Прогноз и ставки Ноттингем Форест — Бирмингем (17.08.19)

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Прогноз и ставки Ноттингем Форест — Бирмингем (17.08.19)

Прогноз редакции на матч Ноттингем Форест — Бирмингем

Этим летом “Ноттингем Форест” приобрел защитника лондонского “Арсенала” Дженкинсона, но пока что это не особо помогает хозяевам. За два первых тура они пропустили три мяча и заработали всего лишь одно очко. С таким результатом им приходиться находиться возле зоны вылета, хотя амбиции у клуба большие. “Бирмингем” пока не теряет очки, поэтому в противостоянии в рамках третьего утра они должны считаться фаворитом, даже не глядя на выездной поединок. Тем не менее, о голевой феерии мечтать и не стоит. 

Ориентировочные составы на матч Ноттингем Форест — Бирмингем:

“Ноттингем Форест” (4-3-3): Самба — Рибейро, Фигейредо, Уорралл, Дженкинсон — Бостокс, Соу, Силва — Амеоби, Мир Висенте, Аппиа

Не сыграют:

“Бирмингем” (5-4-1): Кэмп — Вильяльба, Педерсен, Робертс, Ден, КОлин — Кроули, Дэвис, Гарднер, Шуньич — Юткевич

Не сыграют: Кифтенбелд, Граундс, Кейта, Мрабти

Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бирмингем:

Дело в том, что за два матча “Бирмингем” хоть и пропустил всего лишь один мяч, но при этом и забил только два. У “Ноттингема” есть явные проблемы в обороне, но воспользоваться этим гостям будет крайне трудно. Возможно, им и удастся отличиться, но точнее не более одного раз. А вот о голах от хозяев можно только мечтать, ведь уровень их игры далек от идеала. Именно поэтому мы считаем, что в этой игре победят гости. Рекомендуем в этом противостоянии поставить на П2 с коэффициентом 3,98

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