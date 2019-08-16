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Прогноз и ставки Лион — Анже (16.08.19)

Футбол сегодня. Лион – Анже. Cтавки букмекеров на матч французской Лиги 1

В пятницу, 16 августа, в 21:45 (МСК) начнется матч второго тура чемпионата Франции (Лига 1) между футбольными клубами Лион и Анже. Игра пройдет в Лионе на поле стадиона «Стад де Люмьер». Прогноз на матч Лион – Анже от эксперта Footballtips Джона Уайльда вы можете прочитать ниже.

В данном противостоянии фаворитами считаются хозяева поля, ибо Лион единственный в своем классе может на равных конкурировать с грандом ПСЖ и нацелен на долгожданный чемпионский титул. Подопечные нового тренера Жуниора Силвиньо уже набрали стартовые три очка, разгромив монегасков из Монако, и теперь ориентированы на очередной успех с возможной форой.

Анже ничем не выделяется среди середнячков французского футбола и не имеет особых амбиций относительно внутреннего чемпионата. Бюджет клуба не позволяет плодотворно участвовать в трансферных торгах. Наставник Стефан Мулен остался на своем месте и, более того, руководство предложило специалисту полноценный трехлетний контракт. Начало нового сезона стало удачным, так что при любом раскладе гости постараются как минимум не проиграть.

По предварительным оценкам большинства футбольных аналитиков, данная встреча пройдет за явным территориальным преимуществом Лиона и завершится его домашней победой в обоих таймах. Джон Уайльд не исключает относительно неплохой результативности и предполагает наличие как минимум трех точных ударов в общем зачете. Далее специалист представил более подробный отчет о предстоящем поединке, а также поделился своими ценными советами и прогнозами на игру.

Ставки на ФК Анже

Данный футбольный клуб никогда не отличался особым статусом во французском чемпионате и тем более в современной истории никогда не участвовал в борьбе за Еврокубки. Симпатичная игровая модель находит свое применение исключительно в противостояниях с аутсайдерами, но вот в матчах с топами у Анже все идет прахом. Свое выступление в прошлом сезоне чемпионата Франции команда закончила на 13 месте. Она заработала 46 очков. Анже выделяется на общем фоне ближайших команд умением штамповать ничейные результаты. В составе французов этим летом состоялись некоторые изменения. В летнее межсезонье команда провела несколько товарищеских поединков, где неплохо справлялась со своими соперниками. В первом матче Анже легко обыграл Ле Эрбье со счетом 3:1. Во втором поединке одержал победу над Орлеаном (1:0). Затем сложился довольно тяжелый матч с местным клубом Гавр. Но все же команда одержала очередную победу – 3:2. В следующем поединке против голландского Фейеноорда команды сыграли вничью – 2:2. А вот два последних матча против немецкой Боруссии Менхенгладбах и английского Арсенала закончились поражениями. Но оба матча французы провели более чем достойно. По своим тактическим характеристикам подопечные Стефана Мулена стараются играть в прагматичной манере, но на матч с Лионом уже официально выставляется классическая схема 4-4-2, дабы постараться набрать минимум очков. Точно также считают эксперты биржи William Hill и предлагают сделать ставку на призрачную выездную победу Анже с любым счетом по коэффициенту 8.00. Всем понятно, что подобная линия имеет крайне низкий процент вероятности, поэтому аналитики БК bet365 не исключают мирного стечения обстоятельств и оценили любого рода ничью со ставкой по котировке 4.00.

Ставки на ФК Лион

Французский футбольный клуб уже исторически обладает большим потенциалом, ибо постоянно соперничает с грандами европейского футбола в различных Еврокубках. На протяжении всего сезона Лион медленно, но верно продолжал наращивать свой потенциал с прицелом на серебро внутреннего чемпионата. Бороться с гегемоном ПСЖ практически бесполезно, так что уже бывший тренер Бруно Женезио бросил все силы на противостояния с конкурентами в лице Лилля и Монпелье. В 30 турах гости потерпели семь поражений, и самый крупный проигрыш был зафиксирован как раз в поединке с вышеупомянутым ПСЖ (0:5). В Лиге Чемпионов Лион умудрился выйти из группы только с одной победой над Манчестер Сити (2:1). В остальных матчах французы цепляли строго по одному очку и в итоге отодвинули донецкий Шахтер от плей-офф. В принципе, результат неплохой, учитывая тот факт, что Лион таки не потерпел ни одного поражения, но в матчах на выбывание были совсем другие соперники, так что с большей долей уверенности можно было предполагать, что у Женезио все проблемы еще впереди. Последний разгромный проигрыш Лиона был датирован 5 декабря прошлого календарного года, а после этого гости в великолепном стиле переиграли Сент-Этьен, Амьен и Монако, а также скатали три ничьи. Также стоит отметить, что Лион уже успел нахлобучить вышеупомянутый ПСЖ на своем поле со счетом 2:1, тем самым нанес гегемону первое поражение в сезоне внутреннего чемпионата. В итоге Лион так и закончил на третьей строчке в таблице, ну а в Лиге Чемпионов успел сделать профитный засвет в домашнем матче с Барселоной. Забить тогда никому не удалось (0:0), а об ответном поражении со счетом 1:5 болельщики предпочитают не вспоминать. На этом фоне произошла замена тренера и теперь на официальных началах в Лионе работает бразильский специалист Силвиньо. Под его руководством Лион успел слить товарищеский матч швейцарскому аутсайдеру Серветту, но новый наставник объяснил этот казус подготовкой к проходному в групповой этап матчу квалификации Лиги Чемпионов. Недавно Лион принял участие в символическом турнире «Кубка Эмирейтс», в котором неожиданно для публики Лондона выиграл у местного Арсенала со счетом 2:1. Далее было товарищеское поражение тЛиверпуля (1:3), но в целом Лион неплохо подготовился к внутреннему чемпионату и в рамках первого тура обыграл Монако со счетом 3:0. На этом фоне специалисты биржи Coral предполагают тотальное преимущество Лиона над Анже и предлагают поставить на победу хозяев с любым счетом по коэффициенту 1.40.

Лион – Анже. Ставки на результат и общий тотал голов в матче

Говоря о возможной результативности, следует обратить на игру обеих команд в первом туре. Анже провел в ворота крепкого Бордо три мяча и ровно столько же забил Лион. Следовательно, предстоящий поединок может быть богатым на моменты, а эксперты Coral предлагают поставить на победу Лиона и общий тотал больше 2.5 голов по коэффициенту 1.95. На этом фоне не исключена реализация хозяев до перерыва, поэтому букмекер выдвинул прогноз на тотальное превосходство хозяев. Как итог – победа Лиона в первом тайме и матче со ставкой по котировке 2.15.

Статистика команд Лион и Анже

Лион не проигрывал своим визави на протяжении семи предыдущих встреч. В этих матчах постоянно отличались голами обе команды. Голландский форвард Лиона Мемфис Депай забил в ворота Анже три мяча в четырех матчах.

Лион – Анже. Прогноз на матч французской Лии 1 от постоянного эксперта Footballtips Джона Уайльда:

Победа хозяев в первом тайме и матче, успех Лиона и общий тотал больше 2.5 голов.

«Лион» — «Анже». Прогноз на матч 16 августа. Чемпионат Франции

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И второй тур французской Лиги1 откроется матчем с участием «Лиона». «Ткачи» были крайне успешны в поединке-открытии, равно, как и их ближайший соперник – «Анже». Кто из них продлит свою белую полосу? — знакомимся с прогнозом на игру 16 августа

Лион

«Лион» вошел в очередной сезон Лиги1 с новым тренером — Сильвиньо. Бывший игрок «Арсенала», «Барсы» и «МанСити» успешно начал работу с французским клубом. Его подопечные не оставили шансов «Монако» на его же «Стад Луи II».

Прогноз на

матч

«Лион» – «Анже» 16 августа

После первого победного тура «Анже» занял место рядом с «Лионом» и «ПСЖ». Один из наименее результативных середняков прошлого сезона разгромил бывшего соседа по турнирной таблице «Бордо» (3:1), который одно время был кандидатом на вылет. Финальный счет был установлен еще в первом тайме, однако «жирондинцы» не приблизились к тому, чтобы хотя бы сократить преимущество.

Первый матч «Лион» откатал на выезде, хотя поддержка трибун не помогла «Монако». Дембеле уже на пятой минуте реализовал подачу с углового, а после удаления Фабрегаса на 30-й минуте «львы» закатили» еще два безответных мяча. Стоит отметить, что в игре команды Кампоса не было залихватского куража, да монегаски и не позволили бы, отлично обороняясь в меньшинстве. «Лион» работал над качеством моментов, поэтому почти каждый эпизод в штрафной мог бы закончится голом, хотя два мяча были забиты из-за пределов бокса.

Lyon s'impose face à Monaco en ouverture de la Ligue 1. Les buteurs > https://t.co/ZKKynM09qu #ASMOL pic.twitter.com/CqMOsW4oTR — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 9, 2019

Прогноз

«Олимпик» при размеренной игре угрожал сопернику почти всеми своими ударами, но при этом не агрессировал даже против укороченного состава монегасков. Аккуратная и при этом результативная игра наверняка расстроит «Анже», оборона которого вряд ли способна противостоять напору топа, тогда как сам середняк строит нападение на контратаках. Не ожидая сюрпризов, берем победу «Лиона» за 1.45 в БК «Лига Ставок».

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Лион — Анже. Прогноз на матч чемпионата Франции

Лион — Анже. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (16.08.2019)

Лион — Анже. Прогноз на матч французской Лиги 1 (16.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Лион — Анже, который состоится на стадионе Гроупама (Groupama Stadium) в пятницу 16 августа, начало в 21:45 (МСК).

Лион — Анже. Кто фаворит матча?

Второй тур чемпионата Франции по футболу начнется с матча между Лионом и Анже. Букмекеры ставят на выигрыш хозяев поля с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлую пятницу в первом поединке турнира Лион разгромил на выезде Монако со счетом 3:0 — по голу забили Дембеле, Депай и Тузар. С учетом прошлого сезона это была четвертая подряд победа Лиона. А не проигрывает он в Лиге 1 уже семь матчей подряд, выиграв шесть из них. На своем поле он проиграл только один из десяти предыдущих поединков в национальном первенстве, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. Ни разу за это время Лион не оставался без забитых голов, а в восьми поединках ему удавалось поразить цель минимум дважды.

Анже в прошлом сезоне занял 13-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата, а новый розыгрыш турнира начал с победы над Бордо со счетом 3:1. Причем он уступал 0-1, но смог переломить ход встречи и добиться положительного результата. Кстати, все четыре гола в этом поединке были забиты до перерыва. Это была только третья победа Анже за 14 последних матчей в чемпионате Лиги 1 при семи ничейных результатах и четырех поражениях. В гостях он выиграл всего 3 из 15 последних поединков в национальном первенстве. Причем это были победы над командами, которые прошлый чемпионат завершили в нижней половине турнирной таблицы.

Лион — Анже. Ставки на матч:

Лион — Анже. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Лион выиграл у Анже оба матча с одинаковым счетом 2:1. Его беспроигрышная серия в противостоянии с этим соперником насчитывает семь матчей, пять из которых были выиграны. Кстати, в пяти из семи этих поединков забивалось больше двух голов. Также стоит отметить, что в пяти последних матчах между Лионом и Анже забивали обе команды. На своем поле Лион выиграл у Анже два из четырех матчей в Лиге 1, по разу проиграв и сыграв вничью.

>Забивает за игру

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Лион — Анже. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Лиона и ставят на то, что в игре будет забито больше двух голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Лиона со счетом 2:1 или 2:0 (коэффициенты 7.00 и 7.50 соответственно). Ставки на тотал больше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.60.



Прогноз редакции на матч Лион — Анже



Чемпионат Франции по футболу набирает обороты! Второй тур стартует 16 августа матчем на стадионе “Люмьер”, где местный “Лион” примет “Анже”. В первом туре хозяева разгромили “Монако” со счетом 3:0. То, что у команды с лазурного берега нет шансов, стало понятно уже на 5-й минуте, когда забил Дембеле. Далее отличились Депай и Тусар. Помогло, конечно, и удаление Фабрегаса на 30-й минуте. Гости также забили три мяча “Бордо”, но при этом один пропустили практически как клуб Александра Головина — на четвертой минуте. Отыграться помогли Рен-Аделед, Лаж и Мангани.

Ориентировочные составы на матч “Лион” — “Анже”

“Лион”: (4-3-3) Лопеш — Дюбуа, Андерсен, Денайер, Коне — Мендес, Тусар, Ауа — Траоре, Дембеле, Депай

Не сыграют: —

“Анже”: (4-5-1) Бютель — Айт Нури, Тома, Павлович, Мансо — Лаж, Мангани, Сантамария, Рен-Аделед, Капелле — Алиуи

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Лион” — “Анже”

Хоть и начался новый сезон и сравнивать результаты с прошедшим не всегда правильно, здесь у нас не совсем тот случай. Все же играют третья и четырнадцатая команды, это о многом говорит. Но не будем рекомендовать ставить на итоговый результат, есть тут у нас другой козырь. А именно результативность. Это и космическая атака подопечных Сильвиньо, которая показала себя во всей красе в первом туре. И не отстающие в забивающем потенциале футболисты “Анже”. Смело поставим на ТБ3,5 на который “Париматч” дает прекрасный коэффициент 2,41.

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