«Нисиока» — «Гоффен». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Нисиока» — «Гоффен». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Нисиока — Гоффен

Турнир в Цинциннати еще не окончен, но уже спокойно Нисиоку можно наградить за самый трудный путь, проделанный на этом первенстве. Соперниками японца были одни именитые игроки, но Есихито прошел всех без особых проблем. На пути очередной фаворит, но Гоффен должен понимать, против какой трудяги он выйдет на корт. Не удивимся, если Давид вылетит. 

Статистическое превью на матч Есихито Нисиока — Давид Гоффен:

За последние 5 матчей Гоффен проиграл два раза. Поставить на поражение Давида можно за 2,79

Последние 2 победы Гоффен одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Давида со счетом 2:0 можно за 2,10

Статистика личных встреч Есихито Нисиоки и Давида Гоффена:

Теннисисты виделись уже дважды. Первая игра прошла в 2016-ом году и победу одержал Давид Гоффен. Спустя три года Нисиока отомстил бельгийцу и выиграл у него на турнире в Вашингтоне

Прогноз на матч Нисиока — Гоффен:

Понятно, что Гоффен должен считаться фаворитом, так как бельгиец более классный теннисист и обладает огромным потенциалом. Тем не менее, мы все видели, как старается Нисиока. В спорте такое бывает, что желание убивает таланта. А вот желание и работоспособность у японца хоть отбавляй. Поэтому мы рекомендуем поставить в этом противостоянии на тотал больше 21,5 за 1.72

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Прогноз на
матч
Ёсихито Нисиока – Давид Гоффен 16 августа

В Вашингтоне и Монреале Гоффен вылетел в первом матче, однако даже в них было видно отличную форму бельгийца. Давид проиграл Пелье, уступив всего одну подачу, при этом заимев семь брейк-поинтов (4:6, 6:7). В столице США его отправил отдыхать как раз Ёсихито: в равной борьбе Нисиока одержал победу со счетом 6:7, 6:2, 7:6.

В Цинциннати Гоффен также не разочаровывает, однако почти все соперники наработали на верховой тотал. Пелья провалил первый сет, взяв один гейм, но во втором довел дело до тай-брейка. Фритц взял одну партию (трижды по 6:4). Маннарино, проводя на быстрых покрытиях лучший сезон в карьере, хоть и проиграл, однако выступил достойно (6:7, 2:6).

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