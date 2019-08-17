Прогноз редакции на матч Фрайбург — Майнц 05

Прогноз Фрайбург — Майнц (17.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Фрайбург — Майнц (17.08.19), ставки и коэффициенты

Бундеслига. Фрайбург — Майнц. Прогнозы на матч

Фрайбург — Майнц. Прогноз, ставки на матч чемпионата Германии (17.08.2019)
Фрайбург — Майнц. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Фрайбург — Майнц, который состоится на стадионе Шварцвальд (Schwarzwald-Stadion) в субботу 17 августа, начало в 16:30 (МСК).

Фрайбург — Майнц. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Фрайбург. В прошлом сезоне он занял 13-е место в итоговой турнирной таблице Бундеслиги, набрав 36 очков. В конце чемпионата ему удалось выиграть всего один из девяти матчей при трех ничейных результатах и пяти поражениях. Это была победа в последнем туре над Нюрнбергом со счетом 5:1. На своем поле Фрайбург играет лучше, чем в гостях, и проиграл всего 3 из 16 предыдущих поединков, одержав шесть побед и семь раз сыграв вничью. 25 из 36 своих очков в прошлом сезоне он набрал именно в домашних поединках. В этом сезоне Фрайбург провел один официальный матч — в прошлую субботу в Кубке Германии в дополнительное время он обыграл Магдебург со счетом 1:0.

Майнц по итогам прошлого сезона занял 12-е место с 43 набранными очками. Он выиграл три из пяти последних матчей — больше, чем за десять встреч перед этим. Однако, в гостях Майнц победил лишь раз за восемь последних поединков в чемпионате Германии, проиграв все остальные встречи. Кроме того, только в 1 из 11 последних выездных матчей ему удалось оставить собственные ворота в неприкосновенности, тогда как в восьми встречах Майнц пропускал минимум два гола. В этом футбольном году он, как и Фрайбург, провел один матч — в Кубке страны Майнц уступил со счетом 0:2 Кайзерслаутерну.

Фрайбург — Майнц. Ставки на матч:

Фрайбург — Майнц. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Майнц выиграл у Фрайбурга оба матча в чемпионате Германии — 3:1 на выезде и 5:0 дома. За 15 последних поединков против этого соперника в национальном первенстве Майнц потерпел лишь два поражения и одержал девять побед. В то же время оба проигрыша пришлись на три последних гостевых матча Майнца против Фрайбурга. Отдельно стоит сказать о том, что в матчах Майнца и Фрайбурга, как правило, забивается много голов. Например, в 8 из 11 предыдущих встреч результативность превышала два мяча.

>Забивает за игру

  • 0

    • Фрайбург — Майнц. Ставки на матч:

    Аналитики сайта прогнозируют победу Фрайбурга в этой встрече и ставят на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Фрайбурга 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на выигрыш хозяев поля с нулевой форой принимаются с котировкой 1.59.

    Прогноз редакции на матч Фрайбург — Майнц 05

    В первом туре чемпионата Бундеслиги встречаются довольно равные команды с одинаковыми задачи на сезон: чтобы их не выписали из высшего дивизиона. “Фрайбург” и “Майнц” достаточно лаконично поработали в межсезонье, избежав больших потерь и довольно скромно поработав над усилениями, хотя все же в составе “бразильцев из Брайсгау” есть интересные персонажи из Южной Кореи: Чжун и Квон постараются усилить состав и отсутствие Нидерлехнера, который перешел в “Аусбург”.

    Ориентировочные составы Фрайбург — Майнц:

    “Фрайбург” (4-3-3): Шволов — Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид — Хофлер, Коч, Хаберер — Чжон, Петерсен, Вальшмидт.

    Не сыграют: — 

    “Майнц” (4-3-1-2): Мюллер — Аарон, Ниакате, Белл, Бродински — Ланца, Кунде, Фернандес — Ботиус — Куайсон, Авонийи.

    Не сыграют: — 

    Прогноз на матч Фрайбург — Майнц:

    “Майнц” любит и умеет бить “Фрайбург” на всех уровнях, поэтому психологическое преимущество на стороне гостей, но мы же знаем, что новый сезон — новая страница, где о прошлом помнят, но на него не опираются. Дома “Фрайбург” собирается играть в смелый, открытый футбол, а задача “Майнца” будет помешать ему в этом или же принять условие игры. Не будет удивительным, если и в этой встрече мы удивим, как вратари обеих команды вынимают мячи из сетки своих ворот, но больше шансов для этого у хозяев, поэтому предлагаем взять ИТ1Б 1.5 с коэффициентом — 2.15.

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    «Фрайбург» — «Майнц». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

    Футбол. Бундеслига, 1-й тур. 

    «Фрайбург» — «Майнц». 

    Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион». 17.08.2019. 16:30 МСК.

    Одним из матчей стартового тура немецкой Бундеслиги будет поединок между «Фрайбургом» и «Майцем», двумя середняками немецкой элитной лиги. Букмекеры на игру выставили достаточно прогнозируемую линию, в которой, хозяева котируются умеренными фаворитами. Оба коллектива немного потратились в межсезонье, причём «Фрайбург» даже чуть больше, нежели «карнавальщики». А что касается матчей в Кубке Германии, то «Фрайбург» с огромным трудом прошёл в следующий этап турнира, тогда как «Майнц» и вовсе вылетел из розыгрыша.

    «Фрайбург»: 9-й сезон Штрайха у руля «бразильцев»

    В современном футболе тренер-долгожитель, типа Венгера в «Арсенале», или Фергюсона в «МЮ» — огромная редкость. Штрайха, конечно же, сложно сравнивать по вкладу в историю футбола и титулам с этими двумя прославленными коучами, однако, герр Кристиан такой же «масти», как и эта пара. Штрайх работает во «Фрайбурге» с декабря 2011 года, а значит, стартующий сезон будет для 54-летнего специалиста 9-м на одном месте. Один раз «Фрайбург» при Штрайхе вылетал во 2.Бундеслигу, но сходу вернулся обратно, случилось это в сезоне 2015/16. 

    Современный «Фрайбург» действует в силовой манере, очень много двигается, хорошо играет без мяча, прессингует. На своём поле «бразильцы» никого в Германии не боятся, в прошлом сезоне, например, не проиграли «Баварии», сыграв с чемпионом, вничью, 1:1. Мы не сомневаемся, что в текущем сезоне стилистика «бразильцев» не изменится, да и зачем это, если она приносит результат? В первом раунде Кубка Германии, «Фрайбург» на выезде обыграл «Магдебург», команду 3.Лиги, со счётом 1:0. Единственный гол за «бразильцев» забил Вальдшмидт уже в дополнительное время.

    «Майнц»: вечно молодые «карнавальщики»

    «Майнц» является одной из самых молодых команд Бундеслиги, средний возраст игроков 23,8 года. Учитывая это, сложно надеяться на то, что «карнавальшики» настраиваются в текущем сезоне бороться за места в еврокубках. У клуба немного другая цель. Во-первых, конечно же, сохранить позицию в Бундеслиге, а во вторых, как можно выгоднее продать «выстреливших» ребят. 

    Свеженький пример: Жан-Пьерр Гбамин, пришедший в сезоне 2016/17 за 5 млн. евро из «Ланса» и проданный в прошедшее межсезонье «Эвертону» за 25 млн. В своё время за Малли, пришедшего, свободным агентом, выручили 12,5 млн. Оказаки с 1,5 млн. стал стоить 11 млн. 2,8 млн. за Муто превратились в 10,7 млн. 6,5 млн. за Кордобу трансформировались в 17 млн. И это далеко не все примеры, их масса, может не таких очевидных, но всё же. «Майнц» купил шесть новичков, все с 19 до 23 лет. И все ребята, по сути, были куплены за деньги, вырученные от продажи одного Гбамина!!! Такой вот бизнес у «Майнца». 

    Правда, «карнавальщики» начали сезон ужасно, проиграли матч первого раунда Кубка Германии «Кайзерслайтерну» со счётом 0:2. С одной стороны, обидно, конечно. Но с другой стороны, «Майнц» никогда не считался сильной кубковой командой, так что вряд ли торсида «карнавальщиков» сильно расстроилась по этому поводу. Главное, чтобы по итогу сезона, «Майнц» сохранил прописку в элите.

    Травмированные и дисквалифицированные

    «Фрайбург»
    Не сыграют: Флеккен, Хаберер (связки), Иттер (голеностоп), Кат (плохая форма), Кляйндинст (плохая форма), Кюблер (голеностоп), Квон (мышцы), Терраццино (колено).

    «Майнц»
    Не сыграют: Белл (лодыжка), Джи (колено), Матета (колено), Мвене (плохая форма), Сейдел.

    История личных встреч

    «Фрайбург» и «Майнц» 33 раза играли между собой, «бразильцы» добились 10-ти побед при 9-ти ничейных исходах и 14-ти выигрышах «Майнца». На поле «Фрайбурга» хозяева выиграли 7 раз при двух ничьих и семи поражениях, 18:20 разница мячей.

    Ставки и прогноз

    Первый домашний матч в сезоне это всегда дополнительные эмоции и «плюсик» хозяевам поля. «Фрайбург» натужно обыграл «Магдебург» в Кубке Германии, но то был гостевой матч, а «бразильцы» никогда не славились хорошими результатами в выездных играх. «Майнц» имеет очень приличный потенциал, но первый поединок в сезоне «карнавальщики» с треском проиграли, хотя противник был откровенно не сильный. Возможно, Сандро Шварц сумел за неделю привести своих подопечных в чувство, однако, мы будем отталкиваться от того, что видели в Кайзерслаутерне, а в том матче, «карнвальщики» выглядели не очень.

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