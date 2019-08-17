«Эвертон» – «Уотфорд». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз и ставки Эвертон — Уотфорд (17.08.19)

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Прогноз и ставки Эвертон — Уотфорд (17.08.19)

Эвертон — Уотфорд 17 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Эвертон» с «Уотфордом» в первом туре не смогли порадовать своих болельщиков забитыми голами, только если ливерпульцы смогли заработать выездное очко во встрече с «Кристал Пэлас» (0:0), то подопечные Хавьера Грасии сенсационно уступили дома с крупным счетом 0:3 «Брайтону». В текущем матче роль фаворита отводится хозяевам, чью победу можно взять с кэфом около 1,7. А вот выигрыш гостей котируется в районе 5.

 

Результаты при подобных коэффициентах

Оба противника относятся к середнякам Премьер-лиги. В минувшем сезоне дружина Марку Силвы на своем поле с ближайшими конкурентами по турнирной таблице в 5 матчах одержала всего 1 победу при 1 ничьей. При этом ливерпульцы еще трижды проиграли. В этой серии лишь в одном матче «Эвертон» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. «Уотфорд» в играх с середняками лиги в прошлом розыгрыше на выезде был более успешным. Команде удалось одержать 3 победы при одной ничьей. Проигран был лишь матч с «Лестером» и только в этом поединке подопечные Хавьера Грасии не смогли забить.

 

Статистика для ставок

«Уотфорду» будет тяжело вскрыть оборону ливерпульцев, которые в последних 5 домашних матчах в Премьер-лиге не пропустили ни одного гола. Сами же игроки «Уотфорда» в предыдущих 5 гостевых поединках 4 раза более 1-го гола за игру не забивали. Поставить на ИТМ 1,5 гостей можно с кэфом примерно 1,4.

 

В предыдущих 5 очных противостояниях игроки «Эвертона» ни разу более 1 желтой карты за поединок не получали. Соответственно, будет целесообразно сделать прогноз на ИТМ 1,5 хозяев по горчичникам.

Эвертон

«Эвертон» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. После первого тура у «ирисок» одна ничья и, соответственно, в копилке один пункт.

Уотфорд

«Уотфорд» восемнадцатый в таблице. «Шершни» проиграли в первом круге, соответственно в копилке набранных очков, пока, не имеют.

Прогноз

Здесь готов не согласиться с коэффициентами и можно рискнуть взять андердога. «Уотфорд», например, неплохо провел предсезонные игры, проиграв в четырех товарищеских играх лишь «Аяксу». А среди побед были виктории над «Байером» и «Реал Сосьедадом» — соперники вполне солидные. В чемпионате «Уотфорд» дома попал под «Брайтон» и сгорел 0:3. Автогол в дебюте матча разрушил все планы «шершней», затем «Уотфорд» от шока уже оправится не сумел или, можно сказать, не успел, получив еще два мяча. Но «Эвертон», в свою очередь, сам сейчас в поисках своего футбола. Сыграли в предсезонном этапе немало товарищеских встреч, но среди них лишь одна победа. И в первом круге сыграли в ничью с «Кристал Пэлас». Даже не сумели им забить, но, в то же время, и не пропустить. Да, соперник на своем поле хорош, но «ириски» в этой паре были фаворитами. Также отмечу, что в личных встречах нет какого — то со стороны «Эвертона» большого преимущества над «Уотфордом». С 2007 года все победы «ирисок» над «шершнями» давались не более, чем в один мяч, то бишь непростыми. Вот и здесь думаю, что соперники достойны друг друга и, лично я, жду равного футбола. И рискну предположить, что гости не останутся в этой игре без набранных очков, но, как говорится, подстраховка лишней никогда не бывает, поэтому пред остерегусь в виде плюсовой форы на подопечных Грасии.

«Эвертон» – «Уотфорд». 17.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур.
«Эвертон» – «Уотфорд»
Ливерпуль. Стадион: «Гудисон Парк». 17.08.2019. 17:00 (МСК)
Судья: Ли Мэйсон

Матч двух амбициозных команд, которые начали сезон не так, как ожидалось – без забитых голов. Сумеют ли отличиться команды забитыми мячами или кто-то из них уедет домой с «баранкой»?

Форма «Эвертона»

«Эвертон», который качественно вложился в трансферное окно, особенно в атакующую линию, начал сезон с нулевой ничьи с «Кристал Пэласом» на «Селхерст Парк», хотя, как и ожидалось, «Эвертон» владел инициативой по ходу матча, но не смог извлечь дивидендов, имея при этом 2 стопроцентных голевых моментов, но хозяева также отличились 2 убойными моментами.

Однако уже не первый год «Эвертон» закупается качественными игроками, но все равно никак не может подняться на следующую ступень и наконец-то ворваться в элиту английского футбола. «Ирискам» даже с нынешним составом не место в топ-6, поэтому не стоит ожидать качественного скачка по сравнению с прошлым сезоном.

Форма «Уотфорда»

«Уотфорд», несмотря на качественно проведённую предсезонку, начал сезон мегапровально с крупного домашнего поражения от «Брайтона» со счётом 0:3. Причём «Уотфорд» создавал больше моментов, но реализация у «шершней» хромала, в то время как подопечные нового тренера «чаек» Грэма Поттера хладнокровно реализовали свои шансы, нанеся три удара в створ, которые стали голевыми. Но несмотря на такое крупное поражение, списывать «Уотфорд» со счетов ещё преждевременно, так как одноразовая непруха с «Брайтоном» не является поводом увольнять Хави Грасию и бить в бубны в том числе. Поэтому ждём выправления ситуации у «шершней», ибо этим летом «Уотфорду» удалось усилиться качественными игроками.

Травмированные и дисквалифицированные

«Эвертон»: Шнайдерлин, Гомеш, Делф, Бэйнс
«Уотфорд»: Пеньяранда

История встреч

28 раз встречались эти команды. 19 побед на счету «Эвертона», всего лишь 5 на счету «Уотфорда» и оставшиеся 4 матча завершились вничью. В прошлом сезоне матч на «Гудисоне» завершился вничью 2:2, а матч второго круга на «Викаридж Роуд» завершился минимальной победой «шершней» – 1:0.

Важные факты о матче

  • «Эвертон» сыграл последние 5 домашних матчей на «ноль». В 4 из них «ириски» одержали победу
  • Тотал забитых мячей в 11 из последних 13 матчах с участием «Уотфорда» составил более 2,5 мячей
  • «Уотфорд» проиграл последние 4 матча
  • 14 из 15 голов в последних очных встречах в рамках АПЛ были забиты во втором тайме

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Эвертон» является безоговорочным фаворитом матча, что вполне закономерно. «Эвертон», хотя и небезупречен в атаке, но у «Уотфорда» полный бардак в обороне, чем хозяева должны воспользоваться. БК

Футбол Англии. Эвертон — Уотфорд. Прогнозы на матч

Эвертон — Уотфорд. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (17.08.2019)
Эвертон — Уотфорд. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии Эвертон — Уотфорд, который состоится на стадионе Гудисон Парк (Goodison Park) в субботу 17 августа, начало в 17:00 (МСК).

Эвертон — Уотфорд. Кто фаворит матча?

В этом матче букмекеры считают фаворитом Эвертон, оценив вероятность его победы выше 50%. В прошлом сезоне команда из Ливерпуля заняла восьмое место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги, а в первом туре нового розыгрыша чемпионата сыграла вничью 0:0 с Кристал Пэлас в Лондоне. При этом Эвертон доигрывал встречу вдесятером — на 76-й минуте за две желтые карточки был удален Морган Шнейдерлин. С учетом прошлого сезона «Ириски» не проигрывают в пяти последних матчах чемпионата — две победы и три ничьи. А из девяти предыдущих поединков они проиграли только один и одержали пять побед. В семи из девяти этих матчей Эвертон не пропускал ни одного гола. На своем поле он выиграл четыре предыдущих матча с общим счетом 9:0. Перед этим Эвертон победил лишь раз за восемь поединков в родных стенах, трижды сыграв вничью и четыре раза проиграв.

Уотфорд в прошлом сезоне занял 11-е место, набрав на четыре очка меньше Эвертона. На прошлой неделе в первом поединке нового розыгрыша чемпионата он потерпел крупное поражение от Брайтона со счетом 0:3. С учетом прошлого сезона это был его четвертый кряду проигрыш и в третий раз подряд Уотфорд проиграл с крупным счетом. Выиграл же он лишь два матча из десяти последних в Премьер-лиге. На выезде Уотфорд проиграл пять из восьми предыдущих поединков и одержал только две победы.

Эвертон — Уотфорд. Ставки на матч:

Эвертон — Уотфорд. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Эвертона Уотфорд набрал четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 2:2 на выезде. Кстати, ни один из восьми предыдущих матчей этого противостояния не завершился победой команды, игравшей в гостях — пять побед хозяев и три ничьи. Эвертон не проиграл ни одного из шести матчей против Уотфорда в родных стенах в рамках Премьер-лиги, выиграв четыре из них.

>Забивает за игру

  • 0

    • Эвертон — Уотфорд. Ставки на матч:

    Эксперты сайта прогнозируют победу Эвертона и ставят на то, что он не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). Высоко котируется победа Эвертона со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 7.50). Поставить на то, что Эвертон не пропустит, можно с котировкой 2.60.

    Эвертон — Уотфорд: «ириски» порадуют фанатов

    Эвертон — Уотфорд: «ириски» порадуют фанатов

    16.08.2019 7 0 Смотреть рекомендованные ставки

    Эксперт: Иван Беленцов

    Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Эвертон и Уотфорд. Встреча состоится в эту субботу в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Сможет ли Уотфорд придти в себя после неудачного старт чемпионата? Какие пари приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

    П1 (1.76) Х (3.92) П2 (4.90) Эвертон Уотфорд Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Гудисон Парк». Ливерпуль. 17.08.2019 17:00

    Ориентировочные составы на матч Эвертон — Уотфорд: «ириски» порадуют фанатов

    Эвертон : Пикфорд; Кин, Мина, Динь, Коулмэн; Гбамин, Гомеш, Сигурдссон, Ричарлисон, Бернард, Кальверт-Льюин. Уотфорд : Фостер; Холебас, Каткарт, Доусон, Кико; Капу, Дукуре, Деулофеу, Хьюз; Грей, Дини.

    Единственным травмированным футболистом в составе Эвертона на данный момент является центральный полузащитник Фабиан Делф. Он лечит травму паха и его возвращение на футбольное поле ожидается не раньше конца сентября. Также под вопросом участие в предстоящем матче крайнего защитника Лейтона Бэйнса. К тому же, в первом туре удаление схлопотал центральный полузащитник Морган Шнайдерлин и он также не поможет Эвертону в поединке с Уотфордом.

    Данни Уэлбэк и Том Деле-Баширу точно не помогут Уотфорду в предстоящем матче из-за травм. Под вопросом находится участие в матче Пенаранды, Фулукье и Чалобы. Остальные футболисты «шершней» полностью здоровы и готовы помочь своему клубу.

    История личных встреч

    История встреч между Эвертоном и Уотфордом насчитывает всего 26 матчей. Однако, в этом противостоянии наблюдается заметный перевес в сторону Ливерпульцев, которые выиграли 17 поединков. Уотфорд, в свою очередь, смог победить только в пяти встречах. Остальные четыре матча между этими клубами завершились вничью.

    Предматчевый прогноз и анализ на матч

    Эвертон достаточно неплохо укрепился в летнее трансферное окно и многие аналитики ему пророчат борьбу за еврокубковые места. Однако, в первом туре «ириски» не смогли довольствоваться победой, сыграв вничью 0:0 на выезде с Кристал Пэлас. Тем не менее, стоит заметить, что Эвертон был куда ближе к победе и гораздо чаще угрожал воротам своего соперника. Теперь на очереди домашний матч, а на своем поле Эвертон выглядит куда более уверенно, чем на выезде. В эту субботу команда Да Силвы должна показать, на что она способна.

    А вот Уотфорд серьезно разочаровал в первом туре. «Шершни» на своем поле умудрились разгромно проиграть Брайтону со счетом 0:3, лишний раз доказав, что они имеют огромные проблемы в обороне. Перед началом чемпионата ведущие Английские аналитики и вовсе назвали оборонительную линию «шершней» самой слабой в лиге и кажется, что они были правы. Как Уотфорд собирается противостоять укрепившемуся Эвертону в предстоящей игре, пока не совсем понятно.

    Прогноз: Эвертон должен брать три очка. Но вряд ли этот матч принесет большое количество забитых мячей.

    Интересные факты перед матчем

    1. Эвертон никогда в своей истории не проигрывал дома Уотфорду.
    2. Эвертон не пропустил ни одного мяча за пять предыдущих домашних поединков АПЛ.

    Рекомендованные ставки на матч

    Лучшими ставками на матч Эвертон — Уотфорд, по мнению online-bookmakers.com, будут

    Получи 100$ для ставки Получить Эвертон — Уотфорд: «ириски» порадуют фанатов Ставка: Победа Эвертона (П1) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Эвертон — Уотфорд: «ириски» порадуют фанатов Ставка: Тотал меньше 3 голов (ТМ 3) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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