Зидан славится умением добиваться максимального баланса. Кто бы мог подумать, но в стартовом матче Примеры против Виго «Реал» наверняка будет играть по схеме 3-5-2 (или 3-5-1-1), а сейчас она наиболее оптимальна.

Французский тренер убедился, что Азар совершенно бесполезен в качестве полузащитника, поэтому в новой формации он будет освобожден даже от прессинга. С учетом потери Асенсио, посредственной формы Иско и других атакующих игроков, поднимать Марсело в полузащиту просто необходимо, а это отличное усиление нападения. Та же схема решает практически все проблемы в обороне: у атакующего бразильца и подменяющего Карвахаля Одриосолы будет подстраховка трех центрбеков и бессменных полузащитников.

Why Zinedine Zidane could quit Real Madrid over botched transferhttps://t.co/UCz1Kqw36s pic.twitter.com/qj09CXgscs

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 13, 2019