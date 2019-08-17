Прогноз редакции на матч Байер 04 — Падерборн

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Прогноз и ставки Байер — Падерборн (17.08.19)

Чемпионат Германии. Байер — Падерборн. Прогнозы на матч

Байер — Падерборн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Германии (17.08.2019)

Байер — Падерборн. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Байер — Падерборн, который состоится на стадионе БайАрена (BayArena) в субботу 17 августа, начало в 16:30 (МСК).

Байер — Падерборн. Кто фаворит матча?

В одном из матчей первого тура чемпионата Германии Байер примет на своем поле Падерборн. Букмекеры ставят на уверенную победу леверкузенцев с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне Байер занял четвертое место в итоговой турнирной таблице Бундеслиги и вышел в Лигу чемпионов. В конце чемпионата он не проиграл ни одного из шести последних матчей, одержав пять побед и один раз сыграв вничью. Перед этим Байер уступал в трех кряду встречах, пропуская каждый раз не менее трех голов. На своем поле он выиграл 8 из 12 предыдущих матчей, один раз сыграв вничью и трижды проиграв. Отдельно стоит сказать, что лишь 1 из 21 последнего матча Байера в Бундеслиге не выявил победителя.

Падерборн в прошлом сезоне играл во второй Бундеслиге и занял там второе место, по дополнительным показателям опередив Унион. В высшем дивизионе он не играл с 2015 года, когда завершил чемпионат серией из трех поражений и занял последнее место. На прошлой неделе он проводил первый официальный матч сезона — в Кубке Германии Падерборн лишь в серии пенальти обыграл Редингхаузен, тогда как основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Кстати, за 17 последних матчей во всех турнирах Падерборн лишь раз сыграл на ноль, а в шести встречах пропускал больше одного гола.

Байер — Падерборн. Ставки на матч:

Байер — Падерборн. Как играли между собой?

В сезоне 2014/15 Байер и Падерборн играли друг с другом в одной лиге в последний раз и тогда леверкузенцы в двух матчах набрали четыре очка. При этом если на выезде они победили с крупным счетом 3:0, то дома сыграли вничью 2:2, уйдя от поражения только на 90-й минуте встречи.

>Забивает за игру

0

Байер — Падерборн. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Байера и ставят на то, что забивать будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Байера со счетом 2:0 (коэффициент 7.00). Высоко котируется победа хозяев поля со счетом 2:1 или 3:0 (коэффициент 8.00). Поставить на то, что забивать будут обе команды, можно с котировкой 1.76.



Прогноз редакции на матч Байер 04 — Падерборн



В гости к “аптекарям” заглянет “Падерборн”, одна из самых веселых команд Германии. Да-да, именно они успели выйти в Бундеслигу впервые в своей истории, но надолго там не задержались, затем вовсе опустились в третий дивизион и снова поднялись со дна без задержки в сильнейший дивизион Германии. Как же скучно живут остальные команды! “Байеру” с Питером Бошом не до таких проделок, им бы реабилитироваться за прошлогоднее 9-е место.

Ориентировочные составы на матч Байер — Падерборн:

“Байер” (4-3-3): Градецки — Синкгравен, С.Бендер, Та, Л. Бендер — Демирбай, Арангис, Кавертц — Диаби, Фолланд, Беллараби.

Не сыграют: —

“Падерборн” (4-4-2): Хут — Хольтманн, Хюнемайер, Стродек, Янс — Антви-Аджай, Гьясула, Висилиадис, Коли — Холински, Михел.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Байер — Падерборн:

У Питера Боша в активе классная молодежь, которая способна дать жару в нападении, при этом крепкий и опытный кулак в середине поля из Демирбая и Арангиса. На кадом участке поля хозяева имеют превосходство над соперником, осталось только не предаться стартовой эйфории и все получится. Честно, для “Падерборна” в этой игре шансов мало, тем более с их атакующей философией, которую они собираются применять в Бундеслиге. Следовательно, игра обещает быть открытой, а значит в бесчисленных атаках хозяев предлагаем рассмотреть голы в большом количестве, а именно ИТБ 2.5 с коэффициентом — 1.92.

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«Байер» — «Падерборн». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бундеслига, 1-й тур.

«Байер» — «Падерборн».

Леверкузен. Стадион «Бай-Арена». 17.08.2019. 16:30 МСК.

Одним из матчей первого тура элитного немецкого футбольного дивизиона будет поединок, в котором леверкузенский «Байер» сразится с новичком лиги, командой «Падерборн 07». Понятное дело, что «аптекари» в данной паре выступают большими фаворитами, «Байер» во второй половине прошлого сезона показывал при Боше очень содержательный футбол, «фармацевты» наконец-то вернулись в Лигу чемпионов, соответственно, в команде царит отличная атмосфера, которая наверняка скажется и на результатах матчей Бундеслиги.

«Байер»: мини-«Бавария»

Сразу обратим внимание на то, что в заявке «Байера» всего лишь 25 футболистов. Это совсем немного, учитывая, что «аптекарям» предстоит в текущем сезоне играть на два фронта. Но, не стоит этому сильно удивляться, просто Петер Бош является тренером, если так можно сказать «формации Моуринью». Кстати, у Нико Ковача заявка ещё меньше, ну если мюнхенцы, конечно, в последние дни перед стартом чемпионата, не сделают ещё какие-то приобретения. При таком подходе есть свои плюсы: у всех в команде достаточно игровой практики, а это означает, минимум недовольных. Плюс, все ребята «на виду», контроля больше, а значит, и дисциплина лучше. Тут, главное, чтобы эпидемий травм не случилось, но тут уже нужен и квалифицированный мед. отдел.

Несмотря на то, что «Байер» наконец-то пробился в Лигу чемпионов, у «аптекарей» всё-таки имеются кадровые потери. В БД за 25 млн. евро перебрался Юлиан Брандт, 23-летний очень перспективный левый вингер. На место Юлиана в ПСЖ был куплен Мусса Диаби за 15 млн. Кроме Муссы атаку «аптекарей» усилили два футболиста «Хоффенхайма» Амири и Демирбай, в «Аяксе» за 5 млн. был куплен 23-летний левый защитник Синкгравен. Дефицит бюджета по статье «трансфеные расходы» составил 27,5 млн.

В предсезонных матчах «Байер» ничем не запомнился, сыграл вничью 2:2 с «Эйбаром» и 1:1 с «Витессом», проиграл 3:4 «Хераклесу» и 1:2 «Валенсии». Зато в первом официальном матче в сезоне, в кубковой игре против «Алемании», «Байер» оказался сильнее соперника 4:1 в гостевом матче. «Байер» играл про схеме 1-3-4-3, новички «аптекарей», Амири и Демирбай, вышли с первых минут на поле.

«Падерборн»: есть ли у 07-х шансы на выживание?

«Падерборн 07» является самой бедной командой в нынешнем варианте Бундеслиги. Стоимость состава клуба из земли Северный Рейн-Вестфалия оценивается в 24,10 млн. евро, что сопоставимо с «ценниками» на коллективы второй восьмёрки РПЛ. Более того, к моменту написания данного обзора, «Падерборн» имел профицит по статье бюджета «транферные расходы». Т.е. 07-е в межсезонье продали футболистов на большую сумму, нежели купили, удивительное явление в современном футболе.

Отчасти это объяснимо тем, что шесть футболистов пришли в клуб на правах свободных агентов, ещё три игрока были арендованы. Но когда за 2,5 млн. евро продают в «Штутгарт», упавший во 2.Бундеслигу своего лучшего игрока, это вызывает вопросы. Визуально кажется, что в самом «Падерборне» не сильно верят в то, что команда способна сохранить прописку в элите на будущий сезон.

Первый этап Кубка Германии «Падерборн» преодолел, но с огромным «скрипом». 07-е лишь в серии пенальти оказались сильнее представителя Регионаллиги, «Рёдинхаузена». Основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3. Стеффен Баумгарт играл ту встречу по схеме 1-4-4-2, с форвардами Мамба и Золински.

Травмированные и дисквалифицированные

«Байер»

Не сыграют: Похьянпао (нога), Вайзер (плюсневая кость).

«Падерборн»

Не сыграют: Шонлау (стопа), Зингерле (плечо).

История личных встреч

«Байер» и «Падерборн» в официальных матчах встречались лишь дважды, в сезоне 2014/15. Тогда в Леверкузене команды сыграли вничью 2:2, а в Падерборне «аптекари», если можно так сказать, взяли реванш 3:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Байер» постарается с первого же тура вступить в борьбу за место в топ-4 Бундеслиги, и у «аптекарей» есть все шансы порадовать свою торсиду уверенной победой в стартовом матче. Слабее, чем «Падерборн», продавший в межсезонье своего лучшего футболиста, соперника в Бундеслиге, по нашему мнению, нет. В «Байере» царит хорошая рабочая атмосфера, а вторая половина прошлого сезона показала, что Бош — отличный специалист, умеющий в минимальные сроки приводить команду к положительному результату.

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