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Прогноз, ставки и коэффициенты Кобе — Урава (17.08.19)

Прогноз на матч «Кобе» – «Урава» (17.08.2019)

Футбол. Чемпионат Японии. 23-й тур.

«Виссел Кобе» – «Урава Ред Даймондз».

Кобе, 17.08.2019, «Универсиады в Кобе», 13:00 (МСК).

Пожалуй, 2 главных неудачника нынешнего первенства Японии «Виссел Кобе» и «Урава Ред Даймондз» выяснят отношения в очном противостоянии в рамках 23-го тура Джей-лиги. Посмотрим, каковы прогнозы на эту встречу, а также рассмотрим варианты ставок.

«Кобе»: футбол – дело десятое

«Виссел Кобе» – очень коммерчески выгодное предприятие. Клубом владеет та же компания, которая является титульным спонсором каталонской «Барселоны». Это позволяет приглашать в команду звёзд. Сейчас за «Кобе» выступают Андреас Иньеста, Давид Вилья, Серхи Сампер и Лукаш Подольски. Руководит командой с недавних пор экс-игрок мюнхенской «Баварии» Торстен Финк. Конечно, такая россыпь популярных в футбольном мире личностей сама по себе является ценностью, отодвигая результаты команды на второй план. В этом смысле даже недавний товарищеский матч против «Барселона» гораздо более важное события для руководства организации, чем игры чемпионата страны.

Тем временем «Кобе» ещё может вылететь из Джей-лиги. После 22-х матчей Иньеста и компания оторвались от зоны стыковых матчей лишь на 2 очка, а от зоны вылета на 4. «Кобе» на 15-й строчке с 23-я очками и отрицательной разницей забитых-пропущенных мячей 33:39.

«Урава»: у команды отсутствует мотивация

Приоритеты клуба «Урава Ред Даймондз» сейчас кажутся расставленными очень чётко. Легендарная команда на 9 очков отстала от третьего места и вряд ли уже может рассчитывать на хороший результат по итогам первенства. Судя по всему, клуб это никак не беспокоит. Гораздо важнее сейчас выглядит подготовка к 1/4 финала Лиги чемпионов АФК, куда «Ред Даймондз» пробились, переиграв южнокорейский «Ульсан Хёнде». Как насчёт прогноза и ставки на очередной титул «Уравы»? Почему бы и нет! Тем более, что «Редз» уже дважды становились триумфаторами главного азиатского футбольного турнира – в 2007-м и 2017-м годах.

«Кобе» – «Урава»: история личных встреч

Матч первого круга завершился домашней победой «Уравы» 1:0.

К настоящему моменту беспроигрышная серия «Уравы» в противостоянии с «Кобе» составляет уже 7 матчей кряду во всех турнирах (6 побед и ничья).

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Кобе» уже давно не выигрывал в чемпионате – у команды 5 матчей подряд без побед. Разумеется, что дать прогноз на победу хозяев не представляется возможным. «Урава» же не проигрывает уже 4 мачта, но в основном играет в ничью (3 ничьих, при одной победе). Ничья, кажется, вероятным исходом и в предстоящем матче. Ставка на мирный исход оценивается

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