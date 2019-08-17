«Нант» – «Марсель». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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«Нант» — «Марсель». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Реабилитируется ли команда Виллаш-Боаша за поражение в первом туре?

«Нант»

В субботу, 17 августа, «Нант» на своем поле примет «Марсель» в рамках второго тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ля Божуар», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на



Текущий сезон футболисты «Нанта» начали с выездного матча против «Лилля», в котором потерпели поражение 1:2. Подопечные Кристиана Гуркюффа пропустили два мяча от Виктора Осимхена, притом решающий был забит на 80-й минуте.





В летних товарищеских матчах «канарейки» обыграли «Стад Нион» (1:0), «Ньор» (3:2) и хихонский «Спортинг» (2:0), сыграли вничью с «Дженоа» (1:1), а также уступили «Лозанне Уши» (0:1) и «Бресту» (0:1).









Летом «Нант» приобрел около десяти новых футболистов, среди которых выделяются вратарь Альбан Ляфон, игравший за «Фиорентину», защитники Деннис Апиа из «Андерлехта» и Молла Ваге из «Удинезе» и форвард из «Леванте» Мойзес Саймон.





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При этом самой большой потерей клуба стал бразильский защитник Диего Карлос, перешедший в «Севилью» за 15 миллионов евро.







«Марсель»



«Марсель» тоже начал сезон с поражения. В первом туре национального первенства он на своем поле неожиданно проиграл «Реймсу» со счетом 0:2. Команда Андре Виллаш-Боаша владела территориальным преимуществом, но пропустила два мяча во втором тайме.





В контрольных встречах провансальцы сумели выиграть у «молодежки» «Сток Сити» (1:0), «Бордо» (2:1), «Сент-Этьена» (2:1) и «Ди Си Юнайтед» (8:1). При этом они проиграли «Аккрингтону» (1:2), «Рейнджерс» (0:4) и «Наполи» (0:1).









В межсезонье «Марсель» приобрел защитника «Вильярреала» Альваро и нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто.





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Также клуб продал хавбека Лукаса Окампоса «Севилье» и форварда Клинтона Н’Жье московскому «Динамо».







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Нанта» — 2.65, победа «Марселя» — 2.70, ничья — 3.30.





Результаты первого тура говорят нам о том, что обе команды далеки от своей оптимальной формы. Особенно разочаровали провансальцы, проигравшие довольно слабому сопернику на своем поле.









И все же нам кажется, что на «Божуаре» команда Виллаш-Боаша сыграет лучше, чем на «Велодроме» на прошлой неделе. Есть ощущение, что «Марсель» имеет резервы для улучшения игры, в том время как «Нант», обновив свой состав, еще долго будет находиться в поисках своего лучшего футбола. Наш прогноз — «победа «Марселя» с форой 0» за 1.90.









«Марсель» обязан забивать если не два, то хотя бы один гол, поэтому также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал гостей больше 1» за 1.77.





Лига 1. Нант — Марсель. Прогнозы на матч

Нант — Марсель. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (17.08.2019)

Нант — Марсель. Прогноз на матч французской Лиги 1 (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Нант — Марсель, который состоится на стадионе Божуар (Stade de La Beaujoire) в субботу 17 августа, начало в 18:30 (МСК).

Нант — Марсель. Кто фаворит матча?

Шансы соперников в этой игре оценены букмекерами как примерно равные, а ничья — самый популярный прогноз. В прошлом сезоне Нант занял 12-е место, набрав 48 очков. В первом туре текущего розыгрыша чемпионата Франции он проиграл на выезде Лиллю со счетом 1:2. Его безвыигрышная серия в Лиге 1 составляет уже четыре матча — две ничьи и пара поражений. Перед этим «Канарейки» выиграли пять подряд поединков, забивая каждый раз не менее двух голов. На своем поле Нант выиграл четыре из пяти предыдущих матчей в чемпионате Франции. Сейчас продолжается его домашняя безничейная полоса, насчитывающая восемь матчей — пять побед и три поражения.

Марсель по итогам прошлого сезона занял пятое место с 61 набранным баллом. В прошлую субботу в первом туре нового розыгрыша чемпионата он довольно неожиданно проиграл на своем поле Реймсу со счетом 0:2, пропустив оба мяча после перерыва. Это был его третий проигрыш за восемь последних матчей в чемпионате страны при четырех победах и одной ничьей. Причем все три поражения были домашними. А вот на выезде Марсель проиграл только два из семи последних поединков, трижды победив и два раза сыграв вничью. Отдельно стоит сказать, что всего один раз за 13 последних гостевых матчей в Лиге 1 Марсель не смог забить ни одного мяча.

Нант — Марсель. Ставки на матч:

Нант — Марсель. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Нант выиграл у Марселя оба матча в чемпионате Франции — 3:2 дома и 2:1 на выезде. За пять последних поединков противостояния Нант проиграл всего один раз, одержав три победы и еще в одной встрече сыграв с Марселем вничью. А у себя дома он проиграл только два из восьми предыдущих матчей против Марселя при четырех победах и паре ничейных результатов. Дополнительно нужно сказать, что в шести из семи последних поединков Нанта и Марселя забивали обе команды.

>Забивает за игру

0

Нант — Марсель. Ставки на матч:

Специалисты сайта считают, что шансы Марселя в этой игре недооценены и он вполне может одержать победу. В данном случае можно поставить на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 или 0:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Поставить на выигрыш Марселя с форой (0) можно с котировкой 2.025.

«Нант» – «Марсель». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур

«Нант» – «Марсель»

Нант. Стадион «Божуар». 17.08.2019. 18:30 МСК

Судья: Бенуа Бастьен

«Нант» – один из самых неудобных соперников «Марселя», однако в нынешнем сезоне все может поменяться. В предстоящем очном поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение «канарейкам», удастся ли гостям набрать первые очки в сезоне?

Форма «Нанта»

У «Нанта» прямо перед началом чемпионата наметилась серьезная перестройка. Вахид Халилходжич покинул пост главного тренера, а на его место пришел Кристиан Гюркюфф, который в последнее время не хватает звезд с неба. На деньги, вырученные от продажи Коффи Джиджи и Диего Карлоса, клуб купил несколько футболистов на перспективу, и пока непонятно, кто займет место в основе. Радует то, что лазарет практически пуст: под вопросом лишь участие Мехди Абеда.

Летом «канарейки» провели 6 спаррингов, в которых одержали 3 победы. Тем не менее, старт Лиги 1 получился неудачным: на выезде они уступили «Лиллю» со счетом 1:2. Встреча получилась небогатой на острые моменты, и соперник не прощал ошибок в обороне. «Нант» нанес 13 ударов по воротам, но вот стопроцентных шансов отличиться у них не было. Единственный мяч получился курьезным: Андрей Жиротто пробил издали, и мяч срикошетил от игрока «Лилля».

Форма «Марселя»

«Марсель» провалил прошлый сезон, и руководство посчитало, что дело в тренере. Серьезных перемен в составе не произошло, и новый главком попытается выжать максимум из имеющихся ресурсов. В принципе, у провансальцев немало квалифицированных исполнителей: Димитри Пайе, Луис Густаво, Флориан Товен и Кевин Стротман вполне могут считаться звездами Лиги 1. Товен, правда, пока травмирован, и его участие в предстоящей встрече под вопросом.

В летних спаррингах «Марсель» неплохо себя проявил, однако в двух последних матчах он неизменно проигрывал. В стартовом туре чемпионата Франции подопечные Андре Виллаша-Боаша дома уступили «Реймсу» со счетом 0:2. Провансальцы вполне могли переломить ход поединка и набрать хотя бы одно очко, однако Стротман и Калета-Чар своими шансами не воспользовались. В целом, игра получилась не очень зрелищной, а соперник попросту выжал максимум из имевшихся моментов.

История личных встреч «Нанта» и «Марселя»

В 5 последних очных поединках в рамках Лиги 1 «Марсель» одержал лишь одну победу. В прошлом чемпионате «Нант» дважды оказался сильнее – 3:2 и 2:1.

Важные факты о матче «Нант» – «Марсель»

• «Нант» в 9 предыдущих домашних матчах пропустил суммарно 12 голов

• «Марсель» в 8 выездных поединках одержал 5 побед

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Нант» – «Марсель»

«Нант» явно не был готов к уходу Халилходжича, и это может стать причиной серьезного регресса. В прошлом туре «канарейки» ничего не показали в атаке, а нынешний соперник едва ли уступает «Лиллю» по уровню исполнителей. «Марсель» заслуживал большего в поединке с «Реймсом», и сейчас он постарается реабилитироваться. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей с коэффициентом 2,0 в





Прогноз редакции на матч Нант — Марсель



Вечером 17 августа в рамках 2-го тура чемпионата Франции по футболу “Нант” на стадионе “Божуар” сыграет против “Марселя”. В стартовом туре хозяева поля в тяжелейшей встрече проиграли “Лиллю” со счетом 1:2. При этом подопечные легендарного Гуркюффа сами так и не забили — на 51-й минуте за них это сделал футболист соперников Челик. Гости неожиданно потерпели сухое поражение 0:2 от “Реймса”, причем в родной крепости “Велодроме”. За 90 минут игроки хорошо известного российскому зрителю Виллаш-Боаша не показали ровном счетом ничего.

Ориентировочные составы на матч “Нант” — “Марсель”

“Нант”: (4-3-3) Лафон — Фабио, Ваге, Паллуа, Траоре — Туре, Жиротто, Ронжье — Коко, Кулибали, Лима

Не сыграют: —

“Марсель”: (4-3-3) Манданда — Амави, Чалета-Цар, Камара, Сакаи — Стротман, Густаво, Сансон — Пайет, Жермен, Радоньич

Не сыграют: Товен

Прогноз на матч “Нант” — “Марсель”

Волею жребия “Нанту” в самом начале чемпионата приходится играть с одними из самых богатых клубов Лиги 1. Но очень ли это плохо? Да, в первой встрече они проиграли “Лиллю”, но не сказать, что серебряные медалисты выглядели на голову сильнее. Вот и “Марсель” хворает после ухода Балотелли. И непонятно, как быстро придет в себя и придет ли вообще. Рекомендуем поставить вам в данном поединке на ничейный результат, который кажется нам самым возможным из всех. Ну и, конечно, у “Париматч” на это шикарный коэффициент — 3,20.

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Нант — Марсель 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Нынешние соперники весьма неудачно начали сезон в Лиге 1. «Нант» в первом туре на выезде уступил «Лиллю» со счетом 1:2. А «Марсель» довольно неожиданно дома проиграл «Реймсу» со счетом 0:2. В предстоящем матче букмекерам немного больше верится в победу хозяев – котировки на такой исход в районе 2,6. Вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом около 2,8.

Статистика для ставок

В 6 из 7 предыдущих очных матчах в Лиге 1 «Нант» забивал гол в ворота «Марселя» до перерыва. Стоит рассчитывать, что и в предстоящем поединке хозяева забьют в 1-м тайме, а котировки на такое событие в районе 2,3.

В 6 последних личных встречах в Лиге 1 команды подавали больше 9 угловых ударов за игру. Вероятность того, что и в ближайшем матче будет такое же количество стандартов с угла поля, оценивается букмекерами коэффициентом около 1,9.

Кроме того, в 6 из 7 последних матчах между командами в Лиге 1 голы забивались в обоих таймах. Высока вероятность, что в ближайшей встрече сыграет пари «Гол в обоих таймах — да» за кэф около 1,9.

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