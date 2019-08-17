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«Мальорка» — «Эйбар». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Мальорка — Эйбар



В последние годы “Мальорка” прошла через многие испытания, но все-таки с гордостью возвращается в элиту испанского футбола. Хозяева пережили и постоянную смену главного тренера, ушел даже владелец, команда побывала в Сегунде Б, но теперь все становится на свои места. Подопечные Висенте Морено раньше были крепким середняком Примеры, после чего отправились на дно, чтобы однажды воспрять из пепла как феникс. Посмотрит, получится ли у них закрепиться в Ла Лиге хотя бы на сезон.

Ориентировочные составы на матч Мальорка — Эйбар:

“Мальорка” (4-3-3): Рейна — Эступинан, Раилло, Вальент, Састре — Севилья, Мохаммед, Родригес — Лаго, Будимир, Кабрера

Не сыграют: —

“Эйбар” (4-4-2): Дмитрович — Коте, Рамис, Оливейра, Де Бласис — Куку, Хордан, Эскаланте, Орельяна — Шарлес, Энрич

Не сыграют: —

Прогноз на матч Мальорка — Эйбар:

Можно сказать, что “Эйбар” занял место “Мальорки”. После того, как бывшая команда Валерия Карпина покинула Примеру, гости плотно осели в середине турнирной таблицы и не хотят сдвинуться и ни вперед, и ни назад. Очевидно, что уровень подопечных Хосе Мендилибара выше, чем у коллективов со дна, поэтому в борьбе за выживание они точно выиграют. С другой стороны, они заметно слабей лидеров, так что не могут составить конкуренцию за еврокубки. В спарринге клубов среднего звена мы рекомендуем поставить на “обе забьют” за 1,98

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«Мальорка» — «Эйбар». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Примера 2019/20. 1-й тур.

«Мальорка» (Пальма-де-Мальорка) – «Эйбар» (Эйбар).

Стадион: Сон Мойш,. Пальма-де-Мальорка. 17.08.2019. 21:00 (МСК).

Судья: Адриан Кордеро Вега

Вернувшаяся после скитаний по низшим лигам «Мальорка», на своем поле сыграет с «Эйбаром». Получится ли у «островитян» сходу набрать очки? Давайте разбираться.

Форма «Мальорка»

«Мальорку» тренирует Висенте Морено, который смог проделать впечатляющую работу. Судите сами, за два сезона он поднял команду из третьей по силе лиги в элиту испанского футбола. Одно дело, если бы деньги в клубе текли рекой и она была укомплектована сильными игроками, но ничего подобного. Состав вполне не отличается от любого, который имеет середняк Сегунды. Именно поэтому команду ждет суровое испытание реалиями Примеры. Если в нее команда сумела пробиться только через стыки, в межсезонье особо не усилилась, то ее наверняка ждет борьба за выживание.

Форма «Эйбара»

Когда-то и «Эйбар» точно также, как и «Мальорка» сейчас, ворвался в Примеру из низов. Команда смогла закрепится и теперь ее смело можно называть крепким середняком турнира. «Эйбар» более зрелая, опытная и классная команда, которая обладает подбором хороших исполнителей — Педро Леон, Шарлес, Орельяна, Инуи, у которых уже не трясутся ноги при выходе на поле «Камп Ноу» или «Сантьяго Бернабеу».

«Эйбар» первый круг проводит всегда очень мощно, собранно и задорно, а уже потом, когда находится на безопасном расстоянии от вылета, позволяет себя вольности мечтать о еврокубках. Словом, у гостей в этой встрече хорошие шансы на победу.

История встреч «Мальорки» и «Эйбар»

Команды сыграли между собой в общей сложности 13 матчей в различных турнирах. Большую половину, а именно 7 из них, выиграла «Мальорка». На счету «Эйбара» 3 победы, еще 3 матча завершились вничью.

Интересные факты о матче «Мальорка» – «Эйбар»

«Вильярреал» выиграл 4 из 5 последних очных встреч;

В 6 из 7 последних очных встречах в Примере команды забивали не более двух голов.

Ставки и прогнозы на матч «Мальорка» – «Эйбар»

«Мальорка» — типичный середняк Сегунды, который благодаря тренерскому гению смог пробиться в Примеру. А вот «Эйбар» вполне себе состоявшийся крепкий середняк высшего испанского дивизиона, который за 5 сезонов смог нарастить себе «мышцы» и регулярно ими играет. Фаворитом в этом матче мы видим гостей, поэтому первая ставка будет на их победу. БК «

Мальорка — Эйбар 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Мальорка» закончила прошлый сезон на 4 месте турнирной таблицы Сегунды. Команда принимала участия в плей-офф за повышение в классе и в финале сумела одолеть «Депортиво» со счетом 3:2 по сумме двух встреч. «Мальорка» считается главным аутсайдером Ла Лиги в предстоящем сезоне. Вероятность победы хозяев в предстоящей игре оценивается букмекерами коэффициентом около 2,9. «Эйбар» завершил прошедший сезон на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Триумф гостей в ближайшем матче можно взять за примерные 2,6.

Долгосрочные ставки

«Мальорка» — главный претендент на вылет из Ла Лиги в этом сезоне по мнению букмекеров. Вероятность такого события оценивается коэффициентом около 1,8. А пари на то, что команде все-таки удастся избежать вылета можно взять за примерные 2.

Статистика для ставок

В 7 из 8 предыдущих встречах в Ла Лиге «Эйбар» не забивал своим соперникам более 1 мяча. Вероятно, что и первая игра сезона окажется для команды не слишком результативной. Котировки на то, что «Эйбар» не забьет «Мальорке» более 1 гола, находятся в районе 1,4.

Да и в целом, если верить статистике, болельщиков ожидает низкая результативность команд в предстоящей игре. В 8 из 9 последних матчах «Мальорки» в Сегунде и в 6 из 7 предыдущих встречах «Эйбара» в Ла Лиге стороны не забивали более 2 мячей за игру. Вероятность такого результата в ближайшем матче оценивается букмекерами коэффициентом около 1,6.

Футбол Испании. Мальорка — Эйбар. Прогнозы на матч

Мальорка — Эйбар. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (17.08.2019)

Мальорка — Эйбар. Прогноз на матч испанской Примеры (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Мальорка — Эйбар, который состоится на стадионе Иберостар в субботу 17 августа, начало в 21:00 (МСК).

Мальорка — Эйбар. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы гостей. Эйбар в прошлом сезоне занял 12-е место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги. Он выиграл лишь 4 из 16 последних матчей в национальном первенстве и все победы были с разницей в один гол, включая три победы со счетом 1:0. В гостях «Оружейники» и вовсе победили лишь раз за 15 последних встреч при семи ничейных результатах и таком же количестве поражений. Только 14 из 47 своих очков или около 30% он набрал на чужом поле.

Мальорка — это новичок Ла Лиги. Она не играла в высшем дивизионе с сезона 2012/13. тогда «островитяне» заметно прибавили в конце чемпионата и проиграли всего два из восьми последних матчей, набрав в них 12 очков, но этого было недостаточно, чтобы подняться выше 18-й позиции — от спасительной 17-й строчки они отстали на один балл. В прошлом сезоне Мальорка заняла пятое место в Сегунде и пробилась в Ла Лигу через плей-офф. В конце футбольного года ей удалось выиграть всего три из девяти последних матчей при двух ничейных результатах и четырех поражениях. Зато у себя дома Мальорка не проиграла ни одного из 14 предыдущих поединков — 12 побед и две ничьи. Причем за это время она пропустила только три гола и 11 раз оставляла собственные ворота в неприкосновенности.

Мальорка — Эйбар. Ставки на матч:

Мальорка — Эйбар. Как играли между собой?

Мальорка и Эйбар не играли друг с другом с сезона 2013/14, когда вместе выступали в Сегунде и тогда они обменялись гостевыми победами без пропущенных голов. Вообще, ни один из четырех предыдущих матчей между этими соперниками не завершился победой команды, игравшей дома — три победы гостей и одна ничья. В трех из четырех этих матчей забивалось менее трех мячей.

>Забивает за игру

0

Мальорка — Эйбар. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что шансы Мальорки в этой игре недооценены и она вполне может одержать победу. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыш хозяев поля с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 7.50). Поставить на выигрыш Мальорки с форой (0) можно с котировкой 2.07.

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