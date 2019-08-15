Прогноз редакции на матч Дияс — Уильямс С.

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Прогноз, ставки и коэффициенты Ди Лоренцо — Дияс (16.08.19)

З.Дияс

Дияс начала свой хардовый отрезок с турнира в Вашингтоне. там казашка добралась до третьего круга. Затем отправилась на турнир в Цинциннати, где дияс встретится с уильямс в третьем по счету круге.

С.Уильямс

Уильямс здорово провела турнир в торонто, где добралась дот финала. Но вот в решающем поединке американку подкачало здоровье, кторое ей не позволило полноценно провести матч за титул. в итоге противостояние оказалось очень коротким по времени.

Прогноз

Фаворит конечно Серена уильямс. но вот стоит ли расчитывать, что ее виктория будет слишком простой. Сейчас американка находится в очень непростом состоянии. с момента финала в Торонто прошло очень мало времени и поэтому нет никакой уверенности что Уильямс прибудет к данному противотсоянию с Дияс в полноценно — оптимальной форме. Возможно американка и совсем не станет тратить силы на данный оединок, дабы приберечь себя к открытому чемпионату США. не исключаю и ее поражение. которое конечно будет сенсационноым, но учитывая ее состояние этого исключать не стоит. Казашка в свою очередь находится в неплохой очень форме. в Вашигтоне обыграла и Гауфф и цуренко чуть позже, которые на фоне Дияс шли фавортами. это победы казашки в первом и втором кругах, соответственно на турнире в Вашингтоне. а вот в третьем круге Дияс уже не повезло и уступила там казашка Джорджи. На турнире в Цинциннати Дияс также стартовала очень здорово. Обыграла павлюченкову в первом круге, которая была фавориткой пары и во втором казашка сломила сопротивление в уже более упорном матче местной Пегулы и та тоже была на бумаге по сильнее чем Дияс. в личных встречах преимущество Уильямс 3:0 что не удивительно конечно но в крайних двух матчах Дияс американке прендоставляла солидное сопротивление. Кстати все три личные игры теннисистки сыграли между собой в истории как раз таки на харде. в общем казашка находится сейчас в своей тарелеке и такую приличную плюсовую фору против Уильямс вполне как я считаю может удержать. учитывая что американка находится далеко не в лучшем своем физическом состоянии.

Прогноз на матч Дияс – Уильямс

Тринадцатого числа состоится противостояние между такими теннисистками, как: «Зарина Дияс» и «Серена Уильямс».

В рейтинговой таблице Зарина занимает 80 строчку. Она является профессиональной хардовичкой и демонстрирует отличные результаты на этом покрытии. В этом сезоне провела 38 матчей, из которых одержала — 25 побед, потерпела — 13 поражений. Дияс хорошо себя проявила в Вашингтоне, она сумела дойти до четвертьфинала, но потерпела разгромное поражение от Камилы Джорджи. После чего сыграла квалификации к турниру в Цинциннати, обыграв на своем пути: Анастасию Павлюченкову и Джессику Пегулу.

В мировом рейтинге Серена входит в первую восьмерку. На харде она сыграла 16 поединков, из них одержала — 13 побед, потерпела — 3 поражения. В Торонто ей удалось дойти до финала, где она сыграла всего 4 гейма и отказалась продолжать игру из-за плохого физического состояния, в конечном итоге уступила Бьянке Ванессе Андреску.

Между собой эти спортсменки встречались неоднократно. В последних двух очных встречах Уильямс выходила победительницей в двух сетах, однако Дияс всегда навязывала борьбу. Отталкиваясь от вышеперечисленных факторов, я предлагаю сделать ставку на победу Зарины с учетом плюсовой форы по геймам (+6). Серена находится не в самой оптимальной форме, не думаю, что она сможет разгромить свою соперницу.

Прогноз редакции на матч Дияс — Уильямс С.

Матч первого раунда на турнире в Цинциннати, которые явно заставит понервничать всех фанатов Серены Уильямс. С одной стороны, она явно показала, что вновь набрала форму, раз дошла до финала на прошлой неделе в Торонто. Там она обыграла таких сильных соперниц, как Наоми Осака, Элизе Мертенс. Это всё важные победы для Серены больше в психологическом плане, особенно, если мы говорим о реванше против японки. С другой стороны, в самом финале Серена снялась уже после четырех геймов игры против Бьянки Андрееску. В чем там причина сказать сложно. Насколько серьезны проблемы Уильямс, которая уже давно не девочка также мы не знаем. Поэтому дополнительная интрига матчу с Дияс явно добавлена.

Статистическое превью на матч Зарина Дияс — Серена Уильямс:

Зарина Дияс последние четыре из пяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Уильямс можно за 4,0.

Серена Уильямс последние два из трех своих матчей завершила на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 1,96.

Статистика личных встреч Зарина Дияс — Серена Уильямс:

В очном противостоянии ведёт Серена Уильямс со счетом 3-0. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 7:5, 6:3 в 2018 году. Матч проходил на турнире в Индиан-Уэллсе на харде.

Прогноз на поединок Дияс — Уильямс:

В этой игре может не произойти ничего необычного. Серена выйдет на корт здоровая и легко сметет Зарину, как она делала это во всех их предыдущих личных встречах, где казашке ни разу не удалось взять у американки даже сет. Однако, если Серена не готова хотя бы на 50% своих возможностей, то у Дияс появляется шанс, в который она должна вцепиться всеми силами. Наш прогноз — П1 за 4.00.

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