — Гаске (16.08.19)

Р.Баутиста-Агут

Роберто проводит классный и стабильный сезон и после четвертьфинала Монреале имеет хорошие шансы на то, чтобы выйти в полуфинал Цинциннати. Забыты потеря матери и ужасный сезон прошлый, теперь только хорошие результаты в нынешнем и очень стабильная игра. Здесь Агут уже переиграл Кечмановича, Гуркача и Тьяфу и теперь его ждет самый опытный к финалу соперник. С французом Роберто считается очевидным фаворитом и тут можно согаситься.

Р.Гаске

Ришар только в апреле вернулся к игровой деятельности после травмы и постепенно набирает обороты. Четвертьфинал в Цинциннати несомненный успех, только вот в плане стабильности он прилично испанцу уступает. А так Гаске здесь переиграл Маррея, Шварцмана и Дельбониса, но Баутиста Агут самый серьезный соперник на дальнейшем пути и справиться с ним французу на данный момент будет сложно.

Прогноз

А так теннисисты очень опытные и хорошо в туре известные, а ранее между собой они пересекались 5 раз и 4-1 впереди Агу по очкам. Учитывая неудобность соперника и не самую на фоне испанца лучшую форму, то Гаске, как я считаю, ничего хорошего в данном матче не ждет. Сейчас испанец в такой форме, что должен уверенно пробивать минусовую фору и идти дальше, тогда как для француза уже сам четвертьфинал по себе является успехом на фоне его болячек.

Прогноз на

матч

Роберто Баутиста-Агут — Ришар Гаске 16 августа

16 августа в Цинциннати состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Роберто Баутиста-Агут — Ришар Гаске

Испанец далеко прошёл в Монреале, а теперь уничтожает в Цинци: ему не хватает буквально 100 очков до топ-10, поэтому Роберто упирается изо всех сил. Позиция в десятке позволит получить на US Open более простую сетку, а главное — право играть по вечерам, а не жаркими днями. Парень идеально двигается, всё на свете тащит в обороне и нагло пробивает, хотя буквально полгода назад предпочитал отдавать инициативу. Соперники ещё не привыкли к новому стилю Баутисты-Агута и просто не знают, как противостоять этой дерзкой машине.

Ришар совсем недавно вернулся после травмы и далёк от оптимального тенниса, но сейчас ему дико прёт с сеткой: сперва был мёртвый Маррей, а далее два мягких грунтовика Дельбонис и Шварцман. Француз вывозил техникой, издевался резанными ударами и бесконечными переводами, но сейчас нужно включать мощь и идеально подходить к мячам, чтобы вывезти против Роберто. А с движением и ударами с задней линии у Гаске большие проблемы, поэтому пора вылетать. Испанец банально сильнее физически и лучше двигается, что станет залогом победы.

Прогноз: победа Роберто Баутисты-Агута с форой -3,5 гейма за коэффициент 1,74 в БК «Леон»

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Прогноз редакции на матч Баутиста-Агут — Гаске



На старости лет Баутиста-Агут стал показать невероятный уровень игры, за что впервые войдет в топ-10 рейтинга ATP. Дальнейшие победы лишь закрепят этот успех, поэтому Гаске будет крайне трудно пройти Роберто. Тем более, Ришару и так крупно везло в Цинциннати, ведь Доминик Тим снялся с первенства, почему француз ни разу не встречался с серьезными оппонентами.

Статистическое превью на матч Роберто Баутиста-Агут — Ришар Гаске:

За последние 5 матчей Баутиста-Агут проиграл лишь раз. Поставить на поражение Роберто можно за 3,94

Последние 3 победы Гаске одержала со счетом 2:0. Поставить на победу Ришара со счетом 2:0 можно за 6,55

Статистика личных встреч Роберто Баутиста-Агута и Ришара Гаске:

Теннисисты провели друг против друга пять матчей, четыре и которых завершились победой Баутисты-Агута. Лишь однажды Гаске сумел вырвать победу, но дело было в 2015-ом году

Прогноз на матч Баутиста-Агут — Гаске:

На этом чемпионате Гаске достаются одни пенсионеры, так что Ришар чувствовал себя на их фоне довольно вальяжно. Сейчас же ему предстоит пройти серьезную проверку, которую он вряд ли выдержит. Есть сомнения, что Баутиста-Агут покинет турнир раньше полуфинала. И вообще, после Джоковича, испанец выглядит фаворитом в Цинциннати. Ставим на П1 с форой (-3) за 1,53

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