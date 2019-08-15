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Прогноз, ставки и коэффициенты Кенин — Осака (16.08.19)

Прогноз на

матч

София Кенин – Наоми Осака 16 августа

Осака великолепно играет на харде, однако в этом году больше почивала на лаврах выигранного Открытого чемпионата Австралии. Так, практически ничего не сделав, она вернула себе первую строчку рейтинга, поскольку Барти закончила выступление в Торонто в первом матче.

Ее обидчицей стала Кенин (6:7, 6:3, 6:4), и это далеко не единственная победа американки, которая заслуживает упоминания. В текущем хардовом сезоне София уже дважды обыграла Свитолину (7:6, 6:4 и 6:3, 7:6), которая набрала отличную форму. Вторую встречу украинка провела великолепно, взяв в полтора раза больше ресиверов и наколотив девять эйсов, но даже это не помогло ей взять реванш. Также стоит отметить победы Кенин над Гёргес (6:4, 7:6) и Се (6:4, 6:3).

That's a wrap! For the second time in two weeks @SofiaKenin takes care of Elina Svitolina 6-3, 7-6(3) to complete the final eight.#CincyTennis pic.twitter.com/ASxRAlJLzy — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 16, 2019

Прогноз

Если бы у тайваньки хватило выдержки, то могла бы сыграть с Софией, однако она слабо провела с Осакой третий сет (6:7, 7:5, 2:6) и то же самое можно сказать о Саснович (6:7, 6:2, 2:6), при этом обе еще и вышли на тай-брейк. Наоми не впечатляет так, как ее следующая соперница, однако в целом она уже два года показывает выдающиеся результаты. Тем не менее после сомнительных трехсетовиков и необязательных поражений ей можно воздать должное только плюсовой форой в 2,5 гейма на Кенин – БК «1хСтавка» оценивает ее в 1.67.

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С.Кенин

Молодая американка сейчас поймала хорошею волну побед ! Пока некоторые топовые теннисистки забивают себе голову скоро стартующем «USOpen», София, пытается сделать результат здесь и сейчас, не думаю о последствия которые могут ее накрыть на стартующем уже через три для турнире «большого шлема». Кенин, отправила домой трех соперниц с данного турнира, а именно Дияз, Гергес, и Свитолину , разобрав всех трех с счетом 2-0 ! Плюс ненужно забывать о качественно проведенном турнире в исполнении американки на прошлой неделе в «Торонто» ! Там София, оступилась только лишь на стадии полуфинала, в битве с другой классной молодой теннисисткой Андрееску. А до этого, в «Торонто» Кенин, сняла скальпы с таких соперниц как, Ястримская, опять Свитолина, и Барти ! Вообщем, можно сказать , что, американская теннисистка сейчас в огне !

Н.Осака

У первой ракетки мира, игра совершенно не ладится причем уже давно… Японка провалила в частую грунт, и траву текущего сезона, и вот очень не уверенно выглядит на подготовительных турнирах к USOpen. Но недооценивать японку естественно нельзя ! Она выиграла два турнира большого шлема на харде подряд ! Но с другой стороны, как показывает ее статистика, она похоже только на такие турниры и собирается с полной серьезностью, а весь остальной сезон занимается ерундой ! После победы на «Австралия Опен» , у Наоми, нет ни одного нормально проведенного турнира в сезоне…. Четвертый раунд в «Мадриде» и все на этом, в остальном сплошные вылеты на ранних стадиях. Вот и текущей турнир в «Цинциннати» японка проводит откровенно плохо ! Кое-как, обыграв 2-1 Саснович, и с таким же счетом Се…. И сейчас голова у нее явно занята скоро стартующем «большим шлемом», и защитой своего титула ! И на поединок против отлично играющей сейчас Кенин, японка выйдет без сильного желание победить, чем американка однозначно воспользуется !

Прогноз

Мой фаворит данного матча, однозначно София Кенин ! Играет эта американка сейчас просто отлично, чего нельзя сказать про первую ракетку мира. Задачи у девушек возможно сейчас и разные в голове. Америка однозначно согласится выиграть турнир в «Цинциннати» и провалить затем «USOpen». У японки явно в голове уже давно только мысли об американском турнире ! Так что, пожалуй интересы расходятся , и из-за этих расхождений, Кенин, достаточно явный фаворит этого матча !

Прогноз на матч Осака – Кенин

И последний наверное прогноз на сегодняшний день, опять на теннис. Наоми Осака будет играть против София Кенин.

Что бы понять в теннисе кто выиграет достаточно хотя бы немного разбираться и следить за ним, так вот вчера, Осака практически проиграла Се Су Вей, было много брейкпоинтов, но проблемы с реализацией. Кенин же напротив, играла очень уверенно, мало ошибалась и мне кажется сегодня будет лёгкая игра для неё.

16 августа 2019, Бундеслига:

Прогноз на матч «Бавария» – «Герта» с коэффициентом 2,07



Прогноз редакции на матч Кенин — Осака



В этой паре встречаются две молодые талантливые теннисистки, которые уже много добились. Если про Осаку и говорить особо ничего не надо. Уже одной той победой в финале ЮСО над Сереной она вошла в истории. Сейчас, когда на ее счету уже целых два выигранных Шлема, почти полгода на вершине рейтинга, у нее есть все атрибуты топ-теннисистки. Более того, в своем недавнем интервью после титула в Торонто, канадка Бьянка Андрееску заявила, что Осака является для нее отличным примером для подражания, а также в некоторой степени кумиром, на что японка с юмором ответила, что еще никогда не чувствовала себя такой старой, ведь обычно у игроков в кумирах легенды прошлого, которые либо уже закончили играть, либо находятся на закате своей карьеры.

Статистическое превью на матч Софиа Кенин — Наоми Осака:

Софиа Кенин последние четыре из пяти своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Осакой можно за 3,09.

Наоми Осака последние два из трех своих матчей завершила на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 2,10.

Статистика личных встреч Софиа Кенин — Наоми Осака:

В очном противостоянии ведёт Наоми Осака со счетом 1-0. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 6:2, 7:5 в 2018 году. Матч проходил на Ролан Гаррос на грунте.

Прогноз на поединок Кенин — Осака:

В этой игре нет явного фаворита, так как обе девушки молодые, что сразу говорит об их часто смене настроения на корте и нестабильности игры. У Кенин сейчас всё отлично. Она на домашнем турнире, на победной волне, пусть и проиграла неделю назад будущей чемпионке турнира. У Софии такая же мощная игра на задней линии, как у Осаки, а, возможно, даже сильнее. Японке ничем удивить Кенин, которая сейчас на ходу. Наш прогноз — ТБ 21.5 за 2.10.

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