Прогноз Ворскла — Днепр-1 (17.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Ворскла — Днепр-1 (17.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Ворскла — Днепр-1

“Ворскла” начала сезон с двух поражений, но кажется, что дела налаживаются. В прошлом туре хозяева обыграли “Львов” со счетом 3:2, а после чего объявили о двух новых игроках. Стан клуба пополнил албанский нападающий Рубин Хебай и защитник Баенко. Точечное усиление поможет команде снова занять место в середине турнирной таблицы, но на большее вряд ли кто-то рассчитывает. Кстати, “Днепр-1” должен стать их прямым конкурентом в рейтинге, поэтому их очная встреча обещает быть интересной. 

Ориентировочные составы на матч Ворскла — Днепр-1:

“Ворскла” (4-5-1): Ткаченко — Кане, Мартиненко, Чеснаков, Пердута — Петрович, Луизао, Артур, Габелок, Шухич — Коломоец

Не сыграют:

“Днепр-1” (4-4-2): Клищук — Назаренко, Логинов, Лопыренок, Сафронов — Полевой, Когут, Вакулко, Коркишко — Супряга, Булеца

Не сыграют:

Прогноз на матч Ворскла — Днепр-1:

“Днепр-1” впервые попал в Украинскую Премьер-лигу и уже опробовал на себе всевозможные результаты. В первом туре ими был обыгран “Олимпик”,  а затем все пошло по наклонной. Сперва ничья с “Зарей”, а потом и поражение от “Десны”. И все же для новичка — это неплохие результаты. Тем более, что в каждом из первых трех туров команда гостей показывала высокий уровень сопротивления и была близка к победе. В этот раз мы не будем рисковать и ставить на их победу, а возьмем более железный вариант с “обе забьют”. Букмекеры предлагают на него коэффициент в 1,91

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