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Прогноз и ставки Сельта — Реал Мадрид (17.08.19)

Прогноз на

матч

«Сельта» – «Реал» 17 августа

Зидан славится умением добиваться максимального баланса. Кто бы мог подумать, но в стартовом матче Примеры против Виго «Реал» наверняка будет играть по схеме 3-5-2 (или 3-5-1-1), а сейчас она наиболее оптимальна.

Французский тренер убедился, что Азар совершенно бесполезен в качестве полузащитника, поэтому в новой формации он будет освобожден даже от прессинга. С учетом потери Асенсио, посредственной формы Иско и других атакующих игроков, поднимать Марсело в полузащиту просто необходимо, а это отличное усиление нападения. Та же схема решает практически все проблемы в обороне: у атакующего бразильца и подменяющего Карвахаля Одриосолы будет подстраховка трех центрбеков и бессменных полузащитников.

Why Zinedine Zidane could quit Real Madrid over botched transferhttps://t.co/UCz1Kqw36s pic.twitter.com/qj09CXgscs — Mirror Football (@MirrorFootball) August 13, 2019

У «Сельты» гораздо бо́льшие проблемы. Во-первых, все еще непонятно, что четвертая худшая оборона прошлого сезона (с одним изменением в лице центрбека Айду) может показать в этом чемпионате. С результативностью у «Виго» все было в порядке, однако потеря Санти Мины очень существенна, что видно даже по последним товарнякам (0:1 с «Тенерифе» и 1:2 с «Лацио»).

Прогноз

Проблемы мадридцев можно решить за счет внутреннего ресурса и тактики, тогда как в «Сельте» есть большие сомнения. Склоняемся к победе «Реала», которую БК «Фонбет» оценивает в 1.62.

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Сельта — Реал Мадрид 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Реал» второй сезон подряд становится бронзовым призером Ла Лиги, при этом проигрывая борьбу за 2-е место другому мадридскому клубу – «Атлетико». Тем не менее «королевский» клуб остается рекордсменом по количеству чемпионских титулов в Ла Лиге и в предстоящем сезоне команда будет бороться за очередное чемпионство. Букмекеры не сомневаются в победе «Реала» в этом матче – коэффициент на победу гостей около 1,2. «Сельта» прошлый сезон закончила в шаге от зоны вылета в Сегунду (17-е место). В межсезонье состав команды претерпел значительные изменения и очень вероятно, что подопечные Франа Эскибы не смогут оказать сопротивления такому серьезному сопернику. Также считают и букмекерские конторы, оценивая вероятность успеха хозяев в ближайшем матче котировкой в районе 5.

Результаты при подобных коэффициентах

Примерно при таких же котировках «Сельта» уступила «Реалу» в домашнем противостоянии прошлого сезона со счетом 2:4.

Статистика для ставок

Стоит отметить, что в 7 из 8 предыдущих очных противостояниях в Ла Лиге футболисты мадридского «Реала» становились авторами первого гола в матче. Очень вероятно, что и в предстоящем поединке гости откроют счет, а коэффициент на такое событие около 1,6.

В 10 последних личных встречах в Ла Лиге «Реал» забивал в ворота «Сельты» минимум 2 гола. Пари на такую же результативность «королевского» клуба и в ближайшем противостоянии, можно взять за котировку в районе 1,5.

Ставки на игроков

В составе «Реала» стоит отметить второго бомбардира Ла Лиги по итогам прошлого сезона – Карима Бензема (21 гол, столько же у Луиса Суареса). А главным голевым активом «Сельты» в прошедшем сезоне был нападающий Яго Аспас (20 голов), который стал четвертым в списке лучших бомбардиров высшего чемпионата Испании. Указанные игроки являются наиболее вероятными авторами забитых мячей в предстоящем матче.

Важные новости

Самым громким приобретением «Реала» в летнее трансферное окно, можно с уверенностью назвать трансфер, уже бывшего полузащитника «Челси», а также капитана сборной Бельгии – Эдена Азара.

Сельта

Сельта в прошлом сезоне была явно не в своей тарелке: тренерская чехарда (снова скажу, что увольнение Антонио Моамеда было большой ошибкой, которая, по сути, стоила Сельте сезона), травмы одного из лидеров атаки Яго Аспаса — всё это чуть не довело «кельтов» до понижения в классе — Сельта спаслась только в 37-м туре.

Если говорить о справедливости такого результата, то тут всё по делу: Сельта набрала за весь чемпионат 41 очко, а их xPTS=41,63 — есть небольшой андерперформинг, но он роли не играет. Всё-таки, тренерская чехарда сказалась на результатах этой команды.

Летом произошёл достаточно громкий, по меркам Сельты, обмен: из Виго в Валенсию отправился уругвайский форвард Максимилиано Гомес, а в обратном направлении — Санти Мина. Понятно, что Гомес сильнее Мины, но этот обмен должен, что называется, освежить команду.

Тренером Сельты является Франсиско Эскриба — он известен по работе с Эльче и Вильярреалом. Думаю, сейчас руководство Сельты нашло отличный вариант — его Эльче достойно выглядел в Примере, а Вильярреал был неудобным соперником для всех команд в Испании.

Реал Мадрид

Реал Мадрид провёл очень неоднозначное межсезонье: с одной стороны, в команду пришёл один из лучших футболистов мира Эден Азар, а также было неплохое усиление в лице Ферлана Менди, но с другой — булимия (перебор игроков в линии атаки; да, до Ювентуса с Барселоной им далеко, но всё же) и очень невнятная игра.

Зидан сначала пробовал классические для Мадрида прошлых лет 4-3-3, но они вылились в проблемы в центре защиты, очень невнятную игру от Азара и 3:7 от Атлетико в очном поединке. Складывается ощущение, что Реал застрял в 2017-м, где бесконечные навесы в исполнении Марсело всё ещё приносят результат, а толпы популистов радостно возносят образ Зидана-тренера и ставят его выше Гвардиолы и Симеоне (верх идиотизма).

Но времена уже давно изменились, состав Мадрида — тоже, поэтому примитив типа «навесь на Роналду — он забьёт» не работает, нужны новые решения, которые будут учитывать и особенности новых лиц.

Что-то такое пытался найти Зидан — 3-5-2, где тройка полузащитников привычная, Менди играет левого центрального защитника, а Азар составляет пару Бензема в центре нападения. С одной стороны, вариант интересный — скрываются минусы Азара во время прессинга, Марсело становится легче страховать (теперь центральных защитников стало больше), но есть и минусы, главными из которых являются Серхио Рамос и несимметричность во время фланговых атак — Марсело играет полноценного латераля, а с другой стороны (Карвахаль и, теоретически, Начо) — фланговый защитник на месте латераля. При такой формации Мадрид становится не очень гибок и Мадрид снова становится дико зависим от игроков.

Прогноз

Короче говоря, сейчас Сельта выглядит намного целостнее, чем Мадрид — в составе «кельтов» появились неплохие новые игроки, плюс пришёл отличный тренер, который добивался результата, а главное — хорошей игры, в клубах Ла Лиги, где ему доводилось работать.

Реал же кажется не очень определившемся в своём пути: классическая формация при таком составе неэффективна, новая — не гибка, а также дико зависима от игроков. Вот такой Зидан «крутой» тренер.

Конечно, класс игроков делает Мадрид фаворитом, но Сельта может взять организацией, да и исполнители в атаке тоже очень неплохи. Я думаю, что тут также могут сказаться проблемы Мадрида в обороне: Рамос — не самый надёжный защитник сам по себе, а Варан подозрительно часто допускает индивидуальные ошибки.

Я верю в мощь атакующего дуэта Мина-Аспас, поэтому мне кажется, что Сельта должна забить в этом матче. Возможно, и не один, поэтому мой прогноз — ИТБ1(1).

Прогноз редакции на матч Сельта — Реал Мадрид



Этим летом мадридский “Реал” провел грандиозную закупку, ведь усилился таким игроками как Эден Азар, Лука Йович и Ферлан Менди. Но все не так просто. Бельгиец вернулся с отпуска с парой лишних килограмм, которые не может сбросить уже около месяца. Француз получил травму и не сможет помочь своей новой команде в первых играх. Серб вообще не убедил Зидан своей игрой и кажется, что “сливочные” готовы отдать его в аренду. Получается, новый сезон “короли” начнут в таком же положении, как и заканчивали?

Ориентировочные составы на матч Сельта — Реал Мадрид:

“Сельта” (4-4-2): Бланко — Оласа, Араухо, Кабраль, Мальо — Будебуз, Лоботка, Йокушлу, Мендес — Гомес, Аспас

Не сыграют: Хунка, Мино, Малло

“Реал Мадрид” (3-5-2): Куртуа — Начо, Варан, Милитао — Марсело, Вальверде, Каземиро, Модрич, Карвахаль — Азар, Бензема

Не сыграют: Рамос, Асенсио, Менди, Диаз

Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид:

Но даже в таком состоянии, “Реал” все равно должен брать три очка у “Сельты”. При всем уважении к хозяевам, но это совершенно разные уровни и гости находятся где-то в небесах, пока подопечные Франсиско Эскрибы около дна. В прошлом сезоне клубу из города Виго удалось сохранить прописку в Примере, но такая же задача будет поставлена и в этом году. Вряд ли они готовы к прыжку выше своей головы. Поэтому в этом противостоянии мы предлагаем сделать ставку на чистую победу мадридцев с коэффициентом 1,64

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Сельта — Реал Мадрид: первая проверка обновленного Реала

Сельта — Реал Мадрид: первая проверка обновленного Реала

16.08.2019 11 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Испанской Примеры, в котором между собой сыграют Сельта и Реал Мадрид. Встреча состоится в эту субботу в Виго на стадионе «Балайдос». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 18:00 по московскому времени. Сможет ли Мадридский Реал начать новый сезон с победы? Станет ли эта встреча результативной? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (5.25) Х (4.28) П2 (1.66) Сельта Реал Мадрид Чемпионат Испании. Примера. 1-ый тур. «Балайдос». Виго. 17.08.2019 18:00



Ориентировочные составы на матч Сельта — Реал Мадрид: первая проверка обновленного Реала

Сельта : Бланко; Араухо, Аиду, Малло, Костас; Лоботка, Белтран, Суарес, Систо, Мендеш; Аспас. Реал Мадрид : Куртуа; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Азар, Кроос, Модрич, Иско; Бензема, Йович.

В первом матче нового первенства Сельте точно поможет вратарь Альварес, защитник Хунка и только пришедший в команду нападающий Санти Мина. Остальные же футболисты этого клуба полностью готовы к старту чемпионата.

В составе Реала основной проблемой является отсутствие Марко Асенсио, который долечивает травму колена. Также «королевскому» клубу в ближайшее время не помогут молодые футболисты Ферлан Менди и Браим Диас. Однако, вряд ли эти потери можно назвать критическими.

История личных встреч

История противостояний между Сельтой и Мадридским Реалом насчитывает 113 поединков. Не удивительно, что Реалу удалось выиграть в большей части из них, а именно в 64 матчах. Сельта, в свою очередь, смогла оформить ровно в два раза меньше побед — 32. Остальные 17 встреч между этими командами закончились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Сельте, как и обычно, пророчили место в борьбе за еврокубки. Однако, по итогам Примеры клуб из Виго лишь чудом смог избежать вылета, остановившись на 17-ой строчке в турнирной таблице. Во многом виной этому стали бесконечные смены тренеров и травма лидера атаки Яго Аспаса. Этим летом Виго покинул Максимилиано Гомес, а на смену ему пришел Санти Мина. Эти трансферы должны заставить атаку Сельты заиграть новыми красками, но пока не совсем понятно, чего же ждать от этого клуба. Но аналитики склоняются к тому, что Сельта снова вернется в верхнюю половины турнирной таблицы Испанской Примеры.

Реал Мадрид, в свою очередь, затеял глобальную перестройку. Это касается прихода новых футболистов в команду, в числе которых один из лучших футболистов планеты Эден Азар. Также, перед началом сезона Зинедин Зидан стал очень дерзко экспериментировать со схемами, переведя Реал на три центральных защитника. В целом, в предсезонке «сливочные» выглядели крайне слабо и апогеем этого стало поражение от Мадридского Атлетико со счетом 3:7. Реалу не избежать проблем и на старте чемпионата. Матч в Виго станет лишним тому подтверждением.

Прогноз: Сельта даст бой Реалу. Мы ждем, что эта встреча станет очень результативной.

Интересные факты перед матчем

Только в 1 из 12 предыдущих встреч между этими клубами не прошел тотал больше 2.5 голов. Сельта не проигрывала в пяти предыдущих домашних поединках Примеры, выиграв в четырех из них.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Сельта — Реал Мадрид, по мнению online-bookmakers.com, будут:

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