Прогноз редакции на матч Арминия — Эрцгебирге

Самые частые вопросы

— Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?

Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.

— Во время регистрации нужно указывать платежные данные?

Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме

— Зачем вам это?

Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)