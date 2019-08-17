Прогноз Миллуол — Шеффилд Уэнсдей (17.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Миллуол — Шеффилд Уэнсдей (17.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Миллуолл — Шеффилд Уэнсдей

После двух туров Чемпионшипа “Шеффилд Уэнсдей” возглавил турнирную таблицу, хоть и имеет равное количество очков с “Чарльтоном”. Благодаря тому, что гости пропустили на один мяч меньше, им позволено считаться лидером первенства. “Миллуолл” еще также не терял очки, но в предыдущем матче сыграл вничью с “Вест Бромвичем”, поэтому не может составить конкуренцию своим нынешним соперникам. Зато после очной встречи все может решиться в их пользу и команды уже поменяются местами. 

Ориентировочные составы на матч Миллуолл — Шеффилд Уэнсдей:

“Миллуолл” (4-4-2): Стил — Фергюсон, Валлас, Хатчистон, Маккарти — Леонард, Скалак, Моламби, О’Брайан — Брэдшоу, Бедварссон

Не сыграют:

“Шеффилд Уэнсдей” (4-3-3): Доусон — Палмер, Борнер, Лис, Одуьаджо — Рич, Хатчинсон, Ли — Харрис, Флетчер, Мерфи

Не сыграют:

Прогноз на матч Миллуолл — Шеффилд Уэнсдей:

Однако, за два матча “Миллуолл” забил всего лишь два мяча, так что рассчитывать на их преимущество в этой игре будет крайне сложно. Даже несмотря на то, что они будут принимающей стороной. Игроки “Шеффилда” сумели отличиться пять раз, поэтому мы ожидаем активности именно от гостей. Очевидно, что в этом сезоне коллектив Ли Буллена будет претендовать на повышение в классе, так что этот поединок можно считать одним из самых интересных в третьем туре. Поставим в этом противостоянии на тотал больше 2,5 голов за 2,31

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