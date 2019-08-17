Прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов» (17.08.2019)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Урал — Крылья Советов (17.08.19)

Футбол России. Урал — Крылья Советов. Прогнозы на матч

Урал — Крылья Советов. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (17.08.2019)

Урал — Крылья Советов. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Урал — Крылья Советов, который состоится на стадионе Екатеринбург Арена в субботу 17 августа, начало в 14:00 (МСК).

Урал — Крылья Советов. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Урал, оценив вероятность его победы примерно в 50%. После пяти туров в его активе семь очков и он делит восьмое место с Рубином. В прошлое воскресенье Урал потерпел крупное поражение от Локомотива со счетом 0:4. В третий раз подряд он не победил и пропустил больше одного мяча. За эти три матча Урал проиграл два раза — столько же, сколько за 11 поединков перед этим. На своем поле екатеринбургский клуб не проигрывает в четырех последних встречах, по два раза победив и сыграв вничью. При этом в каждой игре он забивал больше одного гола. Проиграл Урал только один матч из семи последних при четырех победах и паре ничейных результатов. В шести из семи встреч на данном отрезке ему удавалось забить два или более голов.

Крылья Советов за пять туров набрали всего три очка и занимают 14-е место. В понедельник они уступили на выезде Ростову с минимальным счетом 0:1. Это было четвертое подряд поражение самарцев. Победить им удалось лишь в 2 из 16 последних матчей при одной ничьей и 13 поражениях. А на выезде волжане проиграли восемь последних поединков, пропустив в них в общей сложности 20 голов и забив в четыре раза меньше. В половине матчей на данном отрезке Крылья Советов не забивали вовсе, тогда как в пяти из восьми встреч они пропускали не менее двух мячей.

Урал — Крылья Советов. Ставки на матч:

Урал — Крылья Советов. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Крыльев Советов Урал набрал четыре очка. Но если на выезде он победил со счетом 1:0, то дома сыграл с ними вничью 1:1. Вообще, только один из девяти последних матчей этого противостояния завершился победой команды, игравшей дома, тогда как в шести случаях фиксировалась ничья и еще дважды побеждали гости. В восьми из девяти этих матчей забивали обе команды. В то же время в шести случаях результативность не превышала двух мячей.

>Забивает за игру

1.2

Урал — Крылья Советов. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Урала и ставят на то, что он забьет в ворота соперника больше одного мяча. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). Чуть менее высоко котируется победа Урала 1:0 (коэффициент 6.00). Поставить на индивидуальный тотал Урала больше 1,5 голов можно с котировкой 2.17.

Прогноз на матч «Урал» – «Крылья Советов» (17.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 6-й тур.

«Урал» – «Крылья Советов»

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)

17.08.2019. 14:00 МСК.

«Крылья Советов» не могут зацепиться за очки уже четыре матча подряд. Смогут ли подопечные Дмитрия Парфёнова продлить неудачную серию самарского клуба? Мы считаем, что шансы «Урала» на успех заметно выше!

Форма команды «Урал»

В текущем сезоне «Урал» можно смело назвать домашней командой. В двух стартовых турах подопечные Дмитрия Парфёнова смогли одержать две красивые победы над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0), после чего ещё и зацепились за ничью в поединке против «Ростова» (3:0), который на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице. Гораздо хуже у екатеринбургского коллектива обстоят дела с гостевыми встречами. Первый же визит в Москву завершился для «Урала» поражением от «Динамо» (0:2), а в прошлом туре случилось ещё более ощутимое поражение от «Локомотива» (0:4). Тем не менее, качество игры уральцев позволяет им рассчитывать на успешное выступление в нынешнем чемпионате.

Форма команды «Крылья Советов»

Самарский клуб начал сезон за здравие, а продолжает – уже не так, как хотелось бы. В стартовом туре «Крылья Советов» неожиданно обыграли ЦСКА – 2:0, после чего результаты резко пошли на спад. Уже четыре матча подряд подопечные Миодрага Божовича не могут набрать очки, хотя всякий раз навязывают противникам серьёзную борьбу, о чём свидетельствуют и результаты: поражения от тульского «Арсенала» (2:3), «Уфы» (1:2), «Локомотива» (1:2) и «Ростова» (0:1). Каждый раз отставание составляет лишь один мяч, и каждый раз он не в пользу волжан. Таким образом, уже сейчас «Крылья Советов» находится в зоне переходных матчей и им срочно необходимо возвращать удачу на свою сторону.

История личных встреч между «Уралом» и «Крыльями Советов»

В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой 18 очных встреч. На счету екатеринбургского коллектива четыре победы, трижды были сильнее волжане, а ещё 11 раз была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей также на стороне уральцев – 22:19. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала была зафиксирована ничья – 1:1, после чего победу отпраздновали футболисты «Урала» – 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

После первого тура сезона, когда «Крылья Советов» обыграли ЦСКА, удача отвернулась от подопечных Миодрага Божовича. Очевидно, что одно поражение за другим очень давит на игроков, которые начинают допускать серьёзные ошибки и принимать неверные решения. Уральцы, напротив, очень успешно играют в нынешнем сезоне дома, не проигрывают и показывают атакующий и яркий футбол, который позволяет иметь хорошую явку на стадионе. Все лидеры хозяев находятся в отличной форме и готовы принести команде очередную домашнюю победу, а сделать ставку на





Прервут ли «Крылышки» свою серию поражений?

«Урал»

17 августа на «Екатеринбург Арене» «Урал» в шестом туре российской Премьер-лиги примет самарские «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на



«Урал» набрал в пяти турах чемпионата семь очков, с которыми расположился на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ.





«Шмели» блестяще стартовали в текущем розыгрыше Премьер-лиги, одержав две победы в двух первых матчах. В этих встречах они поочередно на своей арене одолели «Уфу» (3:2) и «Ахмат» (3:0).









А вот в последних трех поединках российского первенства «оранжево-черные» набрали только один балл. Начали эту серию екатеринбуржцы с поражения в Москве от «Динамо» — 0:2.





Затем они в родных пенатах поделил очки с «Ростовом» — 2:2, а в минувшем игровом дне снова были разгромлены в столице, проиграв на этот раз «Локомотиву» со счетом 0:4.









В трех домашних встречах текущего сезона РПЛ «уральцы» выиграли два поединка при одном ничейном результате, забили в них восемь голов, а пропустили в два раза меньше.







«Крылья Советов»



Самарская команда расположилась на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету только три пункта.









Набрать эти баллы «волжане» смогли еще в перовом туре РПЛ, когда на своем поле обыграли московское ЦСКА со счетом 2:0, после чего они проиграли в четырех поединках кряду.





Все прогнозы на РПЛ





В этот период были домашние поражения от тульского «Арсенала» (2:3) и «Локомотива» (1:2), а также гостевые от «Уфы» (1:2) и «Ростова» (0:1) в последнем игровом дне.





Пока еще выездные встречи текущего чемпионата России не принесли очков «Крылышкам», они проиграли обе гостевых матча с общим счетом 1:3.









В прошлом сезоне в Екатеринбурге эти команды сыграли вничью — 1:1, а в Самаре победу праздновал «Урал» — 1:0.







Прогноз на «Урал» — «Крылья Советов»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Урала» — 2.00, победа «Крыльев Советов» — 3.90, ничья — 3.50.





Несмотря на длительную серию поражений, самарцы в этих поединках смотрелись неплохо. Вполне возможно, что в этой игре «Крылышки» как раз прервут свой неудачный период.





Урал

Урал играет в новом сезоне, собственно точно так же, как и в прошлом. Команда на данный момент возглавляет таблицу чемпионата по результативным матчам, происходит эта в больше степени из-за ужасной обороны команды, ну и атака забивает так же исправно ! Как итог, разница забито-пропущенных после пяти матчей, 8-10. Лишь в проигранном матче с московским Динамо 0-2, ТБ(2,5) пробит у Урала не был, в остальных же матчах с участием Екатеринбурга , ТБ(2,5) залетал совершено спокойно ! Учитывая что, предстоящей поединок у Урала, с Крыльями, есть все шансы на то, что еще один поединок с участием Урала получится верховым. Так как соперники стоят друг друга, атака у команда вроде не самая ужасная, но в обороне сплошные дыры.

Крылья Советов

Крылья понабрав себе в команду сплошных ветеранов, которые приехали в Самару уже умирать в футбольном плане… И как-то все глубже и глубже погружаются на дно таблицы… 1 победа в стартовом туре, и затем 4 поражение подряд, и что самое ужасное для Самары, поражение от команд таково уровня как, Тула,Уфа, а кого же обыгрывать тогда… У Крыльев разница забито-пропущенных 6-8, по сравнению с Уральской разницей, не столько впечатляет, но тоже вполне выразительно просматриваются верховые склонности команды. Явно Самара не та команда, которая пытается сыграть на 0-0, а в итоги, пропускает 1 мяч, и имеет кучу поражений в своем списке с счетом 0-1… Коллектив старается играть в атаку, ну а там уже как получается… Однозначно коллектив пока еще Боживича, обязан стараться играть в атаку с Уралом, и пользоваться дырами в обороне соперника , ну и конечное же пытаться пополнить копилку хоть какими-то очками !

Прогноз

Что мы имеет, два аутсайдера, два бойца за выживание, но за которыми интересно следить ! Так как отсиживаться все 90 минут матча в обороне , эта не их стихия, стараются атаковать, ну а там что получается, то получается… В очном матче от таких команд явно стоит ожидать голов ! И ставка на ТБ(2) вполне подходящей тут вариант ! Может все завершится обменом голов, и итоговой ничьей 1-1, ну а может забьют и побольше !

Прогноз редакции на матч Урал — Крылья Советов



После 0:4 в Москве от «Локомотива» в раздевалке «Урала» летали бутсы, пицца, апельсины и оскорбления. Суровый босс клуба Григорий Иванов рвал и метал. Теперь у команды есть лишь один шанс исправиться – выиграть на своем поле у Самары. На родной арене «Урал» взял абсолютно все свои очки. Но по сравнению с «Крыльями» ситуация у команды из Екатеринбурга не так ужасна. «Крылья Советов» попали в крутое пике и очки необходимы прямо сейчас. Тут уже не до примет и статистика – выходи и давай результат.

Ориентировочные составы на матч «Урал» — «Крылья Советов»:

«Урал» (4-2-3-1): Годзюр – Кулаков, Алоян, Емельянов, Меркулов – Фидлер, Августиняк – Бавин, Бикфалви, Панюков — Ильин

Не сыграют: Эль Кабир

«Крылья Советов» (4-5-1): Рыжиков – Анюков, Бурлак, Комбаров – Мийялович, Гацкан, Зиньковский — Соболев

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов»

Обе команды потерпели в минувшем туре ощутимые и звонкие поражения. Оба тренера находятся под диким давлением. Позади пять туров и разговоры о поставленной игре и созданных моментах сейчас мало кого волнуют – нужны очки.

На своем поле «Урал» всегда «прибивает» середняков и аутсайдеров. Миодраг Божович всегда может что-то придумать, но нынешний состав Самары очень ограничен. Ставка лишь на одинокого Соболева, к которому уже приспособились. Наш прогноз – победа «Урала» за 2,2.

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