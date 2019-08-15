Прогноз, ставки и коэффициенты Сток Сити — Дерби Каунти (17.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Сток Сити — Дерби Каунти (17.08.19)

Прогноз редакции на матч Сток Сити — Дерби Каунти

“Дерби Каунти” неплохо себя чувствует и без Лэмпарда, а вот Фрэнки никак не может выиграть со своим “Челси” уже два матча подряд. Понятно, что лондонскому клубу достались “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”, но поражения и есть поражения. Зато бывший клуб великого английского игрока продолжает попытки пробиться в Английскую Премьер-лигу и пока что не потерял очки за два стартовых тура. Это позволяет им идти в зоне лидеров. 

Ориентировочные составы на матч Сток Сити — Дерби Каунти:

“Сток Сити” (3-4-3): Федеричи — Линдсэй, Картер-Викерс, Коллинз — Макклин, Вудс, Коусинс, Эдвардс — Клукас, Воукс, Даффи

Не сыграют: Шоукросс, Пауэлл

“Дерби Каунти” (4-3-3): Хамер — Лаув, Дэвис, Белик, Бучанан — Найт, Шини, Берд — Беннетт, Марриотт, Патерсон

Не сыграют: Уисдом, Торн, Холлмес, Божле

Прогноз на матч Сток Сити — Дерби Каунти:

И “Сток Сити” крайне удобный соперник для “Дерби Каунти” именно в этом отрезке первенства. Хозяева проиграли два первых матча и заслуженно находятся в зоне вылета. За предыдущие два поединка “гончары” пропустили пять мячей. Столько не пропустил никто в Чемпионшипе, поэтому логично считать их оборону одной из самых слабых. Хотя, помните, какой раньше был середняк АПЛ? Теперь же получает оплеухи от “баранов”. Ставим на победу гостей с коэффициентом 3,39

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