Прогноз редакции на матч Миллуолл — Шеффилд Уэнсдей

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
После двух туров Чемпионшипа “Шеффилд Уэнсдей” возглавил турнирную таблицу, хоть и имеет равное количество очков с “Чарльтоном”. Благодаря тому, что гости пропустили на один мяч меньше, им позволено считаться лидером первенства. “Миллуолл” еще также не терял очки, но в предыдущем матче сыграл вничью с “Вест Бромвичем”, поэтому не может составить конкуренцию своим нынешним соперникам. Зато после очной встречи все может решиться в их пользу и команды уже поменяются местами.
“Миллуолл” (4-4-2): Стил — Фергюсон, Валлас, Хатчистон, Маккарти — Леонард, Скалак, Моламби, О’Брайан — Брэдшоу, Бедварссон
Не сыграют: —
“Шеффилд Уэнсдей” (4-3-3): Доусон — Палмер, Борнер, Лис, Одуьаджо — Рич, Хатчинсон, Ли — Харрис, Флетчер, Мерфи
Не сыграют: —
Однако, за два матча “Миллуолл” забил всего лишь два мяча, так что рассчитывать на их преимущество в этой игре будет крайне сложно. Даже несмотря на то, что они будут принимающей стороной. Игроки “Шеффилда” сумели отличиться пять раз, поэтому мы ожидаем активности именно от гостей. Очевидно, что в этом сезоне коллектив Ли Буллена будет претендовать на повышение в классе, так что этот поединок можно считать одним из самых интересных в третьем туре. Поставим в этом противостоянии на тотал больше 2,5 голов за 2,31
Фрибет без условий и депозитов
Повторить
Читайте также:
Прогноз и ставки Лион — Анже (16.08.19)
Прогноз Штутгарт — Санкт-Паули (17.08.19), ставки и коэффициенты
«Уильямс» — «Киз». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Ноттингем Форест — Бирмингем (17.08.19)
Прогноз и ставки Оренбург — Сочи (16.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Шварцман — Гаске (15.08.19)
Прогноз Млада Болеслав — Стяуа (15.08.19), ставки и коэффициенты
«Шварцман» — «Гаске». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Гоффен — Маннарино (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Хапоэль Беэр-Шева — Норрчепинг (15.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Нисиока — Гоффен (16.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Орлеан — Клермон (16.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Урал — Крылья Советов (17.08.19)
Прогноз Ворскла — Днепр-1 (17.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Йокогама — Сересо Осака (17.08.19)
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.