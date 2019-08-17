Прогноз Валенсия — Реал Сосьедад (17.08.19), ставки и коэффициенты

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз Валенсия — Реал Сосьедад (17.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Валенсия — Реал Сосьедад

Предыдущий сезон “Валенсия” начала ужасно, ведь барахталась возле зоны вылета. Именно из-за спада на старте, команда так и не смогла побороться за места в первой тройке. И это не шутка! Ведь в конце первенства коллектив Дениса Черышева разошелся не на шутку и был готов разгромить кого угодно. Надеемся, что в этот раз они учтут прошлогодние ошибки и не будут так долго входить в рабочий режим. Тем более, что их первым соперником будет крепкий и матерый “Реал Сосьедад”, который приедет на “Месталью”. 

Ориентировочные составы на матч Валенсия — Реал Сосьедад:

“Валенсия” (4-4-2): Доменек — Гайя, Габриэль, Гарай, Васс — Коклен, Парехо, Гедеш, Солер — Родриго, Гамейро

Не сыграют:

“Реал Сосьедад” (4-5-1): Рулли — Муньос, Морено, Льоренте, Сальдуа — Элорса, Пардо, Мугуруза, Марино, Оярсабаль — Виллиан Хосе

Не сыграют: Льоренте, Элустондо 

Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад:

Пока что “Сосьедаду” противопоказано выходить в еврокубки, ведь в прошлом сезоне они не смогли сбалансировано отыграть на два фронта. В итоге гости провалились и там, и там. Еще хорошо, что сумели отдалиться от зоны вылета на безопасное расстояние, ведь в такой форме они могли бы запросто покинуть Примеру. В этот раз им будет проще, ведь теперь нет Лиги Европы, а значит, что они снова должны быть где-то рядом с топами. Поэтому битва с “Валенсией” обещает быть горячей. Ставим на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,11

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Валенсия — Реал Сосьедад: уверенный старт «летучих мышей»

Валенсия — Реал Сосьедад: уверенный старт «летучих мышей»

16.08.2019 9 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Испанской Примеры, в котором между собой сыграют Валенсия и Реал Сосьедад. Встреча состоится в эту субботу в Валенсии на стадионе «Месталья». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 20:00 по московскому времени. С каким коэффициентом поставить на победу Валенсии? Станет ли эта встреча результативной? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.70) Х (3.96) П2 (5.30) Валенсия Реал Сосьедад Чемпионат Испании. Примера. 1-ый тур. «Месталья». Валенсия. 17.08.2019 20:00

Ориентировочные составы на матч Валенсия — Реал Сосьедад: уверенный старт «летучих мышей»

Валенсия : Силлессен, Паулиста, Гарай, Руиз, Васс; Кондогбия, Коклен, Парехо, Солер, Гуэдеш; Родриго. Реал Сосьедад : Мойя; Норманд, Родригес, Муньоз, Залдуа; Зубелдиа, Ильяраменди, Мерино, Оярзабаль, Янузай; Исак.

Первый матч сезона в составе Валенсии пропустит один из её лидеров, левый защитник Хосе-Луис Гайя. Он отбывает дисквалификацию, полученную еще в конце прошлого сезона. Также, под большим вопросом участие в матче центрального защитника Диахаби, который долечивает травму голеностопа.

Состав Реал Сосьедада вряд ли можно назвать оптимальным. Предстоящий матч из-за перебора жёлтых карточек точно пропустят основные центральные защитники Элустондо и Льоренте. Также, из-за мышечной травмы не сыграет еще один центральный защитник Саньян. Под большим вопросом участие в матче Виллиана Хосе, Солы, Ильяраменди и Мугурузы, но есть вероятность, что этих футболистов мы всё же увидим.

История личных встреч

История противостояний между Валенсией и Реал Сосьедадом насчитывает аж 136 поединков. Валенсия смогла победить чуть в большем количестве встреч — в 58. Реал Сосьедад, в свою очередь, одержал 45 побед над Валенсией. Остальные 33 матча, в том числе и последний сыгранный между этими клубами, завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Валенсия испытывала большие проблемы на старте. «Летучие мыши» с огромным трудом смогли приспособиться к игре на два фронта. Однако, в конечном итоге это дало свои плоды. Валенсия завершила чемпионат на четвертой строчке, выиграла Кубок Испании, а также дошла до полуфинала Лиги Европы. Руководству Валенсии удалось этим летом удержать всех лидеров в команде, а также провернуть несколько интересных трансферов. В этом сезоне от Валенсийцев можно ждать еще более уверенной игры, чем это было в прошлом розыгрыше Примеры.

А вот Реал Сосьедад в прошлом сезоне не смог даже пробиться в еврокубки, завершив чемпионат на девятой строчке в турнирной таблице с 50-ью набранными очками. Во время летнего трансферного окна Реал Сосьедад пополнили немало хороших исполнителей, в числе которых Порту, Александр Исак и Мартин Эдегор. Вот только, в предстоящем матче баскам придется очень сложно. Эту встречу пропустят все лидеры обороны и пока совершенно непонятно, как Реал Сосьедад собирается отбиваться от многочисленных атак суператакующей Валенсии.

Прогноз: Валенсия начнет чемпионат с уверенной победы. Эта встреча станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

  1. Тотал больше 2.5 голов прошел в 4 из 6 предыдущих поединков между этими клубами.
  2. Реал Сосьедад смог выиграть только в 1 из 10 предыдущих гостевых поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Валенсия — Реал Сосьедад, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Валенсия — Реал Сосьедад: уверенный старт «летучих мышей» Ставка: Победа Валенсии (П1) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Валенсия — Реал Сосьедад: уверенный старт «летучих мышей» Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.60 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Чемпионат Испании. Валенсия — Реал Сосьедад. Прогнозы на матч

Валенсия — Реал Сосьедад. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (17.08.2019)
Валенсия — Реал Сосьедад. Прогноз на матч испанской Примеры (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Валенсия — Реал Сосьедад, который состоится на стадионе Месталья (Estadio de Mestalla) в субботу 17 августа, начало в 20:00 (МСК).

Валенсия — Реал Сосьедад. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры прогнозируют победу Валенсии, оценив вероятность такого исхода выше 50%. В прошлом сезоне «Летучие мыши» заняли четвертое место и пробились в Лигу чемпионов. В конце чемпионата они одержали три подряд победы и каждый раз добивались преимущества более, чем в один мяч. Проиграла же Валенсия лишь три раза за 20 последних матчей в Ла Лиге, одержав 11 побед и шесть раз сыграв вничью. На своем поле она проиграла всего 1 из 13 предыдущих матчей при семи победах и пяти ничейных результатах. В шести матчах на данном отрезке валенсийцы не пропускали ни одного гола. При этом за 21 последний матч в родных стенах они ни разу не пропустили больше одного мяча.

Реал Сосьедад по итогам прошлого сезона занял девятое место, набрав на 11 оков меньше Валенсии. В конце чемпионата он одержал три победы в четырех последних турах — столько же раз ему удалось победить за 15 встреч перед этим. На выезде баски играют слабее, чем дома. Так, за девять последних матчей в Ла Лиге на чужом поле им удалось выиграть всего один раз при четырех поражениях и таком же количестве ничейных результатов. В пяти матчах на данном отрезке Реал Сосьедад пропускал больше одного мяча.

Валенсия — Реал Сосьедад. Ставки на матч:

Валенсия — Реал Сосьедад. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Реала Сосьедад Валенсия набрала четыре очка. Но если на выезде она победила со счетом 1:0, то дома сыграла с ним вничью 0:0. За четыре последних матча противостояния она не потерпела ни одного поражения и победила трижды. До этого Валенсия проиграла Реалу Сосьедад четыре подряд встречи. В последние годы результативность матчей Валенсии и Реала Сосьедад была не очень высокой. Так, в 7 из 11 предыдущих поединков между ними забивалось менее трех мячей.

>Забивает за игру

  • 0

    • Валенсия — Реал Сосьедад. Ставки на матч:

    Аналитики сайта прогнозируют победу Валенсии с разницей более, чем в один мяч. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Валенсии со счетом 1:0 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.50). Поставить на выигрыш Валенсии с форой (-1.5) можно с котировкой 3.20.

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

    Футбол. Чемпионат Испании. 1-тур.
    «Валенсия» — «Реал Сосьедад».
    Стадион: «Месталья», Валенсия.
    17.08.2019. 20:00 (МСК).

    Да, «Валенсия» — это одна из ведущих сил испанского футбола. Команда в состоянии бороться на равных с соперником любого уровня. Однако об огромном разрыве между валенсийцами и другими менее квалифицированными коллективами речи не идет. «Реал Сосьедад» даст бой.

    «Валенсия»: не все так просто

    Лучшего сценария, что случился с командой в прошлом сезоне, не придумать. Победа в Кубке Испании, 4 место в чемпионате. И с трофеем, и с Лигой чемпионов по итогу остались ребята. При этом не очень важно тогда «Валенсия» стартовала в чемпионате. Парни очень часто играли вничью, в следствие чего долго находились где-то по середине. Закончилось все, конечно, благополучно, но неуверенное начало это всегда тревожный звоночек. Случится подобное может и сейчас. «Валенсия» сильно обновилась летом, и чтобы сыграться ей нужно время. Да и не славились эти товарищи никогда уверенной игрой с аутсайдерами. Не удивляйтесь, когда после 10 туров увидите «Валенсию» между «Леганесом» и «Эйбаром».

    «Реал Сосьедад»: в тонусе

    Крепкий середнячок. В прошлом сезоне совсем чуть-чуть команде не хватило до выхода в Лигу Европу. Ну ничего, еще будет время наверстать упущенное. И делать это «Реал Сосьедад» начнет уже сейчас. Нет времени на раскачку, свои очки надо набирать с самого начала. Подопечные Иманола Альгуасиля провели очень плотную предсезонку, играя много товарняков. Причем с соперниками самого разного уровня. Проблем с набором формы точно не будет. «Реал Сосьедад» готов к новому сезону.

    Травмированные

    Не сыграют: Хосе Гайа («Валенсия»), Диего Льоренте, Модибо Саньян, Ариц Элустондо (все — «Реал Сосьедад»).
    Под вопросом: Муктар Диахаби («Валенсия»), Виллиан Хосе, Порту, Асьер Иллараменди, Мугуруса (все — «Реал Сосьедад»).

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»: история личных встреч

    136 раз играли команды друг с другом. На данный момент статистика такова: 58 побед у «Валенсии», 45 — у «Реал Сосьедада», 33 ничьи. Небольшое преимущество валенсийцев.

    Коэффициенты букмекерских контор на матч

    Прогноз и ставка


    Как стартует в Ла Лиге клуб Черышева?


    В рамках первого тура чемпионата Испании 17 августа на «Месталье» «Валенсия» будет принимать «Реал Сосьедад». Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Реал Сосьедад».

    «Валенсия»



    Прошлый сезон «Валенсия» завершила на четвертом месте в Ла Лиге, сумев завоевать путевку в Лигу чемпионов и опередив «Хетафе» лишь на два очка.


    Летом подопечные Марселино провели ряд товарищеских матчей, в том числе против именитых соперников. «Валенсия» сумела обыграть «Сьон» (3:0), «Спортинг» (2:1) и «Байер» (2:1), проиграла «Монако» (0:1), «Брайтону» (1:2) и «Интеру» по пенальти (1:1 и 6:7).




    В летнее межсезонье «Валенсия» провела солидную трансферную кампанию, в том числе выкупив контракт Дениса Черышева. Команду пополнили вратарь Яспер Силлессен, защитники Сальва Руис, Элиаким Мангаля, полузащитник Хасон, нападающие Ману Вальехо и Максимилиано Гомес. В аренду был взят защитник Хауме Коста.


    Что касается потерь команды, то «Валенсию» покинули голкипер Нето, защитники Рубен Везу, Факундо Ронкалья, Аймен Абденнур, Джейсон Мурильо, форварды Симоне Дзадза, Сантьяго Мина и Начо Хиль. Плюс уйдет и форвард Родриго Морено.


    «Реал Сосьедад»



    «Реал Сосьедад» прошлый сезон завершил на девятом месте в чемпионате Испании, не сумев пробиться в еврокубки. От седьмого места, дающего право сыграть в квалификации Лиги Европы, команда отстала на три очка.


    В летнее межсезонье подопечные Иманоля Альгуасиля активно готовились к сезону и провели восемь контрольных матчей. «Реал Сосьедад» выиграл у «Лагун Онака» (5:0), «Алавеса» (1:0) и «Осасуны» (2:0), в Англии сыграл вничью с «Ноттингем Форрест» (2:2) и «Миллуолом» (3:3), а уступил «Уотфорду» (1:2) и «Эйбару» (1:2).


    Все прогнозы на футбол


    Состав «Сосьедада» летом усилили голкипер Алехандро Ремиро, защитник Мадобо Саньян, форвард Александр Исак из дортмундской «Боруссии» и хавбек Кристиан Португес из «Жироны». Плюс в аренду был взят полузащитник Мартин Эдегор.


    Ушли из клуба защитник Тео Эрнандес, полузащитники Энеко Капилья и Эктор Морено, форварды Сандро Рамирес и Хуанми.


    Прогноз



    На победу «Валенсии» дается коэффициент 1,71, на ничью — 3,98, а на победу гостей — 5,35.



    Стоит отметить, что в последних двух сезонах «Валенсия» не проигрывала «Сосьедаду» — три победы и одна ничья в последней встрече команд.


    Наш прогноз на матч — победа «Валенсии» с коэффициентом 1,71.



    Также можно поставить на индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1,5 гола с коэффициентом 1,86.

    Читайте также:

    ФутболХоккейТеннис

    Прогноз и ставки Гамбург — Бохум (16.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Сток Сити — Дерби Каунти (17.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Йокогама — Сересо Осака (17.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Орлеан — Клермон (16.08.19)
    Прогноз Миллуол — Шеффилд Уэнсдей (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз Лутон Таун — Вест Бромвич (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз и ставки Лорьян — Сошо (16.08.19)
    «ПСВ» — «Хёугесунн». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
    «АИК» — «Шериф». 15.08.19. Прогноз и ставки на матч
    «Свитолина» — «Кенин». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз, ставки и коэффициенты Ди Лоренцо — Дияс (16.08.19)
    Прогноз Хаммарбю — Сундсвалль (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз и ставки Арминия — Эрцгебирге Ауэ (17.08.19)
    Прогноз и ставки Рублёв — Медведев (17.08.19)
    Прогноз и ставки Уильямс — Киз (17.08.19)


    Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

    Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

    Регистрируйтесь

    И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
    Войти через Вконтакте

    Самые частые вопросы

    Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
    Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
    Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
    Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
    Зачем вам это?
    Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

    Сми о нас

    • name
    • name
    • name