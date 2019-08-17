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Прогноз и ставки Вольфсбург — Кёльн (17.08.19)

«Вольфсбург» — «Кёльн». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бундеслига, 1-й тур.

«Вольфсбург» — «Кёльн».

Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена». 17.08.2019. 16:30 МСК.

В первом круге Бундеслиги «Вольфсбург» на своём поле примет «Кёльн». Команда, представляющая Германию в еврокубках в текущем сезоне, сразится с коллективом, вернувшимся в элиту после отсутствия сроком в сезон. «Волки» в паре котируются фаворитами, но не очень большими. Т.е., можно сказать, что букмекеры выставили классическую линию, в которой П1 и Х2 равны.

«Вольфсбург»: странная смена тренера

Несмотря на то, что прошлый сезон для «волков» получился успешным, «бело-зелёные» пробились в Лигу Европы, впервые за несколько сезонов, руководство клуба пошло по пути изменений. Не стало продлевать Лабаддию, а пригласило на пост рулевого австрийца, тренера ЛАСКа, Оливера Гласнера, с которым этот клуб в прошлом сезоне занял второй место в своей национальной лиге и пробился в квалификацию ЛЧ. Кстати, из этой самой квалификации ЛАСК уже выбил швейцарский «Базель», причём, через две победы, в гостях и дома. Так что Гласнер в Линце действительно выстроил очень приличный коллектив.

«Вольфсбург» в межсезонье потратился. Не так конечно, как гранды, но -17,5 млн. из казны ушло. Гласнер работал в Австрии, хорошо знает местный рынок и швейцарский, поэтому неудивительно, что трое новичков «бело-зелёных» как раз из элитных лиг этих стран: центральный полузащитник Шлягер, правый бек Мбабу, левый вингер Жоао Виктор. Ушли из клуба Димата, Осимен, Иттер и Сёгун, ничего особенного.

Перед стартом сезона «Вольфсбург» провёл несколько товарищеских матчей, в которых запомнился победой над ПСВ «Эйндховеном» 2:0 и «Ниццей» 8:1. В недавнем матче за Кубок Германии, «Вольфсбург» добился победы над «Халлешером» 5:3, но лишь в дополнительное время. Ну и отметим, что три пропущенных мяча от команды 3.Лиги, пусть и в гостевом матче это не очень хороший показатель. При этом, атака у хозяев работает отлично, это видно, как по результатам контрольных матчей, так и кубкового поединка.

Кёльн: в Кёльне соскучились по Бундеслиге

После очень удачного сезона 2016/17, когда «Кёльн» стал пятым в Бундеслиге, наступил сезон 2017/18, в котором «козлы» полностью провалились, не выдерживав борьбу на два фронта, а после, и потеряв психологический стержень. Прошлый сезон «Кёльн» провёл во 2.Бундеслиге, достаточно уверенно её выиграл с 6-очковым отрывом от двух ближайших преследователей. И вот, этот клуб снова будет радовать торсиду своим присутствием в БЛ.

Причём, что интересно, в Бундеслигу «Кёльн» выводил Павлак, а в немецкой элите «козлов» будет тренировать Ахим Байерлорцер, работавший в системе «Лейпцига» и руливший «Ян Регенсбургом». Сложно сказать за какие заслуги выбрали именно этого специалиста, но опыта работы на таком уровне, как Бундеслига у герра Ахима, нет. «Кёльн» в межсезонье, в отличие от «Падерборна», усилился, потратил на трансферном рынке в общей сложности, около 12 млн. евро, чуть меньше «Вольфсбурга».

В предсезонных контрольных играх «козлы» не очень выделялись, обыграли «Болонью» 3:1, но уступили «Вердеру», «Вильярреалу» и «Саутгемптону». А в первом официальном матче на Кубок Германии, лишь в серии пенальти переиграли команду 2.Бундеслиги «Вехен», которая в двух стартовых турах первенства очков не набрала.

Травмированные и дисквалифицированные

«Вольфсбург»

Не сыграют: Камачо (лодыжка), Гинчек (спина), Пауло Отавио (мышцы).

«Кёльн»

Не сыграют: Клеменс (разрыв крестов), Кордоба, Якобс (бедро), Каттербах (мышцы).

История личных встреч

«Вольфсбург» и «Кёльн» играли между собой 27 раз в истории, «волки» 12 раз победили при 9-ти ничейных исходах и 6-ти поражениях, 54:32 разница мячей в пользу «бело-зелёных». На поле в Вольфсбурге, «волки» имеют подавляющее преимущество над соперником, +8=4-1, 31:11 разница мячей.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Вольфсбург» по составу очевидно сильнее «Кёльна», плюс на стороне «волков» имеется преимущество своего поля, что тоже важно. «Вольфсбург» в последних матчах запомнился высокой результативностью, но при этом, пропускная способность «бело-зелёных» тоже впечатлила. Мы считаем, что предстоящий матч получится «весёлым», обе команды сумеют отличиться, но «Вольфсбург» в итоге всё-таки победит.





Прогноз редакции на матч Вольфсбург — Кёльн



В первом туре “козлам” предстоит сыграть в гостях у “волков” и остаться целыми. “Вольфсбург” затеял перестройку, пригласив на пост главного тренера Оливера Гласнера для более стабильной игры команды. “Кельн” после вылета из Бундеслиги практически не растерял состав и спустя сезон вернулся обратно, чтобы больше не вылетать, но как выйдет?

Ориентировочные составы на матч Вольфсбург — Кельн:

“Вольфсбург” (3-4-3): Костиль — Брукс, Гилавоги, Кноче — Руссильон, Арнольд, Шлагер, Мбабу — Жоау Виктор, Вайхорст, Мехмеди.

Не сыграют: —

“Кельн” (4-4-2): Хорн — Эктор, Жичос, Мере, Эхизибуэ — Кайнц, Вертаете, Шкири, Шиндлер — Модесте, Кордоба.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Вольфсбург — Кельн:

Обе команды практически сохранили свои составы, даже тактическую схему, что касается “Кельна”, что может способствовать игре без раскачки уже на старте чемпионата. За хозяев и за гостей может сказать веское слово атака. Наверное, пора уже Модесту и Кордобе и в Бундеслиге показать себя в всей красе, также любопытно будет посмотреть на Гилавоги в центре обороны. Хоть между собой команды в последнее время играли не очень результативность, но старт чемпионата дает надежду, что будут голы с обеих сторон, иначе зачем это все? Берем “обе забьют” с коэффициентом — 1.58.

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Футбол Германии. Вольфсбург — Кельн. Прогнозы на матч

Вольфсбург — Кельн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Германии (17.08.2019)

Вольфсбург — Кельн. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Вольфсбург — Кельн, который состоится на стадионе Фольксваген Арена (Volkswagen Arena) в субботу 17 августа, начало в 16:30 (МСК).

Вольфсбург — Кельн. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Вольфсбург, шансы которого победить букмекеры оценили примерно в 50%. В прошлом сезоне он занял шестое место в чемпионате Германии, финишировав в трех очках от зоны Лиги чемпионов. В конце турнира «Волки» выиграли три из четырех последних матчей — больше, чем за семь поединков перед этим. При этом Вольфсбург не проиграл ни одного из семи последних поединков в родных стенах — пять побед и две ничьи. В четырех встречах на данном отрезке он забивал минимум три гола. Из 11 предыдущих встреч на своем поле Вольфсбург выиграл семь и проиграл только одну.

Кельн прошлый сезон провел во второй Бундеслиге и занял там первое место, на шесть очков опередив Падерборн и Унион. В конце чемпионата он выиграл только один из семи последних матчей, по три раза проиграв и сыграв вничью, но это не помешало ему оформить возвращение в Бундеслигу. В этом футбольном году Кельн провел один официальный матч, обыграв в серии пенальти в Кубке Германии Веен — основное время завершилось со счетом 2:2, а в дополнительное время соперники забили еще по одному мячу.

Вольфсбург — Кельн. Ставки на матч:

Вольфсбург — Кельн. Как играли между собой?

В сезоне 2017/18, когда Кельн вылетал из высшего дивизиона, он и Вольфсбург обменялись домашними победами. В частности, «Волки» выиграли свой матч со счетом 4:1. До этого они не могли обыграть Кельн в шести кряду встречах. Кстати, ни один из девяти последних матчей между Вольфсбургом и Кельном не завершился победой команды, игравшей на выезде — пять побед хозяев и две ничьи. Также стоит сказать, что в пяти из шести последних матчей между Вольфсбургом и Кельном забивалось менее трех голов.

>Забивает за игру

0

Вольфсбург — Кельн. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Вольфсбурга и ставят на то, что в матче будет забито больше трех мячей. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). На втором месте по популярности победа Вольфсбурга 2:1 (коэффициент 8.00). Ставки на тотал больше 3 голов принимаются с котировкой 2.11.

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