Осака великолепно играет на харде, однако в этом году больше почивала на лаврах выигранного Открытого чемпионата Австралии. Так, практически ничего не сделав, она вернула себе первую строчку рейтинга, поскольку Барти закончила выступление в Торонто в первом матче.

Ее обидчицей стала Кенин (6:7, 6:3, 6:4), и это далеко не единственная победа американки, которая заслуживает упоминания. В текущем хардовом сезоне София уже дважды обыграла Свитолину (7:6, 6:4 и 6:3, 7:6), которая набрала отличную форму. Вторую встречу украинка провела великолепно, взяв в полтора раза больше ресиверов и наколотив девять эйсов, но даже это не помогло ей взять реванш. Также стоит отметить победы Кенин над Гёргес (6:4, 7:6) и Се (6:4, 6:3).

That's a wrap!

For the second time in two weeks @SofiaKenin takes care of Elina Svitolina 6-3, 7-6(3) to complete the final eight.#CincyTennis pic.twitter.com/ASxRAlJLzy

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 16, 2019