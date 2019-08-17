Прогноз редакции на матч Арсенал — Бернли

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Прогноз Арсенал — Бёрнли (17.08.19), ставки и коэффициенты

Арсенал — Бернли. Прогноз на матч чемпионата Англии

Арсенал — Бернли. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (17.08.2019)

Арсенал — Бернли. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Арсенал — Бернли, который состоится на стадионе Эмирейтс (Emirates Stadium) в субботу 17 августа, начало в 14:30 (МСК).

Арсенал — Бернли. Кто фаворит матча?

На этой неделе состоятся матчи второго тура чемпионата английской Премьер-лиги и в первом из них Арсенал примет на своем поле Бернли. Букмекеры ставят на уверенную победу «Канониров» с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне Арсенал занял лишь пятое место в итоговой турнирной таблице и не смог попасть в Лигу чемпионов. В этом футбольном году перед командой стоит четкая задача — финишировать в Топ-4. При этом вряд ли Арсенал замахнется на что-то большое — составить конкуренцию Манчестер Сити и Ливерпулю в чемпионской гонке ему будет слишком тяжело. В прошлое воскресенье Арсенал обыграл на выезде Ньюкасл со счетом 1:0 — единственный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг. С учетом прошлого сезона это была вторая подряд победа столичного клуба в Премьер-лиге и в третий раз кряду он не проиграл. Год назад Арсенал проиграл первый домашний матч сезона — Манчестер Сити со счетом 0:2. После этого он потерпел еще лишь одно поражение на своем поле, одержав 14 побед и трижды сыграв вничью.

Бернли в прошлом сезоне финишировал на 15-м месте. В этом розыгрыше чемпионата Англии букмекеры считают его одним из кандидатов на вылет. Однако, в первом же туре Бернли одержал крупную победу, разгромив со счетом 3:0 Саутгемптон — дублем отметился Эшли Барнс, а еще один мяч забил Йохан Гудмундссон. Все голы в этой игре были забиты после перерыва. Прошлый сезон Бернли завершил серией из трех поражений и четырех матчей без побед. На выезде он выиграл только один из пяти последних поединков в Премьер-лиге, проиграв три раза. А в целом за весь прошлый сезон выиграл на чужом поле только четыре матча.

Арсенал — Бернли. Ставки на матч:

Арсенал — Бернли. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Арсенал выиграл у Бернли оба матча с одинаковым счетом 3:1. Победная серия столичного клуба в этом противостоянии насчитывает десять матчей и уже 12 встреч кряду Арсенал не проигрывает Бернли. Стоит отметить, что в семи из десяти последних поединков между Арсеналом и Бернли забивалось больше двух голов. Кроме того, Арсенал в половине из 12 предыдущих матчей против Бернли забивал не менее трех мячей.

>Забивает за игру

3

Арсенал — Бернли. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Арсенала и ставят на то, что в матче будет забито больше трех голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Арсенала со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Поставить на тотал матча больше 3 голов предлагается с котировкой 2.03.



Прогноз редакции на матч Арсенал — Бернли



Обе команды начали чемпионат с важных побед. Кто продолжит победную серию? Унаи Эмери все еще не может рассчитывать на Озила и Колашинаца, которые не играют из-за бандитских разборок. Все это не в пользу морального климата в коллективе. «Бернли» в первом туре неожиданно разгромил крепкий «Саутгемптон» и явно настроен на вторую сенсацию подряд.

Ориентировочные составы на матч «Арсенал» — «Бернли»:

«Арсенал» (4-2-3-1): Лено — Монреаль, Сократис, Мустафи, Чемберс — Джака, Гендузи – Уиллок, Нельсон, Мхитарян — Обамеянг

Не сыграют: Колашинац, Озил, Ляказзет

«Бернли» (4-4-2): Поп – Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс – Гудмундссон, Корк, Вествуд, МакНил – Барнс, Вуд

Не сыграют: Брейди, Дефур

Прогноз на матч «Арсенал» — «Бернли»

Выпадение «Арсенала» из «большой четверки» уже медицинский факт. «Канониры» уже несколько сезонов подряд и не мечтают о чемпионстве, ставя себе задачу максимум в виде четвертого места. Но красивая, эстетская и тонкая игра все еще при них.

Эмери, как обычно, много доверяет молодежи. Прекрасен в первом матче был Мхитарян, а Обамеянг снова показал, что ему достаточно всего одного хорошего момента в атаке. В домашнем матче против «Бернли» шансов у африканца будет куда больше. Гости хоть и начали чемпионат с сухой победы, но к тому, чтобы отнимать очки в Лондоне у «Арсенала» еще не готовы. Наш прогноз – победа «Арсенала» с форой (-1,5) за 1,85.

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Прогноз на

матч

«Арсенал» – «Бёрнли» 17 августа

«Канониры» после удачного старта АПЛ захотят продлить серию побед, но против «Бёрнли» просто не будет.

Прогноз

«Арсенал» успешно начал новую кампанию в чемпионате Англии. В выездном матче, которые в прошлом сезоне нередко превращались для парней Унаи Эмери в кошмар, лондонцы переиграли «Ньюкасл». Матч получился скромным как по счету (1:0), так и по голевым моментам: «Арсенал» реализовал один из двух ударов в створ (спасибо ноге Обамеянга), а «сороки» – ноль из двух.

Было видно, что соперники только входят в ритм: хотя в предсезонных матчах «пушкари» смотрелись очень прилично, АПЛ все же турнир, да еще и ответственный, не то что бездушные товарняки. Сказались и проблемы с составом: Ляказетт не участвовал из-за небольшого повреждения, разбив своим отсутствием грозное нападение; новички Себальос и Пепе появились только во втором тайме, но было видно, что им не хватает взаимопонимания. В атаке у лондонцев в первой половине бегали выпускники академии, потому что тот же Озил не приехал на матч из соображений безопасности после нападения. По той же причине отсутствовал точно способный усилить игру Колашинац, травмы помешали Бельерину, Тирни, Холдингу и Эль-Ненни.

Конечно, в идеальном сочетании «Арсенал» смотрелся бы иначе, что докажет матч против «Бёрнли». В состав вернутся некоторые лазаретчики, возможно, сыграют и Озил с Колашинацем. Да и новенькие парни точно лучше вольются в команду – каждый тренировочный день на этой неделе этому поспособствует. Еще один плюс – матч пройдет на родном «Эмирейтс», где в сезоне 2018/19 «Арсенал» зверствовал и почти не терял очки. Тому же в ворота «Бёрнли» «канониры» без особого напряжения отгрузили трешку (кстати, в гостях тоже). Так что волноваться фанатам красно-белых вовсе незачем.

Хотя «бордовые» в первом матче разнесли «Саутгемптон» (3:0), воспринимать эту победу слишком свысока не стоит. «Бёрнли» был лучше «святых» лишь в одном – в реализации. Четыре удара по воротам Ганна привели к голам, хотя xG говорит о том, что хозяева не наиграли и на один забитый мяч. Такое везение для старта турнира не есть хорошо – вторую игру подряд вряд ли так будет фартить. При своих фанатах обновленный «Арсенал» должен выиграть более чем убедительно, поэтому боязни проставить фору хозяев «минус 1,5 по голам» за 1,98 от «1хСтавка» быть не должно. Все пройдет гладко.

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Арсенал — Бернли 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Фаворит этого поединка очевиден. На победу «Арсенала» можно сделать ставку с кэфом около 1,3. Подопечные Унаи Эмери стартовали с минимальной победы 1:0 над «Ньюкаслом» на выезде, и сейчас находятся чуть ниже в турнирной таблице по отношению к «Бернли», который одержал неожиданно крупную победу над «Саутгемптоном» со счетом 3:0. Выигрыш с разгромным счетом в Премьер-лиге стал первым для дружины Шона Дайча, начиная с сентября прошлого года, когда команда на своем поле одолела «Борнмут» (4:0). На то, что «Бернли» сможет не проиграть в Лондоне, предлагается коэффициент примерно 4.

Результаты при подобных коэффициентах

«Бернли» в прошлом розыгрыше финишировал на 15 месте в АПЛ и с представителями топ-6 на выезде проиграл в 4 случаях и еще 2 раза сыграл вничью. В этой серии команда 5 раз пропускала 2 и более голов за матч. «Арсенал» с шестеркой худших команд лиги на своем поле одержал 5 побед при одной ничьей. В этих матчах лондонцы лишь 1 раз выиграли с крупным счетом и четырежды сумели забить более 1 мяча за игру.

Ставки на игроков

Кто может отличиться в матче, так это Пьер-Эмерик Обамеянг, являющийся лучшим бомбардиром «Арсенала» по итогам прошлого сезона. В первом туре габонец как раз и забил победный гол команды, и очередной результативный удар форварда оценивается букмекерами с кэфом около 1,6.

Статистика для ставок

В 6 последних очных противостояниях в рамках АПЛ соперники 4 раза сыграли вничью в первые 45 минут матча. На то, что снова команды не смогут выявить победителя в 1 тайме, можно поставить с кэфом около 2,7.

Также в первой половине игры вряд ли команды забьют более 1 гола. В предыдущих 8 противостояниях ставка «Тотал меньше 1,5» в 1 тайме сыграла 7 раз и кэф на этот прогноз находится в районе 1,6.

Арсенал

«Арсенал» после первого тура располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Одна победа. Три набранных балла. Разница мячей 1:0.

Бернли

У «Бернли» также одна победа по итогам первого сыгранного тура. Однако за счет более положительной разницы забитых/пропущенных мячей, а именно 3:0 у «бордовых», подопечные Дайча занимают более высокую, в отличие от «Арсенала», четвертую строчку.

Прогноз

Здесь врят ли стоит что-то выдумывать. Предлагаю просто заиграть победу хозяев данного матча. Вполне даже и крупную победу. «Арсенал» после неудачного финала в лиге Европы провел старт в товарищеских своих межсезонных матчах более, чем успешно. В трех начальных поединках три победы. Одна из них и вовсе над «Баварией». Затем «канониры» сыграли в ничью с «Реалом», уступили «Лиону», сыграли в ничью с «Анже» и уступили в крайнем товарищеском своем поединке «Барселоне». Старт лондонцам в чемпионате удался. Подопечные Эмери обыграли «Ньюкасл» на выезде. Если судить по товарищеским играм, «Арсенал» вполне их удачно провел + победа над «Ньюкаслом» на выезде, который дома смотрится весьма крепко. Ну и личные встречи также говорят в пользу «канониров». С 2010 года «Арсенал» регулярно бьет «Бернли» как на своем поле, так и на поле соперника. Данная серия в пользу лондонцев насчитывает уже десять игр к ряду. Думаю, здесь никаких сенсаций не будет и «Арсенал» дома уверенно обыграет «бордовых», ибо класс соперников совершенно разный.

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