Прогноз редакции на матч Брайтон — Вест Хэм

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Прогноз Брайтон — Вест Хэм (17.08.19), ставки и коэффициенты

Чемпионат Англии. Брайтон — Вест Хэм. Прогнозы на матч

Брайтон — Вест Хэм. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (17.08.2019)

Брайтон — Вест Хэм. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Брайтон — Вест Хэм, который состоится на стадионе Американ Экспресс (The American Express Community Stadium) в субботу 17 августа, начало в 17:00 (МСК).

Брайтон — Вест Хэм. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы Брайтона. В прошлом сезоне он занял 17-е место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги и в этом футбольном году входил в список основных кандидатов на вылет. Однако, в первом же туре Брайтон одержал крупную победу в гостях у Уотфорда, забив в ворота соперника три безответных мяча. Этот результат позволил ему прервать девятиматчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге, в ходе которой Брайтон потерпел шесть поражений и забил лишь три мяча. На своем поле он не выиграл ни одного из пяти последних матчей в Премьер-лиге, проиграв четыре раза и в одной встрече сыграв вничью. Из девяти предыдущих поединков в родных стенах Брайтону удалось выиграть всего один.

Вест Хэм прошлый сезон завершил на десятом месте, а в первом туре текущего розыгрыша чемпионата Англии он потерпел крупное поражение от Манчестер Сити со счетом 0:5. Четыре из пяти мячей «Молотобойцы» пропустили после перерыва. Это был их первый проигрыш с середины апреля, прервавший четырехматчевую серию без поражений, в ходе которой столичный клуб одержал три победы. На выезде он выиграл два последних матча в Премьер-лиге, но перед этим не побеждал вдали от дома в восьми встречах кряду, проиграв семь из них и в шести случаях не забив ни одного гола.

Брайтон — Вест Хэм. Ставки на матч:

Брайтон — Вест Хэм. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Вест Хэма Брайтон набрал четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде. В целом он не проигрывает лондонскому клубу в четырех последних матчах — три победы и одна ничья. Перед этим Брайтон, напротив, не мог обыграть Вест Хэм в четырех поединках кряду, проиграв три из них. Отдельно стоит сказать, что в шести из восьми предыдущих матчей между Брайтоном и Вест Хэмом результативность превышала два мяча.

>Забивает за игру

0

Брайтон — Вест Хэм. Ставки на матч:

Аналитики сайта считают, что этот матч завершится малорезультативной ничьей. При этом выгодной будет ставка на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется победа Брайтона 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.864.



Прогноз редакции на матч Брайтон — Вест Хэм



Команды начали сезон с диаметрально противоположных результатов. «Брайтон» сенсационно выиграл в гостях, а «молотобойцы» сделали себе харакири в игре с «Сити». Хозяева могут обеспечить себе лучший старт в истории АПЛ, а проиграть второй раз подряд для «Вест Хэма» равносильно самоубийству. Эта игра даст ответы на многие вопросы и задаст кучу новых.

Ориентировочные составы на матч «Брайтон» — «Вест Хэм»

«Брайтон» (5-4-1): Райан – Монтойя, Даффи, Данк, Берн, Марч – Гросс, Пропер, Стивенс, Локадия — Мюррей

Не сыграют: —

«Вест Хэм» (4-2-3-1): Фабьянски – Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крэссуэлл – Уилшер, Райс – Антонио, Лансини,

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Брайтон» — «Вест Хэм»

Перед началом сезона «Брайтон» считался главным претендентом на вылет. В целом за неделю не многое поменялось, просто сейчас у него уже три очка. 3:0 в гостях в первом туре – это какая-то фантастика.

«Вест Хэм» имеет очень сильный состав, но слишком нестабилен, чтобы войти в первую шестерку. Игра команды очень нестабильна. Поражение от «Сити» — это нормально, но 0:5 уже слишком. Тренерскому штабу надо будет серьезно поработать, чтобы привести команду в тонус, но это решаемая задача. Наш прогноз – победа «Вест Хэма» за 2,7.

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«Брайтон» – «Вест Хэм». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Английская Премьер-лига. 2 тур.

«Брайтон» – «Вест Хэм».

Брайтон. Стадион «Амекс». 17.08.2019. 17:00 мск.

«Брайтон» на «Амексе» будет принимать «Вест Хэм» в рамках второго тура АПЛ. Хозяева под руководством Грэма Поттера ставят перед собой более амбициозные задачи, чем в прошлом сезоне, поэтому мы ждем результативного футбола в субботу вечером.

«Чайки» выдали лучший старт сезона за последние 20 лет

Крис Хьютон оставлял очень приятное впечатление от своей работы на посту наставника «Брайтона». Однако руководство клуба решило расстаться со специалистом, выбрав в качестве замены Грэма Поттера. И это, пока что, выглядит неплохим решением. До этого 44-летний англичанин тренировал шведский «Эстерсунд» и «Суонси».

Уже сейчас видны заметные изменения в структуре игры команды. Поттер имеет не только тренерскую лицензию, но и степень магистра по специальности «Лидерство и эмоциональный интеллект». Поэтому перестройка в стане «чаек» будет довольно глубокой. Первые ее плоды были видны в матче против «Уотфорда»: «Брайтон» выиграл его со счетом 3:0, что стало самой крупной победой команды в первом туре чемпионата с 1999 года.

«Молотобойцы» ищут ответы

Игра против «Манчестер Сити» в первом туре – тяжелые испытание для любой команды, в том числе и «Вест Хэма». Но итоговое поражение со счетом 0:5 стало настоящим шоком. С другой стороны, команда до этого три подряд сезона неизменно проигрывала в стартовых поединках чемпионата с общим счетом 0:8.

Главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини не испытывает больших переживаний по поводу результата матча с действующим чемпионом АПЛ. У «Вест Хэма» есть отличная возможность реабилитироваться за эту неудачу уже во втором туре. По качеству футболистов команда и раньше не была среди аутсайдеров Премьер-лиги, а летом состав пополнил еще и Себастьян Аллер, который в прошлом сезоне забил 14 голов в 27 матчах за «Айнтрахт».

Статистика и интересные факты о матче «Брайтон» – «Вест Хэм»:

«Чайки» выиграли 3 из 4 игр против «молотобойцев» в АПЛ;

«Вест Хэм» проиграл все 4 гостевых поединка против «Брайтона» в элитном дивизионе;

«Молотобойцы» проиграли 8 последних матчей Премьер-лиги в августе, пропустив в них 27 голов.

Коэффициенты букмекерских контор на матч «Брайтон» – «Вест Хэм»

Прогноз и ставки на матч «Брайтон» – «Вест Хэм»

После того, как стали известны результаты первого тура, фаворитом этой игры стали «чайки». В их пользу свидетельствуют и история личных встреч. Однако на дистанции в 90 минут коэффициент на победу подопечных Поттера кажется немного завышенным. С другой стороны, «Вест Хэм» отвратительно играет в августе и получил неделю назад 5 безответных мячей в свои ворота. Ставить ни на одну из команд не хочется, поэтому мы обратим внимание на рынок голов.

Брайтон — Вест Хэм: гости снова проиграют

Брайтон — Вест Хэм: гости снова проиграют

16.08.2019 32 0 Смотреть рекомендованные ставки

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Брайтон и Лондонский Вест Хэм. Встреча состоится в эту субботу в Брайтоне на стадионе «Амекс». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Сможет ли Брайтон одержать вторую победу кряду? Отошёл ли Вест Хэм от тяжелейшего поражения в первом туре? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (2.54) Х (3.40) П2 (2.95) Брайтон Вест Хэм Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Амекс». Брайтон. 17.08.2019 17:00



Ориентировочные составы на матч Брайтон — Вест Хэм: гости снова проиграют

Брайтон : Райан; Даффи, Данк, Берн, Марч, Монтойя; Гросс, Проппер, Стивенс, Локадия; Мюррей. Вест Хэм : Фабьянски; Дьоп, Балбуена, Кресвелл, Фредерикс; Райс, Уилшир, Андерсон, Лансини, Антонио; Халлер.

В Брайтоне на данный момент травмированными числятся сразу три футболиста. Биссума, Искердо и Скелотто пропускают стартовую часть чемпионата из-за недолеченных травм. Однако, вряд ли этих футболистов можно считать железными игроками основы.

Единственным травмированным футболистом в составе Вест Хэма на данный момент является нападающий Албиан Аджети. Однако, его травма не является серьезной и есть большая вероятность, что он поможет своей команде уже в ближайшее время. Остальные же игроки «молотобойцев» полностью готовы к первому матчу сезона.

История личных встреч

История встреч между Брайтоном и Вест Хэмом насчитывает 19 поединков. Однако, это противостояние проходит в равном ключе. Оба клуба смогли по 8 раз обыграть друг друга. Остальные три встречи между этими клубами, включая и последнюю проведенную, завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Брайтон очень приятно удивил в первом туре. «Чайки» гостили в Уотфорде и вряд ли кто-то мог ждать, что Брайтону удастся победить со счетом 3:0. Подопечные Поттера всю игру смотрелись на голову выше своего соперника и полностью заслужили эту победу. Было прекрасно видно, что Брайтон провёл очень хорошую предсезонную подготовку и все футболисты находятся в отличной форме. Теперь же на очереди домашний поединок, а дома Брайтон традиционно выступает весьма неплохо.

А вот Вест Хэм стал главным неудачником первого тура. Перед стартом сезона «молотобойцам» пророчили чуть-ли не борьбу за место в Лиге Чемпионов, учитывая их обновленный состав. Однако, на деле Вест Хэм показал, что пока к сезону он не готов. Пять безответных пропущенных мячей в домашней игре против Манчестер Сити — это уже не лезет ни в какие рамки. Понятно, что Лондонцам противостоял сильнейший клуб Англии, но Вест Хэм выглядел так, будто он сам только поднялся из Чемпионшипа. Вряд ли подопечные Пеллегрини смогут быстро прийти в себя после такого кошмара.

Прогноз: Брайтону по силам выиграть вторую встречу кряду. Матч обещает быть весьма результативным.

Интересные факты перед матчем

Только в 1 из 5 последних поединков между этими клубами не прошел тотал больше 2.5 голов. Вест Хэм победил только в 2 из 11 предыдущих гостевых поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Брайтон — Вест Хэм, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Брайтон — Вест Хэм: гости снова проиграют Ставка: Победа Брайтона с форой (0) Коэфф: 1.82 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Брайтон — Вест Хэм: гости снова проиграют Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.51 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Брайтон энд Хоув Альбион

«Брайтон» после первого тура занимает пятую строчку в турнирной таблице. Три набранных балла в копилке, благодаря победе в первом поединке.

Вест Хэм Юнайтед

«Вест Хэм» двадцатый в таблице. Замыкают «молотобойцы» на данный момент список команд, выступающих в АПЛ. Одно поражение и, соответственно, ноль очков в копилке у лондонцев.

Прогноз

Отдам предпочтение «Брайтону». Провели очень здорово предсезонный этап. Одержали в пяти товарищеских поединках четыре победы и потерпели всего одно поражение. Из них виктория не над кем-нибудь, а над «Валенсией», также отмечу. В первом туре на выезде «чайки» неожиданно обыграли «Уотфорд», так как дома одноименный клуб зарекомендовал себя по прошлому сезону как команда, выступающая очень достойно. При чем виктория «Брайтона» над «Уотфордом» крупная и в «сухую». «Вест Хэм» же провел средне предсезонный этап. И в чемпионате в первом туре ожидаемо уступили с крупным счетом действующему чемпиону. Но все же «Вест Хэм» на выезде играет по хуже. И также отмечу, что «чайки» умеют играть против «молотобойцев» на своем поле. В четырех играх на «Амэкс» лондонцы сумели огорчить «Брайтон» лишь однажды. Думаю, что удачный старт «чаек» в виде победы над солидным соперником, при чем на их поле, даст «Брайтону» дополнительных сил и перед родной публикой сумеют подопечные Поттера показать такой же качественный футбол, как и против «Уотфорда», и, как минимум, не проиграть лондонцам во втором туре в Брайтоне.

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