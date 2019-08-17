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«Уиган» — «Лидс». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Уиган — Лидс



“Уиган” и “Лидс” начали сезон очень бойко, ведь команды праздновали победу после первого тура. Затем у обоих клубов случился сбой и началась потеря очков. Если в случае гостей ничего страшного не произошло, ведь они сыграли вничью с “Ноттингем Форест”, то хозяева уступили “Престону”. Причем не просто проиграли мяч, а получил три безответных мяча. В такой форме принимать “Лидс” может быть крайне опасно, ведь это один из фаворитов этого сезона. Поэтому очевидно, что они будут лидировать и в этой паре.

Ориентировочные составы на матч Уиган — Лидс:

“Уиган” (4-5-1): Джонс — Найсмит, Малгрю, Данкли, Стерлинг — Робертс, Уильямс, Лав, Масси, Энобахаре — Лонг

Не сыграют: Морси, Пилкингтон, Гарнер

“Лидс” (4-5-1): Касилья — Алиоски, Дэвис, Уайт, Берарди — Филипс, Кларк, Клих, Коста, Шаклетон — Нкетиа

Не сыграют: —

Прогноз на матч Уиган — Лидс:

За два тура “Уиган” пропустил пять мячей, что на уровне команд из зоны вылета. Хотя, там есть клубы, которые пропустили и меньше. Делать громкие выводы на старте сезона не очень правильно, но все-таки уже можно сказать, что оборона у хозяев оставляет желать лучшего. “Лидс”, как одна из самых забивающих команд в Чемпионшипе, должна показать владельцам “Ди-Дабл-Ю” свою атакующую мощь. Мы рассчитываем на это и предлагаем сделать ставку на П2 с форой (-1) с коэффициентом 2,57

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«Уиган» — «Лидс». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионшип, Англия. 3-й тур.



«Уиган Атлетик» — «Лидс Юнайтед»

Стадион: «DW». Уиган, Англия

17.08.2019. 17:00 (МСК)

Судья: Эндрю Мэдли (Англия)

«Уиган Атлетик» в родных стенах встретится с «Лидс Юнайтед». Команды сыграют в рамках третьего тура Чемпионшипа. Обе команды не показали лучшую игру в предыдущем туре турнира. Оба клуба будут нацелены на достижение положительного результата.

«Уиган Атлетик»: команда неважно проводит начало нового сезона

«Уиган Атлетик» после неубедительной игры в предыдущем сезоне порадовал своих фанатов в начале нового розыгрыша Чемпионшипа. Команда под руководством Пола Кука в родных стенах смогла нанести поражение «Кардифф Сити» со счётом 3:2. После этой игры «латикс» отправились в гости к «Престону» и показали плохой футбол. Хозяева поля не оставили шанса подопечным Кука, отправив в ворота Дэвида Маршалла три безответных гола.

«Латикс» до домашней встречи с «Лидсом» успел завершить выступления в рамках Кубка английской лиги. «Уиган Атлетик» в 1/64 финала уступил «Сток Сити» со счётом 0:1. У «Уигана» есть проблемы с реализацией своих шансов, в двух встречах команде не удалось огорчить соперников.

«Лидс Юнайтед»: клуб потерял очки в предыдущем туре, но исправился в кубковом матче

Марсело Бьелса и «Лидс Юнайтед» продолжают борьбу за возвращение в элиту английского футбола. После удачного выезда к «Бристоль Сити» в первом туре (3:1) «Лидс» на своей арене принял «Ноттингем Форест». В матче с «Форест» у «Юнайтед» было преимущество во многих зонах, почти 70% владения у «павлинов». Команда Бьелсы, однако, не смогла воплотить перевес в победный гол. В итоге, «Лидс» потерял очки во втором туре (1:1).

После этой встречи «Лидс Юнайтед» выбил из Кубка английской лиги «Солфорд», отправив в ворота команды три безответных гола. В хорошей форме находится опытный полузащитник «Лидса» Пабло Эрнандес, который отличился в первых двух матчах Чемпионшипа. Испанский игрок полезно действует в составе английской команды. Футболистам «Уиган Атлетик» придётся внимательно следить за действиями 34-летнего хавбека.

«Уиган Атлетик» — «Лидс Юнайтед»: результаты очных встреч

В предыдущем сезоне «Уиган Атлетик» и «Лидс Юнайтед» обменялись победами. Обе команды смогли добиться положительного результата в выездных матчах с одинаковым счётом 2:1. В общей сложности команды встретились между собой 12 раз. На счету «Уигана» шесть побед, «Лидс» трижды огорчил «Атлетик». Три раза между «Атлетик» и «Юнайтед» был зафиксирован ничейный результат.

«Уиган Атлетик» — «Лидс Юнайтед»: возможные составы команд

Состав «Уиган Атлетик»: Маршалл, Робинсон, Данкли, Кипре, Бирн, Маклеод, Эванс, Джекобс, Уиндасс, Лоу, Мур.

Состав «Лидс Юнайтед»: Касилья, Даллас, Уайт, Купер, Дуглас, Филлипс, Эрнандес, Форшоу, Клих, Харрисон, Бэмфорд.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Уиган Атлетик» — «Лидс Юнайтед»

«Уиган Атлетик» стремится улучшить результаты в нынешнем сезоне. «Лидс Юнайтед» постарается вновь добиться положительного результата и подобраться к лидирующей группе Чемпионшипа. На предстоящую встречу предлагаем поставить на следующие линии.

Х2 и ТМ 3,5 с коэффициентом 1,75 в

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