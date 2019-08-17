Прогноз редакции на матч Рублёв — Медведев

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В этом году мы точно можем гордиться российскими теннисистами, ведь они творят чудеса. В прошлом раунде турнира в Цинциннати Рублев вынес великого и ужасного Роджера Федерера. Швейцарец был настолько явным фаворитом, что люди были готовы ставить квартиры на победу легенды, но россиянина преподнес им сюрприз. Жаль, что в четвертьфинале таблица свела его с Медведевым.
За последние 5 матчей Медведев проиграл лишь раз. Поставить на поражение Даниила можно с коэффициентом 3,30
Последние 8 побед Медведев одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Даниила со счетом 2:0 можно за 1,89
В 2016-ом году теннисисты провели свой единственный очный матч, который завершился победой Медведева. Тогда на турнире в Будапеште россияне отыграл два сета, выигранные Даниилом
Конечно, победа над Федерером — это очень круто, но если быть честными, то это было лишь исключением из правил. Понятно, что если Рублев и Роджер встретятся еще 20 раз, то 19 побед уйдут швейцарцу. Так что не нужно обольщаться успеха Андрея, хоть он и находится в хорошей форме. Ну а Медведев показывает уровень на протяжении всего сезона, так что в их очном сражении нельзя ожидать ничего другого, кроме как нереальной зарубы. Ставим на тотал больше 21 за 1,62
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16.08.2019 8 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Петр Назич
Русское дерби в четвертьфинале турнира в США! Андрей Рублёв сыграет с Даниилом Медведевым. Лучшие представители отечественного тенниса сойдутся в битве за полуфинал.
П1 (3.35) П2 (1.35) Андрей Рублёв Даниил Медведев Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала Lindner Family Tennis Center. Хард 17.08.2019 02:00
Рублёв сотворил настоящую сенсацию на Western & Southern Open, обыграв Роджера Федерера в 1/8 финала. При этом счет был разгромным – 6:3, 6:4. Нельзя сказать, что швейцарец недооценил соперника, ведь Андрей давил своего более именитого коллегу весь матч. До этого Рублёв выиграл у Варвинки, Басилашвили, Кукушкина и Томича. Последний выбыл из-за травмы.
Медведев в Мейсоне не играл против настолько сильных соперников, как Федерер и все же он противостоял лучшим игрокам в современном теннисе. Так он выиграл у Кайла Эдмунда, Бенуа Пера и Ян-Леннарда Штруффа. Причем у всех Даниил добыл победу в двух сетах. Последний поединок вообще закончился разгромно – 6:2, 6:1.
Уже несколько турниров подряд Медведев показывает, что до финала он непобедим. Рублёв вряд ли выдержит такой натиск своего соотечественника, так что ставим на Даниила.
Лучшими ставками на матч Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала между Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Андрей Рублёв — Даниил Медведев Ставка: Победа с учетом форы по геймам: Медведев Даниил (-2.5) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Андрей Рублёв — Даниил Медведев Ставка: Тотал геймов: меньше (25.5) Коэфф: 1.52 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
Андрей проводит лучший свой турнир после травмы и восстановления и , конечно, наверняка счастлив был обыграть Федерера в 1.8 финала. Сезон у россиянина получается непростой и после всех его травм с кистью и стрессовым переломом позвоночника снова набирать форму поистине бесценно. Тем не менее как игрок постоянно стабильно давать результат он не может и на фоне Медведева все таки выступает гораздо хуже, несмотря на то, что будет свежее соотечественника.
Даниил проводит на высочайшем уровне уже 3 неделю подряд и близок к высоким стадиям в Цинциннати после Вашингтона и Монреаля, где россиянин был финалах. Хорошо бы и отдохнуть, но здесь он громит Едмунда, Штруффа и Пера и никак не останавливается. Сетка вполне рабочая и Даниил тем пользуется. Конечно, у него более атакующая игра и он вполне должен выходить в полуфинал — если сыграет на своем уровне, то Рублев буде бит им на классе.
Ранее между собой теннисисты пересекались однажды и в зале Будапешта 3 года назад Медведев в 2 сетах победил тогда ее более талантливого игрока. Сейчас все перевернулось с ног на голову, Медведев стремительно ворвался в топ 10 мирового рейтинга и при своей стабильной игре стабильной игре может и в топ 5 оказаться. У него есть еще пробелы, но он фантастически прибавляет, тогда как Рублев должен быть доволен своим восстановлением и набором формы, но сейчас по факту он слабее Медведева.
Теннис. Western & Southern Open. 1/4 финала.
Андрей Рублёв (Россия) — Даниил Медведев (Россия).
Цинциннати, США. 17.08.2019. 02:00 МСК.
На турнире в Цинцинннати, так же, как и на соревнования в Монреале, мы увидим российскую дуэль. На этот раз, на стадии ¼ финала 70-я ракетка мира, Андрей Рублёв, сразится с 8-м номером мирового рейтинга, Даниилом Медведевым. То, что Даниил дойдёт до столь высокой стадии, мы практически не сомневались, а вот Андрей, можно сказать, шокировал своим выступлением.
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