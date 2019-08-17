Прогноз редакции на матч Брайтон — Вест Хэм

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Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Брайтон — Вест Хэм, который состоится на стадионе Американ Экспресс (The American Express Community Stadium) в субботу 17 августа, начало в 17:00 (МСК).
В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы Брайтона. В прошлом сезоне он занял 17-е место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги и в этом футбольном году входил в список основных кандидатов на вылет. Однако, в первом же туре Брайтон одержал крупную победу в гостях у Уотфорда, забив в ворота соперника три безответных мяча. Этот результат позволил ему прервать девятиматчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге, в ходе которой Брайтон потерпел шесть поражений и забил лишь три мяча. На своем поле он не выиграл ни одного из пяти последних матчей в Премьер-лиге, проиграв четыре раза и в одной встрече сыграв вничью. Из девяти предыдущих поединков в родных стенах Брайтону удалось выиграть всего один.
Вест Хэм прошлый сезон завершил на десятом месте, а в первом туре текущего розыгрыша чемпионата Англии он потерпел крупное поражение от Манчестер Сити со счетом 0:5. Четыре из пяти мячей «Молотобойцы» пропустили после перерыва. Это был их первый проигрыш с середины апреля, прервавший четырехматчевую серию без поражений, в ходе которой столичный клуб одержал три победы. На выезде он выиграл два последних матча в Премьер-лиге, но перед этим не побеждал вдали от дома в восьми встречах кряду, проиграв семь из них и в шести случаях не забив ни одного гола.
В прошлом сезоне в двух матчах против Вест Хэма Брайтон набрал четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде. В целом он не проигрывает лондонскому клубу в четырех последних матчах — три победы и одна ничья. Перед этим Брайтон, напротив, не мог обыграть Вест Хэм в четырех поединках кряду, проиграв три из них. Отдельно стоит сказать, что в шести из восьми предыдущих матчей между Брайтоном и Вест Хэмом результативность превышала два мяча.
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Аналитики сайта считают, что этот матч завершится малорезультативной ничьей. При этом выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется победа Брайтона 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.864.
Команды начали сезон с диаметрально противоположных результатов. «Брайтон» сенсационно выиграл в гостях, а «молотобойцы» сделали себе харакири в игре с «Сити». Хозяева могут обеспечить себе лучший старт в истории АПЛ, а проиграть второй раз подряд для «Вест Хэма» равносильно самоубийству. Эта игра даст ответы на многие вопросы и задаст кучу новых.
«Брайтон» (5-4-1): Райан – Монтойя, Даффи, Данк, Берн, Марч – Гросс, Пропер, Стивенс, Локадия — Мюррей
Не сыграют: —
«Вест Хэм» (4-2-3-1): Фабьянски – Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крэссуэлл – Уилшер, Райс – Антонио, Лансини,
Не сыграют: —
Перед началом сезона «Брайтон» считался главным претендентом на вылет. В целом за неделю не многое поменялось, просто сейчас у него уже три очка. 3:0 в гостях в первом туре – это какая-то фантастика.
«Вест Хэм» имеет очень сильный состав, но слишком нестабилен, чтобы войти в первую шестерку. Игра команды очень нестабильна. Поражение от «Сити» — это нормально, но 0:5 уже слишком. Тренерскому штабу надо будет серьезно поработать, чтобы привести команду в тонус, но это решаемая задача. Наш прогноз – победа «Вест Хэма» за 2,7.
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Футбол. Английская Премьер-лига. 2 тур.
«Брайтон» – «Вест Хэм».
Брайтон. Стадион «Амекс». 17.08.2019. 17:00 мск.
«Брайтон» на «Амексе» будет принимать «Вест Хэм» в рамках второго тура АПЛ. Хозяева под руководством Грэма Поттера ставят перед собой более амбициозные задачи, чем в прошлом сезоне, поэтому мы ждем результативного футбола в субботу вечером.
Крис Хьютон оставлял очень приятное впечатление от своей работы на посту наставника «Брайтона». Однако руководство клуба решило расстаться со специалистом, выбрав в качестве замены Грэма Поттера. И это, пока что, выглядит неплохим решением. До этого 44-летний англичанин тренировал шведский «Эстерсунд» и «Суонси».
Уже сейчас видны заметные изменения в структуре игры команды. Поттер имеет не только тренерскую лицензию, но и степень магистра по специальности «Лидерство и эмоциональный интеллект». Поэтому перестройка в стане «чаек» будет довольно глубокой. Первые ее плоды были видны в матче против «Уотфорда»: «Брайтон» выиграл его со счетом 3:0, что стало самой крупной победой команды в первом туре чемпионата с 1999 года.
Игра против «Манчестер Сити» в первом туре – тяжелые испытание для любой команды, в том числе и «Вест Хэма». Но итоговое поражение со счетом 0:5 стало настоящим шоком. С другой стороны, команда до этого три подряд сезона неизменно проигрывала в стартовых поединках чемпионата с общим счетом 0:8.
Главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини не испытывает больших переживаний по поводу результата матча с действующим чемпионом АПЛ. У «Вест Хэма» есть отличная возможность реабилитироваться за эту неудачу уже во втором туре. По качеству футболистов команда и раньше не была среди аутсайдеров Премьер-лиги, а летом состав пополнил еще и Себастьян Аллер, который в прошлом сезоне забил 14 голов в 27 матчах за «Айнтрахт».
После того, как стали известны результаты первого тура, фаворитом этой игры стали «чайки». В их пользу свидетельствуют и история личных встреч. Однако на дистанции в 90 минут коэффициент на победу подопечных Поттера кажется немного завышенным. С другой стороны, «Вест Хэм» отвратительно играет в августе и получил неделю назад 5 безответных мячей в свои ворота. Ставить ни на одну из команд не хочется, поэтому мы обратим внимание на рынок голов.
16.08.2019 32 0 Смотреть рекомендованные ставки
Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Брайтон и Лондонский Вест Хэм. Встреча состоится в эту субботу в Брайтоне на стадионе «Амекс». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Сможет ли Брайтон одержать вторую победу кряду? Отошёл ли Вест Хэм от тяжелейшего поражения в первом туре? Смотрите ответы в нашем прогнозе.
П1 (2.54) Х (3.40) П2 (2.95) Брайтон Вест Хэм Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Амекс». Брайтон. 17.08.2019 17:00
Брайтон : Райан; Даффи, Данк, Берн, Марч, Монтойя; Гросс, Проппер, Стивенс, Локадия; Мюррей. Вест Хэм : Фабьянски; Дьоп, Балбуена, Кресвелл, Фредерикс; Райс, Уилшир, Андерсон, Лансини, Антонио; Халлер.
В Брайтоне на данный момент травмированными числятся сразу три футболиста. Биссума, Искердо и Скелотто пропускают стартовую часть чемпионата из-за недолеченных травм. Однако, вряд ли этих футболистов можно считать железными игроками основы.
Единственным травмированным футболистом в составе Вест Хэма на данный момент является нападающий Албиан Аджети. Однако, его травма не является серьезной и есть большая вероятность, что он поможет своей команде уже в ближайшее время. Остальные же игроки «молотобойцев» полностью готовы к первому матчу сезона.
История встреч между Брайтоном и Вест Хэмом насчитывает 19 поединков. Однако, это противостояние проходит в равном ключе. Оба клуба смогли по 8 раз обыграть друг друга. Остальные три встречи между этими клубами, включая и последнюю проведенную, завершились вничью.
Брайтон очень приятно удивил в первом туре. «Чайки» гостили в Уотфорде и вряд ли кто-то мог ждать, что Брайтону удастся победить со счетом 3:0. Подопечные Поттера всю игру смотрелись на голову выше своего соперника и полностью заслужили эту победу. Было прекрасно видно, что Брайтон провёл очень хорошую предсезонную подготовку и все футболисты находятся в отличной форме. Теперь же на очереди домашний поединок, а дома Брайтон традиционно выступает весьма неплохо.
А вот Вест Хэм стал главным неудачником первого тура. Перед стартом сезона «молотобойцам» пророчили чуть-ли не борьбу за место в Лиге Чемпионов, учитывая их обновленный состав. Однако, на деле Вест Хэм показал, что пока к сезону он не готов. Пять безответных пропущенных мячей в домашней игре против Манчестер Сити — это уже не лезет ни в какие рамки. Понятно, что Лондонцам противостоял сильнейший клуб Англии, но Вест Хэм выглядел так, будто он сам только поднялся из Чемпионшипа. Вряд ли подопечные Пеллегрини смогут быстро прийти в себя после такого кошмара.
Прогноз: Брайтону по силам выиграть вторую встречу кряду. Матч обещает быть весьма результативным.
Лучшими ставками на матч Брайтон — Вест Хэм, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Брайтон — Вест Хэм: гости снова проиграют Ставка: Победа Брайтона с форой (0) Коэфф: 1.82 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Брайтон — Вест Хэм: гости снова проиграют Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.51 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
«Брайтон» после первого тура занимает пятую строчку в турнирной таблице. Три набранных балла в копилке, благодаря победе в первом поединке.
«Вест Хэм» двадцатый в таблице. Замыкают «молотобойцы» на данный момент список команд, выступающих в АПЛ. Одно поражение и, соответственно, ноль очков в копилке у лондонцев.
Отдам предпочтение «Брайтону». Провели очень здорово предсезонный этап. Одержали в пяти товарищеских поединках четыре победы и потерпели всего одно поражение. Из них виктория не над кем-нибудь, а над «Валенсией», также отмечу. В первом туре на выезде «чайки» неожиданно обыграли «Уотфорд», так как дома одноименный клуб зарекомендовал себя по прошлому сезону как команда, выступающая очень достойно. При чем виктория «Брайтона» над «Уотфордом» крупная и в «сухую». «Вест Хэм» же провел средне предсезонный этап. И в чемпионате в первом туре ожидаемо уступили с крупным счетом действующему чемпиону. Но все же «Вест Хэм» на выезде играет по хуже. И также отмечу, что «чайки» умеют играть против «молотобойцев» на своем поле. В четырех играх на «Амэкс» лондонцы сумели огорчить «Брайтон» лишь однажды. Думаю, что удачный старт «чаек» в виде победы над солидным соперником, при чем на их поле, даст «Брайтону» дополнительных сил и перед родной публикой сумеют подопечные Поттера показать такой же качественный футбол, как и против «Уотфорда», и, как минимум, не проиграть лондонцам во втором туре в Брайтоне.
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