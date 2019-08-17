Прогноз редакции на матч Сельта — Реал Мадрид

Прогноз, ставки и коэффициенты Сельта — Реал Мадрид (17.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Сельта — Реал Мадрид (17.08.19)

Поможет ли Азар «Реалу» успешно начать сезон?


В субботу, 17 августа, «Сельта» на своем поле примет «Реал» в рамках первого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Виго на стадионе «Балаидос», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Реал».

«Сельта»



Футболисты «Сельты» провалили минувший сезон, в котором финишировали лишь на 17-м месте в турнирной таблице Примеры, чудом избежав вылета.


Нынешний тренер Фран Эскриба пришел в команду в марте, но даже под его руководством, «небесные», игравшие в полуфинале Лиге Европы в 2017 году, смотрелись неубедительно.



В межсезонье «Сельта» провела ряд товарищеских матчей, в которых обыграла «Луго» (3:0), «Лилль» (1:0) и «Унион Берлин» (3:0), но проиграла «Тенерифе» (0:1) и «Лацио» (1:2).


Календарь и таблица испанской Примеры


Предстоящий матч пропустят Серхио Альварес, Санти Мина и Давид Хунка.


«Реал»



Мадридский «Реал» тоже не оправдал надежд болельщиков в прошлом сезоне, когда стал лишь третьим в Примере и дошел только до 1/8 финала в Лиге чемпионов.


На фоне нестабильной игры в команду вернулся главный тренер Зинедин Зидан, но и ему быстро не удалось исправить ситуацию.


Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу


Летом «сливочные» пополнили состав Эдером Милитао, Эденом Азаром, Лукой Йовичем, Ферланом Менди и Родриго. При этом клуб продал Маркоса Льоренте и Тео Эрнандеса.


В контрольных матчах «Реал» обыграл «Арсенал» (2:2, 3:2 — по пенальти), «Фенербахче» (5:3) и «Зальцбург» (1:0). При этом он уступил «Баварии» (1:3), «Атлетико» (3:7), «Тоттенхэму» (0:1) и «Роме» (2:2, 4:5 — по пенальти).


  • «Реал» дважды отказался включать Винисиуса в трансфер Неймара
  • Читайте по теме


    • В лазарете мадридцев находятся Марко Асенсио, Ферлан Менди и Браим Диас.


    Прогноз



    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.63, победа «Сельты» — 4.80, ничья — 4.30.



    Команда из Виго считается удобным соперником для «сливочных». В десяти последних матчах с «небесными» в Примере мадридцы не потерпели ни одного поражения, одержав девять побед с 37 голами на счету.



    Действительно, «Сельта» всегда старается смело играть против «Реала», из-за чего много пропускает, особенно на своем поле. Например, в прошлом сезоне она проиграла у себя дома со счетом 2:4. Исходя из этого, наш прогноз — «гости не проиграют и тотал больше 2,5» за 1.87.



    Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал «Реала» больше 2», которая принимается с коэффициентом 1.92.

    Прогноз редакции на матч Сельта — Реал Мадрид

    Этим летом мадридский “Реал” провел грандиозную закупку, ведь усилился таким игроками как Эден Азар, Лука Йович и Ферлан Менди. Но все не так просто. Бельгиец вернулся с отпуска с парой лишних килограмм, которые не может сбросить уже около месяца. Француз получил травму и не сможет помочь своей новой команде в первых играх. Серб вообще не убедил Зидан своей игрой и кажется, что “сливочные” готовы отдать его в аренду. Получается, новый сезон “короли” начнут в таком же положении, как и заканчивали? 

    Ориентировочные составы на матч Сельта — Реал Мадрид:

    “Сельта” (4-4-2): Бланко — Оласа, Араухо, Кабраль, Мальо — Будебуз, Лоботка, Йокушлу, Мендес — Гомес, Аспас

    Не сыграют: Хунка, Мино, Малло

    “Реал Мадрид” (3-5-2): Куртуа — Начо, Варан, Милитао — Марсело, Вальверде, Каземиро, Модрич, Карвахаль — Азар, Бензема

    Не сыграют: Рамос, Асенсио, Менди, Диаз

    Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид:

    Но даже в таком состоянии, “Реал” все равно должен брать три очка у “Сельты”. При всем уважении к хозяевам, но это совершенно разные уровни и гости находятся где-то в небесах, пока подопечные Франсиско Эскрибы около дна. В прошлом сезоне клубу из города Виго удалось сохранить прописку в Примере, но такая же задача будет поставлена и в этом году. Вряд ли они готовы к прыжку выше своей головы. Поэтому в этом противостоянии мы предлагаем сделать ставку на чистую победу мадридцев с коэффициентом 1,64

    Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
    Повторить

    «Сельта» — «Реал Мадрид». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

    Футбол. Чемпионат Испании. 1-тур.
    «Сельта» — «Реал Мадрид».
    Стадион: «Бадайдос», Виго.
    17.08.2019. 18:00 (МСК).

    Великие клубы возвращаются всегда. Забудьте прошлый сезон и просто смотрите, как парни Зидана творят историю.

    «Сельта»: все будет, но не сразу

    Сложно оценивать этих ребят. Вспоминаем предыдущий сезон — боль поражений и череда разочарований. Как итог, 17 место. На одну позицию ниже — и «Сельта» вылетает. К счастью, все обошлось. Команда готовится изменить представление о себе в самое ближайшее время. 20 миллионов евро было заплачено за Дениса Суареса. Клуб также арендовал очень крутого Санти Мину, и есть вероятность, что до конца трансферного окна будет еще 1-2 громких подписания. «Сельта» была и остается командой, которая способна бороться за еврокубки. Даже за Лигу чемпионов. Нет никаких сомнений, парни из Виго в состоянии дать бой любому. Однако в субботу они попадут под горячую мадридскую руку.

    «Реал Мадрид»: Зинедин, верим!

    «Сливочных» прорвет. И никак иначе. Слишком много было насмешек и негативных комментариев этим летом. Долго это продолжаться не может. «Реал» умеет играть в футбол. Умеет побеждать. Главная проблема — это оборона. Нелепые привозы лидеров клуба. Как изменить ситуацию? Оставьте эти вопросы Зидану. Он знает свое дело. И неудачи на предсезонке только помогут «Мадриду» войти в новый футбольный год. Сегодня в команде конкуренция присутствует на каждой позиции. Свою состоятельность приходится доказывать и Родриго, и Винисиусу, и Бэйлу, и Модричу. Похожая ситуация была в сезоне 2016/17, и все мы помним, чем он закончился для «Реала». Зидан вернулся, вернется и та великая команда. Все только начинается.

    Травмированные

    Не сыграют: Серхио Альварес, Санти Мина, Давид Хунка (все — «Сельта»), Марко Асенсио, Флоран Менди, Эден Азар (все — «Реал Мадрид»).
    Под вопросом: Брахим Диас, Родриго (оба — «Реал Мадрид»).

    «Сельта» — «Реал Мадрид»: история личных встреч

    106 раз в своей истории команды встречались друг с другом. На данный момент статистика такова: 61 победа у «Реала», 29 — у «Сельты», 16 ничьих. Тотальное преимущество «Мадрида».

    Коэффициенты букмекерских контор на матч

    Прогноз и ставка


    Ла Лига. Сельта — Реал Мадрид. Прогнозы на матч

    Сельта — Реал Мадрид. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (17.08.2019)
    Сельта — Реал Мадрид. Прогноз на матч испанской Примеры (17.08.2019)

    Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Сельта — Реал Мадрид, который состоится на стадионе Балаидос (Estadio de Balaídos) в субботу 17 августа, начало в 18:00 (МСК).

    Сельта — Реал Мадрид. Кто фаворит матча?

    Фаворитом этого матча считается Реал, шансы которого победить букмекеры оценили выше 50%. В прошлом сезоне он занял третье место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги, набрав на 19 очков меньше чемпиона Испании — Барселоны. В конце чемпионата Реал выиграл только один из пяти последних матчей, проиграв три раза. В гостях он и вовсе не выиграл ни одного из пяти предыдущих поединков, потерпев три поражения. Для сравнения, перед этим ему удалось выиграть в пяти кряду встречах на чужом поле.

    Сельта в прошлом сезоне стала 17-й и всего на четыре очка опередила вылетевшую Жирону. В конце чемпионата она демонстрировала очень хорошие результаты, что и помогло ей избежать понижения в классе. Так, за десять последних туров Сельта потерпела лишь два поражения, по четыре раза победив и сыграв вничью. Кроме того, она не проиграла ни одного из пяти последних домашних матчей, выиграв четыре из них, и в каждом забивала больше одного мяча. К слову, столько же побед галисийцы одержали за 14 домашних матчей перед этим.

    Сельта — Реал Мадрид. Ставки на матч:

    Сельта — Реал Мадрид. Как играли между собой?

    В прошлом сезоне Реал выиграл у Сельты оба матча в чемпионате Испании — 2:0 дома и 4:2 на выезде. За 12 последних матчей противостояния Королевский клуб потерпел лишь одно поражение и одержал девять побед. В семи матчах на данном отрезке Реал забивал больше двух голов. Результативность матчей Реала и Сельты, как правило, высокая. Так, в 9 из 11 предыдущих матчей между ними забивалось больше трех голов. Кроме того, в 9 из 11 этих поединков забивали обе команды.

    >Забивает за игру

  • 0

    • Сельта — Реал Мадрид. Ставки на матч:

    Специалисты сайта прогнозируют победу Реала и ставят на тотал больше 3,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Реала со счетом 2:1 (коэффициент 7.50). Высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 8.50). Ставки на тотал больше 3,5 голов принимаются с коэффициентом 2.22.

    Сельта

    Сельта в прошлом сезоне была явно не в своей тарелке: тренерская чехарда (снова скажу, что увольнение Антонио Моамеда было большой ошибкой, которая, по сути, стоила Сельте сезона), травмы одного из лидеров атаки Яго Аспаса — всё это чуть не довело «кельтов» до понижения в классе — Сельта спаслась только в 37-м туре.

    Если говорить о справедливости такого результата, то тут всё по делу: Сельта набрала за весь чемпионат 41 очко, а их xPTS=41,63 — есть небольшой андерперформинг, но он роли не играет. Всё-таки, тренерская чехарда сказалась на результатах этой команды.

    Летом произошёл достаточно громкий, по меркам Сельты, обмен: из Виго в Валенсию отправился уругвайский форвард Максимилиано Гомес, а в обратном направлении — Санти Мина. Понятно, что Гомес сильнее Мины, но этот обмен должен, что называется, освежить команду.

    Тренером Сельты является Франсиско Эскриба — он известен по работе с Эльче и Вильярреалом. Думаю, сейчас руководство Сельты нашло отличный вариант — его Эльче достойно выглядел в Примере, а Вильярреал был неудобным соперником для всех команд в Испании.

    Реал Мадрид

    Реал Мадрид провёл очень неоднозначное межсезонье: с одной стороны, в команду пришёл один из лучших футболистов мира Эден Азар, а также было неплохое усиление в лице Ферлана Менди, но с другой — булимия (перебор игроков в линии атаки; да, до Ювентуса с Барселоной им далеко, но всё же) и очень невнятная игра.

    Зидан сначала пробовал классические для Мадрида прошлых лет 4-3-3, но они вылились в проблемы в центре защиты, очень невнятную игру от Азара и 3:7 от Атлетико в очном поединке. Складывается ощущение, что Реал застрял в 2017-м, где бесконечные навесы в исполнении Марсело всё ещё приносят результат, а толпы популистов радостно возносят образ Зидана-тренера и ставят его выше Гвардиолы и Симеоне (верх идиотизма).

    Но времена уже давно изменились, состав Мадрида — тоже, поэтому примитив типа «навесь на Роналду — он забьёт» не работает, нужны новые решения, которые будут учитывать и особенности новых лиц.

    Что-то такое пытался найти Зидан — 3-5-2, где тройка полузащитников привычная, Менди играет левого центрального защитника, а Азар составляет пару Бензема в центре нападения. С одной стороны, вариант интересный — скрываются минусы Азара во время прессинга, Марсело становится легче страховать (теперь центральных защитников стало больше), но есть и минусы, главными из которых являются Серхио Рамос и несимметричность во время фланговых атак — Марсело играет полноценного латераля, а с другой стороны (Карвахаль и, теоретически, Начо) — фланговый защитник на месте латераля. При такой формации Мадрид становится не очень гибок и Мадрид снова становится дико зависим от игроков.

    Прогноз

    Короче говоря, сейчас Сельта выглядит намного целостнее, чем Мадрид — в составе «кельтов» появились неплохие новые игроки, плюс пришёл отличный тренер, который добивался результата, а главное — хорошей игры, в клубах Ла Лиги, где ему доводилось работать.

    Реал же кажется не очень определившемся в своём пути: классическая формация при таком составе неэффективна, новая — не гибка, а также дико зависима от игроков. Вот такой Зидан «крутой» тренер.

    Конечно, класс игроков делает Мадрид фаворитом, но Сельта может взять организацией, да и исполнители в атаке тоже очень неплохи. Я думаю, что тут также могут сказаться проблемы Мадрида в обороне: Рамос — не самый надёжный защитник сам по себе, а Варан подозрительно часто допускает индивидуальные ошибки.

    Я верю в мощь атакующего дуэта Мина-Аспас, поэтому мне кажется, что Сельта должна забить в этом матче. Возможно, и не один, поэтому мой прогноз — ИТБ1(1).

    Читайте также:

    ФутболХоккейТеннис

    «Лорьян» — «Сошо». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз Кенин — Осака (16.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз Оренбург — Сочи (16.08.19), ставки и коэффициенты
    «Уильямс» — «Киз». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз и ставки Орлеан — Клермон (16.08.19)
    «Баутиста-Агут» — «Гаске». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз Зриньски Мостар — Мальмё (15.08.19), ставки и коэффициенты
    «Се Шувэй» — «Осака». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз и ставки Рублёв — Медведев (17.08.19)
    Прогноз и ставки Вулверхэмптон — Пюник (15.08.19)
    Прогноз Хаддерсфилд — Фулхэм (16.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз Барти — Саккари (16.08.19), ставки и коэффициенты
    «Плишкова» — «Кузнецова». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз, ставки и коэффициенты Нисиока — Гоффен (16.08.19)
    Прогноз Оита — Касима (17.08.19), ставки и коэффициенты


    Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

    Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

    Регистрируйтесь

    И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
    Войти через Вконтакте

    Самые частые вопросы

    Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
    Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
    Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
    Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
    Зачем вам это?
    Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

    Сми о нас

    • name
    • name
    • name