«Нант» – «Марсель». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

«Нант» — «Марсель». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

«Нант» — «Марсель». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Реабилитируется ли команда Виллаш-Боаша за поражение в первом туре?


В субботу, 17 августа, «Нант» на своем поле примет «Марсель» в рамках второго тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ля Божуар», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Нант» — «Марсель».

«Нант»



Текущий сезон футболисты «Нанта» начали с выездного матча против «Лилля», в котором потерпели поражение 1:2. Подопечные Кристиана Гуркюффа пропустили два мяча от Виктора Осимхена, притом решающий был забит на 80-й минуте.


В летних товарищеских матчах «канарейки» обыграли «Стад Нион» (1:0), «Ньор» (3:2) и хихонский «Спортинг» (2:0), сыграли вничью с «Дженоа» (1:1), а также уступили «Лозанне Уши» (0:1) и «Бресту» (0:1).



Летом «Нант» приобрел около десяти новых футболистов, среди которых выделяются вратарь Альбан Ляфон, игравший за «Фиорентину», защитники Деннис Апиа из «Андерлехта» и Молла Ваге из «Удинезе» и форвард из «Леванте» Мойзес Саймон.


Календарь и таблица Лиги 1


При этом самой большой потерей клуба стал бразильский защитник Диего Карлос, перешедший в «Севилью» за 15 миллионов евро.


«Марсель»



«Марсель» тоже начал сезон с поражения. В первом туре национального первенства он на своем поле неожиданно проиграл «Реймсу» со счетом 0:2. Команда Андре Виллаш-Боаша владела территориальным преимуществом, но пропустила два мяча во втором тайме.


В контрольных встречах провансальцы сумели выиграть у «молодежки» «Сток Сити» (1:0), «Бордо» (2:1), «Сент-Этьена» (2:1) и «Ди Си Юнайтед» (8:1). При этом они проиграли «Аккрингтону» (1:2), «Рейнджерс» (0:4) и «Наполи» (0:1).



В межсезонье «Марсель» приобрел защитника «Вильярреала» Альваро и нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто.


Все прогнозы на футбол


Также клуб продал хавбека Лукаса Окампоса «Севилье» и форварда Клинтона Н’Жье московскому «Динамо».


Прогноз



В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Нанта» — 2.65, победа «Марселя» — 2.70, ничья — 3.30.


Результаты первого тура говорят нам о том, что обе команды далеки от своей оптимальной формы. Особенно разочаровали провансальцы, проигравшие довольно слабому сопернику на своем поле.



И все же нам кажется, что на «Божуаре» команда Виллаш-Боаша сыграет лучше, чем на «Велодроме» на прошлой неделе. Есть ощущение, что «Марсель» имеет резервы для улучшения игры, в том время как «Нант», обновив свой состав, еще долго будет находиться в поисках своего лучшего футбола. Наш прогноз — «победа «Марселя» с форой 0» за 1.90.



«Марсель» обязан забивать если не два, то хотя бы один гол, поэтому также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал гостей больше 1» за 1.77.

Лига 1. Нант — Марсель. Прогнозы на матч

Нант — Марсель. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (17.08.2019)
Нант — Марсель. Прогноз на матч французской Лиги 1 (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Нант — Марсель, который состоится на стадионе Божуар (Stade de La Beaujoire) в субботу 17 августа, начало в 18:30 (МСК).

Нант — Марсель. Кто фаворит матча?

Шансы соперников в этой игре оценены букмекерами как примерно равные, а ничья — самый популярный прогноз. В прошлом сезоне Нант занял 12-е место, набрав 48 очков. В первом туре текущего розыгрыша чемпионата Франции он проиграл на выезде Лиллю со счетом 1:2. Его безвыигрышная серия в Лиге 1 составляет уже четыре матча — две ничьи и пара поражений. Перед этим «Канарейки» выиграли пять подряд поединков, забивая каждый раз не менее двух голов. На своем поле Нант выиграл четыре из пяти предыдущих матчей в чемпионате Франции. Сейчас продолжается его домашняя безничейная полоса, насчитывающая восемь матчей — пять побед и три поражения.

Марсель по итогам прошлого сезона занял пятое место с 61 набранным баллом. В прошлую субботу в первом туре нового розыгрыша чемпионата он довольно неожиданно проиграл на своем поле Реймсу со счетом 0:2, пропустив оба мяча после перерыва. Это был его третий проигрыш за восемь последних матчей в чемпионате страны при четырех победах и одной ничьей. Причем все три поражения были домашними. А вот на выезде Марсель проиграл только два из семи последних поединков, трижды победив и два раза сыграв вничью. Отдельно стоит сказать, что всего один раз за 13 последних гостевых матчей в Лиге 1 Марсель не смог забить ни одного мяча.

Нант — Марсель. Ставки на матч:

Нант — Марсель. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Нант выиграл у Марселя оба матча в чемпионате Франции — 3:2 дома и 2:1 на выезде. За пять последних поединков противостояния Нант проиграл всего один раз, одержав три победы и еще в одной встрече сыграв с Марселем вничью. А у себя дома он проиграл только два из восьми предыдущих матчей против Марселя при четырех победах и паре ничейных результатов. Дополнительно нужно сказать, что в шести из семи последних поединков Нанта и Марселя забивали обе команды.

>Забивает за игру

  • 0

    • Нант — Марсель. Ставки на матч:

    Специалисты сайта считают, что шансы Марселя в этой игре недооценены и он вполне может одержать победу. В данном случае можно поставить на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 или 0:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Поставить на выигрыш Марселя с форой (0) можно с котировкой 2.025.

    «Нант» – «Марсель». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур
    «Нант» – «Марсель»
    Нант. Стадион «Божуар». 17.08.2019. 18:30 МСК
    Судья: Бенуа Бастьен

    «Нант» – один из самых неудобных соперников «Марселя», однако в нынешнем сезоне все может поменяться. В предстоящем очном поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение «канарейкам», удастся ли гостям набрать первые очки в сезоне?

    Форма «Нанта»

    У «Нанта» прямо перед началом чемпионата наметилась серьезная перестройка. Вахид Халилходжич покинул пост главного тренера, а на его место пришел Кристиан Гюркюфф, который в последнее время не хватает звезд с неба. На деньги, вырученные от продажи Коффи Джиджи и Диего Карлоса, клуб купил несколько футболистов на перспективу, и пока непонятно, кто займет место в основе. Радует то, что лазарет практически пуст: под вопросом лишь участие Мехди Абеда.

    Летом «канарейки» провели 6 спаррингов, в которых одержали 3 победы. Тем не менее, старт Лиги 1 получился неудачным: на выезде они уступили «Лиллю» со счетом 1:2. Встреча получилась небогатой на острые моменты, и соперник не прощал ошибок в обороне. «Нант» нанес 13 ударов по воротам, но вот стопроцентных шансов отличиться у них не было. Единственный мяч получился курьезным: Андрей Жиротто пробил издали, и мяч срикошетил от игрока «Лилля».

    Форма «Марселя»

    «Марсель» провалил прошлый сезон, и руководство посчитало, что дело в тренере. Серьезных перемен в составе не произошло, и новый главком попытается выжать максимум из имеющихся ресурсов. В принципе, у провансальцев немало квалифицированных исполнителей: Димитри Пайе, Луис Густаво, Флориан Товен и Кевин Стротман вполне могут считаться звездами Лиги 1. Товен, правда, пока травмирован, и его участие в предстоящей встрече под вопросом.

    В летних спаррингах «Марсель» неплохо себя проявил, однако в двух последних матчах он неизменно проигрывал. В стартовом туре чемпионата Франции подопечные Андре Виллаша-Боаша дома уступили «Реймсу» со счетом 0:2. Провансальцы вполне могли переломить ход поединка и набрать хотя бы одно очко, однако Стротман и Калета-Чар своими шансами не воспользовались. В целом, игра получилась не очень зрелищной, а соперник попросту выжал максимум из имевшихся моментов.

    История личных встреч «Нанта» и «Марселя»

    В 5 последних очных поединках в рамках Лиги 1 «Марсель» одержал лишь одну победу. В прошлом чемпионате «Нант» дважды оказался сильнее – 3:2 и 2:1.

    Важные факты о матче «Нант» – «Марсель»

    • «Нант» в 9 предыдущих домашних матчах пропустил суммарно 12 голов
    • «Марсель» в 8 выездных поединках одержал 5 побед

    Коэффициенты букмекерских контор на матч

    Прогноз и ставки на матч «Нант» – «Марсель»

    «Нант» явно не был готов к уходу Халилходжича, и это может стать причиной серьезного регресса. В прошлом туре «канарейки» ничего не показали в атаке, а нынешний соперник едва ли уступает «Лиллю» по уровню исполнителей. «Марсель» заслуживал большего в поединке с «Реймсом», и сейчас он постарается реабилитироваться. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей с коэффициентом 2,0 в

    Прогноз редакции на матч Нант — Марсель

    Вечером 17 августа в рамках 2-го тура чемпионата Франции по футболу “Нант” на стадионе “Божуар” сыграет против “Марселя”. В стартовом туре хозяева поля в тяжелейшей встрече проиграли “Лиллю” со счетом 1:2. При этом подопечные легендарного Гуркюффа сами так и не забили — на 51-й минуте за них это сделал футболист соперников Челик. Гости неожиданно потерпели сухое поражение 0:2 от “Реймса”, причем в родной крепости “Велодроме”. За 90 минут игроки хорошо известного российскому зрителю Виллаш-Боаша не показали ровном счетом ничего.

    Ориентировочные составы на матч “Нант” — “Марсель”

    “Нант”: (4-3-3) Лафон — Фабио, Ваге, Паллуа, Траоре — Туре, Жиротто, Ронжье — Коко, Кулибали, Лима

    Не сыграют:

    “Марсель”: (4-3-3) Манданда — Амави, Чалета-Цар, Камара, Сакаи — Стротман, Густаво, Сансон — Пайет, Жермен, Радоньич

    Не сыграют: Товен

    Прогноз на матч “Нант” — “Марсель”

    Волею жребия “Нанту” в самом начале чемпионата приходится играть с одними из самых богатых клубов Лиги 1. Но очень ли это плохо? Да, в первой встрече они проиграли “Лиллю”, но не сказать, что серебряные медалисты выглядели на голову сильнее. Вот и “Марсель” хворает после ухода Балотелли. И непонятно, как быстро придет в себя и придет ли вообще. Рекомендуем поставить вам в данном поединке на ничейный результат, который кажется нам самым возможным из всех. Ну и, конечно, у “Париматч” на это шикарный коэффициент — 3,20.

    Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
    Повторить

    Нант — Марсель 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

    О матче

    Нынешние соперники весьма неудачно начали сезон в Лиге 1. «Нант» в первом туре на выезде уступил «Лиллю» со счетом 1:2. А «Марсель» довольно неожиданно дома проиграл «Реймсу» со счетом 0:2. В предстоящем матче букмекерам немного больше верится в победу хозяев – котировки на такой исход в районе 2,6. Вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом около 2,8.

     

    Статистика для ставок

    В 6 из 7 предыдущих очных матчах в Лиге 1 «Нант» забивал гол в ворота «Марселя» до перерыва. Стоит рассчитывать, что и в предстоящем поединке хозяева забьют в 1-м тайме, а котировки на такое событие в районе 2,3.

     

    В 6 последних личных встречах в Лиге 1 команды подавали больше 9 угловых ударов за игру. Вероятность того, что и в ближайшем матче будет такое же количество стандартов с угла поля, оценивается букмекерами коэффициентом около 1,9.

     

    Кроме того, в 6 из 7 последних матчах между командами в Лиге 1 голы забивались в обоих таймах. Высока вероятность, что в ближайшей встрече сыграет пари «Гол в обоих таймах — да» за кэф около 1,9.

    Читайте также:

    ФутболХоккейТеннис

    Прогноз Оита — Касима (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз Манчестер Сити — Тоттенхэм (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз Миллуол — Шеффилд Уэнсдей (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз и ставки Вольфсбург — Кёльн (17.08.19)
    Прогноз и ставки Байер — Падерборн (17.08.19)
    Прогноз и ставки Ноттингем Форест — Бирмингем (17.08.19)
    Прогноз Ворскла — Днепр-1 (17.08.19), ставки и коэффициенты
    «Лорьян» — «Сошо». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз и ставки Рейнджерс — Мидтьюлланн (15.08.19)
    «Плишкова» — «Кузнецова». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз и ставки Рублёв — Медведев (17.08.19)
    «Хаддерсфилд» — «Фулхэм». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз, ставки и коэффициенты Зандхаузен — Нюрнберг (16.08.19)
    Прогноз и ставки Арминия — Эрцгебирге Ауэ (17.08.19)
    Прогноз и ставки Лорьян — Сошо (16.08.19)


    Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

    Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

    Регистрируйтесь

    И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
    Войти через Вконтакте

    Самые частые вопросы

    Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
    Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
    Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
    Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
    Зачем вам это?
    Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

    Сми о нас

    • name
    • name
    • name