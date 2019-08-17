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Прогноз Боруссия — Аугсбург (17.08.19), ставки и коэффициенты

«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бундеслига, 1-й тур.

«Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург».

Дортмунд. Стадион «Сигнал-Идуна-Парк». 17.08.2019. 26:30 МСК.

В рамках стартового тура немецкой Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» сразится с баварской командой «Аугсбург». Выставленная букмекерами линия на игру абсолютно не удивила, «шмели» котируются достаточно большими фаворитами, что более чем логично, учитывая возможности соперников и фактор поля. Кроме того, результаты, которые демонстрировала команда Фавра перед стартом сезона, только укрепляют в мысли, что в данной паре стоит делать ставку исключительно на хозяев поля.

«Боруссия» Дортмунд: сплошные победы

Дортмундцы провели уже два официальных матча, оба выиграли с одинаковым счётом 2:0. Сперва, «шмели» оказались сильнее «Баварии» в матче за Суперкубок Германии. А после, в рамках первого раунда Кубка Германии «чёрно-жёлтые» обыграли «Урдинген», коллектив из 3.Лиги. Против баварцев «Боруссия» действовала по схеме 1-4-2-3-1, с Пако Алькасером, выкупленным у «Барселоны», на острие. Один гол счету испанца, второе результативное действие совершил Санчо.

Что касается трансферной кампании, то «Боруссия» провела её на отличном уровне. Дефицит бюджета составил 56,0 млн. евро, однако, «шмели» заметно усилились, укрепили скамейку запасных. Кроме Пако, вернулся в Дортмунд Маттс Хуммельс, выкупили Торгана Азара, Нико Шульца, Брандта. Удачно продали в московское Динамо не заигравшего Максимилиана Филиппа, в Реал Сосьедад ушёл Исак, в Айнтрахт Роде. Ряд футболистов, в том числе, и Андреаса Шюррле сдали по арендам. Единственная потеря — Абду Диалло, 23-летний центрбек с перспективой будущей звезды. Но сенегальца с французским паспортом поманил ПСЖ, и франкоговорящему футболисту сложно было отказать, имея возможность играть в комфортной среде.

«Аугсбург»: в новый сезон со старыми задачами

Баварцы являются одним из самых бедных клубов Бундеслиги, задачи «фуггеров» на сезон сводятся к банальному «не вылететь». Если «Боруссия» потратила на трансферном рынке на 56 млн. больше, чем продала, то у «Аугсбрга» сей дефицит составил всего лишь 6,5 млн. европейской валюты. Как говорится, почувствуйте разницу. При этом, количественно пополнение баварцев ничуть не меньше, чем у «Боруссии». Всего с Мареком Сухи, пришедшим, как свободный агент, у «Аугсбурга» 9 новых футболистов, но и потерь хватает. Всего 11 игроков покинуло расположение «фуггеров», в том числе, пятеро, как свободные агенты.

Пертурбации большие, Шмидт, пришедший на пост главного тренера в начале апреля 2019 года и сохранивший южан в Бундеслиге, перестраивает команду «под себя». Учитывая, не самый высокий уровень «материала», предположим, что перестройка займёт некоторое время, и на старте сезона «Аугсбург» будет уязвим. Данный тезис отчасти подтверждают и последние результаты баварцев. 26 июля и третьего августа будущие гости проиграли «Вильярреалу» 2:6 и «Болонье» 2:3, а 10 августа «фуггеры» оказались слабее «Ферля» в кубковом матче.

Травмированные и дисквалифицированные

«Боруссия» Дортмунд

Травмированных нет

«Аугсбург»

Не сыграют: Гётце (бедро), Финнбогасон (икра).

Под вопросом: Саренсе-Базее (лодыжка), Фрамбергер (колено).

История личных встреч

«Боруссия» Дортмунд и «Аугсбург» 17 раз играли между собой, десять побед на стороне дортмундцев, пять ничьих и две виктории у баварцев. Удивительно, но у «Боруссии» против «Аугсбурга» выездная статистика лучше домашней, на своём поле «шмели» четыре раза обыграли «фуггеров» при трёх ничьих и одном поражении, 21:11 разница мячей.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Боруссия» в отличной форме, что мы наблюдали в двух официальных матчах, тогда как у «Аугсбурга» перестройка, команде из Баварии нужно время на то, чтобы наработать новые связи, найти свою игру. Кроме того, никто «фуггеров» за поражение в Дортмунде «ругать» не будет, ведь даже если бы «Аугсбург» был в идеальной форме, баварцам было бы крайне сложно на равных сражаться с одной из сильнейших команд лиги.





Боруссия Дортмунд – Аугсбург. Прогнозы букмекеров на матч немецкой Бундеслиги

В субботу, 17 августа, в 16:30 (МСК) в рамках первого тура чемпионата Германии (Бундеслига) состоится матч между футбольными клубами Боруссия Дортмунд и Аугсбург. Игра пройдет в Дортмунде на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк». Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Аугсбург от эксперта Footballtips Ведрана Остоича вы можете прочитать ниже.

В данном противостоянии фаворитами считаются хозяева, ведь Боруссия является серебряным призером прошлого сезона, причем на ниточке потеряла столь желанный титул, завалив концовку чемпионата. Главный тренер Люсьен Фавр прекрасно понимает, что его парням уже давно пора ставить вездесущую Баварию на место, поэтому провел классную предсезонную подготовку, и убедил руководство раскошелиться на целую серию трансферов.

Аугсбург вытерпел смутное время и путем невероятных усилий остался в элите. Некогда великий немецкий клуб ныне старается выжить среди высокой финансовой конкуренции, так что руководство в спешном порядке ищет дополнительных спонсоров. Наставник Мартин Шмидт продлил кредит доверия совета директоров и уверяет, что заверит текущий сезон в первой десятке. О Еврокубках думать Аугсбургу рановато, ведь для начала нужно отработать качественную домашнюю игру.

По предварительным оценкам большинства футбольных аналитиков, данная встреча пройдет за явным территориальным превосходством Боруссии и завершится ее домашней победой. Ведран Остоич не исключает высокой результативности и на фоне как минимум трех точных ударов предполагает голы от обеих команд. Далее специалист представил более подробный отчет о предстоящем поединке, а также поделился своими ценными советами и прогнозами на игру.

Ставки на ФК Аугсбург

Вообще у Аугсбурга есть одно отличие – клуб всегда с толкача заводит турнир в качестве темной лошадки, но уже к десятому туру коллектив сдает в динамике и качестве паса, чем портит себе и без того плохую репутацию. Текущий сезон не стал исключением, ведь на подопечные Мануэля Баума продолжали понижаться по турнирной сетке и ныне теоретически в трех шагах от зоны вылета в менее престижный дивизион. Всего шесть победы в 28 матчах – плохой результат, причем большинство своих провальных встреч Аугсбург проигрывал с сухим счетом. После столь неубедительных показателей Мануэля Баума руководству пришлось уволить, но стоит отметить, что специалист сам намекнул на своем смещении, посетовав на психологические проблемы и плохие взаимоотношения с некоторыми игроками. На его место пришел Мартин Шмидт, который ранее в свое профессиональной карьере тренировал Майнц и Вольфсбург. У не так все гладко, как у Боруссии. В прошлом сезоне она убереглась от понижения в классе, заняв пятнадцатое последнее спасительное место. Ниже Аугсбурга расположились только три неудачника сезона. Клуб не столь финансово благополучный, как его соперник. Отсюда и скромные трансферы. Несмотря на это, руководство и тренерский штаб с оптимизмом смотрят на грядущий старт сезона и готовы сотворить маленькое футбольное чудо в Дортмунде. Группа экспертов биржи Ladbrokes не исключает сенсационного расклада и предлагает поставить ан призрачную выездную победу Аугсбурга с любым счетом по коэффициенту 15.00. Всем понятно, что подобный показатель не пользуется популярностью у любителей профессионального гемблинга, поэтому аналитики БК bet365 спрогнозировали любого рода ничью, на которую можно поставить с котировкой 6.50.

Ставки на ФК Боруссия Дортмунд

В прошлом сезоне Боруссия стала серебряным призером в главном чемпионате Германии. Она набрала 76 очков и всего лишь на два очка отстали от чемпиона страны Баварии. По итогам чемпионата Германии команда вышла в групповой этап Лиги Чемпионов. Последний раз забрать титул чемпиона страны у Боруссии получалось в 2012 году. Также они однажды они стали финалистом Лиги Чемпионов, а затем им удалось еще раз пробиться в финал. Во время подготовки к новому сезону Боруссия сыграла товарищеский матч с местной командой Шваинберг. Боруссия не оставила ни малейшего шанса для соперника, разгромив его 10:0. Героем этого поединка стал Филипп, который забил четыре мяча. В составе германцев состоялись глобальные изменения. Команда осталась без молодого полузащитника Кристиана Пулишича — у американца закончился строк аренды и он вернулся в Челси. Но есть и приятные новости. Клуб приобрел несколько новых футболистов: Хумельса Матса (Бавария), испанца Алькасера Пако (Барселона), бельгийского полузащитника Азара Торгана (Боруссия Менехенладбах) и Юлиана Брандта (Байер). Также в клуб пришли несколько свободных агентов. Если в прошлом сезоне клуб показал превосходный результат, то теперь даже неизвестно, что ожидать от этой команды. В принципе, потенциал у Шмелей неплохой, плюс ко всему тренер Люсьен Фавр в относительно короткие сроки (всего один полный сезон) сумел вывести дортмундскую команду из глубочайшего кризиса, куда команда угодила в сезоне 2017/2018. Стоит отметить, что в позапрошлой Лиге Чемпионов немцы даже не вышли из группы, проиграв четыре матча из шести (причем дважды Тоттенхэму). А вот в европейской футбольной весне 2019 года Шмели проползли в плей-офф, где на пути встал опять же тот самый неудобный Тоттенхэм. В итоге опять два поражения 0:3 и 0:1 и работа над ошибками длиною в год. Также следует отметить, что в предсезонной подготовке Боруссия сыграла с английским Ливерпулем, проведя самый яркий матч. Дело в том, что победитель Лиги Чемпионов явно недооценил возможностей Шмелей и в итоге подопечные Фавра смогли эффектно выиграть со счетом 3:2. Также следует отметить, что Шмели уже взяли трофей Суперкубка Германии, отправив в нокаут главного конкурента Баварию (2:0). Следовательно, почин у подопечных Фавра уже есть и осталось дело за малым – наладить стабильную домашнюю игру. Аналитики биржи 22Bet уверены в классовом превосходстве Шмелей над визави из Аугсбурга и предлагают поставить на домашнюю победу Боруссии с любым счетом по коэффициенту 1.25.

Боруссия Дортмунд – Аугсбург. Ставки на результат и общий тотал голов в матче

Говоря о возможном исходе, следует обратить внимание на то, как Боруссия проводила контрольные матчи. По результатам предсезонной подготовки Шмели редко играли на ноль и пропускали даже от периферийных соперников. Конечно, это можно сгрузить на слабую раскачку, но с таким подходом у Аугсбурга может появиться шанс провести гол престижа. По крайней мере, так считают представители биржи William Hill и предлагают поставить с котировкой 2.00 на то, что обе команды обязательно забьют. Подобный расклад уже сам по себе предполагает неплохую стартовую результативность, так что победа Боруссии и общий тотал больше 2.5 голов со ставкой по коэффициенту 1.67 считается самой востребованной на букмекерском рынке.

Статистика команд Боруссия Дортмунд и Аугсбург

Руководство Боруссии принимает решительные меры по модернизации состава и вложила в трансферы свыше 120 миллионов евро. Тем временем Аугсбург круто напортачил в Кубке Германии, проиграв полулюбительскому клубу Верль и вылетев на первой же стадии. Футболисты Аугсбурга смогли нанести поражение Шмелям в последней очной встрече (в марте) и тем самым прервали серию из девяти очных матчей без побед.

Боруссия Дортмунд – Аугсбург. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги от постоянного эксперта Footballtips Ведрана Остоича:

Победа хозяев и общий тотал больше 2.5 голов, обе команды забьют.

Прогноз на

матч

«Боруссия Д» – «Аугсбург» 17 августа

Содержание:

«Боруссия Дортмунд»

«Аугсбург»

Личные встречи

Надёжный прогноз на матч

Прогноз редакции на матч Боруссия Д — Аугсбург



“Боруссия” обещает быть одним из главных преследователей “Баварии” после этого межсезонья, но только чемпионат рассудит, насколько сильны “шмели”. По-крайней мере, в Суперкубке Германии “Боруссия” по делу обставила соперника, получив дополнительный заряд энергии, а теперь тоже самое надо проделать с “Аугсбургом”, который не стал тянут быка за рога, слившись в 1/32 Кубка Германии в матче с заштатным “Вехлем”.

Ориентировочные составы на матч “Боруссия” (Дортмунд) — “Аусбург”:

“Боруссия” (4-2-3-1): Бюрки — Шульц, Хуммельс, Аканджи, Пищек — Брандт, Витсель — Азар, Ройс, Санчо — Алькасер

Не сыграют: —

“Аусбург” Гиффер — Макс, Хедира, Сухи, Ридер — Байер, Грузо — Рихтер, Грегорич, Ханн — Финнборгассон.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Боруссия (Дортмунд) — Аусбург:

Нет ни одной причины, чтобы “Аусбург” отвоевал очки у “желто-черных”. Да, в прошлом сезоне “шмели” знатно зарубились с соперником, обменявшись победами. Да, в последних шести матчах проходит “обе забьют”, но в новый сезон дортмундцы вступают более сбалансированными, с окрепшей обороной. А вот “Аусбург” в межсезонье совершенно не впечатлил, хотя все же остается быть крепкой командой с притязанием на середину турнирной таблицы. В матче против “Аусбурга” свое веское слово скажет Санчо, который может стать одной из ярких звезд Бундеслиги, а его команда одержит убедительную победу. Убедительную, значит ставим на “Боруссию” с форой -1.5 с коэффициентом — 1.66.

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Бундеслига. Боруссия Дортмунд — Аугсбург. Прогнозы на матч

Боруссия Дортмунд — Аугсбург. Прогноз, ставки на матч чемпионата Германии (17.08.2019)

Боруссия Дортмунд — Аугсбург. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд — Аугсбург, который состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк (Signal-Iduna-Park) в субботу 17 августа, начало в 16:30 (МСК).

Боруссия Дортмунд — Аугсбург. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры прогнозируют победу Боруссии с разницей в два-три мяча. В прошлом сезоне она заняла второе место в итоговой турнирной таблице чемпионата, на два очка отстав от Баварии. Боруссия проиграла всего 3 из 18 последних матчей в Бундеслиге, но этого было недостаточно, чтобы занять первое место. На своем поле за весь прошлый сезон она потерпела лишь одно поражение и одержала 14 побед. Правда, это был проигрыш в дерби от Шальке в конце апреля со счетом 2:4 и именно он, возможно, лишил Боруссию чемпионства. Кстати, в каждом из пяти последних домашних матчей она пропускала больше одного мяча.

Аугсбург в прошлом сезоне финишировал на 15-м месте в четырех очках от зоны стыковых матчей. В конце чемпионата он не выиграл ни одного из четырех последних матчей, проиграв три из них. Причем в каждом проигранном поединке Аугсбург пропускал больше трех голов. А в последнем туре он потерпел поражение от Вольфсбурга со счетом 1:8. Выиграть ему удалось всего два раза за восемь последних встреч в чемпионате. При этом пять матчей Аугсбург проиграл, а в четырех случаях уступал с крупным счетом. На выезде он одержал лишь одну победу за 12 последних встреч при трех ничейных результатах и восьми поражениях. В семи матчах на данном отрезке Аугсбург не забивал ни одного гола.

Боруссия Дортмунд — Аугсбург. Ставки на матч:

Боруссия Дортмунд — Аугсбург. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Боруссия и Аугсбург обменялись домашними победами. В частности, дортмундский клуб выиграл на своем поле со счетом 4:3. За девять последних официальных матчей против Аугсбурга Боруссия одержала пять побед и потерпела всего одно поражение. В то же время на своем поле ей удалось выиграть только два из шести предыдущих матчей против Аугсбурга при трех ничейных результатах и одном поражении. Отдельно стоит сказать, что в восьми последних матчах между Боруссией и Аугсбургом в чемпионате Германии забивали обе команды. А в 9 из 16 их встреч в Бундеслиге результативность превышала три мяча.

>Забивает за игру

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Боруссия Дортмунд — Аугсбург. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Боруссии и ставят на то, что она забьет в ворота соперника больше трех мячей. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Боруссии со счетом 2:0 или 3:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответствен). Ставки на тотал хозяев больше трех голов принимаются с котировкой 2.50.

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