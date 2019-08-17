«Амьен» – «Лилль». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз Амьен — Лилль (17.08.19), ставки и коэффициенты

Лига 1. Амьен — Лилль. Прогнозы на матч

Амьен — Лилль. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (17.08.2019)

Амьен — Лилль. Прогноз на матч французской Лиги 1 (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Амьен — Лилль, который состоится на стадионе Стад де ла Ликон (Stade de la Licorne) в субботу 17 августа, начало в 21:00 (МСК).

Амьен — Лилль. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. В прошлом сезоне Лилль занял второе место в итоговой турнирной таблице чемпионата Франции и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В этом футбольном году он начал турнир с домашней победы над Нантом со счетом 2:1 — дублем отметился Виктор Осимхен. «Доги» выиграли шесть из десяти последних матчей в чемпионате Франции, потерпев только одно поражение. В шести встречах на данном отрезке они забивали минимум два гола. А вот в гостях Лилль не побеждает в четырех последних встречах Лиги 1 — три ничьи и одно поражение. Перед этим он выиграл семь из восьми гостевых матчей. В то же время за 12 предыдущих встреч на чужом поле Лилль проиграл всего один раз.

Амьен в прошлом сезоне занял 15-е место в четырех очках от зоны стыковых матчей и в пяти баллах от зоны прямого вылета. В первом туре текущего розыгрыша чемпионата он проиграл на выезде Ницце со счетом 1:2, пропустив второй мяч на пятой компенсированной минуте. За 11 последних матчей в Лиге 1 ему удалось одержать всего одну победу при семи ничейных результатах и трех поражениях. В шести матчах из этих 11 Амьен не забивал ни одного гола. На своем поле он играет лучше и не проигрывает в восьми последних поединках, по четыре раза победив и сыграв вничью. Всего четыре мяча пропустил Амьен за эти восемь встреч и пять раз оставлял свои ворота на замке.

Амьен — Лилль. Ставки на матч:

Амьен — Лилль. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Лилль выиграл у Амьена оба матча в чемпионате Франции — 3:2 в гостях и 2:1 дома. Сейчас продолжается безничейная серия в этом противостоянии, насчитывающая девять поединков — пять побед Лилля и четыре победы Амьена. При этом Лилль выиграл три из четырех предыдущих гостевых матчей против этого соперника. Отдельно надо сказать, что в семи из десяти последних матчей между Амьеном и Лиллем минимум одна команда не забивала.

>Забивает за игру

2

Амьен — Лилль. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Лилля и ставят на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Лилля 1:0 (коэффициент 6.50). Сделать ставку на выигрыш гостей с нулевой форой предлагается с котировкой 1.656.

«Амьен» – «Лилль». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур

«Амьен» – «Лилль»

Амьен. Стадион «Стаде де ла Ликорн». 17.08.2019. 21:00 МСК

Судья: Карим Абед

«Лилль» в прошлом сезоне серьезно поднял планку, заняв 2-е место в чемпионате, и сейчас ему будет непросто повторить свое достижение. Первую победу в нынешнем чемпионате «доги» уже одержали, удастся ли им взять очередные три очка в поединке с «Амьеном»?

Форма «Амьена»

«Амьен» в прошлом сезоне не без труда сохранил прописку в высшем дивизионе, и в нынешнем розыгрыше Лиги 1 ему наверняка придется вновь бороться за выживание. На трансферном рынке клуб потратил больше 10 миллионов евро, однако состав существенно не изменился. Главной потерей стал уход защитника Эмиля Крафта, который теперь будет выступать за «Ньюкасл». Что касается текущего ростера, то вряд ли сыграет Мусса Конате, а Эдди Гнаоре пропустит тур из-за дисквалификации.

Летом «Амьен» провел 5 спаррингов, в которых одержал 2 победы. Правда, ближе к началу чемпионата команда заметно сдала позиции, а в стартовом туре Лиги 1 уступила «Ницце» – 1:2. Соперник практически весь матч владел инициативой, но «единороги» долгое время сдерживали натиск. Подопечные Луки Элснера были близки к ничьей, но в итоге пропустили 2-й мяч в компенсированное время. Сильно повлияло на исход удаление Гнаоре, из-за которого «Амьен» провел в меньшинстве больше 60 минут. Единственный гол у «единорогов» забил вышедший на замену Чадрак Аколо.

Форма «Лилля»

«Лилль» ворвался в элиту французского футбола, и после этого вполне ожидаемо были раскуплены многие лидеры клуба. Фактически, из звезд прошлого сезона остался Жонатан Бамба, на которого также есть спрос на трансферном рынке. Тем не менее, «догам» удалось купить несколько игроков на перспективу, и вполне возможно, что перестройка получится не такой болезненной.

Перед началом чемпионата «Лилль» потерпел два поражения в товарищеских матчах: от «Сельты» (0:1) и «Ромы» (2:3). Тем не менее, в стартовом туре Лиги 1 подопечные Кристофа Галтье дома одолели «Нант» со счетом 2:1. «Доги» достаточно грамотно играли в обороне, а пропущенный мяч получился курьезным: после дальнего удара Мехмет Зеки Челик подставил ногу, и мяч влетел в ворота. Главным героем встречи стал молодой новичок Виктор Осимен, оформивший дубль. Из-за травм на поле не вышли Шека и Адама Сумаоро, против «Амьена» они также не сыграют. Зато после дисквалификаций возвращаются Луис Араухо и Лоик Реми, а Жонатан Бамба восстановился после травмы.

История личных встреч «Амьена» и «Лилля»

В 4 последних очных поединках соперники одержали по 2 победы, причем в прошлом чемпионате «Лилль» дважды оказался сильнее. В предыдущем домашнем поединке «Амьен» уступил со счетом 2:3, хет-трик оформил Николя Пепе.

Важные факты о матче «Амьен» – «Лилль»

• Все 5 голов «Лилля» в ворота «Амьена» в прошлом чемпионате забили футболисты, которые не сыграют в предстоящей встрече

• «Амьен» в 9 предыдущих домашних матчах Лиги 1 ни разу не проиграл

• «Лилль» в 8 выездных поединках одержал 2 победы

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Амьен» – «Лилль»

«Амьен» в стартовом туре неплохо отзащищался, и даже несмотря на удаление он вполне заслуживал ничьей. Дома «единороги» играют еще лучше, статистика говорит в их пользу. «Лиллю» неделю назад попался разобранный «Нант», и тренерская чехарда в стане соперника пошла в плюс «догам». Сейчас силы приблизительно равны, поэтому предлагаем поставить на ничью с коэффициентом 3,21 в





Прогноз редакции на матч Амьен — Лилль



“Амьен” примет 17 августа на арене “Стад де ла Ликон” в рамках второго тура чемпионата Франции по футболу серебряного призера прошлого сезона “Лилль”. В первом туре хозяева поля съездили в прекрасную Ниццу и проиграли там одноименному клубу со счетом 1:2. Мяч Аколо, красная карточка Гнаоре и пропущенный гол на 95-й минуте — поединок получился невероятным. Гости на удивление не без труда переиграли “Нант” 2:1. Дубль сотворил Осимхен, отличившись и в первой половине встречи, и следом сделав это во второй.

Ориентировочные составы на матч “Амьен” — “Лилль”

“Амьен”: (4-4-2) Гартнер — Жалле, Гуано, Лефор, Алеесами — Отеро, Блен, Монкондю, Тимит — Годдос, Гирасси

Не сыграют: Гнаоре

“Лилль”: (4-5-1) Меньян — Брадарич — Жало, Фонте, Челик — Бамба, Сумаре, Уза, Андре, Иконе — Осимхен

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Амьен” — “Лилль”

Уже перед сезоном было понятно, что “Лиллю” непросто будет быть второй командой чемпионата. Теперь на нее особенный настрой у всех соперников, что уже было продемонстрировано в первом туре. От “Амьена” тоже можно ожидать всего что угодно, тем более после такого обидного поражения на старте. Все идет к тому, что увидим достаточно закрытый футбол без какой либо феерии, результат которого может решить любая небольшая ошибка. Которую все будут бояться совершить. Поставим на ТМ2,5. “Париматч” дает на это коэффициент 1,52. Конечно, это достаточно мало. Но без большого риска для своего кармана.

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Амьен — Лилль 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Амьен» в первом туре Лиги 1 не смог заработать очков, проиграв на выезде «Ницце» со счетом 1:2. «Лилль» же на старте чемпионата сумел обыграть «Нант» со счетом 2:1. Фаворитом предстоящей игры букмекеры видят гостей, оценивая шансы на победу подопечных Кристофа Галтье коэффициентом около 2,3. Триумф хозяев можно взять за котировку в районе 3,3.

Результаты при подобных коэффициентах

При идентичных котировках «Лилль» на выезде обыграл «Амьен» со счетом 3:2 в очном противостоянии команд в прошлом сезоне Лиги 1.

Статистика для ставок

Стоит отметить, что в 3 из 4 предыдущих личных встречах в Лиге 1 футболисты «Амьена» становились авторами первого гола в матче. Сделать ставку на то, что хозяевам в предстоящей игре удастся открыть счет, можно за примерный кэф 2,5.

Кроме того, неплохо смотрится пари на гол «Амьена» в этом поединке. Команда забивала гол в ворота «Лилля» в 4 предыдущих очных играх в Лиге 1. Котировки на такое событие в этой игре в районе 1,6.

Ставки на игроков

Нападающий «Лилля» Виктор Осимен стал автором единственного дубля в первом туре Лиги 1. Возможно, нигерийский форвард продолжит свою голевую активность и в ближайшем матче.

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