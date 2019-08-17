Прогноз редакции на матч Штутгарт — Санкт-Паули

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
Матч 3-го тура чемпионата Германии (2-я Бундеслига) “Штутгарт” — “Санкт-Паули” является очень заманчивым с точки зрения вывески, все же играют “швабы” и “пираты”, одни из самых известных команд Германии в целом. Хозяева после двух сыгранных туров набрали четыре очка и расположились в верхней части турнирной таблицы, а вот гамбуржцы пока довольствуются одним баллом и 15-й строчкой.
“Штутгарт” (4-3-3): Кобел — Соса, Бадштубер, Кемпф, Штенцель — Кастро, Каразор, Аскасибар — Мангаля, Аль-Гаддиуи, Дидави.
Не сыграют: Инсуа, Камински, Каладжич, Гонсалес.
“Санкт-Паули” (4-2-3-1): Химмельманн — Бубалья, Кнолль, Хорншух, Калья — Хоффманн, Дэли — Контех, Мияити, Беднарчик — Диамантакос.
Не сыграют: Флюм, Тащи, Бенателли, Зирайс, Зандер, Вирман, Остигард.
“Санкт-Паули” испытывает большие проблемы в обороне, да и в менталитете целом, о чем высказался Лухукай, главный тренер “пиратов”. Игрокам необходимо изменить свое мышление, уйти из зоны комфорта. Посмотрим, к чему приведет эмоциональный спич наставника, но пока у команды все плохо и изменений к лучшему вряд ли предвидится перед игрой со “швабами”. Рассматриваем этот матч без призмы на Кубок Германии, потому как куда важнее правильно выступить в чемпионате. Исходя из вышеизложенного отметим, что нападение “Штутгарта” просто-напросто переиграет скудные оборонительные редуты противника. Наш прогноз: ИТ1Б 1.5 с коэффициентом — 1.57.
Фрибет без условий и депозитов
Повторить
Читайте также:
Прогноз Бавария — Герта (16.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Ворскла — Днепр-1 (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Витязь Подольск — СКА (16.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Ди Лоренцо — Дияс (16.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Орлеан — Клермон (16.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Нью-Сейнтс — Лудогорец (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг (15.08.19)
Прогноз и ставки Рублёв — Медведев (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Бавария — Герта (16.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Рейнджерс — Мидтьюлланн (15.08.19)
Прогноз Плишкова — Кузнецова (16.08.19), ставки и коэффициенты
«Витязь Подольск» — «СКА». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Ди Лоренцо — Дияс (16.08.19), ставки и коэффициенты
«Атлетик» — «Барселона». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Атлетик» — «Барселона». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.