Прогноз редакции на матч Арсенал — Бернли

«Арсенал» — «Бёрнли». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

«Арсенал» — «Бёрнли». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Удивит ли «Бернли» «Арсенал»?


В субботу, 17 августа, во втором туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать на своем поле «Бернли». Начало матча — в 14:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Бернли».


При этом «Канониры» уступили «Лиону» (1:2) в поединке за Кубок Эмирейтс и «Барселоне» (1:2) — в игре за Кубок Гампера.



На трансферном рынке клуб укрепил ключевые позиции, а главной сделкой стал переход вингера Николя Пепе из «Лилля».


Также команду пополнили отличный левый защитник «Селтика» Киран Тирни, хавбек Дани Себальос из «Реала» и Давид Луис, который призван заменить ушедшего Лорана Косельни в «Бордо».


В первом туре АПЛ дружина Унаи Эмери переиграла на выезде «Ньюкасл» со счетом 1:0.


«Бернли»



«Бернли» держится в АПЛ уже третий сезон кряду, и это будет четвертый. В прошлом году подопечные Шона Дайча выступили довольно неплохо, где во второй половине исправно начали набирать очки.


В конце июля «кларетовые» выиграли у «Порт Вейла» (3:1) и «Флитвуда» (2:0). Затем была ничья с «Уиганом» (2:2) и в завершение месяца представители одноименного города одержали победу в матче с «Ниццей» со счетом 6:1.


3 августа клуб провел последнюю игру из предсезонной подготовки, выиграв у «Пармы» 2:0.


В первом туре нового сезона АПЛ коллектив разгромил дома «Саутгемптон» с результатом 3:0.


Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,3, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 5,5.



Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 2,7.

Арсенал — Бёрнли: победа «канониров» неизбежна

Арсенал — Бёрнли: победа «канониров» неизбежна

16.08.2019 30 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Лондонский Арсенал и Бёрнли. Встреча состоится в эту субботу в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 14:30 по московскому времени. Сможет ли Бёрнли дать отпор более грозному сопернику? Станет ли эта встреча результативной? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (1.32) Х (5.75) П2 (10.00) Арсенал Бёрнли Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Эмирейтс». Лондон. 17.08.2019 14:30

Ориентировочные составы на матч Арсенал — Бёрнли: победа «канониров» неизбежна

Арсенал : Лено; Мустафи, Давид Луиз, Сократис, Колашинац; Торрейра, Джака, Озил, Пепе; Лакасетт, Обамеянг. Бёрнли : Поуп; Тарковски, Гибсон, Ми, Лоутон; Корк, Хендрик, МакНил, Гудмундссон; Вуд, Барнс.

В составе Арсенала очень много травмированных. И все проблемы навалились именно на линию обороны. Центральный защитник Роб Холдинг до сих пор проходит процедуру восстановления после травмы колена, правый защитник Эктор Белльерин лечится после разрыва крестообразной связки, а только купленный левый защитник Киран Тирни недавно был прооперирован, в связи с проблемами с бедром.

В составе Бёрнли единственным футболистом, пропускающим старт сезона, является Стевен Дефур, долечивающий тяжелую травму икры. Сроки его возвращения в строй пока не известны. Таке под вопросом участие в матче полузащитника Робби Брэйди, получившему травму груди в матче против Саутгемптона.

История личных встреч

История встреч между Арсеналом и Бёрнли насчитывает 95 поединков. Неудивительно, что в 48 из них победа доставалась именно «канонирам». Бёрнли, в свою очередь, смог выиграть в 28 встречах. И всего 19 матчей между этими клубами закончились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Арсенал начал первенство с гостевой победы над Ньюкаслом со счетом 1:0. Тот поединок выдался весьма тяжелым, но мастерство игроков Лондонского клуба сделало своё дело. Теперь на очереди первый домашний матч сезона и команда Унаи Эмери не имеет права огорчить своих фанатов. Однако, статистика игр Арсенала против Бёрнли говорит о многом. В 10 предыдущих поединках между этими клубами победа доставалась именно «канонирам».

Что касается Бёрнли, то он начал чемпионат с эффектной домашней победы над Саутгемптоном со счетом 3:0. Вот только, это скорее Саутгемптон показал отвратительный футбол, чем Бёрнли выдал превосходный поединок. Не стоит забывать, что прошлый сезон Бёрнли завершал домашним матчем именно против Арсенала и проиграл со счетом 1:3. С тех пор мало, что изменилось. Тем более, если смотреть на гостевой Бёрнли, который в прошлом году ужасал своим футболом на выезде.

Прогноз: Арсенал не испытает никаких проблем в этой встрече. Мы ждем, что игра станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

  1. В прошлом сезоне Бёрнли набрал лишь 17 очков в 19 гостевых поединках.
  2. В 2019 календарном году Арсенал потерял очки только в трех домашних встречах.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Арсенал — Бёрнли, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Арсенал — Бёрнли: победа «канониров» неизбежна Ставка: Победа Арсенала с форой (-1) Коэфф: 1.48 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Арсенал — Бёрнли: победа «канониров» неизбежна Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.65 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Арсенал — Бернли. Прогноз на матч чемпионата Англии

Арсенал — Бернли. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (17.08.2019)
Арсенал — Бернли. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Арсенал — Бернли, который состоится на стадионе Эмирейтс (Emirates Stadium) в субботу 17 августа, начало в 14:30 (МСК).

Арсенал — Бернли. Кто фаворит матча?

На этой неделе состоятся матчи второго тура чемпионата английской Премьер-лиги и в первом из них Арсенал примет на своем поле Бернли. Букмекеры ставят на уверенную победу «Канониров» с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне Арсенал занял лишь пятое место в итоговой турнирной таблице и не смог попасть в Лигу чемпионов. В этом футбольном году перед командой стоит четкая задача — финишировать в Топ-4. При этом вряд ли Арсенал замахнется на что-то большое — составить конкуренцию Манчестер Сити и Ливерпулю в чемпионской гонке ему будет слишком тяжело. В прошлое воскресенье Арсенал обыграл на выезде Ньюкасл со счетом 1:0 — единственный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг. С учетом прошлого сезона это была вторая подряд победа столичного клуба в Премьер-лиге и в третий раз кряду он не проиграл. Год назад Арсенал проиграл первый домашний матч сезона — Манчестер Сити со счетом 0:2. После этого он потерпел еще лишь одно поражение на своем поле, одержав 14 побед и трижды сыграв вничью.

Бернли в прошлом сезоне финишировал на 15-м месте. В этом розыгрыше чемпионата Англии букмекеры считают его одним из кандидатов на вылет. Однако, в первом же туре Бернли одержал крупную победу, разгромив со счетом 3:0 Саутгемптон — дублем отметился Эшли Барнс, а еще один мяч забил Йохан Гудмундссон. Все голы в этой игре были забиты после перерыва. Прошлый сезон Бернли завершил серией из трех поражений и четырех матчей без побед. На выезде он выиграл только один из пяти последних поединков в Премьер-лиге, проиграв три раза. А в целом за весь прошлый сезон выиграл на чужом поле только четыре матча.

Арсенал — Бернли. Ставки на матч:

Арсенал — Бернли. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Арсенал выиграл у Бернли оба матча с одинаковым счетом 3:1. Победная серия столичного клуба в этом противостоянии насчитывает десять матчей и уже 12 встреч кряду Арсенал не проигрывает Бернли. Стоит отметить, что в семи из десяти последних поединков между Арсеналом и Бернли забивалось больше двух голов. Кроме того, Арсенал в половине из 12 предыдущих матчей против Бернли забивал не менее трех мячей.

>Забивает за игру

  • 3

    • Арсенал — Бернли. Ставки на матч:

    Эксперты сайта прогнозируют победу Арсенала и ставят на то, что в матче будет забито больше трех голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Арсенала со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Поставить на тотал матча больше 3 голов предлагается с котировкой 2.03.

    Арсенал

    «Арсенал» после первого тура располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Одна победа. Три набранных балла. Разница мячей 1:0.

    Бернли

    У «Бернли» также одна победа по итогам первого сыгранного тура. Однако за счет более положительной разницы забитых/пропущенных мячей, а именно 3:0 у «бордовых», подопечные Дайча занимают более высокую, в отличие от «Арсенала», четвертую строчку.

    Прогноз

    Здесь врят ли стоит что-то выдумывать. Предлагаю просто заиграть победу хозяев данного матча. Вполне даже и крупную победу. «Арсенал» после неудачного финала в лиге Европы провел старт в товарищеских своих межсезонных матчах более, чем успешно. В трех начальных поединках три победы. Одна из них и вовсе над «Баварией». Затем «канониры» сыграли в ничью с «Реалом», уступили «Лиону», сыграли в ничью с «Анже» и уступили в крайнем товарищеском своем поединке «Барселоне». Старт лондонцам в чемпионате удался. Подопечные Эмери обыграли «Ньюкасл» на выезде. Если судить по товарищеским играм, «Арсенал» вполне их удачно провел + победа над «Ньюкаслом» на выезде, который дома смотрится весьма крепко. Ну и личные встречи также говорят в пользу «канониров». С 2010 года «Арсенал» регулярно бьет «Бернли» как на своем поле, так и на поле соперника. Данная серия в пользу лондонцев насчитывает уже десять игр к ряду. Думаю, здесь никаких сенсаций не будет и «Арсенал» дома уверенно обыграет «бордовых», ибо класс соперников совершенно разный.

    Прогноз редакции на матч Арсенал — Бернли

    Обе команды начали чемпионат с важных побед. Кто продолжит победную серию? Унаи Эмери все еще не может рассчитывать на Озила и Колашинаца, которые не играют из-за бандитских разборок. Все это не в пользу морального климата в коллективе. «Бернли» в первом туре неожиданно разгромил крепкий «Саутгемптон» и явно настроен на вторую сенсацию подряд.

     Ориентировочные составы на матч «Арсенал» — «Бернли»:

    «Арсенал» (4-2-3-1):  Лено — Монреаль, Сократис, Мустафи, Чемберс — Джака, Гендузи – Уиллок, Нельсон, Мхитарян — Обамеянг

    Не сыграют: Колашинац, Озил, Ляказзет

    «Бернли» (4-4-2): Поп – Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс – Гудмундссон, Корк, Вествуд, МакНил – Барнс, Вуд

    Не сыграют: Брейди, Дефур

    Прогноз на матч «Арсенал» — «Бернли»

    Выпадение «Арсенала» из «большой четверки» уже медицинский факт. «Канониры» уже несколько сезонов подряд и не мечтают о чемпионстве, ставя себе задачу максимум в виде четвертого места. Но красивая, эстетская и тонкая игра все еще при них.

    Эмери, как обычно, много доверяет молодежи. Прекрасен в первом матче был Мхитарян, а Обамеянг снова показал, что ему достаточно всего одного хорошего момента в атаке. В домашнем матче против «Бернли» шансов у африканца будет куда больше. Гости хоть и начали чемпионат с сухой победы, но к тому, чтобы отнимать очки в Лондоне у «Арсенала» еще не готовы. Наш прогноз – победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1,85.

    Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
    Повторить

    Читайте также:

    ФутболХоккейТеннис

    Прогноз, ставки и коэффициенты Бавария — Герта (16.08.19)
    Прогноз и ставки Нанси — Ле Ман (16.08.19)
    Прогноз Нанси — Ле Ман (16.08.19), ставки и коэффициенты
    «Атлетик» — «Барселона». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
    «Баутиста-Агут» — «Гаске». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз и ставки Вулверхэмптон — Пюник (15.08.19)
    Прогноз Ди Лоренцо — Дияс (16.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз, ставки и коэффициенты Бавария — Герта (16.08.19)
    Прогноз и ставки Аполлон — Аустрия (15.08.19)
    Прогноз Гуанчжоу Эвергранд — Чунцин Лифан (15.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз Орлеан — Клермон (16.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз Ди Лоренцо — Дияс (16.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз Бавария — Герта (16.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз и ставки Атлетик — Барселона (16.08.19)
    Прогноз Оренбург — Сочи (16.08.19), ставки и коэффициенты


    Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

    Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

    Регистрируйтесь

    И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
    Войти через Вконтакте

    Самые частые вопросы

    Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
    Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
    Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
    Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
    Зачем вам это?
    Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

    Сми о нас

    • name
    • name
    • name