Прогноз редакции на матч Десна — Колос Ковалёвка

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Наконец-то нашелся в нашем городе герой, который поставил дерзкого новичка Украинской Премьер-лиги. Речь идет о “Десне”, которая в предыдущем туре переиграла “Днепр-1”. До этого хозяева получили три очка от “Ворсклы”, так что теперь находится на четвертом месте и таким темпом могут войти в пятерку лучших команд страны, ведь нижестоящие клубы крайне нестабильны. В принципе, тоже самое можно сказать и о коллективе из Чернигова, ведь на старте они проиграли, а в прошлом сезоне их штормило из стороны в сторону.
“Десна” (4-4-2): Паст — Мостовой, Имереков, Гитченко, Фаворов — Кузык, Огиря, Фаворов, Калитвинцев — Филлипов, Дегтярев
Не сыграют: —
“Колос” (4-5-1): Яшков — Мигунов, Парамонов, Гавриш, Зозуля — Милько, Морозко, Задоя, Нехтий, Костышин — Лысенко
Не сыграют: —
Теперь на пути “Десны” еще один новичок УПЛ — “Колос”. Гости имеют также шесть очков и находятся ниже лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда из Киевской области пропустила на два мяча гола больше, чем хозяева поля. Но разве это плохой результат для впервые попавшего в элитный дивизион клуба? После третьего тура они идут на пятом месте, что можно считать успехом. Они показали, что не будут бороться за выживание в этом сезоне. Поэтому в очной встрече с “Десной” мы поставим на “обе забьют” за 1,91
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