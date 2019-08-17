«Мец» — «Монако». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

«Мец» — «Монако». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Мец — Монако 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Мец» в первом матче сезона Лиги 1 разделил очки со «Страсбуром» (1:1). «Монако» же на старте чемпионата проиграл одному из фаворитов французского первенства – «Лиону», со счетом 0:3. В предстоящей игре букмекеры считают, что немного больше шансов на победу у «Монако» — коэффициент на триумф гостей около 2,6. Тогда как на успех хозяев встречи котировки находятся в районе 3.

 

Статистика для ставок

Поединки между нынешними оппонентами зачастую получаются достаточно результативными. В 4 из 5 последних очных матчах в кубке Франции и Лиге 1 сторонам удавалось забить более 2 мячей за игру. В предстоящей игре ставку на такую же результативность можно взять за примерный коэффициент 2,1.

 

Также можно отметить, что «Мец» в 5 из 6 предыдущих личных встречах в Лиге 1 не забивал в ворота «Монако» ни одного мяча. Вероятность того, что и в этой игре подопечные Фредерика Антонетти не забьют, оценивается букмекерами котировкой в районе 2,8.

 

Ставки на игроков

Наиболее вероятным автором забитого мяча в этой игре букмекеры считают нападающего «Монако» Радамеля Фалькао. Коэффициент на гол колумбийца около 2,3.

 

Важные новости

Состав «Монако» пополнил нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер. В свою очередь команду Леонарду Жардима покинул португальский нападающий Рони Лопеш, который продолжит карьеру в «Севилье».

 

Чемпионат Франции. Мец — Монако. Прогнозы на матч

Мец — Монако. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (17.08.2019)
Мец — Монако. Прогноз на матч французской Лиги 1 (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Мец — Монако, который состоится на стадионе Сен-Симфорьен в субботу 17 августа, начало в 21:00 (МСК).

Мец — Монако. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы Монако. После провального прошлого сезона, когда он занял 17-е место в двух очках от зоны стыковых матчей и в трех очках от зоны прямого вылета, от Монако ждали возвращения на высокие позиции в этом футбольном году. Однако, в первом же туре монегаски потерпели крупное поражение — дома от Лиона со счетом 0:3. Не в последнюю очередь это произошло из-за того, что еще в первом тайме при счете 0-1 Монако остался вдесятером — прямую красную карточку получил Сеск Фабрегас. За десять последних матчей в Лиге 1 подопечные Леонарду Жардима одержали всего одну победу и потерпели шесть поражений. В половине поединков на данном отрезке они не забивали ни одного мяча. На выезде Монако не побеждает в пяти последних матчах — две ничьи и три поражения, а из 11 предыдущих поединков на чужом поле ему удалось выиграть всего один.

Мец в прошлом сезоне играл в Лиге 2 и занял там первое место. В высшем дивизион он отсутствовал всего один год. В прошлое воскресенье Мец сыграл вничью 1:1 в гостях у Страсбура. За 16 последних официальных матчей он потерпел только одно поражение и одержал девять побед. А на своем поле Мец не проигрывает в восьми последних встречах, выиграв шесть из них. Причем за эти восемь поединков он пропустил только четыре мяча и в половине встреч не пропускал вовсе.

Мец — Монако. Ставки на матч:

Мец — Монако. Как играли между собой?

В январе этого года Мец обыграл Монако на выезде в Кубке Франции со счетом 3:1. До этого он проиграл монегаскам семь подряд матчей с общим счетом 1:21. Стоит отметить, что ни один из 13 предыдущих матчей между этими командами не завершился вничью — десять раз побеждал Монако и трижды выигрывал Мец. На поле Меца пять последних матчей выигрывали гости, включая четыре подряд победы без пропущенных голов.

>Забивает за игру

  • 0

    • Мец — Монако. Ставки на матч:

    Аналитики сайта считают, что матч завершится малорезультативной ничьей. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Монако 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.63.

    Исправится ли «Монако» за провальный старт сезона?


    Стадион «Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен» примет поединок второго тура чемпионата Франции, в котором сыграют местный «Мец» и «Монако». Команды выйдут на поле в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Мец» — «Монако».

    «Мец»



    В отличие от своего соперника «Мец» уже успел набрать первые баллы в новом сезоне Лиги 1. На прошлых выходных клуб сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1). Таким образом, команда занимает 9 место, однако после второго тура все обязательно изменится.


    В прошлом году хозяева выиграли Лигу 2, набрав 81 очко. Таким образом, «темно-бордовые» в очередной раз вышли в элиту французского футбола. До вылета они два сезона подряд выступали в высшей лиге.



    Календарь и таблица Лиги 1


    В межсезонье «Мец» не показал ничего серьезного. «Мессинцы» проиграли 2:0 «Реймсу», сыграли вничью с «Амьеном» и «Сошо» — 1:1 и 0:0. Напоследок команда уступила «Майнцу» 0:1.


    Летом клуб усилился игроком «Ман Сити» Тьерри Эмброузом, а также Дигбо Майга из «Сент-Этьена» и Кевином Н’Дорамом из «Монако».


    «Монако»



    Для «Монако» следующий матч важен как никогда. Провальный старт обязывает гостей побеждать любой ценой. Напомним, что в прошлый раз «монегаски» уступили дома «Лиону» со счетом 0:3.



    Стоит отметить, то кроме Субашича и Йоветича в матче не примет участие Фабрегас. Футболист получил дисквалификацию.


    К слову, команда пополнила ряды футболистом «Севильи» Виссамом Бен Йеддером. А вот в «Андерлехт» «красно-белые» продали Насера Шадли.



    Ситуация такая, что «Монако» не смог победить в 10 из 11 последних выездных матчей. Хотя статистика выступлений против «Меца» очень радует — 5 побед в гостях подряд. Более того, в четырех очных играх кряду коллектив не пропускал.


    Прогноз



    «Монако», безусловно, фаворит матча. Команде Жардима нужно добывать победу. Хотя коэффициенты не так уж и разнятся — 2.95 на хозяев и 2.65 на гостей.


    Учитывая нынешнее положение «монегасок», можно рассчитывать, что они поборются за 3 очка. Все-таки клуб выиграл 5 из 6 последних поединков против «темно-бордовых».



    Предлагаем ставку с подстраховкой на «Монако» — фора 2 (0) с коэффициентом 1.82.

    Читайте также:

    ФутболХоккейТеннис

    Прогноз Оита — Касима (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз, ставки и коэффициенты Ди Лоренцо — Дияс (16.08.19)
    Прогноз Тамбов — Краснодар (17.08.19), ставки и коэффициенты
    Прогноз и ставки Орлеан — Клермон (16.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Тамбов — Краснодар (17.08.19)
    Прогноз и ставки Динамо Тбилиси — Фейеноорд (15.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Витязь Подольск — СКА (16.08.19)
    Прогноз, ставки и коэффициенты Вердер — Фортуна Дюссельдорф (17.08.19)
    «Атлетик» — «Барселона». 16.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз, ставки и коэффициенты Зандхаузен — Нюрнберг (16.08.19)
    Прогноз и ставки Кобе — Урава (17.08.19)
    Прогноз Ворскла — Днепр-1 (17.08.19), ставки и коэффициенты
    «Саутгемптон» — «Ливерпуль». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
    Прогноз, ставки и коэффициенты Кенин — Осака (16.08.19)
    Прогноз Штутгарт — Санкт-Паули (17.08.19), ставки и коэффициенты


    Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

    Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

    Регистрируйтесь

    И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
    Войти через Вконтакте

    Самые частые вопросы

    Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
    Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
    Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
    Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
    Зачем вам это?
    Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

    Сми о нас

    • name
    • name
    • name