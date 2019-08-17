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Прогноз, ставки и коэффициенты Сёнан — Саган Тосу (17.08.19)

Прогноз редакции на матч Сенан — Саган



“Сенан” занимает 11 место в национальном первенстве, набрав 29 очков. Команда в каждом матче радует своих болельщиков множеством забитых голов. Дело за малым — наладить игру в обороне, тогда можно будет помечтать о месте в первой восьмерке сильнейших команд Японии. Тем более до 8 места подать рукой — всего 2 очка.

“Саган” занимает 16 место в Высшей Лиге. Команда потихоньку начала реализовывать свои голевые моменты в последних турах, что сразу стало приносить набранные очки. В матче первого круга между этими командами сухую победу одержал “Сенан” — 2:0.

Ориентировочные составы на матч Сенан — Саган:

“Сёнан” (3-4-2-1): Акимото — Ямане, Фреире, Оно — Сузуки, Саито, Матсшуда, Сугиока — Кикусши, Такетоми — Ямасаки

Не сыграют: —

“Саган Тосу” (4-2-3-1): Окубо — Митшумару, Галович, Такахаси, Хара — Фудзита, Тахакаси — Куэнка, Каназаки, Матшуока — Торрес

Не сыграют: —

Прогноз на матч Сенан — Саган:

В минувший уик-энд “Сенан” в ярком гостевом матче против “Иваты” победил — 3:2. “Саган Тосу” в 22 туре одержал не менее эффектную победу. В гостях со счетом 2:1 был повержен “Сересо”. Не смотря на статус гостей в этой игре, “Саган Тосу” не выглядит сейчас так беспомощно, как было совсем недавно.

Команда почувствовала кураж и в каждом матче начала исправно забивать голы. Такого соперника “Сенану” даже в родных стенах переиграть будет очень не просто. Аутсайдер чемпионата выбирается потихоньку из подвала турнирной таблицы, отправив на дно “Ивату”. Но ставить, что “Саган” сегодня не проиграет мы не будем, так как на неделе “Саган Тосу” провел очень энергозатратный матч в рамках 1/16 финала Кубка Японии против лидера 2 дивизиона “Касивы”. Мы уверены в одном: без гола “Саган Тосу” с поля не уйдет, ну а “Сенану” дома не порадовать фанов забитым голом просто стыдно. Ставим на голы в те, и в другие ворота. Наш прогноз — обе забьют.

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Прогноз на матч «Сёнан» – «Саган Тосу» (17.08.2019)

Футбол. Чемпионат Японии. 23-й тур.

«Сёнан Бельмаре» – «Саган Тосу».

Хирацука, 17.08.2019, «Шонань БИВ Хирацука», 13:00 (МСК).

Как дела у Фернандо Торреса? Давайте выясним! А заодно и рассмотрим прогнозы и варианты ставок на матч его команды «Саган Тосу» против «Сёнан Бельмаре».

«Сёнан»: не вылетели и ладно!

«Военноморская» команда из города Хирацука уже давно не добивалась серьёзных успехов. Пик успешности организации пришёлся на конец 70-х – начало 80-х, когда «Сёнан» дважды брал чемпионат, а в последние десятилетия клуб балансирует меду первой и второй Джей-лигами, в очередной раз вернувшись в элиту по итогам сезона 2017.

То, что «Бельмаре» на данный момент близок к тому, чтобы остаться в элите и на будущий сезон, безусловно, можно считать промежуточным успехом. Сейчас команда опережает зону вылета на 8 очков, а результаты предыдущих 5-и матчей, 4 победы и 1 поражение, позволяют дать оптимистичный прогноз на завершающий отрезок сезона.

«Саган Тосу»: Торрес мешает команде?

Удивительно, но команда, где играет столь звёздный нападающий, как Фернандо Торрес, испытывает в этом сезоне колоссальные проблемы в атаке. 17 забитых мячей после 22-х матчей – это второе с конца место в лиге. Показатель xg в 18,6 немногим лучше. Сам Торрес забил лишь 2 гола в 17-и играх. Другим форвардом «Саган Тосу» является экс-игрок «Барселоны», «Депортиво» и «Гранады» Исаак Куэнка, на счету которого 2 мяча в 18-и играх. Короче говоря, ставка на испанцев себя явно не оправдывает. Да так, что к настоящему моменту «Саган Тосу» плетётся в зоне стыковых матчей, отставая от спасительного 15-го места на 2 очка.

«Сёнан» – «Саган Тосу»: история личных встреч

В первом круге нынешнего первенства «Сёнан» переиграл «Саган Тосу» на его поле со счётом 2:0.

Последнюю победу над «Бельмаре» «Саган Тосу» одержал в 2016-м. Безвыигрышная серия коллектива в матчах с «Сёнан» на данный момент составляет 5 матчей (3 поражения, 2 ничьих).

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Ужасная игра в нападении «Саган Тосу» в этом сезоне, просто не оставляет шансов. Ну, конечно, ставка на то, что гости не забьют, это первое, что нужно сделать. Благо и коэффициенты за это предлагаются, что надо!

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