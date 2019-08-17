Прогноз редакции на матч Вердер — Фортуна

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“Вердер” настолько многим понравился в прошлом сезоне, когда едва не попал в Лиге Европы, что теперь от него ждут шаг вперед, но ушел Макс Крузе, лидер атак бременцев, вместо которого на себя взвалит непростую ношу Максимилиан Эггештайн, подтягивая за собой остальных. Ну и как же без Клаудио Писарро, который в 41 год продолжает забивать голы!
“Вердер” (4-2-3-1): Павленка, Аугустинссон, Мойсандер, Фридль, Селасси — Клаассен, Шахин — Рашика, М.Эггештайн, Фюллькруг — Осака.
Не сыграют: —
“Фортуна” (4-1-4-1): Штеффан — Гебельманн, Хофманн, Айхан, Циммерманн — Собботка — Караман, Баркок, Бакер, Текпетей — Ковнацки.
Не сыграют: —
“Вердер” по составу является более устойчивой командой, нежели “Фортуна”, в составе которой, конечно, есть хорошие футболисты, как Собботка и Ковнацки, но их усилий будет недостаточно против яркой, самобытной команды из Бремена. Об этом говорит статистика: “Фортуна” за последние 16 матчей, что провела в гостях у “Вердера”, сподобилась на четыре ничьи с остальными поражениями, да и “музыканты” последний раз НЕ забивали сопернику в далеком 1991 году в Дюссельдорфе, после чего последовали 24 матча сплошных голов. Не будем ходить вокруг да около, а предлагаем классический вариант победы “Вердера” — 1.75.
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Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Вердер — Фортуна Дюссельдорф, который состоится на стадионе Везерштадион (Weserstadion) в субботу 17 августа, начало в 16:30 (МСК).
В одном из матчей первого тура чемпионата Германии Вердер примет на своем поле Фортуну. Букмекеры в этой игре ставят на победу бременского клуба, оценив вероятность его выигрыша выше 50%. В прошлом сезоне Вердер занял восьмое место в итоговой турнирной таблице, набрав 53 очка. Он великолепно провел второй круг и проиграл только 2 из 17 матчей, одержав восемь побед и семь раз сыграв вничью. Сейчас продолжается его домашняя беспроигрышная серия, насчитывающая десять матчей — шесть побед и четыре ничьи. Кроме того, Вердер забивал в каждом из 17 последних домашних матчей в Бундеслиге. В этом сезоне он провел один официальный матч — в Кубке страны на прошлой неделе бременская команда не оставила шансов Атласу, победив со счетом 6:1.
Фортуна в прошлом сезоне финишировала на десятом месте с 44 набранными очками. Команда демонстрировала нестабильные результаты и чередовала победы с поражениями. При этом только 1 из 14 последних ее поединков в Бундеслиге завершился вничью, тогда как в остальных 13 встречах она семь раз побеждала и шесть раз проигрывала. В гостях дюссельдорфскому клубу удалось выиграть всего два из восьми предыдущих матчей при четырех поражениях. Этот сезон Фортуна начала с гостевой победы над Филлингеном в Кубке страны со счетом 3:1 в дополнительное время.
В прошлом сезоне Вердер и Фортуна обменялись домашними победами. В частности, в Бремене хозяева выиграли со счетом 3:1. Вообще, ни один из десяти предыдущих матчей этого противостояния не завершился победой команды, игравшей на чужом поле — шесть побед хозяев и четыре ничьи. Также надо сказать, что в восьми из девяти последних поединков между Вердером и Фортуной забивали обе команды.
>Забивает за игру
Специалисты сайта прогнозируют победу Вердера и ставят на то, что в матче будет забито больше трех голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). Чуть менее высоко котируется победа Вердера 2:1 (коэффициент 7.50). Поставить на тотал матча больше 3,5 голов предлагается с котировкой 2.60.
Футбол. Бундеслига, 1-й тур.
«Вердер» — «Фортуна».
Бремен. Стадион «Везерштадион». 17.08.2019. 16:30 МСК.
В рамках основного пула первого тура немецкой Бундеслиги бременский «Вердер» сразится с дюссельдорфской «Фортуной». Будущие хозяева в паре котируются фаворитами, перед «музыкантами» стоит задача пробиться по итогам сезона в зону еврокубков, тогда как «Фортуна» будет рада просто сохранить позицию в немецкой элитной лиге.
В первом раунде Кубка Германии бременский «Вердер» играл на выезде против команды «Атлас», выступающей в самом нижнем дивизионе немецкого футбола, Оберлиге. «Вердер» с лёгкостью одолел соперника со счётом 6:1, голы на счету Осако, Майсандера, Рашицы, Классена, Писарро. Результат отличный, однако, необходимо делать скидку на уровень соперника. С 13 июля по третье августа «музыканты» отыграли четыре контрольных матча, в которых дважды победили при двух ничьих. Разошлись миром с «Эвертоном» и «Дармштадтом», обыграли «Кёльн» и «Эйбар».
«Вердер» в межсезонье, по сути, потерял всего лишь одного футболиста, но какого – Макса Крузе, ветерана, капитана, лучшего бомбардира. Крузе на правах свободного агента перебрался в «Фенербахче», наверняка на отличные финансовые условия. Другой вопрос, каким будет «Вердер» без Крузе. Однозначно, на первых парах слабее и уязвимее, ну а в будущем найдётся другой лидер, который взвалит на себя бремя «тянуть команду». Кофельдт остался, другие игроки основы — готовы выходить на поле, так что большого провала в результатах хозяев ждать не стоит, но и подъём вряд ли случится.
В прошлом сезоне «Фортуна» стала настоящим открытием Бунгдеслиги. Команда из Дюссельдорфа перед стартом первенства котировалась большим аутсайдером, стартовала ужасно, но потихоньку «притёрлась» в элите и завершила чемпионат на 10-й позиции, в 16!!! очках впереди 14-го «Штутгарта». Данный успех не остался незамеченным и два лучших игрока «Фортуны»: Раман и Лукебакио уже на контрактах в более богатых клубах БЛ. Лукебакио уже в «Герте», а Раман в «Шальке». Потери огромные, ведь эти ребята на двоих в БЛ 2018/19 сыграли 61 матч и забили 20 голов, 41% всех голов команды.
Непосредственно в атаку Функель взял трёх футболистов: Нана Ампома из «Васланда», Томаса Плёдля из «Ингольштадта» и Келвина Офори из ганийской команды «Райт оф Дрим». У «Фортуны» имеется так же пополнение вратарей и защитников, в основном игроков не очень известных. Матч первого раунда Кубка Германии, «Фортуна» проводила на выезде против «Виллингена», победила соперника со счётом 3:1, Функель действовал по тактической схеме 1-4-2-3-1.
«Вердер»
Не сыграют: Аугустинссон, Баргфреде (колено), Бартельс (колено), Лангкамп, Велькович (пальцы).
«Фортуна»
Не сыграют: Ампома, Баркок (плечо), Боджек, Ренсинг (плечо), Штёгер (кресты).
«Вердер» и «Фортуна» между собой провели 44 матча, в которых 20 раз победила команда из Бремена при 12-ти ничейных результатах и 12-ти выигрышах «Фортуны». На поле «музыкантов» «Вердер» победил 14 раз при семи ничьих и двух викториях команды из Дюссельдорфа, 49:25 разница мячей в пользу «бело-зелёных».
У обеих команд есть кадровые потери в линии атаки, логично предположить, что в начале сезона, как у «Вердера», так и у «Фортуны», наверняка будут некоторые проблемы с результативностью. Соответственно, в предстоящей игре ставка на ТМ имеет неплохие шансы на заход.
Что касается исходов, то «Вердер» — очевидный фаворит, несмотря на потерю Крузе, остальные лидеры команды остались в клубе и готовы заменить уехавшего в Турцию капитана. Что касается «Фортуны», то о потере двух лучших бомбардиров, мы уже писали выше, но стоит ещё напомнить о том, что для Дюссельдорфа предстоящий сезон будет вторым в элите. А как мы знаем, именно второй сезон нередко бывает крайне сложно отыграть на необходимом уровне.
Вердер — Фортуна Дюссельдорф 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
По итогам прошлого сезона «Вердер» занял 8-е место. Команда из Бремена остановилась всего в одном очке от участия в квалификации Лиги Европы. Свой первый сезон после возвращения в Бундеслигу «Фортуна» Дюссельдорф завершила на 10-м месте, что является неплохим результатом для команды такого уровня. Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают «Вердер», взять победу которого можно примерно за 1,8. Успех «Фортуны» оценивается котировками в районе 4,9.
Статистика для ставок
В 4 последних личных встречах в Бундеслиге командам удавалось обмениваться забитыми голами. Вероятно, это произойдёт и предстоящем поединке. Поставить же на данное событие можно примерно за 1,7.
Также в этих 4 очных противостояниях командам удавалось забивать минимум 3 мяча за игру. В матчах обоих коллективов в прошлом сезоне Бундеслиги в среднем было забито больше 2,5 голов за встречу. Соответственно, ставка «Тотал больше 2,5» в предстоящем поединке имеет неплохие шансы на проход. Коэффициент на это событие около 1,7.
В 5 последних личных встречах в Бундеслиге и Кубке Германии «Вердер» не проиграл «Фортуне» 4 раза. Быть может, бременцы не уступят своим соперникам и в первой игре чемпионата. Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно приблизительно за 1,2.
Ставки на игроков
Ветеран «Вердера» Клаудио Писарро сделал дубль в недавнем поединке Кубка Германии и вполне может отличиться снова. На гол перуанца можно поставить с примерным коэффициентом 2,3.
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