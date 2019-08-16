Прогноз Бавария — Герта (16.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Бавария — Герта (16.08.19), ставки и коэффициенты

Бавария

Первый тур немецкого первенства состоится уже в ближайшие дни ! Бавария примет столичную Герту !

По Баварии вопросов очень много, и эти вопросы еще тянутся с прошлого сезона, который в целом получился у команды провальным. В лиги чемпионов совершенно ничего не получалось, и в чемпионате все было очень на тоненького , не так все легко и просто как предыдущие годы, судьба золота решалась лишь в заключительном туре. Ну и вот сезон новый наступил , а результаты на старте очень не внушительные…. Суперкубок проиграли Дортмонду 0-2, и в кубке страны выиграли всего-то 3-1 у команды с региональной лиги, хотя играли полностью основным составом… Ну и как-то пока совершенно нет никакой уверенности в Мюнхенском коллективе. Соперник по первому туру достаточно непростой, вполне допускаю сложности в игре Баварии в данном матче. Потеря Робенна, Рибери , которые завершили карьеру, однозначно будет бить серьезно по Мюнхенцам, так как эти два бойца умели вывозить на себе команду в трудную минуту !

Герта Берлин

У столичного коллектива чемпионат страны в прошлом сезоне слабо удался, команда завершила турнир всего-то на 11 месте, наверняка в новом сезоне команда будет ставить перед собой куда более высокие цели, чем цель занять 11 место… Вообще, Герта, умеет играть против Баварии ! И для Мюнхенского коллектива, эта пожалуй один из самых неудобных соперников в лиги ! За последние пару лет, команды встречались между собой 6 раз, и 4 матча завершались в ничью ! При одной победе Герты 2-0, и всего одной победы Баварии с жалким счетом 1-0. Так что тут по-моему очевидно, что Бавария явно не ждет сильно матчей с этими настырными столичными середняками !

Новый сезон Герта начала на ура ! И выиграла в кубке команду из низших лиг «Айхштет» 5-1 ! Команда хорошенько размялась, ну и пожалуй готова посетить Альянс-Арену, где наверняка не будут выглядеть мальчиками для битья !

Прогноз

Пожалуй я даже слишком перестраховался в данном матче, взяв фору (+2,5) на Герту. Так как, наверняка Бавария если и выиграет матч, то в один гол не больше ! Очень много вопросов пока по Баварии, и вопросы эти не приятные, есть явные предпосылки, что для Мюнхена сезон может получится провальным ! Ну а ставка моя на этот матч, еще раз повторю : фора (+2,5) на Герту !

Бавария – Герта. Прогнозы букмекеров на матч немецкой Бундеслиги

В пятницу, 16 июня, в 21:30 (МСК) начнется матч первого тура немецкой Бундеслиги между футбольными клубами Бавария и Герта. Игра пройдет в Мюнхене на поле стадиона «Альянц-Арена». Прогноз на матч Бавария – Герта от эксперта Footballtips Джона Уайльда вы можете прочитать ниже.

В данном противостоянии абсолютными фаворитами считаются футболисты Баварии, ибо этот футбольный клуб уже который год подряд завоевывает высшие награды внутреннего первенства и практически не имеет конкурентов. Наставник Баварии Нико Ковач продлил лимит доверия перед руководством, поэтому получил зеленый свет в трансферных сделках. Бюджет, конечно, ограничен, но при желании у Баварии может появиться состав, который будет конкурировать с ведущими клубами Европы.

Герта на правах столичного клуба всегда отиралась в компании середнячков и по всем предпосылкам не станет стремиться в топ по итогам грядущего сезона. Все в команде нормально, ибо по сравнению со среднестатистическими клубами Герта неплохо комбинировала в предсезонной подготовке. Подопечные Анте Човича больше предпочитают домашние матчи в Берлине, поэтому в Мюнхене уже основательно будут ориентированы на ничью.

По предварительным оценкам большинства футбольных аналитиков, данная встреча пройдет за явным территориальным преимуществом Баварии и завершится ее домашней победой. Джон Уайльд не исключает средней результативности и на фоне максимум трех точных ударов предполагает сухой успех действующих чемпионов. Далее специалист представил более подробный отчет о предстоящем поединке, а также поделился своими ценными советами и прогнозами на игру.

Ставки на ФК Герта

Данный футбольный клуб никогда не отличался особым статусом в немецком чемпионате и в основном черпал свои результаты за счет домашних поединков против периферийных команд. Бюджет Герты нельзя назвать внушительным, но по сравнению с извечным конкурентом Ганзой и Ростока (давно уже во второй Бундеслиге), берлинская команда осталась на плаву. Под руководством хорватского специалиста Анте Човича здорово подготовились к этому сезону. В предсезонной подготовке провели аж восемь товарищеских игр, в которых они одержали пять побед: над Айнтрахт Б со счётом 1:4, минимально обыграли Штурм 1:0, переиграли Карлсруэ после серии одиннадцатиметровых ударов (2:1 общ), попотели с Фенербахче (2:1) и разгромно победили Кристал Пэлас со счётом 0:4, также сыграли вничью с Бохумом (1:1) и уступили два раза: Вест Хэму 3:5 и Эрцгебирге 1:4. Провели первый матч в кубке страны: на стадии 1/32 финала ездили в гости к Айхштету и уверенно переиграли более слабого оппонента со счётом 1:5. Теперь давайте взглянем на трансферы: из клуба ушёл один основной футболист: Валентино Лазаро перешёл в миланский Интер за 22 млн. Евро. Из приобретений можно отметить молодого бельгийского правого ударника Люкебакио, который до этого выступал за Уотфорд. К данному противостоянию подходят в роли аутсайдера, но постараются дать бой более именитому сопернику. По своим тактическим характеристикам Герта в значительной степени уступает действующим чемпионам, да и не только им, поэтому эта команда ориентирована на ничейный исход в Мюнхен, что уже может стать сенсацией. Точно также считают специалисты биржи Coral и оценивают призрачный мировой исход со ставкой по котировке 7.50. Более т ого, букмекер не исключил абсурда и предлагает поставить на нереальную победу Герты с коэффициентом 19.00.

Ставки на ФК Бавария

Данный немецкий гранд переживает перестройку кадров, а также обновляет тренерский штаб. С Баварией связано много позитивного, но в, то же время, в последних трех сезонах прослеживается резкий спад клуба по международному рейтингу, плюс ко всему команда потеряла много активов в силу ухода нескольких ключевых игроков в китайский чемпионат. В прошлом сезоне Бавария стала чемпионом Германии. Команда набрала 78 очков в турнирной таблице, она ненамного оторвалась от Боруссии, всего на два очка. Лишь Боруссия в прошлом сезоне смогла стать конкурентом для Баварии. Команда показала хороший результат в обороне. За 34 сыгранных матча у них всего четыре проигрыша. Также в этом году Бавария стала обладателем Кубка Германии. В финале Кубка она разгромила РБ Лейпциг со счетом 3:0. По итогам результатов прошлого сезона Бавария вновь попадает в Лигу Чемпионов. В прошлом году германский клуб закончил свое выступление в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Бавария проиграла действующему чемпиону Ливерпулю в ответом матче (1:3). Что интересно, в первом матче, который они сыграли в гостях, германцы смогли удержать ничейный результат (0:0). А вот второй для команды оказался прощальным. В летнее межсезонье Бавария провела две товарищеские встречи. В первом матче германцы расписали мировую с Кайзерслаутерном (1:1). А во втором поединке Бавария одержала победу над Линдау со счетом 4:2. На летнем трансферном рынке команда довольно активно себя проявила, в основном сделав упор на малоизвестных игроков из мадридского Атлетико, Штутгарта и Гамбурга. Бавария в своем предсезонном турне также играла с мадридским Реалом, от которого вообще ничего не оставила (3:1), а также провела домашний турнир «Кубка Ауди», в котором так и не смогла дожать Тоттенхэм в финале и уступила по пенальти после ничьи 2:2. Стоит отметить, что в прошлом сезоне в противостояниях с Боруссией игроки Ковача проиграли выездной матч в Дортмунде (2:3), но затем уже на своей арене Бавария сумела восстановить справедливость, разгромив соперника со счетом 5:0. Суперкубок Германии Бавария проиграла Шмелям после точных ударов Пако Алькасера и Джейдона Санчо (0:2), поэтому ради реабилитации при любом раскладе будет играть против Герты исключительно на победу. Аналитики биржи bet365 не сомневаются в своем решении и предлагают поставить на очевидный домашний профит Баварии с любым счетом по коэффициенту 1.18.

Бавария – Герта. Ставки на результат и общий тотал голов в матче

Говоря о возможной результативности, следует отметить, что обе команды на старте сезона имеют разную раскачку, причем в этом показателе преимущество на стороне Баварии. Скорее всего, хозяева предпримут стартовый штурм, но далее будут завершать со средним показателем реализации. На этом фоне аналитики Coral предлагают поставить на победу Баварии и общий тотал меньше 3.5 голов по коэффициенту 2.25. Также не исключена односторонняя игра преимущественно у ворот Герты. Вердикт – сухая победа хозяев со ставкой по котировке 1.91.

Бавария – Герта. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги от постоянного эксперта Footballtips Джона Уайльда:

Бавария выиграет и не пропустит, успех хозяев и общий тотал меньше 3.5 голов.

Бавария — Герта. Прогноз на матч чемпионата Германии

Бавария — Герта. Прогноз, ставки на матч чемпионата Германии (16.08.2019)
Бавария — Герта. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (16.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Бавария — Герта, который состоится на стадионе Альянц Арена (Allianz-Arena) в пятницу 16 августа, начало в 21:30 (МСК).

Бавария — Герта. Кто фаворит матча?

В пятницу состоится первый матч нового розыгрыша чемпионата Германии. Действующий победитель Бундеслиги Бавария примет на своем поле Герту. Букмекеры ставят на легкую победу мюнхенского клуба. В прошлом сезоне Бавария на два очка опередила дортмундскую Боруссию в итоговой турнирной таблице чемпионата. В конце турнира она не проиграла ни одного из 14 последних матчей, выиграв 11 из них. Причем в девяти встречах Бавария забивала не менее трех голов. На своем поле она выиграла 11 последних матчей чемпионата с общим счетом 38:4.

Герта по итогам прошлого сезона заняла 11-е место, набрав 43 очка. В последнем туре она потерпела крупное поражение от Байера — дома со счетом 1:5. Перед этим столичный клуб не проигрывал в четырех встречах кряду — две ничьи и пара побед. В то же время за десять последних матчей в чемпионате Герте удалось выиграть всего два раза при шести поражениях и семи матчах, в которых она пропускала не менее двух голов. На выезде Герта выиграла всего один из шести предыдущих матчей и проиграла четыре раза.

Бавария — Герта. Ставки на матч:

Бавария — Герта. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в чемпионате Германии эти команды обменялись домашними победами без пропущенных голов. В частности, Бавария выиграла у Герты в Мюнхене со счетом 1:0. Кроме того, мюнхенский клуб обыграл Герту в гостевом поединке Кубка Германии — в дополнительное время 3:2. Если брать в расчет только основное время матчей, то Бавария выиграла лишь один из шести предыдущих поединков против Герты, четыре раза сыграв вничью и один раз проиграв. Перед этим она обыгрывала ее в 11 подряд встречах.

>Забивает за игру

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    • Бавария — Герта. Ставки на матч:

    Эксперты сайта прогнозируют крупную победу Баварии и ставят на ее выигрыш с форой (-2.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Баварии со счетом 2:0 или 3:0 (коэффициенты 6.50 и 7.00 соответственно). Ставки на выигрыш Баварии с форой (-2.5) принимаются с котировкой 2.25.
    Бавария — Герта 16 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

    О матче

    В первом туре Бундеслиги действующий чемпион страны принимает на своём поле команду, которая заняла 11-е место по итогам прошлого сезона. Конечно же, вопросов о фаворите этого противостояния ни у кого быть не должно. Букмекеры оценивают победу «Баварии» примерным коэффициентом 1,2. Поставить же на триумф «Герты» в матче можно больше чем за 15. 

    Результаты при подобных коэффициентах

    Отметим, что в прошлом сезоне на домашний для «Баварии» матч с «Гертой» были идентичные котировки на исходы. Та встреча в Мюнхене завершилась победой подопечных Нико Ковача со счётом 1:0. Расклады сил команд в межсезонье особо не поменялись, поэтому будем ожидать похожий результат и в предстоящей игре.

    Статистика для ставок

    В 5 последних очных противостояниях на поле «Баварии» в Бундеслиге «Герте» не удавалось забить ни разу. Такая неутешительная статистика столичной команды склоняет поставить на то, что она не забьёт и в предстоящей игре. Коэффициент на это событие около 2.

    Нельзя не упомянуть, что «Герта» не проигрывала «Баварии» с разницей в 2 или более голов в 11 из 12 последних личных встречах в Бундеслиге. Это располагает нас к ставке на фору (+2,5) в пользу гостей. Взять это событие можно примерно за 1,6.

    Также в 9 из 10 последних личных встреч было забито не более 3 голов. Обычно команды играют друг с другом не слишком результативно. Таким образом, неплохо присмотреться к ставке на «Тотал меньше 3,5» в предстоящей игре с коэффициентом в районе 1,8.

    «Бавария» — «Герта». Прогноз на матч 16 августа. Чемпионат Германии

    Мой прогноз

    В пятницу стартует очередной сезон немецкой Бундеслиги. В матче-открытии встретятся представители футбольной и официальной столиц Германии. Эксперты нашего сайта подготовили прогноз на поединок «Бавария» – «Герта»
    Бавария

    «Бавария» сыграет второй сезон с молодым и перспективным тренером – Нико Ковачем. В минувшем первенстве Бундеслиги футболисты немецкого гиганта под руководством хорватского специалиста совершили невероятное – отвоевали серьезный гандикап у «Боруссии» Дортмунд и в энный раз в своей истории завоевали золото чемпионата страны.

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