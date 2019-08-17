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Прогноз Валенсия — Реал Сосьедад (17.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Валенсия — Реал Сосьедад



Предыдущий сезон “Валенсия” начала ужасно, ведь барахталась возле зоны вылета. Именно из-за спада на старте, команда так и не смогла побороться за места в первой тройке. И это не шутка! Ведь в конце первенства коллектив Дениса Черышева разошелся не на шутку и был готов разгромить кого угодно. Надеемся, что в этот раз они учтут прошлогодние ошибки и не будут так долго входить в рабочий режим. Тем более, что их первым соперником будет крепкий и матерый “Реал Сосьедад”, который приедет на “Месталью”.

Ориентировочные составы на матч Валенсия — Реал Сосьедад:

“Валенсия” (4-4-2): Доменек — Гайя, Габриэль, Гарай, Васс — Коклен, Парехо, Гедеш, Солер — Родриго, Гамейро

Не сыграют: —

“Реал Сосьедад” (4-5-1): Рулли — Муньос, Морено, Льоренте, Сальдуа — Элорса, Пардо, Мугуруза, Марино, Оярсабаль — Виллиан Хосе

Не сыграют: Льоренте, Элустондо

Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад:

Пока что “Сосьедаду” противопоказано выходить в еврокубки, ведь в прошлом сезоне они не смогли сбалансировано отыграть на два фронта. В итоге гости провалились и там, и там. Еще хорошо, что сумели отдалиться от зоны вылета на безопасное расстояние, ведь в такой форме они могли бы запросто покинуть Примеру. В этот раз им будет проще, ведь теперь нет Лиги Европы, а значит, что они снова должны быть где-то рядом с топами. Поэтому битва с “Валенсией” обещает быть горячей. Ставим на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,11

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Валенсия — Реал Сосьедад: уверенный старт «летучих мышей»

Валенсия — Реал Сосьедад: уверенный старт «летучих мышей»

16.08.2019 9 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Испанской Примеры, в котором между собой сыграют Валенсия и Реал Сосьедад. Встреча состоится в эту субботу в Валенсии на стадионе «Месталья». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 20:00 по московскому времени. С каким коэффициентом поставить на победу Валенсии? Станет ли эта встреча результативной? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.70) Х (3.96) П2 (5.30) Валенсия Реал Сосьедад Чемпионат Испании. Примера. 1-ый тур. «Месталья». Валенсия. 17.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч Валенсия — Реал Сосьедад: уверенный старт «летучих мышей»

Валенсия : Силлессен, Паулиста, Гарай, Руиз, Васс; Кондогбия, Коклен, Парехо, Солер, Гуэдеш; Родриго. Реал Сосьедад : Мойя; Норманд, Родригес, Муньоз, Залдуа; Зубелдиа, Ильяраменди, Мерино, Оярзабаль, Янузай; Исак.

Первый матч сезона в составе Валенсии пропустит один из её лидеров, левый защитник Хосе-Луис Гайя. Он отбывает дисквалификацию, полученную еще в конце прошлого сезона. Также, под большим вопросом участие в матче центрального защитника Диахаби, который долечивает травму голеностопа.

Состав Реал Сосьедада вряд ли можно назвать оптимальным. Предстоящий матч из-за перебора жёлтых карточек точно пропустят основные центральные защитники Элустондо и Льоренте. Также, из-за мышечной травмы не сыграет еще один центральный защитник Саньян. Под большим вопросом участие в матче Виллиана Хосе, Солы, Ильяраменди и Мугурузы, но есть вероятность, что этих футболистов мы всё же увидим.

История личных встреч

История противостояний между Валенсией и Реал Сосьедадом насчитывает аж 136 поединков. Валенсия смогла победить чуть в большем количестве встреч — в 58. Реал Сосьедад, в свою очередь, одержал 45 побед над Валенсией. Остальные 33 матча, в том числе и последний сыгранный между этими клубами, завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Валенсия испытывала большие проблемы на старте. «Летучие мыши» с огромным трудом смогли приспособиться к игре на два фронта. Однако, в конечном итоге это дало свои плоды. Валенсия завершила чемпионат на четвертой строчке, выиграла Кубок Испании, а также дошла до полуфинала Лиги Европы. Руководству Валенсии удалось этим летом удержать всех лидеров в команде, а также провернуть несколько интересных трансферов. В этом сезоне от Валенсийцев можно ждать еще более уверенной игры, чем это было в прошлом розыгрыше Примеры.

А вот Реал Сосьедад в прошлом сезоне не смог даже пробиться в еврокубки, завершив чемпионат на девятой строчке в турнирной таблице с 50-ью набранными очками. Во время летнего трансферного окна Реал Сосьедад пополнили немало хороших исполнителей, в числе которых Порту, Александр Исак и Мартин Эдегор. Вот только, в предстоящем матче баскам придется очень сложно. Эту встречу пропустят все лидеры обороны и пока совершенно непонятно, как Реал Сосьедад собирается отбиваться от многочисленных атак суператакующей Валенсии.

Прогноз: Валенсия начнет чемпионат с уверенной победы. Эта встреча станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

Тотал больше 2.5 голов прошел в 4 из 6 предыдущих поединков между этими клубами. Реал Сосьедад смог выиграть только в 1 из 10 предыдущих гостевых поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Валенсия — Реал Сосьедад, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Валенсия — Реал Сосьедад: уверенный старт «летучих мышей» Ставка: Победа Валенсии (П1) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Валенсия — Реал Сосьедад: уверенный старт «летучих мышей» Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.60 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Чемпионат Испании. Валенсия — Реал Сосьедад. Прогнозы на матч

Валенсия — Реал Сосьедад. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (17.08.2019)

Валенсия — Реал Сосьедад. Прогноз на матч испанской Примеры (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Валенсия — Реал Сосьедад, который состоится на стадионе Месталья (Estadio de Mestalla) в субботу 17 августа, начало в 20:00 (МСК).

Валенсия — Реал Сосьедад. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры прогнозируют победу Валенсии, оценив вероятность такого исхода выше 50%. В прошлом сезоне «Летучие мыши» заняли четвертое место и пробились в Лигу чемпионов. В конце чемпионата они одержали три подряд победы и каждый раз добивались преимущества более, чем в один мяч. Проиграла же Валенсия лишь три раза за 20 последних матчей в Ла Лиге, одержав 11 побед и шесть раз сыграв вничью. На своем поле она проиграла всего 1 из 13 предыдущих матчей при семи победах и пяти ничейных результатах. В шести матчах на данном отрезке валенсийцы не пропускали ни одного гола. При этом за 21 последний матч в родных стенах они ни разу не пропустили больше одного мяча.

Реал Сосьедад по итогам прошлого сезона занял девятое место, набрав на 11 оков меньше Валенсии. В конце чемпионата он одержал три победы в четырех последних турах — столько же раз ему удалось победить за 15 встреч перед этим. На выезде баски играют слабее, чем дома. Так, за девять последних матчей в Ла Лиге на чужом поле им удалось выиграть всего один раз при четырех поражениях и таком же количестве ничейных результатов. В пяти матчах на данном отрезке Реал Сосьедад пропускал больше одного мяча.

Валенсия — Реал Сосьедад. Ставки на матч:

Валенсия — Реал Сосьедад. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Реала Сосьедад Валенсия набрала четыре очка. Но если на выезде она победила со счетом 1:0, то дома сыграла с ним вничью 0:0. За четыре последних матча противостояния она не потерпела ни одного поражения и победила трижды. До этого Валенсия проиграла Реалу Сосьедад четыре подряд встречи. В последние годы результативность матчей Валенсии и Реала Сосьедад была не очень высокой. Так, в 7 из 11 предыдущих поединков между ними забивалось менее трех мячей.

>Забивает за игру

0

Валенсия — Реал Сосьедад. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Валенсии с разницей более, чем в один мяч. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Валенсии со счетом 1:0 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.50). Поставить на выигрыш Валенсии с форой (-1.5) можно с котировкой 3.20.

«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Испании. 1-тур.

«Валенсия» — «Реал Сосьедад».

Стадион: «Месталья», Валенсия.

17.08.2019. 20:00 (МСК).

Да, «Валенсия» — это одна из ведущих сил испанского футбола. Команда в состоянии бороться на равных с соперником любого уровня. Однако об огромном разрыве между валенсийцами и другими менее квалифицированными коллективами речи не идет. «Реал Сосьедад» даст бой.

«Валенсия»: не все так просто

Лучшего сценария, что случился с командой в прошлом сезоне, не придумать. Победа в Кубке Испании, 4 место в чемпионате. И с трофеем, и с Лигой чемпионов по итогу остались ребята. При этом не очень важно тогда «Валенсия» стартовала в чемпионате. Парни очень часто играли вничью, в следствие чего долго находились где-то по середине. Закончилось все, конечно, благополучно, но неуверенное начало это всегда тревожный звоночек. Случится подобное может и сейчас. «Валенсия» сильно обновилась летом, и чтобы сыграться ей нужно время. Да и не славились эти товарищи никогда уверенной игрой с аутсайдерами. Не удивляйтесь, когда после 10 туров увидите «Валенсию» между «Леганесом» и «Эйбаром».

«Реал Сосьедад»: в тонусе

Крепкий середнячок. В прошлом сезоне совсем чуть-чуть команде не хватило до выхода в Лигу Европу. Ну ничего, еще будет время наверстать упущенное. И делать это «Реал Сосьедад» начнет уже сейчас. Нет времени на раскачку, свои очки надо набирать с самого начала. Подопечные Иманола Альгуасиля провели очень плотную предсезонку, играя много товарняков. Причем с соперниками самого разного уровня. Проблем с набором формы точно не будет. «Реал Сосьедад» готов к новому сезону.

Травмированные

Не сыграют: Хосе Гайа («Валенсия»), Диего Льоренте, Модибо Саньян, Ариц Элустондо (все — «Реал Сосьедад»).

Под вопросом: Муктар Диахаби («Валенсия»), Виллиан Хосе, Порту, Асьер Иллараменди, Мугуруса (все — «Реал Сосьедад»).

«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: история личных встреч

136 раз играли команды друг с другом. На данный момент статистика такова: 58 побед у «Валенсии», 45 — у «Реал Сосьедада», 33 ничьи. Небольшое преимущество валенсийцев.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставка





Как стартует в Ла Лиге клуб Черышева?

«Валенсия»

В рамках первого тура чемпионата Испании 17 августа на «Месталье» «Валенсия» будет принимать «Реал Сосьедад». Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на



Прошлый сезон «Валенсия» завершила на четвертом месте в Ла Лиге, сумев завоевать путевку в Лигу чемпионов и опередив «Хетафе» лишь на два очка.





Летом подопечные Марселино провели ряд товарищеских матчей, в том числе против именитых соперников. «Валенсия» сумела обыграть «Сьон» (3:0), «Спортинг» (2:1) и «Байер» (2:1), проиграла «Монако» (0:1), «Брайтону» (1:2) и «Интеру» по пенальти (1:1 и 6:7).













В летнее межсезонье «Валенсия» провела солидную трансферную кампанию, в том числе выкупив контракт Дениса Черышева. Команду пополнили вратарь Яспер Силлессен, защитники Сальва Руис, Элиаким Мангаля, полузащитник Хасон, нападающие Ману Вальехо и Максимилиано Гомес. В аренду был взят защитник Хауме Коста.





Что касается потерь команды, то «Валенсию» покинули голкипер Нето, защитники Рубен Везу, Факундо Ронкалья, Аймен Абденнур, Джейсон Мурильо, форварды Симоне Дзадза, Сантьяго Мина и Начо Хиль. Плюс уйдет и форвард Родриго Морено.







«Реал Сосьедад»



«Реал Сосьедад» прошлый сезон завершил на девятом месте в чемпионате Испании, не сумев пробиться в еврокубки. От седьмого места, дающего право сыграть в квалификации Лиги Европы, команда отстала на три очка.





В летнее межсезонье подопечные Иманоля Альгуасиля активно готовились к сезону и провели восемь контрольных матчей. «Реал Сосьедад» выиграл у «Лагун Онака» (5:0), «Алавеса» (1:0) и «Осасуны» (2:0), в Англии сыграл вничью с «Ноттингем Форрест» (2:2) и «Миллуолом» (3:3), а уступил «Уотфорду» (1:2) и «Эйбару» (1:2).





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Состав «Сосьедада» летом усилили голкипер Алехандро Ремиро, защитник Мадобо Саньян, форвард Александр Исак из дортмундской «Боруссии» и хавбек Кристиан Португес из «Жироны». Плюс в аренду был взят полузащитник Мартин Эдегор.





Ушли из клуба защитник Тео Эрнандес, полузащитники Энеко Капилья и Эктор Морено, форварды Сандро Рамирес и Хуанми.







Прогноз



На победу «Валенсии» дается коэффициент 1,71, на ничью — 3,98, а на победу гостей — 5,35.









Стоит отметить, что в последних двух сезонах «Валенсия» не проигрывала «Сосьедаду» — три победы и одна ничья в последней встрече команд.





Наш прогноз на матч — победа «Валенсии» с коэффициентом 1,71.









Также можно поставить на индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1,5 гола с коэффициентом 1,86.

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