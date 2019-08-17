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Прогноз Манчестер Сити — Тоттенхэм (17.08.19), ставки и коэффициенты

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»

Манчестер. Стадион: «Этихад». 17.08.2019. 19:30 (МСК)

Судья: Майкл Оливер

Центральный матч 2-го тура снова пройдет в Манчестере. Только не на «Олд Траффорд», а на «Этихаде», где сыграют две самые яркие атакующие команды Англии последних лет – действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Будет ли много голов или все ограничится одним забитым мячом как в прошлом сезоне?

«Сити» в порядке

«Манчестер Сити» продолжает показывать неудержимый футбол. Следом за трудовой победой в Суперкубке Англии над «Ливерпулем», «горожане» оторвались на «Вест Хэме» на его же поле, разгромив со счетом 5:0. Причем некоторые эксперты пророчили этому «Вест Хэму» место в топ-6. Учитывая, кто является тренером клуба, состав и приобретения «молотобойцев», вопрос о выданных авансах снимаются мигом. Просто сегодняшний «Ман Сити» слишком хорош на сегодняшний день и с этим даже такая крепкая команда, как «Вест Хэм» не может ничего поделать, даже на своем поле. Статистика тоже не в пользу лондонцев – 5:14 по ударам по воротам в пользу «Сити» и 3:9 по ударам в створ также в пользу «Сити». Этих данных достаточно, чтобы показать нынешнюю мощь «горожан».

Трансферы «шпор» начали окупаться

«Тоттенхэм» также начал сезон с победы, но не такой простой, как у «Ман Сити», хотя в соперниках был вернувшийся из ссылки под названием Чемпионшип «Астон Вилла». «Шпоры» упорно бодались с «Астон Виллой» больше часа, уступая на протяжении большей части матча со счетом 0:1, но подопечные Почеттино прорвали оборону бирмингемцев и не остановились, забив 3 безответных мяча в последнюю 20-минутку. В составе лондонцев отличились самый дорогой трансфер в истории клуба Танги Ндомбеле (73-я минута) и Харри Кейн (86-я и 90-я минута). То есть, Ндомбеле начал отбивать расходы с первой официальной игры. Причем он еще отличился в дебютной товарищеской игре против «Ювентуса». Можно уже признавать, что «Тоттенхэм» умеет правильно тратить средства, как бы плохо не высказывались в адрес Даниэля Леви.

Стоит отметить, что «Тоттенхэм» в игре с «вилланами» нанес умопомрачительное количество ударов по воротам – 31, из 7 пришлись в створ. В то время как гости нанесли всего лишь 7 ударов по воротам «шпор», из них 4 пришлись в створ. По владению мячом «шпоры» доминировали – 71:29%. «Шпоры» не без проблем сумели выжать максимум из имеющихся моментов, не сдаваясь ни на секунду. Это должно послужить дополнительной мотивацией перед очной встречей с «Сити».

Травмированные и дисквалифицированные

«Манчестер Сити»: Менди, Сане, Фернандиньо, Канселу

«Тоттенхэм»: Алли, Фойт, Сессеньон, Сон, Дэвис

История встреч

160 раз встречались эти английские команды. Счет в противостоянии 64:61 в пользе «Манчестер Сити». В прошлом сезоне команды помимо 2 встреч в АПЛ, которые завершились победой «горожан» с одинаковым счетом 1:0, встречались в 1/4 финала Лиги Чемпионов, где команды обменялись победами дома – 1:0 в Лондоне и драматичные 4:3 в Манчестере, которые должны были стать 4:4, если бы не вмешавшийся VAR. Из-за чего в следующий раунд вышел «Тоттенхэм». Тот вылет для «горожан» был очень болезненным, но стоит отметить, что спустя 3 дня после того триллера, «Сити» не без труда отомстил «шпорам», забив единственный мяч за 90 минут. Как итог 1:0 «Сити» сделал еще один шаг в сторону чемпионства. Хотя «Тоттенхэм» выглядел в последней игре не хуже хозяев, но Гвардиоле повезло, что в воротах стоял безупречный Эдерсон, который своими сейвами и действиями на поле удержал победу.

Важные факты о матче

«Ман Сити» одержал победу в последних 15 матчах премьер-лиги

«Тоттенхэм» проиграл последние 6 матчей на выезде в АПЛ

«Ман Сити» сыграл на ноль в 5 из 6 последних домашних матчах

«Тоттенхэм» проиграл последние 4 выездных матча с разницей в 1 гол

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Ман Сити» считается безоговорочным фаворитом в предстоящей встрече. Матч обещает быть обоюдоострым, но, как и в прошлых играх может хватить одного гола благодаря высокой квалификации защитников, а может завершиться безбашенной перестрелкой, как в ЛЧ. Но на сегодняшний день «горожане» обладают наиболее сбалансированным составом, нежели «Тоттенхэм», плюс сезон только начался и об усталости заводить речь еще рано. Исходя из этого мы считаем, что матч будет станет очередной главой тактического противостояния между Пепом Гвардиолой и Маурисио Почеттино, где ставка будет сделана на надежность в обороне. Плюс «Сити» в отменной форме уже сейчас, что сулит большие проблемы «шпорам». Поэтому мы считаем, что голов будет немного, и мы увидим голы только с одной стороны. БК



Манчестер Сити — Тоттенхэм 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Несмотря на статус центрального матча в туре, фаворит поединка бесспорен. Победа «Манчестер Сити» котируется на уровне 1,4, и букмекеры не ждут, что хозяева оступятся в этой встрече. В прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы на своем поле потеряли очки лишь в одной игре, когда проиграли «Кристал Пэлас» (2:3). На то, что «Тоттенхэму» удастся не проиграть на «Этихаде», можно сделать прогноз с кэфом около 3,4. Отобрать очки лондонцам будет невероятно сложно, так как «Манчестер Сити» со стартового тура показал, что находится в прекрасной форме, обыграв на выезде «Вест Хэм» с разгромным счетом 5:0. В то же время «Тоттенхэму» победа над «Астон Виллой» (3:1) далась с трудом.

Результаты при подобных коэффициентах

В прошлом сезоне в матчах с соперниками по топ-6 «горожане» дома выиграли 6 раз, при этом лишь в одной игре (как раз с «Тоттенхэмом»), команда не смогла забить 2 и более голов за игру. А вот сами лондонцы с топ-клубами на выезде в 5 матчах проиграли 4 раза, сумев обыграть лишь другой клуб из Манчестера – «Юнайтед».

Ставки на игроков

Наилучшие шансы отличиться в этом матче, по мнению букмекеров, имеет лучший бомбардир «Манчестер Сити» прошлого сезона – Серхио Агуэро. Коэффициент на его гол – примерно 1,7. Аргентинец в последних 4 матчах в АПЛ забивал в 3 играх.

Также может забить Рахим Стерлинг. Вингер «горожан» в первом туре оформил хет-трик. Что интересно, если Рахим забивает, то обязательно 2-3 гола. Такая тенденция наблюдается в последних его 4 результативных матчах в рамках АПЛ. На очередные 2-3 забитых мяча предлагается кэф примерно 5,5.

Статистика для ставок

В последних 8 личных встречах в рамках Премьер-лиги в Манчестере команды 7 раз забивали более 2 голов за матч. Ставку «Тотал больше 2,5» можно оформить с коэффициентом примерно 1,5.

Возможно «горожанам» не удастся отличиться тремя и более мячами. В предыдущих 9 очных противостояниях в АПЛ прогноз на «ИТМ 2,5 Манчестер Сити» сыграл 7 раз и кэф на такое событие – около 1,7.

Манчестер Сити — Тоттенхэм: голевая засуха

Манчестер Сити — Тоттенхэм: голевая засуха

16.08.2019 7 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Манчестер Сити и Тоттенхэм. Встреча состоится в эту субботу в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:30 по московскому времени. Как закончится первый матч фаворитов Премьер-лиги в сезоне? Сможет ли Тоттенхэм вцепиться в результат? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (1.38) Х (5.40) П2 (8.40) Манчестер Сити Тоттенхэм Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Этихад». Манчестер. 17.08.2019 19:30



Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм: голевая засуха

Манчестер Сити : Эдерсон; Уокер, Стоунз, Лапорт, Зинченко; Де Брюйне, Родри, Сильва; Силва, Стерлинг, Агуэро. Тоттенхэм : Льорис; Роуз, Алдервейрелд, Санчес, Уокер-Петерс; Ндомбеле, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Лукас; Кейн.

В составе Манчестер Сити ситуация с травмами обстоит не лучшим образом. Давно травмирован левый защитник Бенджамин Менди и его возвращение на поле ожидается не ранее, чем через месяц. Также, совсем недавно из обоймы «горожан» вылетел Лерой Сане, получивший травму колена в игре против Ливерпуля за Суперкубок Англии. Степень серьезности его повреждения пока неизвестна. Под большим вопросом участие в матче Фернандиньо, который никак не может набрать оптимальное состояние.

В составе Тоттенхэма на данный момент травмированными числятся защитники Фойт и Сессеньон, а также полузащитник Деле Алли. Эти футболисты точно не помогут Лондонцам в предстоящей встрече. Также, не стоит ожидать с первых минут появление Бена Дэвиса, который долго лечит травму паха и находится не в лучшем физическом состоянии.

История личных встреч

История встреч между Манчестер Сити и Тоттенхэм насчитывает 150 встреч. Несмотря на такое большое количество матчей, в этой паре наблюдается полное равенство. Манчестер Сити смог выиграть 59 очных поединков, в то время, как Тоттенхэму покорились 58 матчей. Остальные 33 встречи между этими соперниками завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Манчестер Сити, судя по котировкам букмекеров, является главным фаворитом нынешнего первенства. Тоттенхэм, в свою очередь, считается главным претендентом на третью строчку в турнирной таблице, но и его участие в чемпионской гонке абсолютно не исключено. Команду, которая в прошлом сезоне дошла до финала Лиги Чемпионов, выбив на своем пути все тот же Манчестер Сити, точно нельзя сбрасывать со счетов. Предстоящий матч станет первой большой проверкой двух претендентов на чемпионство и победа в нём нужна обоим клубам, как воздух.

В первом туре Манчестер Сити и Тоттенхэм практически не заметили своих соперников. «Горожане» в гостях вдоволь поиздевались над Вест Хэмом, оформив пять безответных мячей в его ворота, а «шпоры» дома обыграли весьма крепкую Астон Виллу со счетом 3:1. Однако, несмотря на высокую результативность, вряд ли стоит ждать большое количество голов и в предстоящем матче. Ни Гвардиола, ни Почеттино, рисковать с первых минут не собираются. Тоттенхэм с первых минут закроется в обороне и будет рассчитывать на быстрые контратаки. Нас ждёт вязкая игра, которая будет сопровождаться большим количеством борьбы. Так или иначе, Тоттенхэм даст бой зазнавшимся «горожанам».

Прогноз: Манчестер Сити не сможет легко обыграть своего соперника. В этой встрече все может решить один забитый мяч.

Интересные факты перед матчем

3 из 4 предыдущих поединков между этими клубами завершились со счетом 1:0 — дважды в пользу Манчестер Сити и один раз в пользу Тоттенхэма. Манчестер Сити выиграл во всех домашних матчах в 2019 календарном году.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Манчестер Сити — Тоттенхэм: голевая засуха Ставка: Тотал меньше 3.5 голов (ТМ 3.5) Коэфф: 1.68 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Манчестер Сити — Тоттенхэм: голевая засуха Ставка: Победа Тоттенхэма с форой (+2) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Манчестер Сити – Тоттенхэм. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Пепе Гвардиолы

Во втором туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм». Начало матча запланировано на 19:30 МСК 16-го августа.

сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити – 94% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 2% ставок, а на победу Тоттенхэма принято 4% ставок.

Команда Хосепа Гвардиола многообещающе начала сезон, подтвердив статус главного фаворита розыгрыша. «Горожане» стартовали с непростой победы над «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии, оказавшись сильнее в серии пенальти (1:1). А спустя неделю в гостях был буквально уничтожен «Вест Хэм», пропустивший пять безответных мячей. Чувствуется, что «Сити» входит в сезон в неплохой форме и отличном настроении.

«Тоттенхэм» неоднозначно смотрелся во время предсезонной подготовки, то обыгрывая «Ювентус» (3:2), то уступая «Манчестер Юнайтед» (1:2). Примечательно, что «шпорам» не удалось ни разу сохранить ворота в неприкосновенности, а вот у чужих ворот они были результативны. Так же случилось и в стартовом туре с «Астон Виллой» — лондонцы пропустили от новичка АПЛ, но забили трижды и одержали первую победу в сезоне (3:1).

Мнение экспертов БК «Лига Ставок» о матче Манчестер Сити – Тоттенхэм:

В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза — в АПЛ и Лиге чемпионов. Если на внутренней арене сильнее оказался «Сити», дважды победивший с минимальным счётом, то на международной успех сопутствовал «Тоттенхэму» (1:0, 3:4). Несмотря на это, фаворитом противостояния всё же стоит признать «горожан», которые крайне редко отдают очки при родных трибунах. Удастся ли «шпорам» выстоять?

Сможет ли «Тоттенхэм» прервать победную серию «МанСити» в АПЛ?

«Манчестер Сити»

В субботу, 17 августа, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на



Футболисты «Манчестер Сити» успешно начали сезон в АПЛ, крупно обыграв в первом туре «Вест Хэм» (5:0). В составе «горожан» выделялся Рахим Стерлинг, записавший себе в актив хет-трик.





Кроме того, в августе подопечные Пепа Гвардиолы завоевали Суперкубок Англии, когда в серии пенальти одолели «Ливерпуль» (1:1, 5:4 — по пенальти).









Если говорить о межсезонных матчах, то почти во всех «Манчестер Сити» выходил победителем, за исключением встречи с «Вулверхэмптоном» на Азия Трофи (0:0, 2:3 — по пенальти).





Что касается новичков, то этим летом «горожане» приобрели у «Ювентуса» защитника Жуана Канселу, а также купили у «Атлетико» полузащитника Родри.









После травм у «МанСити» восстанавливаются Бенжамен Менди и Лерой Сане. Фернандиньо по-прежнему набирает форму.







«Тоттенхэм»



Лондонский «Тоттенхэм» тоже набрал три очка в первом туре Премьер-лиги, но его победа над «Астон Виллой» оказалась непростой.





Уступая 0:1 после перерыва, «шпоры» отыгрались лишь на 73-й минуте, а победный гол Гарри Кейн забил за четыре минуты до конца основного времени.





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В летних товарищеских матчах команда Маурисио Почеттино обыграла «Ювентус» (3:2), «Реал» (1:0) и «Баварию» (2:2, 6:5 — по пенальти), а также уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Интеру» (1:1, 3:4 — по пенальти).





Состав «Тоттенхэма» в межсезонье пополнили Джек Кларк, Танги Ндомбеле и Райан Сессеньон. При этом клуб продал «Атлетико» правого защитника Кирана Триппьера.









В лазарете «шпор» сейчас находятся Сессеньон, Деле Алли и Хуан Фойт.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.38, победа «Тоттенхэма» — 8.00, ничья — 5.70.









Старт сезона показывает, что «горожане» имеют серьезный запас прочности. В Премьер-лиге они способны играть не самым сильным составом и при этом громить соперников на их же поле.









Вряд ли команда Гвардиолы сможет так же легко расправиться и со «шпорами», которые в прошлом сезоне выбили ее из Лиги чемпионов, но, помня старые обиды, «Сити» все же должен победить в первом домашнем матче сезона. Наш прогноз — «победа хозяев с азиатской форой -1,25» за 1.78.









Еще один вариант — «победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2,5» за 1.87. Далеко не всегда матчи этих команд получались результативными, но в этот раз мы ждем голов, ведь атака «Сити» смотрится очень мощно.

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