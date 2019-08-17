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Прогноз и ставки Рублёв — Медведев (17.08.19)

Андрей Рублёв — Даниил Медведев. 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Western & Southern Open. 1/4 финала.

Андрей Рублёв (Россия) — Даниил Медведев (Россия).

Цинциннати, США. 17.08.2019. 02:00 МСК.

На турнире в Цинцинннати, так же, как и на соревнования в Монреале, мы увидим российскую дуэль. На этот раз, на стадии ¼ финала 70-я ракетка мира, Андрей Рублёв, сразится с 8-м номером мирового рейтинга, Даниилом Медведевым. То, что Даниил дойдёт до столь высокой стадии, мы практически не сомневались, а вот Андрей, можно сказать, шокировал своим выступлением.

Прогноз редакции на матч Рублёв — Медведев



В этом году мы точно можем гордиться российскими теннисистами, ведь они творят чудеса. В прошлом раунде турнира в Цинциннати Рублев вынес великого и ужасного Роджера Федерера. Швейцарец был настолько явным фаворитом, что люди были готовы ставить квартиры на победу легенды, но россиянина преподнес им сюрприз. Жаль, что в четвертьфинале таблица свела его с Медведевым.

Статистическое превью на матч Андрей Рублев — Даниил Медведев:

За последние 5 матчей Медведев проиграл лишь раз. Поставить на поражение Даниила можно с коэффициентом 3,30

Последние 8 побед Медведев одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Даниила со счетом 2:0 можно за 1,89

Статистика личных встреч Андрей Рублев — Даниил Медведев:

В 2016-ом году теннисисты провели свой единственный очный матч, который завершился победой Медведева. Тогда на турнире в Будапеште россияне отыграл два сета, выигранные Даниилом

Прогноз на матч Рублев — Медведев:

Конечно, победа над Федерером — это очень круто, но если быть честными, то это было лишь исключением из правил. Понятно, что если Рублев и Роджер встретятся еще 20 раз, то 19 побед уйдут швейцарцу. Так что не нужно обольщаться успеха Андрея, хоть он и находится в хорошей форме. Ну а Медведев показывает уровень на протяжении всего сезона, так что в их очном сражении нельзя ожидать ничего другого, кроме как нереальной зарубы. Ставим на тотал больше 21 за 1,62

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А.Рублев

Андрей проводит лучший свой турнир после травмы и восстановления и , конечно, наверняка счастлив был обыграть Федерера в 1.8 финала. Сезон у россиянина получается непростой и после всех его травм с кистью и стрессовым переломом позвоночника снова набирать форму поистине бесценно. Тем не менее как игрок постоянно стабильно давать результат он не может и на фоне Медведева все таки выступает гораздо хуже, несмотря на то, что будет свежее соотечественника.

Д.Медведев

Даниил проводит на высочайшем уровне уже 3 неделю подряд и близок к высоким стадиям в Цинциннати после Вашингтона и Монреаля, где россиянин был финалах. Хорошо бы и отдохнуть, но здесь он громит Едмунда, Штруффа и Пера и никак не останавливается. Сетка вполне рабочая и Даниил тем пользуется. Конечно, у него более атакующая игра и он вполне должен выходить в полуфинал — если сыграет на своем уровне, то Рублев буде бит им на классе.

Прогноз

Ранее между собой теннисисты пересекались однажды и в зале Будапешта 3 года назад Медведев в 2 сетах победил тогда ее более талантливого игрока. Сейчас все перевернулось с ног на голову, Медведев стремительно ворвался в топ 10 мирового рейтинга и при своей стабильной игре стабильной игре может и в топ 5 оказаться. У него есть еще пробелы, но он фантастически прибавляет, тогда как Рублев должен быть доволен своим восстановлением и набором формы, но сейчас по факту он слабее Медведева.

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