Прогноз редакции на матч Арсенал — Бернли

Прогноз от наших экспертов

«Арсенал» — «Бёрнли». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Удивит ли «Бернли» «Арсенал»?

В субботу, 17 августа, во втором туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать на своем поле «Бернли». Начало матча — в 14:30 мск. Прогноз на



При этом «Канониры» уступили «Лиону» (1:2) в поединке за Кубок Эмирейтс и «Барселоне» (1:2) — в игре за Кубок Гампера.









На трансферном рынке клуб укрепил ключевые позиции, а главной сделкой стал переход вингера Николя Пепе из «Лилля».





Также команду пополнили отличный левый защитник «Селтика» Киран Тирни, хавбек Дани Себальос из «Реала» и Давид Луис, который призван заменить ушедшего Лорана Косельни в «Бордо».





В первом туре АПЛ дружина Унаи Эмери переиграла на выезде «Ньюкасл» со счетом 1:0.







«Бернли»



«Бернли» держится в АПЛ уже третий сезон кряду, и это будет четвертый. В прошлом году подопечные Шона Дайча выступили довольно неплохо, где во второй половине исправно начали набирать очки.





В конце июля «кларетовые» выиграли у «Порт Вейла» (3:1) и «Флитвуда» (2:0). Затем была ничья с «Уиганом» (2:2) и в завершение месяца представители одноименного города одержали победу в матче с «Ниццей» со счетом 6:1.





3 августа клуб провел последнюю игру из предсезонной подготовки, выиграв у «Пармы» 2:0.





В первом туре нового сезона АПЛ коллектив разгромил дома «Саутгемптон» с результатом 3:0.







Прогноз



Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,3, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 5,5.









Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 2,7.





Арсенал — Бёрнли: победа «канониров» неизбежна

Арсенал — Бёрнли: победа «канониров» неизбежна

16.08.2019 30 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Лондонский Арсенал и Бёрнли. Встреча состоится в эту субботу в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 14:30 по московскому времени. Сможет ли Бёрнли дать отпор более грозному сопернику? Станет ли эта встреча результативной? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (1.32) Х (5.75) П2 (10.00) Арсенал Бёрнли Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Эмирейтс». Лондон. 17.08.2019 14:30



Ориентировочные составы на матч Арсенал — Бёрнли: победа «канониров» неизбежна

Арсенал : Лено; Мустафи, Давид Луиз, Сократис, Колашинац; Торрейра, Джака, Озил, Пепе; Лакасетт, Обамеянг. Бёрнли : Поуп; Тарковски, Гибсон, Ми, Лоутон; Корк, Хендрик, МакНил, Гудмундссон; Вуд, Барнс.

В составе Арсенала очень много травмированных. И все проблемы навалились именно на линию обороны. Центральный защитник Роб Холдинг до сих пор проходит процедуру восстановления после травмы колена, правый защитник Эктор Белльерин лечится после разрыва крестообразной связки, а только купленный левый защитник Киран Тирни недавно был прооперирован, в связи с проблемами с бедром.

В составе Бёрнли единственным футболистом, пропускающим старт сезона, является Стевен Дефур, долечивающий тяжелую травму икры. Сроки его возвращения в строй пока не известны. Таке под вопросом участие в матче полузащитника Робби Брэйди, получившему травму груди в матче против Саутгемптона.

История личных встреч

История встреч между Арсеналом и Бёрнли насчитывает 95 поединков. Неудивительно, что в 48 из них победа доставалась именно «канонирам». Бёрнли, в свою очередь, смог выиграть в 28 встречах. И всего 19 матчей между этими клубами закончились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Арсенал начал первенство с гостевой победы над Ньюкаслом со счетом 1:0. Тот поединок выдался весьма тяжелым, но мастерство игроков Лондонского клуба сделало своё дело. Теперь на очереди первый домашний матч сезона и команда Унаи Эмери не имеет права огорчить своих фанатов. Однако, статистика игр Арсенала против Бёрнли говорит о многом. В 10 предыдущих поединках между этими клубами победа доставалась именно «канонирам».

Что касается Бёрнли, то он начал чемпионат с эффектной домашней победы над Саутгемптоном со счетом 3:0. Вот только, это скорее Саутгемптон показал отвратительный футбол, чем Бёрнли выдал превосходный поединок. Не стоит забывать, что прошлый сезон Бёрнли завершал домашним матчем именно против Арсенала и проиграл со счетом 1:3. С тех пор мало, что изменилось. Тем более, если смотреть на гостевой Бёрнли, который в прошлом году ужасал своим футболом на выезде.

Прогноз: Арсенал не испытает никаких проблем в этой встрече. Мы ждем, что игра станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

В прошлом сезоне Бёрнли набрал лишь 17 очков в 19 гостевых поединках. В 2019 календарном году Арсенал потерял очки только в трех домашних встречах.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Арсенал — Бёрнли, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Арсенал — Бёрнли: победа «канониров» неизбежна Ставка: Победа Арсенала с форой (-1) Коэфф: 1.48 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Арсенал — Бёрнли: победа «канониров» неизбежна Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.65 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Арсенал — Бернли. Прогноз на матч чемпионата Англии

Арсенал — Бернли. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (17.08.2019)

Арсенал — Бернли. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Арсенал — Бернли, который состоится на стадионе Эмирейтс (Emirates Stadium) в субботу 17 августа, начало в 14:30 (МСК).

Арсенал — Бернли. Кто фаворит матча?

На этой неделе состоятся матчи второго тура чемпионата английской Премьер-лиги и в первом из них Арсенал примет на своем поле Бернли. Букмекеры ставят на уверенную победу «Канониров» с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне Арсенал занял лишь пятое место в итоговой турнирной таблице и не смог попасть в Лигу чемпионов. В этом футбольном году перед командой стоит четкая задача — финишировать в Топ-4. При этом вряд ли Арсенал замахнется на что-то большое — составить конкуренцию Манчестер Сити и Ливерпулю в чемпионской гонке ему будет слишком тяжело. В прошлое воскресенье Арсенал обыграл на выезде Ньюкасл со счетом 1:0 — единственный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг. С учетом прошлого сезона это была вторая подряд победа столичного клуба в Премьер-лиге и в третий раз кряду он не проиграл. Год назад Арсенал проиграл первый домашний матч сезона — Манчестер Сити со счетом 0:2. После этого он потерпел еще лишь одно поражение на своем поле, одержав 14 побед и трижды сыграв вничью.

Бернли в прошлом сезоне финишировал на 15-м месте. В этом розыгрыше чемпионата Англии букмекеры считают его одним из кандидатов на вылет. Однако, в первом же туре Бернли одержал крупную победу, разгромив со счетом 3:0 Саутгемптон — дублем отметился Эшли Барнс, а еще один мяч забил Йохан Гудмундссон. Все голы в этой игре были забиты после перерыва. Прошлый сезон Бернли завершил серией из трех поражений и четырех матчей без побед. На выезде он выиграл только один из пяти последних поединков в Премьер-лиге, проиграв три раза. А в целом за весь прошлый сезон выиграл на чужом поле только четыре матча.

Арсенал — Бернли. Ставки на матч:

Арсенал — Бернли. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Арсенал выиграл у Бернли оба матча с одинаковым счетом 3:1. Победная серия столичного клуба в этом противостоянии насчитывает десять матчей и уже 12 встреч кряду Арсенал не проигрывает Бернли. Стоит отметить, что в семи из десяти последних поединков между Арсеналом и Бернли забивалось больше двух голов. Кроме того, Арсенал в половине из 12 предыдущих матчей против Бернли забивал не менее трех мячей.

>Забивает за игру

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Арсенал — Бернли. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Арсенала и ставят на то, что в матче будет забито больше трех голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Арсенала со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Поставить на тотал матча больше 3 голов предлагается с котировкой 2.03.



Арсенал

«Арсенал» после первого тура располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Одна победа. Три набранных балла. Разница мячей 1:0.

Бернли

У «Бернли» также одна победа по итогам первого сыгранного тура. Однако за счет более положительной разницы забитых/пропущенных мячей, а именно 3:0 у «бордовых», подопечные Дайча занимают более высокую, в отличие от «Арсенала», четвертую строчку.

Прогноз

Здесь врят ли стоит что-то выдумывать. Предлагаю просто заиграть победу хозяев данного матча. Вполне даже и крупную победу. «Арсенал» после неудачного финала в лиге Европы провел старт в товарищеских своих межсезонных матчах более, чем успешно. В трех начальных поединках три победы. Одна из них и вовсе над «Баварией». Затем «канониры» сыграли в ничью с «Реалом», уступили «Лиону», сыграли в ничью с «Анже» и уступили в крайнем товарищеском своем поединке «Барселоне». Старт лондонцам в чемпионате удался. Подопечные Эмери обыграли «Ньюкасл» на выезде. Если судить по товарищеским играм, «Арсенал» вполне их удачно провел + победа над «Ньюкаслом» на выезде, который дома смотрится весьма крепко. Ну и личные встречи также говорят в пользу «канониров». С 2010 года «Арсенал» регулярно бьет «Бернли» как на своем поле, так и на поле соперника. Данная серия в пользу лондонцев насчитывает уже десять игр к ряду. Думаю, здесь никаких сенсаций не будет и «Арсенал» дома уверенно обыграет «бордовых», ибо класс соперников совершенно разный.

Прогноз редакции на матч Арсенал — Бернли



Обе команды начали чемпионат с важных побед. Кто продолжит победную серию? Унаи Эмери все еще не может рассчитывать на Озила и Колашинаца, которые не играют из-за бандитских разборок. Все это не в пользу морального климата в коллективе. «Бернли» в первом туре неожиданно разгромил крепкий «Саутгемптон» и явно настроен на вторую сенсацию подряд.

Ориентировочные составы на матч «Арсенал» — «Бернли»:

«Арсенал» (4-2-3-1): Лено — Монреаль, Сократис, Мустафи, Чемберс — Джака, Гендузи – Уиллок, Нельсон, Мхитарян — Обамеянг

Не сыграют: Колашинац, Озил, Ляказзет

«Бернли» (4-4-2): Поп – Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс – Гудмундссон, Корк, Вествуд, МакНил – Барнс, Вуд

Не сыграют: Брейди, Дефур

Прогноз на матч «Арсенал» — «Бернли»

Выпадение «Арсенала» из «большой четверки» уже медицинский факт. «Канониры» уже несколько сезонов подряд и не мечтают о чемпионстве, ставя себе задачу максимум в виде четвертого места. Но красивая, эстетская и тонкая игра все еще при них.

Эмери, как обычно, много доверяет молодежи. Прекрасен в первом матче был Мхитарян, а Обамеянг снова показал, что ему достаточно всего одного хорошего момента в атаке. В домашнем матче против «Бернли» шансов у африканца будет куда больше. Гости хоть и начали чемпионат с сухой победы, но к тому, чтобы отнимать очки в Лондоне у «Арсенала» еще не готовы. Наш прогноз – победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1,85.

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