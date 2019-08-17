Прогноз и ставки Брентфорд — Халл (17.08.19)

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Прогноз и ставки Брентфорд — Халл (17.08.19)

Прогноз редакции на матч Брентфорд — Халл

Кажется, “Халлу” уже ничего не поможет, ведь команда и без Лео Слуцкого не может пробиться в Английскую Премьер-лигу. Новый сезон “тигры” начали неуверенно, так как уже успели проиграть и выиграть. Кстати, “Брентфорд” является соседом “Халла”, ведь за два первых тура показал аналогичные результаты. Только хозяева смогли отличиться лишь раз, при этом пропустив столько же. Это неудивительно, ведь команда пропагандирует закрытый футбол в стиле Курбана Бердыева. И в Чемпионшипе есть свой автобус. 

Ориентировочные составы на матч Брентфорд — Халл Сити:

“Брентфорд” (4-5-1): Дэниэлс — Томпсон, Расич, Дальсгаард, Кларк — Маркондес, Ервуд, Замбурек, Валенсия, Мбеумо — Форсс

Не сыграют:

“Халл Сити” (4-4-2): Ингрэм — Флеминг, Маккензи, Тафазолли, Леннингтон — Ханимэн, Милинкович, Да Сильва Лопез, Боулер — Торал, Мадженнис

Не сыграют: Макдональд

Прогноз на матч Брентфорд — Халл Сити:

Понятно как дважды два, что “Брентфорд” снова займется своим любимым делом и будет сушить игру. “Халлу” будет трудно разбить их оборону, но “тигры” должно привыкнуть играть от себя, если когда-нибудь хотят вновь вернуться в АПЛ. Начать придется с третьего тура, так как хозяева поединка предоставят им такую возможность. И как бы гости не старались, но мы не верим в огромное количество мячей в этой встрече. Поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,25

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