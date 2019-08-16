«Атлетик» — «Барселона». 16.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз от наших экспертов

«Атлетик» — «Барселона». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Атлетик» — «Барселона». Прогноз на матч 16 августа. Чемпионат Испании

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Напомним, что «Атлетик» является одной из трех команд, которые на протяжении всей истории еще не покидали элитный дивизион. Во многом обезопасить «Атлетик» от понижения в классе помогло появление на тренерском мостике Гаиска Гаритано.

Летом баски заметно омолодили состав. Старая гвардия ушла, а их место заняли вчерашние резервисты. Покинули клуб Алехандро Ремиро, Перу Ноласкоайн, Андер Итурраспе, Маркел Сусаета, Микель Рико, Иньиго Висенте. Что касается потерь перед ближайшей встречей, то точно не сыграет из-за травмы Горка Гурусета. Под вопросом Иньиго Мартинес, Иньиго Кордоба и Ибаи Гомес.

Атлетик — Барселона 16.08.2019

Атлетик — Барселона 16.08.2019

15.08.2019 3 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Испанской Примеры, в котором между собой сыграют Атлетик и Барселона. Встреча состоится в эту пятницу в Бильбао на стадионе «Сан Мамес». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 22:00 по московскому времени. Сможет ли Барселона увезти очки из неуступчивого Бильбао? Как проявят себя новые футболисты сине-гранатовых? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (5.20) Х (3.98) П2 (1.71) Атлетик Барселона Чемпионат Испании. Примера. 1-ый тур. «Сан Мамес». Бильбао. 16.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч Атлетик — Барселона

Атлетик : Симон; Мартинез, Альварез, Берчичи, Де Маркос; Сан Хосе, Этксебаррия, Гарсия, Муниаин, Гомез; Уильямс. Барселона : Тер Штеген; Пике, Ленгле, Альба, Семедо; Бускетс, Де Йонг, Артур; Гризманн, Суарес, Дембеле.

В составе Атлетика сейчас нет абсолютно никаких проблем. Все футболисты полностью восстановились от травм во время летнего отпуска и готовы помогать своей команде в новом сезоне.

А вот в составе Барселоны есть определенные проблемы. Главная из них — травма Лионеля Месси, который повредил колено и точно пропустит стартовую часть чемпионата. Также в составе сине-гранатовых отсутствует голкипер Нето, пришедший в команду нынешним летом. Но в ближайшее время этого голкипера в воротах Барселоны мы не увидим.

История личных встреч

История противостояний Атлетика и Барселоны насчитывает 201 поединок. Барселона победила в половине из них, а именно в 101 матче. На счету Атлетика 66 побед, что составляет примерно 33 процента. И всего 34 игры между этими клубами закончились вничью, однако, этот результат был зафиксирован в двух предыдущих матчах между Атлетиком и Барселоной.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Атлетик этим летом абсолютно пассивен на трансферном рынке. Новых футболистов в команде не появилось, а ушедших игроков вряд ли кто-то мог причислить к основному составу. Теперь баски хотят взять своей стабильностью, сохранив всех основных футболистов. Вот только, этими же игроками Атлетик смог завоевать всего восьмую позицию в прошлом первенстве. И если основные соперники Атлетика укрепились, то он этого сделать не смог. Вряд ли басков можно очень серьезно рассматривать в нынешнем сезоне.

А вот Барселона нацелена дать отпор обновленному Реалу и снова выиграть Примеру. Именно для этих целей состав каталонцев пополнили Антуан Гризманн и Френки де Йонг. Теперь атака сине-гранатовых выглядит еще более грозно, чем это было в прошлом сезоне. По предсезонным играм было видно, что Гризманн добавил Барселоне немало креатива и его связка с Месси может быть просто убийственной. Однако, в ближайшей встрече Месси мы не увидим и на сцену придется выйти другим лидерам. Но сомнений в победе Барселоны в стартовом матче чемпионата практически нет.

Прогноз: Барселона выиграет эту встречу. Но вряд ли она станет слишком результативной.

Интересные факты перед матчем

Последний раз Атлетик обыгрывал Барселону в рамках Примеры еще в 2013 году. Атлетик не проигрывает на своем поле в чемпионате с октября прошлого года.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Атлетик — Барселона, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Атлетик — Барселона Ставка: Победа Барселоны (П1) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Атлетик — Барселона Ставка: Тотал меньше 3.5 голов (ТМ 3.5) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Атлетик Бильбао — Барселона 16 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Барселона» в прошлом сезоне второй год подряд стала чемпионом Испании. Это чемпионство стало четвертым для каталонцев за последние 5 лет. «Атлетик» в прошлом сезоне остановился в шаге от участия в еврокубках, заняв 8-е место турнирной таблице Ла Лиги. Интересно, что нынешние соперники входят в число трех команд, не покидавших никогда высший испанский дивизион, а третьим клубом остается мадридский «Реал». В первом матче Ла Лиги букмекеры ожидаемо отдают предпочтение «Барселоне» — котировки на победу гостей в районе 1,7. Вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом около 5,1.

Результаты при подобных коэффициентах

Интересно, что при похожих котировках в очном противостоянии прошлого сезона Ла Лиги на поле «Атлетика» команды не смогли выявить победителя, закончив встречу со счетом 0:0.

Статистика для ставок

Не стоит ожидать от «Барселоны» в первом матче Ла Лиги высокой результативности. Кроме того, в 4 предыдущих очных противостояниях в чемпионате Испании каталонцы не забивали больше 2 мячей. Ставка на такую же результативность подопечных Эрнесто Вальверде в предстоящем поединке, можно взять за коэффициент около 1,4.

Эта встреча может разочаровать болельщиков низкой результативностью обеих команд. Сезон только начинается и вероятно клубам понадобится время, чтобы войти в оптимальную форму. Вдобавок, в 4 предыдущих личных встречах в Ла Лиге стороны не забивали более 2 мячей за игру. Котировки на такое событие в ближайшей игре, находятся в районе 2,2.

Ставки на игроков

В отсутствии лучшего бомбардира Ла Лиги в прошлом сезоне – Лионеля Месси (36 голов), можно рассмотреть ставку на гол второго в списке голеадоров – нападающего «Барселоны» Луиса Суареса (21 мяч, столько же у Карима Бензема). Также стоит обратить внимание на новичка каталонцев Антуана Гризманна, который забил 15 мячей в прошедшем сезоне Ла Лиги.

Важные новости

«Барселона» этим летом совершила один из самых громких трансферов, пополнив свои ряды бывшим нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном. Также стоит отметить, что из-за травмы голени эту встречу пропустит лучший бомбардир каталонцев и капитан команды – Лионель Месси.

Атлетик Бильбао

Атлетик Бильбао решил оставить Гаиску Гаритано на посту главного тренера, это решение можно понять — сейчас поколение футболистов из Басконии не самое яркое (имеются ввиду только те, кто сейчас играет в Атлетике), поэтому гарантированного результата легче всего добиться с тренером, который ставит более упрощённый футбол — все мы помним, что было при Бериццо (фанат позиционного футбола).

Атлетик Бильбао иногда становится супермаркетом для топ-клубов, что-то похожее могло произойти и в этом году, но, похоже, сейчас состав Атлетика сохранится. Самым значительным слухом была история про отъезд Иньяки Уильямса в АПЛ, но, к счастью, этого не произошло.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Атлетик Бильбао занял второе место по PPDA (интенсивность прессинга; лучше результат только у Эйбара). Также стоит помнить, что Гаритано перевёл Атлетик на 4-2-3-1 (может трансформироваться в 4-4-2) — у Атлетика неплохая позиционная оборона.

Барселона

Барселона провела очень насыщенное трансферное окно, тут надо выделить три истории: 1) Они договорились с Гризманном о контракте ещё по ходу сезона — это запрещено (у Атлетико есть электронное письмо, доказывающее это), так что Барселона, помимо затяжной саги, рискует заплатить дополнительные 80 млн евро; 2) Из Бетиса перешёл Хуниор Фирпо, который когда-то называл Месси «крысиным дерьмом», сейчас — извинился, но вряд ли переход такого человека поспособствует установлению нормальной атмосферы внутри Барселоны. Да и сам Фирпо слишком хорош, чтобы сидеть под Альбой; 3) Сага с Неймаром — неизвестно, чем и когда она закончится. Барселона не хочет проблем с ФФП, поэтому она захотела обменяться продажами — это удобно, ведь траты на футболиста (зарплата, агентские, компенсация предыдущему клубу) формально растягиваются по всему сроку контракта, а прибыль с продажи — зачисляется сразу. Такой лазейкой воспользовался Ювентус: они знали, что Роме нужно завершить финансовый год в плюсе, а также, что Интер готовился им в этом помочь трансфером Джеко. Ювентус не хотел усиления прямого конкурента, поэтому они устроили обмен продажами: Спинаццола за 30 млн евро отправился в Рим, а Пеллегрини за 22 млн евро — в Турин. Это сорвало трансфер Джеко в Интер. Что-то похожее по технологии (здесь они хотят обмен продажами Коутиньо и Неймара) хочет сделать и Барселона, но тут цель заключается в том, чтобы не было проблем с ФФП, а не в блокировке усиления для конкурента.

По игре к Барселоне тонна вопросов, главными из которых являются размещение Гризманна и Де Йонга: 1) Гризманну лучше всего действовать на той же позиции, что и в Атлетико (атаковать из опорной зоны соперника),но в Барселоне это место уже занято (вы знаете кем). Остаются два варианта — вместо Суареса и на фланге. На фланге Гризманн полезен, но его роль и влияние на игру сильно уменьшаются. Вместо Суареса — вариант интересный, но Луис сам по себе не так уж и плох (пусть и стиль игры на этой позиции у него сильно отличается от Гризманна), поэтому Вальверде предстоит подумать. 2) Де Йонгу на данном этапе подходит только схема с двумя опорниками (4-2-3-1, 4-4-2, 3-4-3; именно по 4-2-3-1 и играет Аякс Тен Хага) — ему нужен тот, кто помогает при обороне, но такой вариант совсем не подходит для Серхио Бускетса. Есть вариант с тем, чтобы использовать 4-3-3, но поставить Де Йонга не на позицию шестёрки, а выше — разместятся все, но это будет сковывать потенциал Френки. Вопросов пока что очень много.

Прогноз

Давайте вспомним прошлый сезон и матч Атлетика с Барселоной в Бильбао: 0:0, при которых Атлетик неплохо оборонялся, а Барселона уже не является той машиной позиционных атак, при Вальверде позиционная атака Барселоны, а также прессинг с контрпрессингом провисают.

За лето Барселона неплохо обновилась, но проблемы те же: прессинга нет (Месси не прессингует) — следовательно, нет и хорошей позиционной атаки. Атлетик, повторюсь, неплохо обороняется, поэтому такой расклад идёт им только на пользу.

Я думаю, что здесь матч в целом пойдёт по сценарию Атлетика — игра будет закрытой (правда, далеко не факт, что баски смогут набрать очки), поэтому мой прогноз — ТМ(2,5).

«Атлетик» — «Барселона». 16.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Примера 2019/20. 1-й тур.

«Атлетик» (Бильбао) – «Барселона» (Барселона).

Стадион: Сан Мамес, Бильбао. 16.08.2019. 22:00 (МСК).

Судья: Карлос дель Серро Гранде

Очередной чемпионат Испании стартует с «эль класико». Да, пусть это не «Реал» – «Барселона», но Клуб из Бильбао наравне с ними заслуживает уважение за то, что еще ни разу не вылетал из элитного испанского дивизиона.

Форма «Атлетика»

Кадровая политика клуба, которая состоит в том, что за команду могу выступать только футболисты с баскскими корнями, не подразумевает какую-то глобальную ротацию в межсезонье. Да, какие-то единичные трансферы происходят, но костяк остался прежним. Так, летом команду покинул хавбек Андер Итурраспе, а за 4 млн евро был куплен Ибай Гомес у «Алавеса» — это, пожалуй, самые «громкие» трансферы.

Баски традиционно сильны на своем поле, где в 19 матчах минувшего чемпионата, проиграли всего лишь дважды. Кстати, говоря, в очных играх прошлого сезона «Атлетик» ни разу не проиграл каталонцам – 0:0 дома и 1:1 в гостях, причем на «Камп Ноу» «Барсе» пришлось даже отыгрываться.

«Атлетик» хорошо сыгран и при поддержке своих болельщиков готов дать бой чемпиону.

Форма «Барселоны»

В отличие от «Атлетика» каталонцы сорить деньгами любят и умеют. В межсезонье они купили Гризманна у «Атлетико» и де Йонга у «Аякса», заплатив в общей сложности за двух футболистов почти 200 млн евро. Рокировка произошла на позиции вратаря – Силлессен отправился в «Валенсию», а оттуда пришел Нето, который уже успел вылететь из-за травмы на полтора-два месяца. Впрочем, первым номером все равно останется тер Штеген, так что потеря Нето не так критична. Из приобретений также можно отметить перспективного крайнего защитника Джуниора Фирпо из «Бетиса», который засветился на победном для Испании молодежном Евро. Сходу вытеснить Альбу из состава он не сможет, а вот для ротации вполне годится.

Попутно каталонцы избавились от «балласта» – игроков, которые получали немалые деньги, но играли крайне мало. Малком, Гомеш, Денис Суарес, Алькасер, Мунир – продажа этих футболистов позволила отбить больше половины стоимости Гризманна, что уже хорошо.

Продолжается мыльная опера с возвращением Неймара, не удалось пока пристроить дорогостоящего Коутиньо, который так и не нашел себя в клубе. Но самой большой интригой старта сезона является состояние Месси. Аргентинец травмировался на одной из тренировок, пропустил заключительную часть подготовки команды, не поехав с ней в США, поэтому его появление на поле в Бильбао под большим вопросом. Официальной информации нет, но скорее он пропустит эту игру, чем наоборот.

Впрочем, матч с «Наполи» показал, что и без аргентинца «Барса» способна забивать, причем много. Счет своим голам за новый клуб наконец-то открыл Гризманн, потихоньку осваивается де Йонг. В очень хорошей форме подходит к сезону Суарес, на счету которого дубль во встрече с неаполитанцами.

История встреч «Атлетика» и «Барселоны»

Команды сыграли между собой в общей сложности 201 матч в различных турнирах. Чуть больше половины выиграла «Барса», на счету которой 101 победа. «Атлетик» выходил победителем из 66 встреч, еще 34 матча завершились вничью.

Интересные факты о матче «Атлетик» — «Барселона»

«Барселона» выиграла 9 из 11 последних очных встреч;

В 7 из 8 последних очных встречах в Примере играла ставка «обе забьют – нет».

Ставки и прогнозы на матч «Атлетик» – «Барселона»

Последние очные встречи «Атлетика» и «Барселоны» не радуют результативностью. Два сезона подряд команды забивают не более двух мячей за игру. Вероятное отсутствие Месси так же говорит в пользу того, что голов будет немного. Есть смысл рассмотреть ставку тотал меньше 2,5 в этой встрече. Начало сезона, первый матч – лишние нервы и мысли. БК «

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