Прогноз редакции на матч Уильямс В. — Киз

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Уильямс — Киз (17.08.19)

Винус Уильямс — Мэдисон Киз 17.08.2019

Винус Уильямс — Мэдисон Киз 17.08.2019

16.08.2019 19 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Мэдисон Киз в 1/8 финала Cincinnati Masters выиграла у Симоны Халеп, действующей победительницы Уимблдона. Пока что это самая большая сенсация в женском разряде турнира. Она может продолжить свои успешные выступления, если обыграет Винус Уильямс.

П1 (2.48) П2 (1.57) Винус Уильямс Мэдисон Киз Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала Lindner Family Tennis Center. Хард 17.08.2019 02:00



Винус Уильямс

Винус на Cincinnati Masters попадались исключительно сильные соперницы и она справлялась с ними, пусть и с большим трудом. Так Лорен Дэвис она обыграла 7:5, 6:2. Но Лорен вряд ли можно отнести к слишком уж сильным противницам. А вот дальше Уильямс пришлась играть против Кики Бертенс и Донны Векич. Первую американка обыграла 6:3, 3:6, 7:6, а вторую – 2:6, 6:3, 6:3.

Мэдисон Киз

Аналитики нашего портала предсказывали, что Мэдисон может выиграть у Симоны Халеп хотя бы один сет. Но Киз превзошла все самые смелые ожидания. Она выиграла у четвертой ракетки мира со счетом 6:1, 3:6, 7:5. Уже в первом сете американка показала, что может играть мощно и круто. В итоге она добыла полностью заслуженную победу в матче, где не была фаворитом.

Прогноз на матч

Обе соперницы играют хорошо и выигрывают в матчах, где они не являются фаворитами. Их сражение наверняка будет длинным и интересным. Ставим на высокий тотал.

Лучшими ставками на матч Cincinnati Masters (Western & Southern Open). Мейсон (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала между Винус Уильямс и Мэдисон Киз, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Винус Уильямс — Мэдисон Киз Ставка: Тотал сетов: больше (2.5) Коэфф: 2.35 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Винус Уильямс — Мэдисон Киз Ставка: Тотал геймов: больше (19.5) Коэфф: 1.53 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Уильямс В. — Киз



Идеальный матч для американских болельщиков, хотя они со мной наверняка не согласятся. Как же может быть идеальным поединок, который сводит двух соотечественниц на домашнем турнире на стадии 1/4 финала? Конечно, для болельщиков было бы лучше, если бы по сетке эти две американки были в разных четвертьфиналах, чтоб потом разыграть полуфинал или даже финал, но всё так, как оно есть. Киз по-настоящему вспомнила, что умеет играть на высшем уровне, который даёт все основание бороться за титул на крупнейших турнирах. Винус Уильямс также давно не побеждала до старта Цинциннати, так что домашний турнир наверняка сыграл не последнюю роль в ее преображении.

Статистическое превью на матч Винус Уильямс — Мэдисон Киз:

Винус Уильямс последние три из четырех своих матчей выиграла. Поставить на её победу над Киз можно за 2,35.

Мэдисон Киз последние три из четырех своих матчей завершила на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 2,14.

Статистика личных встреч Винус Уильямс — Мэдисон Киз:

В очном противостоянии ничья: 2-2. Последнюю личную встречу Киз выиграла со счетом 6:1, 6:7, 6:3 в 2016 году. Матч проходил на турнире в Монреале на харде.

Прогноз на поединок Уильямс — Киз:

Уильямс здесь обыграла Лорен Дэвис, затем убрала с пути топовую Бертенс, после чего показала, что способна играть на высоком уровне не только один матч, обыграв Донну Векич, да еще и в трех сетах. Киз обыграла здесь двух чемпионок Шлемов, Мугурусу и Халеп, что автоматически говорит о ее хорошей форме. Матч будет огонь. Наш прогноз — ТБ 21.5 за 2.14.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку

Повторить





В.Уильямс

Винус продолжает в 39 удивлять иной раз соей игрой, тем не менее для сейчас выход в четвертьфинал Цинциннати точно успех, но дальше будет только тяжелее. Американка не так стабильна как ранее. не всегда успевает по темпу, тем не менее сила ударов и опыт помогают ей на корте быть конкурентноспособной и победы над Векич и Бертенс в борьбе тому доказательство. С Киз она также будет биться, правда силы и тем не на ее стороне снова.

М.Киз

Медиссон проводит отличный турнир и покаывает хорошую готовность к домашнему Юс Опен. У Киз была такая же непростая сетка, но с Мугурузой и Халеп она справилась, а в такой череде соперниц старшая Уильямс не особенно то и страшна. На стороне Киз более стабильная атакующая игра, подача и темп — в виду возраста она более выносливая и гораздо быстрее восстанавливается после сложных матчей. Так что то, что она идет умеренной фавориткой по игре тут все справедливо

Прогноз

Девушки опытные и прекрасно между собой знакомы. Счет между девушками в противостоянии равный 2-2, хотя Киз ведет именно по встречам на харде 2-1. Учитывая турнирный путь, который здесь прошли девушки, то складывается ощщущение, что чисто физически легче Киз, которая моложе и после тяжелых матчей восстанавливается быстрее, тогда как ее игра в атаке будет даже и постабильнее. Так что в борьбе поставлю на победу Медиссон в данном поединке.

Читайте также: