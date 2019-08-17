Прогноз редакции на матч Сельта — Реал Мадрид

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Прогноз, ставки и коэффициенты Сельта — Реал Мадрид (17.08.19)

Поможет ли Азар «Реалу» успешно начать сезон?

«Сельта»

В субботу, 17 августа, «Сельта» на своем поле примет «Реал» в рамках первого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Виго на стадионе «Балаидос», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на



Футболисты «Сельты» провалили минувший сезон, в котором финишировали лишь на 17-м месте в турнирной таблице Примеры, чудом избежав вылета.





Нынешний тренер Фран Эскриба пришел в команду в марте, но даже под его руководством, «небесные», игравшие в полуфинале Лиге Европы в 2017 году, смотрелись неубедительно.









В межсезонье «Сельта» провела ряд товарищеских матчей, в которых обыграла «Луго» (3:0), «Лилль» (1:0) и «Унион Берлин» (3:0), но проиграла «Тенерифе» (0:1) и «Лацио» (1:2).





Календарь и таблица испанской Примеры





Предстоящий матч пропустят Серхио Альварес, Санти Мина и Давид Хунка.







«Реал»



Мадридский «Реал» тоже не оправдал надежд болельщиков в прошлом сезоне, когда стал лишь третьим в Примере и дошел только до 1/8 финала в Лиге чемпионов.





На фоне нестабильной игры в команду вернулся главный тренер Зинедин Зидан, но и ему быстро не удалось исправить ситуацию.





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Летом «сливочные» пополнили состав Эдером Милитао, Эденом Азаром, Лукой Йовичем, Ферланом Менди и Родриго. При этом клуб продал Маркоса Льоренте и Тео Эрнандеса.





В контрольных матчах «Реал» обыграл «Арсенал» (2:2, 3:2 — по пенальти), «Фенербахче» (5:3) и «Зальцбург» (1:0). При этом он уступил «Баварии» (1:3), «Атлетико» (3:7), «Тоттенхэму» (0:1) и «Роме» (2:2, 4:5 — по пенальти).







«Реал» дважды отказался включать Винисиуса в трансфер Неймара

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В лазарете мадридцев находятся Марко Асенсио, Ферлан Менди и Браим Диас.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.63, победа «Сельты» — 4.80, ничья — 4.30.









Команда из Виго считается удобным соперником для «сливочных». В десяти последних матчах с «небесными» в Примере мадридцы не потерпели ни одного поражения, одержав девять побед с 37 голами на счету.









Действительно, «Сельта» всегда старается смело играть против «Реала», из-за чего много пропускает, особенно на своем поле. Например, в прошлом сезоне она проиграла у себя дома со счетом 2:4. Исходя из этого, наш прогноз — «гости не проиграют и тотал больше 2,5» за 1.87.









Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал «Реала» больше 2», которая принимается с коэффициентом 1.92.





Прогноз редакции на матч Сельта — Реал Мадрид



Этим летом мадридский “Реал” провел грандиозную закупку, ведь усилился таким игроками как Эден Азар, Лука Йович и Ферлан Менди. Но все не так просто. Бельгиец вернулся с отпуска с парой лишних килограмм, которые не может сбросить уже около месяца. Француз получил травму и не сможет помочь своей новой команде в первых играх. Серб вообще не убедил Зидан своей игрой и кажется, что “сливочные” готовы отдать его в аренду. Получается, новый сезон “короли” начнут в таком же положении, как и заканчивали?

Ориентировочные составы на матч Сельта — Реал Мадрид:

“Сельта” (4-4-2): Бланко — Оласа, Араухо, Кабраль, Мальо — Будебуз, Лоботка, Йокушлу, Мендес — Гомес, Аспас

Не сыграют: Хунка, Мино, Малло

“Реал Мадрид” (3-5-2): Куртуа — Начо, Варан, Милитао — Марсело, Вальверде, Каземиро, Модрич, Карвахаль — Азар, Бензема

Не сыграют: Рамос, Асенсио, Менди, Диаз

Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид:

Но даже в таком состоянии, “Реал” все равно должен брать три очка у “Сельты”. При всем уважении к хозяевам, но это совершенно разные уровни и гости находятся где-то в небесах, пока подопечные Франсиско Эскрибы около дна. В прошлом сезоне клубу из города Виго удалось сохранить прописку в Примере, но такая же задача будет поставлена и в этом году. Вряд ли они готовы к прыжку выше своей головы. Поэтому в этом противостоянии мы предлагаем сделать ставку на чистую победу мадридцев с коэффициентом 1,64

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«Сельта» — «Реал Мадрид». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Испании. 1-тур.

«Сельта» — «Реал Мадрид».

Стадион: «Бадайдос», Виго.

17.08.2019. 18:00 (МСК).

Великие клубы возвращаются всегда. Забудьте прошлый сезон и просто смотрите, как парни Зидана творят историю.

«Сельта»: все будет, но не сразу

Сложно оценивать этих ребят. Вспоминаем предыдущий сезон — боль поражений и череда разочарований. Как итог, 17 место. На одну позицию ниже — и «Сельта» вылетает. К счастью, все обошлось. Команда готовится изменить представление о себе в самое ближайшее время. 20 миллионов евро было заплачено за Дениса Суареса. Клуб также арендовал очень крутого Санти Мину, и есть вероятность, что до конца трансферного окна будет еще 1-2 громких подписания. «Сельта» была и остается командой, которая способна бороться за еврокубки. Даже за Лигу чемпионов. Нет никаких сомнений, парни из Виго в состоянии дать бой любому. Однако в субботу они попадут под горячую мадридскую руку.

«Реал Мадрид»: Зинедин, верим!

«Сливочных» прорвет. И никак иначе. Слишком много было насмешек и негативных комментариев этим летом. Долго это продолжаться не может. «Реал» умеет играть в футбол. Умеет побеждать. Главная проблема — это оборона. Нелепые привозы лидеров клуба. Как изменить ситуацию? Оставьте эти вопросы Зидану. Он знает свое дело. И неудачи на предсезонке только помогут «Мадриду» войти в новый футбольный год. Сегодня в команде конкуренция присутствует на каждой позиции. Свою состоятельность приходится доказывать и Родриго, и Винисиусу, и Бэйлу, и Модричу. Похожая ситуация была в сезоне 2016/17, и все мы помним, чем он закончился для «Реала». Зидан вернулся, вернется и та великая команда. Все только начинается.

Травмированные

Не сыграют: Серхио Альварес, Санти Мина, Давид Хунка (все — «Сельта»), Марко Асенсио, Флоран Менди, Эден Азар (все — «Реал Мадрид»).

Под вопросом: Брахим Диас, Родриго (оба — «Реал Мадрид»).

«Сельта» — «Реал Мадрид»: история личных встреч

106 раз в своей истории команды встречались друг с другом. На данный момент статистика такова: 61 победа у «Реала», 29 — у «Сельты», 16 ничьих. Тотальное преимущество «Мадрида».

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставка





Ла Лига. Сельта — Реал Мадрид. Прогнозы на матч

Сельта — Реал Мадрид. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (17.08.2019)

Сельта — Реал Мадрид. Прогноз на матч испанской Примеры (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Сельта — Реал Мадрид, который состоится на стадионе Балаидос (Estadio de Balaídos) в субботу 17 августа, начало в 18:00 (МСК).

Сельта — Реал Мадрид. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Реал, шансы которого победить букмекеры оценили выше 50%. В прошлом сезоне он занял третье место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги, набрав на 19 очков меньше чемпиона Испании — Барселоны. В конце чемпионата Реал выиграл только один из пяти последних матчей, проиграв три раза. В гостях он и вовсе не выиграл ни одного из пяти предыдущих поединков, потерпев три поражения. Для сравнения, перед этим ему удалось выиграть в пяти кряду встречах на чужом поле.

Сельта в прошлом сезоне стала 17-й и всего на четыре очка опередила вылетевшую Жирону. В конце чемпионата она демонстрировала очень хорошие результаты, что и помогло ей избежать понижения в классе. Так, за десять последних туров Сельта потерпела лишь два поражения, по четыре раза победив и сыграв вничью. Кроме того, она не проиграла ни одного из пяти последних домашних матчей, выиграв четыре из них, и в каждом забивала больше одного мяча. К слову, столько же побед галисийцы одержали за 14 домашних матчей перед этим.

Сельта — Реал Мадрид. Ставки на матч:

Сельта — Реал Мадрид. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Реал выиграл у Сельты оба матча в чемпионате Испании — 2:0 дома и 4:2 на выезде. За 12 последних матчей противостояния Королевский клуб потерпел лишь одно поражение и одержал девять побед. В семи матчах на данном отрезке Реал забивал больше двух голов. Результативность матчей Реала и Сельты, как правило, высокая. Так, в 9 из 11 предыдущих матчей между ними забивалось больше трех голов. Кроме того, в 9 из 11 этих поединков забивали обе команды.

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Сельта — Реал Мадрид. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Реала и ставят на тотал больше 3,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Реала со счетом 2:1 (коэффициент 7.50). Высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 8.50). Ставки на тотал больше 3,5 голов принимаются с коэффициентом 2.22.



Сельта

Сельта в прошлом сезоне была явно не в своей тарелке: тренерская чехарда (снова скажу, что увольнение Антонио Моамеда было большой ошибкой, которая, по сути, стоила Сельте сезона), травмы одного из лидеров атаки Яго Аспаса — всё это чуть не довело «кельтов» до понижения в классе — Сельта спаслась только в 37-м туре.

Если говорить о справедливости такого результата, то тут всё по делу: Сельта набрала за весь чемпионат 41 очко, а их xPTS=41,63 — есть небольшой андерперформинг, но он роли не играет. Всё-таки, тренерская чехарда сказалась на результатах этой команды.

Летом произошёл достаточно громкий, по меркам Сельты, обмен: из Виго в Валенсию отправился уругвайский форвард Максимилиано Гомес, а в обратном направлении — Санти Мина. Понятно, что Гомес сильнее Мины, но этот обмен должен, что называется, освежить команду.

Тренером Сельты является Франсиско Эскриба — он известен по работе с Эльче и Вильярреалом. Думаю, сейчас руководство Сельты нашло отличный вариант — его Эльче достойно выглядел в Примере, а Вильярреал был неудобным соперником для всех команд в Испании.

Реал Мадрид

Реал Мадрид провёл очень неоднозначное межсезонье: с одной стороны, в команду пришёл один из лучших футболистов мира Эден Азар, а также было неплохое усиление в лице Ферлана Менди, но с другой — булимия (перебор игроков в линии атаки; да, до Ювентуса с Барселоной им далеко, но всё же) и очень невнятная игра.

Зидан сначала пробовал классические для Мадрида прошлых лет 4-3-3, но они вылились в проблемы в центре защиты, очень невнятную игру от Азара и 3:7 от Атлетико в очном поединке. Складывается ощущение, что Реал застрял в 2017-м, где бесконечные навесы в исполнении Марсело всё ещё приносят результат, а толпы популистов радостно возносят образ Зидана-тренера и ставят его выше Гвардиолы и Симеоне (верх идиотизма).

Но времена уже давно изменились, состав Мадрида — тоже, поэтому примитив типа «навесь на Роналду — он забьёт» не работает, нужны новые решения, которые будут учитывать и особенности новых лиц.

Что-то такое пытался найти Зидан — 3-5-2, где тройка полузащитников привычная, Менди играет левого центрального защитника, а Азар составляет пару Бензема в центре нападения. С одной стороны, вариант интересный — скрываются минусы Азара во время прессинга, Марсело становится легче страховать (теперь центральных защитников стало больше), но есть и минусы, главными из которых являются Серхио Рамос и несимметричность во время фланговых атак — Марсело играет полноценного латераля, а с другой стороны (Карвахаль и, теоретически, Начо) — фланговый защитник на месте латераля. При такой формации Мадрид становится не очень гибок и Мадрид снова становится дико зависим от игроков.

Прогноз

Короче говоря, сейчас Сельта выглядит намного целостнее, чем Мадрид — в составе «кельтов» появились неплохие новые игроки, плюс пришёл отличный тренер, который добивался результата, а главное — хорошей игры, в клубах Ла Лиги, где ему доводилось работать.

Реал же кажется не очень определившемся в своём пути: классическая формация при таком составе неэффективна, новая — не гибка, а также дико зависима от игроков. Вот такой Зидан «крутой» тренер.

Конечно, класс игроков делает Мадрид фаворитом, но Сельта может взять организацией, да и исполнители в атаке тоже очень неплохи. Я думаю, что тут также могут сказаться проблемы Мадрида в обороне: Рамос — не самый надёжный защитник сам по себе, а Варан подозрительно часто допускает индивидуальные ошибки.

Я верю в мощь атакующего дуэта Мина-Аспас, поэтому мне кажется, что Сельта должна забить в этом матче. Возможно, и не один, поэтому мой прогноз — ИТБ1(1).

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