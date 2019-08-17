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Прогноз и ставки Зенит — Ахмат (17.08.19)

Прогноз редакции на матч Зенит — Ахмат



На фоне «американских горок» большинства команд нынешнего сезона РПЛ – «Зенит» смотрится островком спокойствия и надежности. Клуб стабильно берет очки, покупает игроков из «Барселоны» и собирает аншлаги на огромном стадионе.

Доступа к микрофону диктора у гостей в Петербурге не будет, так что команде из Грозного придется еще сложнее. Рашид Рахимов умеет выстроить надежную оборону, но сдержать Азмуна и Дзюбу удается не всем.

Ориентировочные составы на матч «Зенит» — «Ахмат»:

«Зенит» (4-4-2): Лунев – Дуглас, Ракицкий, Иванович, Жирков – Оздоев, Барриос, Сутормин, Малком – Азмун, Дзюба

Не сыграют: —

«Ахмат» (4-5-1): Городов – Уциев, Нижич, Семенов, Вилькер — Харин, Швец, Глушаков, Иванов, Бериша — Митришев

Не сыграют: Мбенг

Прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат»

«Зенит» производит впечатление по-настоящему классной команды. Банда из Санкт-Петербурга обладает очень крутым и редким качеством – набирать очки, играя не очень ярко. Это признак сильной команды. У Сергея Семака уже сыгранный состав, в котором он делает лишь точечные изменения. Связка форвардов поймала кураж и кажется, что оборона «Ахмата» не поставит им неразрешимых задач.

Отнимать очки у «Зенита» на выезде нынешний «Ахмат» еще не готов. К тому же не лучшие кондиции Олега Иванова и дисквалификация Мбенга сыграют не в плюс грозненцам. «Ахмат» может рассчитывать только на недооценку от соперника и пищевое отравление игроков «Зенита». Наш прогноз – победа хозяев с форой (-1) за 1,85.

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Зенит — ФК Ахмат 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

После 5 туров «Зенит» является единоличным лидером РПЛ. Петербуржцы одержали 4 победы и сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1). «Ахмат» же выступает нестабильно: 2 победы, 3 поражения. Именно поэтому грозненцы занимают место в середине турнирной таблице. Фаворитом встречи является «Зенит»: поставить на его победу можно примерно за 1,4. Котировки на триумф «Ахмата» больше 8.

Статистика для ставок

В 10 последних личных встречах в РПЛ на поле «Зенита» командам не удавалось обмениваться забитыми голами 9 раз. Возможно, один из соперников не отличиться и в предстоящем матче. Коэффициент на это событие около 1,7.

Также в 7 последних личных встречах в РПЛ «Ахмат» не проигрывал «Зениту» с разницей в 2 и более мячей 6 раз. Таким образом, логично обратить внимание на фору (+1,5) в пользу гостей с коэффициентом в районе 1,8.

В 5 последних очных противостояниях в чемпионате 4 раза сыграла ставка «Тотал меньше 2,5». Поставить на то, что командам не удастся забить больше 2 мячей в предстоящем матче, можно примерно за 2.

Ставки на игроков

После 5 туров нападающий «Зенита» Артём Дзюба является одним из лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ с 4 голами. Высока вероятность, что футболисту удастся отличиться и в этой игре. Котировки на гол Артёма Дзюбы в районе 1,7.

Зенит — Ахмат. Прогноз на матч чемпионата России

Зенит — Ахмат. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (17.08.2019)

Зенит — Ахмат. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Зенит — Ахмат, который состоится на стадионе Газпром-Арена в субботу 17 августа, начало в 19:00 (МСК).

Зенит — Ахмат. Кто фаворит матча?

Явным фаворитом в этой игре является Зенит, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей не менее, чем в два мяча. В активе действующего чемпиона России 13 очков после пяти туров и он лидирует, на два балла опережая своего ближайшего преследователя — Ростов. В прошлую субботу Зенит обыграл на выезде Динамо со счетом 2:0 — по голу забили Дзюба и Оздоев. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия подопечных Сергея Семака насчитывает шесть матчей, пять из которых были выиграны. А за 18 предыдущих встреч в чемпионате России Зенит проиграл только одну. Продолжается его домашняя беспроигрышная полоса, составляющая девять поединков — восемь побед и одна ничья. Кроме того, Зенит забивал в каждом из 14 последних матчей на своем поле, в том числе в 11 встречах больше одного гола.

Ахмат в настоящий момент занимает десятое место, набрав шесть очков. В прошлое воскресенье он проиграл дома Спартаку со счетом 1:3. Это было его третье поражение за четыре последних матча в чемпионате — столько же раз он проиграл за 13 поединков перед этим. В гостях Ахмат не побеждает в четырех последних встречах, проиграв три из них. При этом он не забил ни одного гола за эти четыре поединка. Ранее грозненский клуб выиграл на чужом поле три подряд матча с общим счетом 5:1.

Зенит — Ахмат. Ставки на матч:

Зенит — Ахмат. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в паре встреч с Ахматом Зенит набрал четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде. В целом он не проигрывает этому сопернику в четырех последних матчах — две победы и две ничьи. Перед этим Зенит уступал Ахмату в трех подряд встречах. Стоит добавить, что ни один из семи последних матчей этого противостояния в Санкт-Петербурге не завершился вничью — четыре победы хозяев и три победы гостей. Кроме того, только в одном из десяти предыдущих матчей между Зенитом и Ахматом в Санкт-Петербурге забивали обе команды.

>Забивает за игру

0.8

Зенит — Ахмат. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Зенита без пропущенных голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Зенита со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициент 6.00). Ставки на то, что Зенит не пропустит, принимаются с котировкой 1.93.



«Зенит» снова победит в «эконом-режиме»?

«Зенит»

В субботу, 17 августа, в рамках шестого тура российской Премьер-лиги питерский «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» примет грозненский «Ахмат». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. Прогноз на



«Зенит» после пяти туров текущего чемпионата России единолично захватил лидерство в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков и опережает второй «Ростов» на два пункта.





Начали новый сезон питерцы поражением в Суперкубке России от «Локомотива» (2:3), а в играх чемпионата они пока идут без поражений.









В стартовом туре Премьер-лиги «сине-бело-голубые» дома не очень убедительно переиграли «Тамбов» (2:1), затем с одинаковым счетом 2:0 в гостях одолели «Сочи» и «Оренбург».





В четвертом игровом дне подопечные Сергея Семака впервые потеряли очки в этом розыгрыше РПЛ, сыграв вничью в родных пенатах с «Краснодаром» (1:1), а в прошлой игре они в Москве обыграли «Динамо» — 2:0.









Олег Шатов и Себастьян Дриусси не сыграют по причине повреждения, полученного в прошлом матче. Участие бразильца Малкома в этом поединке остается под вопросом.







«Ахмат»



«Ахмат» расположился на десятой строке в текущей турнирной таблице РПЛ, заработав в пяти встречах шесть очков.









Стартовали «бело-зеленые» с домашней виктории над «Краснодаром» (1:0), потом они дважды проиграли в гостях — «Уралу» (0:3) и «Рубину» (0:1).





Затем на своей территории чеченская команда одолела «Оренбург» со счетом 2:1, а в минувшем туре также дома она уступила «Спартаку» (1:3).









В лазарете грознинцев уже давно находится бразильский форвард Раванелли, который еще не играл в этом чемпионате.





В прошлом сезоне «Зенит» в Питере обыграл «Ахмат» со счетом 1:0, а в Грозном команды сыграли вничью — 1:1.







Прогноз на «Зенит» — «Ахмат»



В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.40.









На викторию «Ахмата» дают — 8.30, ничья оценена — в 4.75.





Прогнозируем, что «Зенит», который находится в неплохой форме, легко одолеет своего оппонента, приложив минимум усилий. Предлагаем поставить на «сухую» победу хозяев.





Прогноз на матч Зенит (мол) – Ахмат (мол)

В пятницу пройдет множество матчей самых различных чемпионатов. В одном из них сыграют такие команды, как Зенит и Ахмат.

Молодежные составы представленных команд так же разные по уровню, а фаворитом этого матча являются хозяева. Думаю, что коэффициент больше 2 — это отличный вариант на предстоящую игру. Зенит просто обязан побеждать соперника, у которого как таковой нет сильного молодежного состава.

16 августа 2019, Бундеслига:

Прогноз на матч «Бавария» – «Герта» с коэффициентом 2,07

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