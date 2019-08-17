Прогноз Штутгарт — Санкт-Паули (17.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Штутгарт — Санкт-Паули (17.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Штутгарт — Санкт-Паули

Матч 3-го тура чемпионата Германии (2-я Бундеслига) “Штутгарт” — “Санкт-Паули” является очень заманчивым с точки зрения вывески, все же играют “швабы” и “пираты”, одни из самых известных команд Германии в целом. Хозяева после двух сыгранных туров набрали четыре очка и расположились в верхней части турнирной таблицы, а вот гамбуржцы пока довольствуются одним баллом и 15-й строчкой.

Ориентировочные составы на матч Штутгарт — Санкт-Паули:

“Штутгарт” (4-3-3): Кобел — Соса, Бадштубер, Кемпф, Штенцель — Кастро, Каразор, Аскасибар — Мангаля, Аль-Гаддиуи, Дидави.

Не сыграют: Инсуа, Камински, Каладжич, Гонсалес.

“Санкт-Паули” (4-2-3-1): Химмельманн — Бубалья, Кнолль, Хорншух, Калья — Хоффманн, Дэли — Контех, Мияити, Беднарчик — Диамантакос.

Не сыграют: Флюм, Тащи, Бенателли, Зирайс, Зандер, Вирман, Остигард.

Прогноз на матч Штутгарт — Санкт-Паули:

“Санкт-Паули” испытывает большие проблемы в обороне, да и в менталитете целом, о чем высказался Лухукай, главный тренер “пиратов”. Игрокам необходимо изменить свое мышление, уйти из зоны комфорта. Посмотрим, к чему приведет эмоциональный спич наставника, но пока у команды все плохо и изменений к лучшему вряд ли предвидится перед игрой со “швабами”. Рассматриваем этот матч без призмы на Кубок Германии, потому как куда важнее правильно выступить в чемпионате. Исходя из вышеизложенного отметим, что нападение “Штутгарта” просто-напросто переиграет скудные оборонительные редуты противника. Наш прогноз: ИТ1Б 1.5 с коэффициентом — 1.57.

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