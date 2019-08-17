Прогноз редакции на матч Тамбов — Краснодар

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Прогноз Тамбов — Краснодар (17.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Тамбов – Краснодар

Краснодар окрылен, воодушевлен и на кураже, думаю они поймали свою полосу удачи и будут брать от нее по полной. Смели Порту, выстояли и прорвались в плей офф квалификации Лиги Чемпионов. Тамбов хоть и дома, но им будет сложно противостоять краснодарским быкам, котором волк не товарищ. Можно б было взять форой минус один, но думаю два ноль мало вероятно, скорее всего 0-1 или 1-2 победа гостей, Краснодара

Тамбов — Краснодар 17.08.2019

Тамбов — Краснодар 17.08.2019

15.08.2019 34 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Тамбов и Краснодар. Встреча состоится в эту субботу в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 16:30 по московскому времени. Сможет ли Тамбов дать бой одному из главных фаворитов чемпионата? Какие пари приготовить на эту встречу? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (4.94) Х (3.80) П2 (1.72) Тамбов Краснодар Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Мордовия Арена». Саранск. 17.08.2019 16:30



Ориентировочные составы на матч Тамбов — Краснодар

Тамбов : Шелия; Таказов, Аде, Гогуа, Тетрашвили; Маркелов, Карасёв, Чуперка, Килин, Кулик; Конате. Краснодар : Сафонов; Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес; Вандерсон, Ольссон, Камболов, Вильена, Намли; Игнатьев.

В составе Тамбова нет каких-то кардинальных потерь. Единственным футболистом, пропускающим стартовую часть сезона, является левый вингер Гелоян, порвавший крестообразную связку на тренировочных сборах этим летом.

В Краснодаре ситуация с травмами обстоит не лучшим образом. Лидеры «быков» Юрий Газинский, Ари и Виктор Классон точно не помогут команде в ближайшее время. Такие потери могут сказаться на игре Краснодарского клуба. Тем не менее, в команде полно исполнителей, способных заменить травмированным без потери качества.

История личных встреч

В Российской истории Тамбов и Краснодар ни разу не встречались друг с другом. Предстоящий поединок станет первым в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Тамбову пока очень сложно выступать в Премьер-лиге. Многим игрокам команды, объективно, не хватает класса и опыта выступлений на таком уровне. Тем не менее, пока Тамбовчане держатся выше зоны вылета и им удалось набрать 4 очка за пять стартовых туров. Да и в матчах против топ-клубов, таких, как Московский Локомотив и Питерский Зенит, Тамбов временами демонстрировал весьма сильный футбол. Вот только, для победы, или даже ничейного исхода, этого пока мало. Команда Григоряна выглядит одним из главных аутсайдеров сезона.

Что касается Краснодара, то он быстро оправился от поражения в Грозном в первом туре и смог пройти следующие встречи практически без потерь. На данный момент «быки» занимают четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего Зенита всего на три очка. Также не стоит забывать, что на этой неделе Краснодар сенсационно обыграл Порту на его поле и прошёл в следующий раунд квалификации Лиги Чемпионов. Такая победа стоила Краснодару большого количества сил, но кураж сделает своё дело в предстоящей встрече. Тамбов Краснодару не соперник.

Прогноз: Вряд ли гости столкнутся с большими проблемами. Класс команд несопоставим.

Интересные факты перед матчем

Только в 1 из 6 последних домашних матчей Тамбова прошёл тотал больше 2.5 голов. Краснодар не проигрывал на выезде уже 9 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Тамбов — Краснодар, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Тамбов — Краснодар Ставка: Победа Краснодара (П2) Коэфф: 1.72 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Тамбов — Краснодар Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.85 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Тамбов — Краснодар



Бродячие артисты снова приедут в Саранск, чтобы порадовать местную публику. Жителям городка реально повезло – прошлым летом здесь непонятно почему был чемпионат мира, а сейчас каждые две недели проходит крутой матч РПЛ.

Александр Григорян постоянно находит что-то новое. Да, команда не очень стабильна, но видно, что она управляема. Игроки идут за тренером и верят в его идеи. «Краснодар» снова приедет уставшим после своего европейского приключения. Поэтому фавориту будет очень сложно.

Ориентировочные составы на матч «Тамбов» — «Краснодар»:

«Тамбов» (4-4-2): Шелия – Тетрашвили, Гогуа, Аде, Таказов – Костюков, Чуперка, Карасев, Бенито – Маркелов, Аппаев

Не сыграют: —

«Краснодар» (4-4-2): Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес – Вильена, Ольссон, Вандерсон, Кабелла – Шапи-Сулейманов, Игнатьев

Не сыграют: Ари

Прогноз на матч «Тамбов» — «Краснодар»

Саранск еще не пропитался любовью к «Тамбову», но симпатии местных все равно на стороне команды Григоряна. В Оренбурге новичок РПЛ сыграл 2:2, показывая на протяжении 70 минут образцовую игру. Тренер сделает нужные выводы на неделе и команда должна выполнить план на игру от и до.

«Краснодару» в этом сезоне каждый матч дается очень сложно, да и победа над "Порту" отняла много сил. Даже в домашней игре с «Рубином» пришлось тайм играть в меньшинстве. Злой и жесткий «Тамбов» не отдаст им ни метра у своей штрафной площади. Длинный перелет из Португалии и травма Ари – все это не в пользу команды Сергея Галицкого. Наш прогноз на этот матч – «Тамбов» не проиграет за 2,1.

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Прогноз на матч Тамбов (мол) – Краснодар (мол)

В пятницу пройдет множество матчей самых различных чемпионатов. В одном из них сыграют такие команды, как Тамбов и Краснодар молодежные команды.

В предстоящем матче победа команды гостей оценивается за 2. Думаю, что это самый логичный вариант ставки. Скорее всего они не просто сумеют победить, но и сделают это с крупным счетом. Коэффициент весьма неплох для такого исхода. Коэффициент смущает, непонятно почему букмекеры думают именно так.

Футбол, Чемпионат Франции. Первая лига:

Уверенный прогноз от YahnoDmitriy на «Лион» – «Анже»



Тамбов

Вандерфульный Тамбов Григоряна смотрится более чем достойно. И это не смотря на календарь. Победа над Спартаком, всего лишь минимальные поражения от Локомотива и Зенита. Первому и второму месту предыдущего чемпионата даже удалось забить. Да и не отличились «волки» только в игре против Арсенала. Совсем скорое при таком подходе к игре хозяева поднимутся в первую десятку. По игре Тамбов нравится.

Краснодар

Напомню, Краснодар еще не попал в Лигу Чемпионов, хотя после игры с Порту достоин самых высоких оценок. После подобных встреч наступает некое опустошение, восстановиться бывает сложно в первую очередь с эмоциональной точки зрения. Да и суровое РФПЛ. Здесь все будет иначе. Пока что непосредственно в российском первенстве гости ничем не запомнились. В плане атаки. А на выезде смогли одержать всего одну победу. Да и многие специалисты утверждали — игра у гостей именно впереди пока не вырисовывается.

Прогноз

Не удивился бы ничейному результату. Тамбов уже показал что не будет мальчиком для биться. Краснодар только наигрывает связи и новый состав. После игры с Порту будет сложно провести второй великолепный матч кряду. Как бы по полю «быки» не передвигались. У хозяев есть хорошие шансы показать достойный футбол и не уступить с разницей в два мяча. Да и контратак на свободном пространстве у «быков» в этом туре будет по минимуму.

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