Прогноз редакции на матч Арминия — Эрцгебирге

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В Билефёльд приедет “Ауэ”, который на удивление хорошо стартовал в чемпионате, победив в первых двух турах “Гройтер Фюрт” (2:0) и “Веен” (3:2). Чем может похвастаться “Арминия”? Двумя боевыми ничейными результатами с “Санкт-Паули” (1:1) и “Бохумом” (3:3). Вот и посмотрим, пропадет ли у кого-то “ноль” в графе “поражения” или команды так и дальше поплывут.
“Арминия” (4-1-2-3): Ортега — Хартерс, Салгер, Бехрендт, Клаусс — Притль — Йабо, Эдмундссон — Фогльсаммер, Клос, Суку.
Не сыграют: Шипплок, Кашнер, Вайрох, Брюннер.
“Ауэ” (4-2-3-1): Маннель — Кузич, Гонтер, Михоевич, Калиг — Ризе, Фандрих — Крюгер, Назаров, Хохшайдт — Тестроет.
Не сыграют: Кемпе, Бройкройтц, Какуталуа, Самсон.
Интересно то, что “Ауэ” добился максимального результата без своего главного тренера, у которого проблемы семейного характера (смерть близкого человека). Возможно, именно эта новость сплотила футболистов, которые играют за тренера. Какой бы силой духа не обладали гости, но “Арминия” соперник хорошего уровня, которого так просто не переиграть, но вместе с тем, видно, что обе команды играют в атакующий футбол зрители увидят зрелище. Наш прогноз: ТБ 2.5 с коэффициентом — 1.79.
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